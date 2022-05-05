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Через пошкодження залізничної інфраструктури на ранок 5 травня запізнюються 46 пасажирських потягів, - "Укрзалізниця". ПЕРЕЛІК

уз,укрзалізниця

Низка пасажирських потягів запізнюється через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок обстрілів, затримка становить від годин й до 11 годин

Як повідомляє Цензор.НЕТ, актуальну інформацію щодо запізнення пасажирських поїздів оприлюднила в телеграм-каналі "Укрзалізниця".

Станом на сьому ранку 5 травня запізнювалося 46 поїздів. Найменший час затримки становив 1 годину й 12 хвилин – потяг №129 Кременчук — Івано-Франківськ, а найдовше затримувався поїзд №150 Чернівці — Полтава – на 11 годин і 13 хвилин.

Також читайте: Обстріл Дніпра: Ракети влучили в залізничну інфраструктуру

Автор: 

залізниця (1517) обстріл (29037) Укрзалізниця (6896)


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05.05.2022 08:12 Відповісти
Обманюють !!! Набаго більше затримка....
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05.05.2022 09:47 Відповісти
 
 