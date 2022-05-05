РФ намагатиметься роздути загрозу для України від військових навчань у Білорусі, - Міноборони Великої Британії
Росія намагатиметься роздути загрозу, яку представляють для України білоруські військові навчання, щоб не дати ЗСУ можливості перекинути свої сили з півночі на схід країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Tвіттері.
"Росія, ймовірно, намагатиметься роздути загрозу, яку представляють Україні ці (білоруські. – Ред.) навчання, щоб закріпити українські сили на півночі, не даючи їм змоги взяти участь у битві за Донбас", - заявили у відомстві.
Зазначається, що білоруські сухопутні війська перекидаються від гарнізону до поля для навчань.
"Це відповідає сезонним нормам, оскільки Білорусь у травні входить у кульмінацію свого циклу зимових навчань. Проте нині не очікується відхилення від їхньої активності, яке може становити загрозу для союзників і партнерів (Британії. – Ред.)", - додали у відомстві.
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