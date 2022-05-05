Розвіддані, якими США діляться з Україною, допомогли ЗСУ знищити кількох російських генералів, - New York Times
Розвіддані, якими США діляться з Україною, використовувалися для ударів по командних центрах, де і загинули російські генерали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New York Times.
При цьому джерела обумовлюються, що не всі такі удари ґрунтувалися на американських даних і конкретно удар по командному пункту в Ізюмі 30 квітня, де незадовго до цього був начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов, не спирався на американську інформацію. Повідомляється, що Вашингтон не дозволив би використовувати свої дані для замаху на життя вищого військового керівництва Росії, до якого він відносить Герасимова.
Україна стверджує, що від початку війни на фронті загинуло 12 вищих російських офіцерів, що аномально багато, у всякому разі за мірками західних армій, за значають західні експерти. Росія офіційно підтвердила загибель двох заступників командувача арміями - це генерал-майор Андрій Суховецький і генерал-майор Володимир Фролов.
США віднедавна відкрито визнають, що діляться з Україною широким спектром розвідданих. Союзники США по НАТО також надають Києву інформацію від своїх розвідок.
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А то как-то сильно подросли закупки автомобилей класса "люкс".
гложут меня смутные сомнения ...
Так что именно данные разведки важны.
средства разведки РАЗНЫЕ. и они дополняют друг друга.
Наши отлично сработались с амерами, судя по результату.
Але я не розумію цього:
Повідомляється, що Вашингтон не дозволив би використовувати свої дані для замаху на життя вищого військового керівництва Росії, до якого він відносить Герасимова.
Шо ?
Ну, й не треба. І взагалі - який замах ?
Наші хочуть його знищити. І це - дуже потрібно і правильно.
Добре, тоді українці використовуватимуть СВОЇ дані для ліквідації такого лайна.
А рашистского генерала и подавно.
Все их танчики видно.
Ждите свинособаки в каждую секунду bladeswitch на Вашу ******** голову!