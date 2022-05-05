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Росія атакує Одесу, Херсон та Маріуполь для встановлення повного контролю над доступом до Чорного моря, - розвідка Великої Британії

море,блокада,рф

Росія прагне контролювати доступ до Чорного моря і з цією метою атакує Одесу, Херсон та Маріуполь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Згідно з повідомленням, загарбники хочуть встановити контроль над морськими сполученнями України, щоб послабити економіку нашої держави.

Росія проводить наземні операції переважно за сході України, але завдає ракетних ударів по всій території країни, щоб залякати та деморалізувати українців.

Також читайте: На Південному напрямку 30 квітня знищено 42 окупанти, станцію РЕБ, ЗРК "Стріла" та 2 безпілотники, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17755) Велика Британія (5647) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+15
Передайте британській розвідці секретну інформацію що Херсон був окупований ще в перший день вторгнення, щоб вони більше не писали ахінею!
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05.05.2022 09:08
+13
Херсон давно окупований, Маріуполь на березі Азовського моря.

Автор бовдур. Цензор стає якимось смітником
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05.05.2022 09:16
+10
Карти злити то одне. А хто розміновував? Це ж великі території. Крім того, мали відбуватись постійні перевірки. Не могли кілька пішок розмінувати без вказівки зверху.
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05.05.2022 09:50
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Передайте британській розвідці секретну інформацію що Херсон був окупований ще в перший день вторгнення, щоб вони більше не писали ахінею!
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05.05.2022 09:08 Відповісти
Тех кто слил карты минирования перешейка в Крыму частично уже выловили, остальные сбежали в Крым
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05.05.2022 09:32 Відповісти
Карти злити то одне. А хто розміновував? Це ж великі території. Крім того, мали відбуватись постійні перевірки. Не могли кілька пішок розмінувати без вказівки зверху.
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05.05.2022 09:50 Відповісти
херсонцы за зе проголосовали, а теперь сидят и пишут ему в комментах когда Херсон освободят, они мучаются. Причину и следствия не улавливают(((
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05.05.2022 10:06 Відповісти
хуже не будет?
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05.05.2022 10:52 Відповісти
Ко-ко-консєрва. Москальська.))
А чого Київ не здав? А Харків? А Чернігів?
Що, в мєтодічці цього не написано, мохнорилий?
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05.05.2022 10:57 Відповісти
ракетні удари по території України -це знак відчаю рашистів..
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05.05.2022 09:11 Відповісти
чуш, они с ракет начинали вторжения, и еще до того кукарекали мол зачем посылать войска если можно наносить ракетные удары
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05.05.2022 10:44 Відповісти
Как они добывают такую ценную информацию? Ведь это наверняка большой риск для британских разведчиков.
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05.05.2022 09:15 Відповісти
аналітична довідка, для більш повного сприйняття загальної картини. їх пишуть на підставі всіх наявних джерел, в т.ч. і відкритих. ні один джеймс бонд (тм) не виліз з вогню в маріуполі, щоб дати до неї інформацію.
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05.05.2022 09:23 Відповісти
Здарова.
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05.05.2022 09:26 Відповісти
Добували й навіть з радянського табору з його залізною завісою. А ******* корумпована рашка уся у дірках.
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05.05.2022 10:05 Відповісти
Це і так зрозуміло, дякуємо розвідки Британіїї звичайно, нахрена ви зомбуєте кожен день одне і теж ви повторюте ледь не щодня це,повторюете хотелкі кацапів що вони планують? те чи інше, це зрозуміло те що вони хочуть, це не цікаво нікому що вони хотять,це знищити, окупувати, депортувати, подаються новини так ніби це факт і здійсниться на 100% і ви виступаете статистами людям цікавить скільки трупів орків за добу що звільнили наскільки далеко пішли в наступ
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05.05.2022 09:15 Відповісти
Жизнь в Ялте@life_in_yalta·

https://twitter.com/life_in_yalta/status/1522070248056360961 1 ч

Сегодня стартовал 71-й день позора российской армии в Украине
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05.05.2022 09:16 Відповісти
Херсон давно окупований, Маріуполь на березі Азовського моря.

