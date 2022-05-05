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Українці вчаться керувати сучасною зброєю швидше, ніж деякі уряди ухвалюють рішення про її надання, - Кулеба
Україна переходить на сучасне військове обладнання, бо російська агресія, на відміну від запасів радянської зброї, не зменшується.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Запаси зброї радянських часів зменшуються, а російська агресія – ні. Тому Україна переходить на сучасне обладнання. Потрібне навчання, але ми швидко вчимося. Насправді ми вчимося керувати сучасною зброєю швидше, ніж деяким урядам потрібно часу, щоб прийняти рішення про її надання", - написав Кулеба.
Топ коментарі
+10 Александр Чуднивец #474549
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+3 Павло Васильович
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+3 Aleksey NotBad
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И ещё. Согласно Закона Украины предельный срок для дипломатической службы - это 65 лет. А Тарану 67. Или для людей Ермака законы не писаны?Береза Борислав.
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