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Українці вчаться керувати сучасною зброєю швидше, ніж деякі уряди ухвалюють рішення про її надання, - Кулеба

кулеба

Україна переходить на сучасне військове обладнання, бо російська агресія, на відміну від запасів радянської зброї, не зменшується.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Запаси зброї радянських часів зменшуються, а російська агресія – ні. Тому Україна переходить на сучасне обладнання. Потрібне навчання, але ми швидко вчимося. Насправді ми вчимося керувати сучасною зброєю швидше, ніж деяким урядам потрібно часу, щоб прийняти рішення про її надання", - написав Кулеба.

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Автор: 

зброя (7523) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
Кулебі-респект...
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05.05.2022 09:05
+3
А тем временем на Херсонщину пришли сообщения от мобильных операторов, что связь восстановлена благодаря усилиям власти... Как они еще Боневтика не приписали к этому, даже не знаю)))
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05.05.2022 09:56
+3
И это правда. Решают очень долго и нудно, а за эту бюрократию люди платят своей жизнью.
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05.05.2022 10:03
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Так то ти, за себе, поки що сам вирішуй.
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05.05.2022 09:27 Відповісти
Кулебі-респект...
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05.05.2022 09:05 Відповісти
Димон дафай долби их за MGM-31C
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05.05.2022 09:18 Відповісти
а что рашистам инет еще не отрубили?
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05.05.2022 09:24 Відповісти
Якби Кулеба раніше вчився, то може і уряди швидше вирішували б. У зеленського швидко навчився хамити.
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05.05.2022 09:33 Відповісти
А тем временем на Херсонщину пришли сообщения от мобильных операторов, что связь восстановлена благодаря усилиям власти... Как они еще Боневтика не приписали к этому, даже не знаю)))
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05.05.2022 09:56 Відповісти
Ви їм не підказали
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05.05.2022 11:16 Відповісти
И это правда. Решают очень долго и нудно, а за эту бюрократию люди платят своей жизнью.
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05.05.2022 10:03 Відповісти
Ай, красиво Ермак пристроил своего человека. В послы отправил. А его судить надо. Ведь именно из-за Тарана у нас сейчас нет многих боеприпасов. Почему? Потому что Таран уже в 2020 году вместо того чтоб их закупать, тупо возвращал деньги в бюджет. И что это, если не саботаж и работа на РФ, о которой я ранее говорил. Но Ермак решил его спрятать в Словении. Это о многом говорит. И в первую очередь о справедливости. Вернее, о её отсутствии.

И ещё. Согласно Закона Украины предельный срок для дипломатической службы - это 65 лет. А Тарану 67. Или для людей Ермака законы не писаны?Береза Борислав.

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05.05.2022 11:07 Відповісти
Блін... А ця беззуба шавка дипломатії знову гавкає замість колесити по світу і справою зайнятись. Реальна дипломатія робиться тихо і без розголосу, без піарного гавкання по СМІ.
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05.05.2022 11:36 Відповісти
 
 