Автор бовдур. Цензор стає якимось смітником
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05.05.2022 09:16 Відповісти
точнее цн стал пиарщиком одной персоны с кучей ботов.....
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05.05.2022 09:24 Відповісти
це серйозно видається за дані розвідки?!
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05.05.2022 09:17 Відповісти
Але бажання кацапів не співпадають з нашими. Звичайно що вони тут відгребуть, звичайно великими жертвами, але ми звільнимо Херсон, не віддамо Одесу і будемо боротися за Маріуполь. Цього могло і не статися якби не зрадили і не віддали південні міста.
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05.05.2022 09:21 Відповісти
Значит пора начинать в Чёрном Море запланированные учения "Украина, Грузия, НАТО" с боевыми стрельбами и высадкой десанта. ЧФ РФ предложить, в целях безопасности, покинуть акваторию моря...
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05.05.2022 09:26 Відповісти
О каких учениях речь если весь юг оккупирован а Одесса с моря блокирована? Ты действительно полагаешь что НАТО рискнет поплыть по минам в зону боевых действий? В чем логика если они с самого начала войны заявили, что не будут с рашкой воевать?
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05.05.2022 09:30 Відповісти
Они могут установить полный контроль только над членом который проглотят, и то наверное не полный
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05.05.2022 09:30 Відповісти
це стандартна сводка. Цензор опублікував тільки шапку-про стратегічні цілі операції рузге - вони не змінились.
А хто дав наказ про розмінування, то риторичне запитання. Зелена слизь пообіцяла рузге відвід військ,заборону стріляти і всю іншу чушь. Навіть в Парижі перший кукловод підтвердив зрадницьку лінію слизьняків. За це все в Омані отримали кошти. Недарма кукловод зразу ж придбав престижний мерседес і квартирку в Лондоні. А ті хто контролював виконання здриснули, бо елдачок зробить їх крайніми. Недарма Швець прямо "спросил" Єлдака-кому він служить. А він служить двом персонам - золотому тельцу і вождю лаптеногих, бо це коли горські євреї служили інтересам України. Ніколи, крім московського царя, ніколи і нікому.
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05.05.2022 09:59 Відповісти
Путин ***** сдохни ****.
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05.05.2022 10:05 Відповісти
І Чорне і Азовське моря є стратегічно надважливими для України! Це завжди було, є і буде очевидним всім українцям, але не ЗЕленими гнидам з їх 3 колами оборони власних задів в Києві!
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05.05.2022 10:06 Відповісти
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05.05.2022 10:09 Відповісти
Условная Европа и США очень долго возятся с воловьей упряжкой;

медленно грузится вооружение, еще медленнее движутся волы с поклажей к границам Украины, а в это время РФ методически уничтожает транспортную ифраструктуру, электроподстанции, нефтебазы,..

Одновременно в Кремля, наверное, достаточно времени чтобы выследить такую медленную помощь... и нанести удары...

Да и линия фронта не стоит на месте: Росія атакує Одесу, Херсон та Маріуполь для встановлення повного контролю над доступом до Чорного моря.
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05.05.2022 10:11 Відповісти
Ще раз повторюся. Чого Ви всі причепилися до США і Європи? Там їх народи вибрали собі президентів, канцлерів, що вони піклувалися за них. Ви вибрали "Я не втік", то й запитуйте в нього де та зброя, щоб зупинити ворога. На всяк випадок хай вам дасть інструкцію, як за допомогою дорогого асфальту збивати літакаи, ракети і топити кораблі. І більше не переключайте рішення нашого бездарі і не ставте це у вину США.
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05.05.2022 10:26 Відповісти
А в яке море виходять торгові судна з Азовського моря?
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05.05.2022 10:27 Відповісти
Какая разница
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05.05.2022 11:03 Відповісти
я написяв лужу ну и статейки(
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05.05.2022 10:34 Відповісти
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05.05.2022 10:35 Відповісти
Держава, яка мала велику прибережну територію, заводи, порти, санаторії, готелі - за 30 років все це просрала! Спасибi мудрому нарiду!
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05.05.2022 11:10 Відповісти
 
 