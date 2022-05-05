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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Через значні втрати особового складу російські військові відмовляються від подальшої часті у бойових діях на території України, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти

Частина військовослужбовців 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, після відведення до району відновлення, через значні втрати особового складу, відмовилася від подальшої участі у бойових діях на території України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"За наявною інформацією, частина військовослужбовців 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, після відведення до району відновлення, через значні втрати особового складу, відмовилася від подальшої участі у бойових діях на території України. Зазначені військовослужбовці перебувають у районі поблизу українсько-російського кордону та чекають на переміщення до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється також, що підрозділи бойовиків 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, які перебувають у населеному пункті Сватівського району Луганської області, укомплектовані місцевими жителями з найближчих населених пунктів, мають низький морально-психологічного стан, суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту і не готові до виконання завдань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти налякані втратами на війні в Україні: "С ума сходят, которые приезжают, на ноль…оно таких денег не стоит", - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

армія рф (17755) Генштаб ЗС (6746)


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Топ коментарі
+10
Руки в овраге, а ноги на поле
Метко стреляет бандеровец Коля
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05.05.2022 08:25
+10
Единственное, чего американцы не смогли учесть, что армия таки услышала предупреждения партнеров и в тех рамках, в которых могла самостоятельно развернуться и подготовиться - сделала это, вопреки тем действиям, которые вытворяла "цветная" шобла. И вот когда пошли отчаянные призывы о помощи, о закрытии неба и обо всем том, что все прекрасно помнят, этим аниматорам было сказано о том, что помощь будет оказана в том случае, если военным будут развязаны руки. А дальше, с опозданием на пару недель, бездарно потерянных с конца января или скорее - с конца декабря, что дало бы два месяца, ВСУ начали отражать нападение и разворачиваться - одновременно. Ну а когда развернулись, всем стало понятно, насколько мощной силой является наша армия.
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05.05.2022 08:33
+9
Это ещё что такое ,кацапов мы должны *********** ВСЕХ а они видишь-ли отказываются - НЕПОРЯДОК *** ...
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05.05.2022 08:24
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Это ещё что такое ,кацапов мы должны *********** ВСЕХ а они видишь-ли отказываются - НЕПОРЯДОК *** ...
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05.05.2022 08:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2RwdHsC4TMQ https://www.youtube.com/watch?v=2RwdHsC4TMQ

Воображаю какая щас драка на Изюмском шляхе идёт...
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05.05.2022 08:49 Відповісти
😂
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05.05.2022 08:55 Відповісти
Руки в овраге, а ноги на поле
Метко стреляет бандеровец Коля
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05.05.2022 08:25 Відповісти
орки не жалеют никого - ни своих ни чужих.
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05.05.2022 08:25 Відповісти
да у кацапов уже тоже дураков нет что бы "награду героя *********" получала его нога или рука - а не все туловище
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05.05.2022 08:28 Відповісти
Ніхто не хоче воювати нема стімулу і ще куча бреду що й на голову не натянеш а пів ночі в підвалі сидиш все громихае.Війна горе всій Украіні і всі це добре розуміють
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05.05.2022 08:31 Відповісти
Антиколорадос обычно предлагает читателям подумать самим, но иногда приводит собственную аналитику. Вчера он её написал о войне. Дам 2 отрывка, пропуская самые острые моменты во избежание срача в комментах. Кому интересно- читайте всё, но там много букафф. https://defence-line.org/2022/05/s-polej-informacionnoj-vojny-chast-1/ https://defence-line.org/2022/05/s-polej-informacionnoj-vojny-chast-1/

... Война в Украине уже прошла две стадии. На первой стадии к нам (на Западе) относились как к жертве, которая вряд ли сможет постоять за себя. Это следует из очень простой цепочки событий. Партнеры последовательно предупреждали высшее военно-политическое руководство Украины о надвигающейся угрозе широкомасштабного вторжения и накануне этого вторжения объявили, что оно уже неизбежно. Вспомним, что выделывало это самое руководство и наверное, тут же поймем, чем была обусловлена первая стадия этой эпопеи.
https://defence-line.org/2022/05/s-polej-informacionnoj-vojny-chast-1/ Если говорить крайне мягко и взвешенно, то действия именно политического руководства страны, в лучшем случае, выглядели не профессионально и местами - инфантильно, а часть кротов уже откровенно работала на сдачу Украины...
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05.05.2022 08:31 Відповісти
Единственное, чего американцы не смогли учесть, что армия таки услышала предупреждения партнеров и в тех рамках, в которых могла самостоятельно развернуться и подготовиться - сделала это, вопреки тем действиям, которые вытворяла "цветная" шобла. И вот когда пошли отчаянные призывы о помощи, о закрытии неба и обо всем том, что все прекрасно помнят, этим аниматорам было сказано о том, что помощь будет оказана в том случае, если военным будут развязаны руки. А дальше, с опозданием на пару недель, бездарно потерянных с конца января или скорее - с конца декабря, что дало бы два месяца, ВСУ начали отражать нападение и разворачиваться - одновременно. Ну а когда развернулись, всем стало понятно, насколько мощной силой является наша армия.
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05.05.2022 08:33 Відповісти
Я не знаю, чи знайдеться українець, який сумнівався в ЗСУ.
Наскільки я пам'ятаю за останні роки, саме армія мала найвищий відсоток довіри народу у всіх опитуваннях.
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05.05.2022 08:42 Відповісти
В статье речь не о доверии к нашей Армии, а об эволюции мнений и действий Запада.
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05.05.2022 09:03 Відповісти
Я вмію читати.

