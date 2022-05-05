Вночі окупанти завдали ракетних ударів по житлових районах та центру Краматорська, є постраждалі, - мер Гончаренко
Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по житлових районах та центру міста, за попередніми даними, поранень зазнали шість осіб.
Про наслідки ворожого обстрілу на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житлових районах та центральній частині міста. Щонайменше зазнали серйозних пошкоджень три п’ятиповерхівки, школа, садок. Попередньо шестеро поранених. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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Advokat Savchuk
показати весь коментар05.05.2022 08:08 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Сірий
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Алекс Меркурий
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