УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6069 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 665 3

Вночі окупанти завдали ракетних ударів по житлових районах та центру Краматорська, є постраждалі, - мер Гончаренко

краматорськ

Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по житлових районах та центру міста, за попередніми даними, поранень зазнали шість осіб.

Про наслідки ворожого обстрілу на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житлових районах та центральній частині міста. Щонайменше зазнали серйозних пошкоджень три п’ятиповерхівки, школа, садок. Попередньо шестеро поранених. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську. Артобстріли по всій лінії фронту на Донеччині не припинялися всю ніч. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (678) обстріл (29037)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто ще хоче сказати " адин_нарот, ми_ше_братья, вайна с униатами за праваславие, вайна с натай за сруцкий мир". А як ***** в 14 брасались пад укротанки и вижигали бєндєр.
показати весь коментар
05.05.2022 08:08 Відповісти
Пора пуляти по запаребріку. Не покаране зло стверджується в своїй правоті. ЗЕ, віддай наказ.
показати весь коментар
05.05.2022 08:10 Відповісти
Нужно мстить газам колорадам.Пора жечь НПЗ,склады с горючим,склады с боеприпасами,заводы по производству оружия,аэродромы и т.д.На всей территории РФ.За гибель наших стариков и детей!!!Слава Украине!
показати весь коментар
05.05.2022 09:52 Відповісти
 
 