Доповнювати не заборонено.

Захід вважав одне, а український народ - інше. І саме народ є владою. А не те, що відосіки знімає.

Те, як повстав народ, як піднявся на боротьбу, скільки людей записалося до війська та ТрО - Захід теж мусив враховувати.
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05.05.2022 09:20 Відповісти
Вы статью по ссылке полностью прочитайте, и Ваши вопросы сами отпадут. Там 5 частей.
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05.05.2022 12:09 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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05.05.2022 08:31 Відповісти
Кацапи своїх мертвих не забирають. Навіщо путіну мертв'яки за них платити треба по 7 млн, а ось так пропав безвісти- Ну і хрін з ним. Тільки зараз спека почнеться і що з цими трупами робити? Трупна отрута орків не є добре для українських чорноземів.
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05.05.2022 08:36 Відповісти
Чорнозем український будь-яку біомаSSу перетворить в якісний і потрібний гумус!
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10.06.2022 08:55 Відповісти
ви ім покажіть "унітаз".чи собачу будку ,яку можна вкрасти...відразу буде стимул
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05.05.2022 08:36 Відповісти
А шо так а как же скрепы?
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05.05.2022 08:36 Відповісти
Вони гаразді воювати сидячи перед телевізором.
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05.05.2022 08:43 Відповісти
Наступати ворог може лише за інерцією наявними, вже задіяними у наступіпідрозділами ще не більше 7-19 днів. Поповнювати ці підрозділи, чи змінити їх практично нічим. Не зрозуміло, як і якими частинами ворог зможе прикрити ці ударні частини, якщо їх потрібно буде виводити. А в водити таки буде потрібно, бо можливі два величезні котли. Тому вірити Піськів, що мобілізації у кацапів не буде - це себе не поважати. І я справді не знаю, що краще - перемолоти і частину кацапського мобілізаційної резерву (це буде довго) чи закінчити активні бойові дії до липня. Якщо наша ЗСУ перемеле всі резерви, то це на довгий час убезпечити Україну від наступних актів агресії незалежно від того, чи здохне пуцин, чи ні. І обстріли наших територій з-за кордону теж припиняться. Якщо ж кацапи вийдуть зараз, то сяка-така армія у них залишиться, обстріли наших міст з кацапської території продовжаться з різною інтенсивністю з різної зброї, що не даватиме нам можливості залучати інвестиції і проводити відбудову. А за певний час вторгнення може повторитися. Мені, як і всім хочеться якнайшвидшого закінчення війни. Але ще більше хочеться, щоб ні за нашого життя, ні за життя наших дітей цього жаху не повторилося.
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05.05.2022 08:37 Відповісти
поэтому пусть мобилизуются.
Но контрбатарейные радары вдоль всей границы всё равно ставить придется.
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05.05.2022 08:42 Відповісти
Мобрезерв

Для поповнення резервів окупаційних військ РФ продовжує заходи прихованої мобілізації. Наразі основна увага рашистських агітаторів приділяється - набору «добровольців» з числа російських «казаків» Ростовської області та Краснодарського краю. Також у фокусі уваги громадяни, які втратили роботу внаслідок міжнародних санкцій та колишні військовослужбовці, що проживають на території інших пострадянських країн.

Агітаційна кампанія триває і в інших суб'єктах РФ. За наявними даними, у військових комісаріатах Приморського краю активно проводиться робота щодо пошуку бажаючих взяти участь у бойових діях. Пропонована заробітна плата «добровольця» - від 200 тис. рос. руб.

Аналогічні заходи проходять також у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Місцеві військкомати пропонують укладення короткострокових контрактів на 3 місяці з проходженням підготовки на полігонах.

Водночас проводяться підготовчі заходи до можливого оголошення часткової мобілізації у Бєлгородській, Курській та Брянській областях на випадок різкого погіршення ситуації на українському фронті.

Агітаційні заходи наражаються на значну недовіру з боку потенційних «мобілізованих». Адже в РФ починає ширитись інформація про значну кількість вбитих на війні з Україною. Багато тих, хто на початку війни підписав «короткострокові контракти», не змогли повернутись додому після формального закінчення терміну контрактів. Додаються проблем з реальним отриманням обіцяних коштів - військові окупанта або взагалі не можуть отримати грошей, або ж отримують на порядок менші суми.
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05.05.2022 08:51 Відповісти
Ніхто не буде зупинятися на кордоні! Рашиззди мають бути знищені та їх кубло спалене у Мацкві, за Уралом, будь де.
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05.05.2022 09:56 Відповісти
поцаны, а куда же вы?? тут только новые ништяки для вас подтягиваются. Даже увертюра еще толком не началась, а вы уже в гробгардероб.
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05.05.2022 08:38 Відповісти
Коли звільнені будуть Херсон, Маріуполь, Крим тоді повірю що ці відмови рашизздов на щось впливають.
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05.05.2022 09:53 Відповісти
Я добре пам'ятаю, як в цей день всі маскували назву «Азов» латиницею, пропущеними літерами, які заміщали зірочками - бо фейбук банив нещадно.

Вони перемогли навіть непереможне - суспільну колективну дурість.

З днем народження, Азов!

Юлія Кузьменко

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05.05.2022 10:47 Відповісти
 
 