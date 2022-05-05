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Путін не досяг в Україні жодної цілі, але навіть поразку може видати за "перемогу",- польський генерал Скшипчак

путин,путін

Президент РФ Володимир Путін, не домігшись жодного успіху у війні проти України, на параді 9 травня може оголосити, що захоплені території за період ведення кампанії й були цілями Кремля.

Таку думку висловив польський генерал, колишній командувач сухопутних військ Вальдемар Скшипчак, інформує Цензор.НЕТ із посиланнням на РБК-Україна.

Військовий зазначив, що російська пропаганда може оголосити все що завгодно, і "навіть із поразки, яку вона зазнає в Україні, зробити перемогу".

Скшипчак переконаний, що росіяни приймуть подібні фейки за чисту монету і "будуть вірити Путіну, проте насправді їм нічого оголошувати, оскільки вони програють в Україні".

"Ймовірно, 9 травня Путін заявить, що території, які вони змогли захопити за період війни в Україні, і були цілями кремля. І це нібито перемога, хоча всім зрозуміло, що він не досягнув в Україні жодних цілей під час своєї так званої воєнної операції", - сказав польський генерал.

Він вказує, що в армії РФ немає сил на окупацію значних територій України, оскільки ЗСУ дають ворогові гідну відсіч.

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"Проблема Путіна полягає в тому, що російська армія вже не має боєздатного війська. Отже, він може оголосити часткову або повну мобілізацію, аби посилити військовий контингент, який вже перебуває в Україні", - допускає Скшипчак, додавши, що в оперативному плані така мобілізація нічого РФ не дасть, оскільки свіжі сили зможуть потрапити на фронт тільки через кілька тижнів.

"Очевидно, в Росії побоюються, що Україна - отримуючи багато військової техніки із Заходу і створюючи нові військові підрозділи - поступово почне витісняти російську армію. Час зараз грає на Україну, і його треба використати", - говорить він.

Автор: 

армія рф (17755) День Перемоги (458) перемога (488) Польща (8615) путін володимир (24088)


