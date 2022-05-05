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Окупанти втратили контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївської та Херсонської областей, - Генштаб ЗСУ

гостомель,богачук,війна,здвижівка

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00 5 травня щодо російського вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Так, розпочалась сімдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

Одночасно ворог провокує напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова. Здійснює перегрупування військ на окремих напрямках, вживає заходів з поповнення запасів. Намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли міста Харкова та здійснює розвідку позицій підрозділів Сил оборони. В районі північніше міста Ізюм продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

Також читайте: На кордоні із Сумщиною стоїть танкова дивізія РФ, можлива активізація обстрілів, - Генштаб ЗСУ

На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів з метою сковування дій наших військ.

Крім того, підрозділи противника намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках, успіху не мають.

На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстріли позицій захисників України.

У районі міста Маріуполь основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів у районі "Азовсталі". За підтримки авіації, противник поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу.

За наявною інформацією, частина військовослужбовців 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, після відведення до району відновлення, через значні втрати особового складу, відмовилася від подальшої участі у бойових діях на території України. Зазначені військовослужбовці перебувають у районі поблизу українсько-російського кордону та чекають на переміщення до Російської Федерації.

Підрозділи бойовиків 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, які перебувають у населеному пункті Сватівського району Луганської області, укомплектовані місцевими жителями з найближчих населених пунктів, мають низький морально-психологічного стан, суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту і не готові до виконання завдань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються взяти під контроль "Азовсталь", але успіху не мають, - Генштаб ЗСУ

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ та інфраструктурі регіону.

Завдяки успішним діям українських захисників та захисниць ворог втратив контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївської та Херсонської областей.

"За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено дев’ять повітряних цілей: чотири БпЛА (два з них зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ) та три крилаті ракети противника. Також уражено два літака. Попередньо - винищувачі Су-30. Інформація уточнюється.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки ворога", - повідомили в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17755) Генштаб ЗС (6746)


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Топ коментарі
+31
У нас в Николаеве особо не забалуешь ,кацапскую падаль ЗАВАЛИМ всю !
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05.05.2022 07:30
+26
Дякуємо Захисникам України.

Захоплюємося вашою мужністю і хочемо, щоб ви повернулися живими.
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05.05.2022 07:41
+25
Так. Навіть Миколаївські ватники зрозуміли, що таке "русский мир". Скільки горя ця потвора принесла в красиве, не таке як інші міста - Миколаїв і його окружності. Цього ми ворогу ніколи не забудемо, ні поганим, ні хорошим. Що характерно для українців цього міста - вони живуть своїм життям, хоч багато виїхало, щоб спастися в інші регіони. Вчора була весняна погода і на якусь мить дала можливість забути про війну. Хіба що напоминали миколаївці, які з емностями для води ходять по місту і шукають, несуть-несуть домому воду, бо вона в водогоні відсутня. Наволоч із московських боліт напомнила про себе залпами ракет по місту після обіду. Повторили замп і вночі. Можливо недоречно, але дивлячись на це все, якось самі по собі написалися рими.

НЕ ТУ ЧЕКАЛИ МИ ВЕСНУ
У Миколаєві проспект
Під назвою Центральний,
Перетворився на об'єкт,
Що в цей час, актуальний.

На перехрестях купа шин,
На барикади схожі...
Це перепона для машин,
І танків тут ворожих.

Там зникли білі тополя,
Що вздовж доріг зростали.
І ніби сквер цей і земля,
Й дороги ширші стали.

Ніхто не викосив траву,
Бур'ян має свободу...
Проблему мають ще нову,
Як дати місту воду?

Бо люди всі кудись ідуть,
Сумні та невеселі...
Під воду ємності несуть,
Щоб взяти для оселі.

А біля "Сотки" молоді
Буйно цвітуть каштани.
Прикрасою цих володінь
На клумбах є тюльпани.

Тролейбуси немов німі,
Такі ж, як люди, стали.
У ці страшні для міста дні,
******* ті ж квартали.

Це сонце, квіти і весна,
Дали нам зранку спокій.
Але в країні йде війна,
І ризиск смерті тут високий.

Після обіду знов приліт
Ракети в наше місто,
Посипались бетон, граніт,
По мирних б'ють навмисно.

Не ту чекали ми весну,
Не бомби і ракети...
Не страх, й сирену голосну,
А радість, сміх й банкети.

Навіщо ти прийшов до нас
З війною, сусід, дикий?
Ми зненавиділи всіх вас,
Ти - терорист великий!!!

