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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Розвіддані, якими США діляться з Україною, допомогли ЗСУ знищити кількох російських генералів, - New York Times

сша

Розвіддані, якими США діляться з Україною, використовувалися для ударів по командних центрах, де і загинули російські генерали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New York Times.

При цьому джерела обумовлюються, що не всі такі удари ґрунтувалися на американських даних і конкретно удар по командному пункту в Ізюмі 30 квітня, де незадовго до цього був начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов, не спирався на американську інформацію. Повідомляється, що Вашингтон не дозволив би використовувати свої дані для замаху на життя вищого військового керівництва Росії, до якого він відносить Герасимова.

Україна стверджує, що від початку війни на фронті загинуло 12 вищих російських офіцерів, що аномально багато, у всякому разі за мірками західних армій, за значають західні експерти. Росія офіційно підтвердила загибель двох заступників командувача арміями - це генерал-майор Андрій Суховецький і генерал-майор Володимир Фролов.

США віднедавна відкрито визнають, що діляться з Україною широким спектром розвідданих. Союзники США по НАТО також надають Києву інформацію від своїх розвідок.

Також читайте: США зроблять все можливе, щоб зміцнити позиції України, - Білий дім

Автор: 

ліквідація (4053) розвідка (3878) США (23335) генерал (74)


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Топ коментарі
+31
Операция "Дегенерализация"...
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05.05.2022 07:49
+24
Амерам-черговий респект...
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05.05.2022 07:44
+18
Нехай керує, Україні краще буде.
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05.05.2022 07:59
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Амерам-черговий респект...
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05.05.2022 07:44 Відповісти
только не амерам а американцам бот - или тебя можна называть "укр"?
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05.05.2022 08:31 Відповісти
Операция "Дегенерализация"...
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05.05.2022 07:49 Відповісти
такі статті є шкідливими
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05.05.2022 07:51 Відповісти
а ви думаєте ?.чого вий такий на болотах..?рашисти чудово знають і вже озвучували ,що Пентагон керує ЗСУ..
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05.05.2022 07:55 Відповісти
Нехай керує, Україні краще буде.
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05.05.2022 07:59 Відповісти
И слава Богу. Если бы еще поступающую гуманитарку и финансы распределял ему - Пентагону - вообще б цены не было
А то как-то сильно подросли закупки автомобилей класса "люкс".
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05.05.2022 09:48 Відповісти
Головний посил статті NYT - "Не скигліть, кацапи, ми поки-що не чіпаємо Герасимова"
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05.05.2022 08:40 Відповісти
Атопутеннападет?
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05.05.2022 09:08 Відповісти
вони давно вже діляться інформацією розвідки..просто не озвучували..цілком зрозуміло,що такі данні про переміщення військ.тільки з локацій супутників можна дізнатись...думаю вони і корегують оборонні і наступальні дії..для американців це теж наука..і ще й яка корисна в майбутньому..це як на столі войнушки грати з солдатиками
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05.05.2022 07:51 Відповісти
Безпілотники не охоплюють загальну картину.
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05.05.2022 08:03 Відповісти
да-да. Всего лишь четверть площади Украины одним БПЛА за сутки с разрешением 1 метр, причем в любую погоду, и на 200 км от точки своего нахождения. А так не, конечно не охватывают.
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05.05.2022 08:23 Відповісти
бомбит за то , что украинцы так гнустно и унизительно ****** твою "вяликую нйэпАбйЭдимую таманско-квантимировскую" армию?
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05.05.2022 08:31 Відповісти
Це свій.
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05.05.2022 09:01 Відповісти
А ти чия?
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05.05.2022 10:07 Відповісти
Реєстрація: 23.04.2022

гложут меня смутные сомнения ...
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05.05.2022 10:36 Відповісти
но только американскими бпла,которые висят в районе бд...а не волонтерскими с алиэкспресса
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05.05.2022 08:46 Відповісти
а я про какой написал? у нас волонтёрских RQ-4 пока нет ))
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05.05.2022 10:33 Відповісти
беспилотник не видит всю картину и не видит погоны людей в машинах.
Так что именно данные разведки важны.
средства разведки РАЗНЫЕ. и они дополняют друг друга.
Наши отлично сработались с амерами, судя по результату.
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05.05.2022 08:31 Відповісти
Уклін Штатам!
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05.05.2022 07:54 Відповісти
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05.05.2022 07:55 Відповісти
Данные о высшем армейском руководстве американцы боятся пока давать, а вот британцам пофиг
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05.05.2022 07:56 Відповісти
здрасьте - а герасимов как осколок в жопу получил? а три самолета раненых и мертвых лего-офицеров из ростова в москву повезли собирать?
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05.05.2022 08:36 Відповісти
Саказали ж, британціям пофіг на вище керівництво РФ, хай дохнуть.
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05.05.2022 09:05 Відповісти
"....Вашингтон не дозволив би використовувати свої дані для замаху на життя(????) вищого військового керівництва рф...." 😧😮🤦🤦🤦🤦
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05.05.2022 07:56 Відповісти
это такой троллинг.
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05.05.2022 08:24 Відповісти
ще б поділилися томогавками- на носі велике свято-колективна загибель касабстана 9 травня на кровавій червоній площі
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05.05.2022 07:58 Відповісти
Впаде кримський міст.
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05.05.2022 08:05 Відповісти
бабушка сказала на потом.
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05.05.2022 08:25 Відповісти
только не бородатая - а то накаркает
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05.05.2022 08:37 Відповісти
Це - добра новина.
Але я не розумію цього:

Повідомляється, що Вашингтон не дозволив би використовувати свої дані для замаху на життя вищого військового керівництва Росії, до якого він відносить Герасимова.

Шо ?
Ну, й не треба. І взагалі - який замах ?
Наші хочуть його знищити. І це - дуже потрібно і правильно.

Добре, тоді українці використовуватимуть СВОЇ дані для ліквідації такого лайна.
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05.05.2022 08:04 Відповісти
в таком вопросе не стоит доверять тому, что пишет https://www.nytimes.com/2022/05/04/us/politics/russia-generals-killed-ukraine.html New York Times . Особенно, когда они пространно ссылаются на Вашингтон. Вообще-то, Вашингтон - это город
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05.05.2022 08:30 Відповісти
Це на кшталт кацапського: "нас там нет. А ви докжите."
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05.05.2022 10:13 Відповісти
Апять праклятая Америка убивает мирных расейских генералав на территории Украины.
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05.05.2022 08:13 Відповісти
Єто геноцид! Они ж как дети мальіе!
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05.05.2022 09:00 Відповісти
Даже крохотное пламя зажженной спички видно со спутника.
А рашистского генерала и подавно.
Все их танчики видно.
Ждите свинособаки в каждую секунду bladeswitch на Вашу ******** голову!
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05.05.2022 08:32 Відповісти
Це треба розуміти як комплімент український розвідці!
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05.05.2022 09:28 Відповісти
Астанавити геноцид генералов, фошизды
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05.05.2022 09:37 Відповісти
 
 