РФ намагатиметься роздути загрозу для України від військових навчань у Білорусі, - Міноборони Великої Британії

Росія намагатиметься роздути загрозу, яку представляють для України білоруські військові навчання, щоб не дати ЗСУ можливості перекинути свої сили з півночі на схід країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Tвіттері.

"Росія, ймовірно, намагатиметься роздути загрозу, яку представляють Україні ці (білоруські. – Ред.) навчання, щоб закріпити українські сили на півночі, не даючи їм змоги взяти участь у битві за Донбас", - заявили у відомстві.

Зазначається, що білоруські сухопутні війська перекидаються від гарнізону до поля для навчань.

"Це відповідає сезонним нормам, оскільки Білорусь у травні входить у кульмінацію свого циклу зимових навчань. Проте нині не очікується відхилення від їхньої активності, яке може становити загрозу для союзників і партнерів (Британії. – Ред.)", - додали у відомстві.

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