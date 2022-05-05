Через значні втрати особового складу російські військові відмовляються від подальшої часті у бойових діях на території України, - Генштаб ЗСУ
Частина військовослужбовців 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, після відведення до району відновлення, через значні втрати особового складу, відмовилася від подальшої участі у бойових діях на території України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
"За наявною інформацією, частина військовослужбовців 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, після відведення до району відновлення, через значні втрати особового складу, відмовилася від подальшої участі у бойових діях на території України. Зазначені військовослужбовці перебувають у районі поблизу українсько-російського кордону та чекають на переміщення до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Крім того, повідомляється також, що підрозділи бойовиків 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, які перебувають у населеному пункті Сватівського району Луганської області, укомплектовані місцевими жителями з найближчих населених пунктів, мають низький морально-психологічного стан, суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту і не готові до виконання завдань.
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Воображаю какая щас драка на Изюмском шляхе идёт...
Метко стреляет бандеровец Коля
... Война в Украине уже прошла две стадии. На первой стадии к нам (на Западе) относились как к жертве, которая вряд ли сможет постоять за себя. Это следует из очень простой цепочки событий. Партнеры последовательно предупреждали высшее военно-политическое руководство Украины о надвигающейся угрозе широкомасштабного вторжения и накануне этого вторжения объявили, что оно уже неизбежно. Вспомним, что выделывало это самое руководство и наверное, тут же поймем, чем была обусловлена первая стадия этой эпопеи.
https://defence-line.org/2022/05/s-polej-informacionnoj-vojny-chast-1/ Если говорить крайне мягко и взвешенно, то действия именно политического руководства страны, в лучшем случае, выглядели не профессионально и местами - инфантильно, а часть кротов уже откровенно работала на сдачу Украины...
Наскільки я пам'ятаю за останні роки, саме армія мала найвищий відсоток довіри народу у всіх опитуваннях.
Доповнювати не заборонено.
Захід вважав одне, а український народ - інше. І саме народ є владою. А не те, що відосіки знімає.
Те, як повстав народ, як піднявся на боротьбу, скільки людей записалося до війська та ТрО - Захід теж мусив враховувати.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Но контрбатарейные радары вдоль всей границы всё равно ставить придется.
Для поповнення резервів окупаційних військ РФ продовжує заходи прихованої мобілізації. Наразі основна увага рашистських агітаторів приділяється - набору «добровольців» з числа російських «казаків» Ростовської області та Краснодарського краю. Також у фокусі уваги громадяни, які втратили роботу внаслідок міжнародних санкцій та колишні військовослужбовці, що проживають на території інших пострадянських країн.
Агітаційна кампанія триває і в інших суб'єктах РФ. За наявними даними, у військових комісаріатах Приморського краю активно проводиться робота щодо пошуку бажаючих взяти участь у бойових діях. Пропонована заробітна плата «добровольця» - від 200 тис. рос. руб.
Аналогічні заходи проходять також у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Місцеві військкомати пропонують укладення короткострокових контрактів на 3 місяці з проходженням підготовки на полігонах.
Водночас проводяться підготовчі заходи до можливого оголошення часткової мобілізації у Бєлгородській, Курській та Брянській областях на випадок різкого погіршення ситуації на українському фронті.
Агітаційні заходи наражаються на значну недовіру з боку потенційних «мобілізованих». Адже в РФ починає ширитись інформація про значну кількість вбитих на війні з Україною. Багато тих, хто на початку війни підписав «короткострокові контракти», не змогли повернутись додому після формального закінчення терміну контрактів. Додаються проблем з реальним отриманням обіцяних коштів - військові окупанта або взагалі не можуть отримати грошей, або ж отримують на порядок менші суми.
гробгардероб.
Вони перемогли навіть непереможне - суспільну колективну дурість.
З днем народження, Азов!
Юлія Кузьменко
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