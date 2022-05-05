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Росія атакує Одесу, Херсон та Маріуполь для встановлення повного контролю над доступом до Чорного моря, - розвідка Великої Британії
Росія прагне контролювати доступ до Чорного моря і з цією метою атакує Одесу, Херсон та Маріуполь.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.
Згідно з повідомленням, загарбники хочуть встановити контроль над морськими сполученнями України, щоб послабити економіку нашої держави.
Росія проводить наземні операції переважно за сході України, але завдає ракетних ударів по всій території країни, щоб залякати та деморалізувати українців.
Топ коментарі
+15 джонни браво
показати весь коментар05.05.2022 09:08 Посилання
+13 Дмитро Херсон
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+10 Ksenia VB
показати весь коментар05.05.2022 09:50 Посилання
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А чого Київ не здав? А Харків? А Чернігів?
Що, в мєтодічці цього не написано, мохнорилий?
https://twitter.com/life_in_yalta/status/1522070248056360961 1 ч
Сегодня стартовал 71-й день позора российской армии в Украине
Автор бовдур. Цензор стає якимось смітником
А хто дав наказ про розмінування, то риторичне запитання. Зелена слизь пообіцяла рузге відвід військ,заборону стріляти і всю іншу чушь. Навіть в Парижі перший кукловод підтвердив зрадницьку лінію слизьняків. За це все в Омані отримали кошти. Недарма кукловод зразу ж придбав престижний мерседес і квартирку в Лондоні. А ті хто контролював виконання здриснули, бо елдачок зробить їх крайніми. Недарма Швець прямо "спросил" Єлдака-кому він служить. А він служить двом персонам - золотому тельцу і вождю лаптеногих, бо це коли горські євреї служили інтересам України. Ніколи, крім московського царя, ніколи і нікому.
медленно грузится вооружение, еще медленнее движутся волы с поклажей к границам Украины, а в это время РФ методически уничтожает транспортную ифраструктуру, электроподстанции, нефтебазы,..
Одновременно в Кремля, наверное, достаточно времени чтобы выследить такую медленную помощь... и нанести удары...
Да и линия фронта не стоит на месте: Росія атакує Одесу, Херсон та Маріуполь для встановлення повного контролю над доступом до Чорного моря.