04.05.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
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05.05.2022 08:06
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Правила форума Рада форумчан
У нас в Николаеве особо не забалуешь ,кацапскую падаль ЗАВАЛИМ всю !
показати весь коментар
05.05.2022 07:30 Відповісти
Так. Навіть Миколаївські ватники зрозуміли, що таке "русский мир". Скільки горя ця потвора принесла в красиве, не таке як інші міста - Миколаїв і його окружності. Цього ми ворогу ніколи не забудемо, ні поганим, ні хорошим. Що характерно для українців цього міста - вони живуть своїм життям, хоч багато виїхало, щоб спастися в інші регіони. Вчора була весняна погода і на якусь мить дала можливість забути про війну. Хіба що напоминали миколаївці, які з емностями для води ходять по місту і шукають, несуть-несуть домому воду, бо вона в водогоні відсутня. Наволоч із московських боліт напомнила про себе залпами ракет по місту після обіду. Повторили замп і вночі. Можливо недоречно, але дивлячись на це все, якось самі по собі написалися рими.

НЕ ТУ ЧЕКАЛИ МИ ВЕСНУ
У Миколаєві проспект
Під назвою Центральний,
Перетворився на об'єкт,
Що в цей час, актуальний.

На перехрестях купа шин,
На барикади схожі...
Це перепона для машин,
І танків тут ворожих.

Там зникли білі тополя,
Що вздовж доріг зростали.
І ніби сквер цей і земля,
Й дороги ширші стали.

Ніхто не викосив траву,
Бур'ян має свободу...
Проблему мають ще нову,
Як дати місту воду?

Бо люди всі кудись ідуть,
Сумні та невеселі...
Під воду ємності несуть,
Щоб взяти для оселі.

А біля "Сотки" молоді
Буйно цвітуть каштани.
Прикрасою цих володінь
На клумбах є тюльпани.

Тролейбуси немов німі,
Такі ж, як люди, стали.
У ці страшні для міста дні,
******* ті ж квартали.

Це сонце, квіти і весна,
Дали нам зранку спокій.
Але в країні йде війна,
І ризиск смерті тут високий.

Після обіду знов приліт
Ракети в наше місто,
Посипались бетон, граніт,
По мирних б'ють навмисно.

Не ту чекали ми весну,
Не бомби і ракети...
Не страх, й сирену голосну,
А радість, сміх й банкети.

Навіщо ти прийшов до нас
З війною, сусід, дикий?
Ми зненавиділи всіх вас,
Ти - терорист великий!!!

04.05.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
показати весь коментар
05.05.2022 08:06 Відповісти
А що кацапські переселенці у Миколаєві вже переобулися? Чи до сих пір моляться на зільонського ?
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05.05.2022 09:08 Відповісти
тиць *******..а Геращенко в бункері, вже перемогу святкує.шо Харків не будуть обстрілювати
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05.05.2022 07:40 Відповісти
Дякуємо Захисникам України.

Захоплюємося вашою мужністю і хочемо, щоб ви повернулися живими.
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05.05.2022 07:41 Відповісти
Ой як добре!Гарна новина!
Та про тиць ******* Геращенко менi теж сподобалось.
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05.05.2022 08:05 Відповісти
"Окупанти втратили" oй а шо сталося?
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05.05.2022 08:30 Відповісти
підкажіть пінджаку: оце як так стабілізатор якогось рсзв стирчить з землі, як на фото - воно спрацювало чи ні?
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05.05.2022 08:36 Відповісти
Это кассетный боеприпас, взрывчатка ещё в воздухе разделяется, а болванка падает на землю как в данном случае
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05.05.2022 08:42 Відповісти
Генштаб ЗСУ як ви задрали бути статистами рашистів!!! Ворог те ворог се....та нам пофіг що там ворог!!! Нам важливо знати що там ми! Де результати наших дій?!???
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05.05.2022 10:22 Відповісти
Результат наших дій - кацапські атаки переважаючими силами , вже кілька тижнів майже не приносять їм успіху . .
 Проривів ліній нашої оборони немає , а це вже великий успіх . ЗСУ добре тримають удар , і це головне . Це дає змогу краще підготувати , укомплектувати і озброїти наші підрозділи , для майбутнього , масштабного контрнаступу .
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05.05.2022 10:59 Відповісти
Але крилаті ракети летять по нам
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05.05.2022 12:23 Відповісти
Так, ракети летять по нам... Тож треба добре міркувати перед вибором, чи обирати гівнюків "какая разніца", чи тих хто будує армію і ППО, бо таки Армія, Мова, Віра - не пустий звук, бо це і є Україна!
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05.05.2022 18:58 Відповісти
Подивись мое біо, кого я вибрав
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05.05.2022 23:22 Відповісти
Згоден с тобою
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05.05.2022 23:23 Відповісти
А по карте так вроде орки продвинулись в районе Александровке (
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05.05.2022 12:36 Відповісти
 
 