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Топ коментарі
+13
Все він досяг. Вода і електрика в Крим. Сухопутний коридор до окупованої Донецької області, повне відрізання від Азовського моря та блокування Чорного моря. Решта цілей просто відкладені і будуть реалізовуватись за допомогою зеленого голуба мира, розмінувальника Чонгара та його тупих виборців.
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05.05.2022 09:15
+12
задачу мінімум він виконав- і хтось йому в цьому дуже допоміг- я про контроль над кримським каналом та сухопутний коридор до Криму-
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05.05.2022 09:12
+10
Якщо чесно поразки не видно, вода й електроенергія, сільгоспродукція, перекриті порти, втрачено акваторію Азовського моря, сухопутний коридор, зруйнована економіка та інфраструктура.Якщо це поразка, то дуже дивна. Як на мене, це домовленість між зеЛохом і ******, Боневтік виконав домашнє завдання.
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05.05.2022 09:13
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В Донецке т.н. ДНР заблокировали весь украинский сегмент интернета! Только через VPN теперь!
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05.05.2022 09:07 Відповісти
Хай він здохне падло,разом зі своїм дружбаном патрушевим та іншою наволоччю.
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05.05.2022 09:07 Відповісти
Не хотілось би "проковтнути" Херсон і Запоріжжя так саме, як у свій час "проковтнули" Крим і половину Донбасу. Я реаліст, і в повернення Криму з Донецьком, Луганськом не дуже вірю (принаймні в найближчі роки), але Херсонщину, Мелітополь, Бердянськ втрачати дуже не хотілося би...
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05.05.2022 09:11 Відповісти
Без Херсона, Одеси і Бердянська Україна буде існувати ще з рік, Навіть при всіляків домовах про мир. То ж або війна до повної деокупації, або повна втрата країни на мапі світу. Плекати надію, що можливо колись потім ми знову доможемось визволення з під гніту кацапії це марна справа. Українцями остануться тільки ті люди які зможуть покинути країну до повної окупації москвою. Хто залишиться, згодом стане такою ж самою орковою масою яка є на російских теренах наразі.
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05.05.2022 09:19 Відповісти
Реаліст повинен розуміти, що кили не відкинути орків зі всього Донбасу і з Криму, то кацапи це сприймуть не як поразку, а як невдалу спробу захопити більше України. Тому почекають, наберуться сил і засобів, і варять знову. Донбас, а особливо Крим - це є плацдарми для наступу і цінність мають власне, як плацдарми. Крим дає кацапам можливість відсіки наші порти у Ащовському морі і блокувати порти у Чорному морі, що вони зараз і демонструють. А ще відсутність у Криму води завжди буде спонукати їх до заволожюдіння Херсонської областю. Тому залишати оркам Крим і Донбас - дурість. Їх можна забрати або тоді, коли ЗСУ буде звільняти території, або починати нову війну для розблокування морської торгівлі, або ніколи.
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05.05.2022 09:21 Відповісти
Вірно по суті, але навіть Зе (устами Арестовича) вчора сказав, що Путлер боронитиме Крим тактичною ядерною зброєю, оскільки вважає його територією *********. Плюс, зважаючи на те, як важко зараз ЗСУ вдається звільняти навіть невеликі населені пункти, села, штурм таких міст як Донецьк, Луганськ - завдання надскладне, якщо зважити на ресурси, які в нас є. Я не Залужний, звісно, але мені важко усвідомити, яким чином можна це зробити.
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05.05.2022 09:47 Відповісти
задачу мінімум він виконав- і хтось йому в цьому дуже допоміг- я про контроль над кримським каналом та сухопутний коридор до Криму-
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05.05.2022 09:12 Відповісти
Якщо чесно поразки не видно, вода й електроенергія, сільгоспродукція, перекриті порти, втрачено акваторію Азовського моря, сухопутний коридор, зруйнована економіка та інфраструктура.Якщо це поразка, то дуже дивна. Як на мене, це домовленість між зеЛохом і ******, Боневтік виконав домашнє завдання.
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05.05.2022 09:13 Відповісти
Все він досяг. Вода і електрика в Крим. Сухопутний коридор до окупованої Донецької області, повне відрізання від Азовського моря та блокування Чорного моря. Решта цілей просто відкладені і будуть реалізовуватись за допомогою зеленого голуба мира, розмінувальника Чонгара та його тупих виборців.
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05.05.2022 09:15 Відповісти
тут же є одна цікава *загвоздочка*, коли ми будемо повертати ці міста, вони переживуть те ж саме що Буча Гостомель Ірпінь Бородянка Марік, буде зруйноване все, люди винищені, кого успіють... так що хеппі-енду не буде для тих людей, що ждуть деокупації... але всеодно це треба робити!
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05.05.2022 09:31 Відповісти
Як казала одна розумна людина:
- Скажіт *****, що переміг. Хай приїзджає на парад у Київ.
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05.05.2022 09:33 Відповісти
вся пропаганда рассчитана только на внутреннее потребление. Это корм для биомассы внутри рузге. Не будет боброедки и соловьиного помета-царю лаптеногих хана. Все видели, как Димон пис ал поздравление с Первомаем. С будуна,без слов. И всем все ясно. Глупость вне конкуренции. Рабовладельцы празднуют день освобождения труда и один из центровых алкашей предлагает "маевку" А их царь уже выиграл все битвы современности -покорил штаты, бритов и прочих англосаксов, германский плебс уже давно сдался за деньги. Впереди у них светлая мечта - с 9 Мая будет провозглашено строительство "планеты обезьян"
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05.05.2022 09:46 Відповісти
Ходив по російських форумах, там саме й переважає така думка "населення" - "ви нічєво не панімаєтє, ето і єсть настоящая цель! Пачіму ви рєшилі, что ми хателі всю Украіну? Ілі ви думаєтє што умнєє путіна?"
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05.05.2022 10:02 Відповісти
Навіть https://youtu.be/ywdS8J5dAaI?t=290 поляки знають справжні цілі Шоломоньки І-го, а в Україні це під табу.
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05.05.2022 10:34 Відповісти
ну про 'жодної цілі' це гучно сказано.... сухопутний шлях в Крим вже москалі мають, тому...

і нападати на них Україна схоже не збирається, щоб утилізувати цей шлях!
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05.05.2022 10:39 Відповісти
Хай цей великий "експерт" на карту гляне, там все наочно. Це ми не досягли жодних цілей. (
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05.05.2022 10:52 Відповісти
 
 