Росія атакує Одесу, Херсон та Маріуполь для встановлення повного контролю над доступом до Чорного моря, - розвідка Великої Британії

Росія прагне контролювати доступ до Чорного моря і з цією метою атакує Одесу, Херсон та Маріуполь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Згідно з повідомленням, загарбники хочуть встановити контроль над морськими сполученнями України, щоб послабити економіку нашої держави.

Росія проводить наземні операції переважно за сході України, але завдає ракетних ударів по всій території країни, щоб залякати та деморалізувати українців.

Також читайте: На Південному напрямку 30 квітня знищено 42 окупанти, станцію РЕБ, ЗРК "Стріла" та 2 безпілотники, - ОК "Південь"