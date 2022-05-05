Ситуація в регіонах: обстріли Миколаєва з РСЗВ, ППО збили ракети під Черкасами та Броварами, прильоти по Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Донеччині, - звіти ОВА
За ніч на 5 травня російські війська обстрілювали Донеччину, Луганщину, а також влучили ракетами на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. У деяких регіонах спрацювала українська ППО.
Про свідчать звіти ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Станом на ранок 5 травня:
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Полтавщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Сумській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині та Чернігівщині.
Внаслідок ракетних ударів ввечері 4 травня наразі відома така інформація:
Київщина: ввечері ППО збили ракету над Броварським районом. Внаслідок падіння уламків — загоряння чагарнику та очерету. Жертв не було. Вночі — повітряна тривога.
На Дніпропетровщині увечері — дві ракетні атаки. Одну ракету збили. Інша втрапила по залізничній інфраструктурі. Є руйнування. Постраждалих немає. Ніч з тривогою. На ранок спокійно.
На Кіровоградщині орієнтовно після десятої вечора — приліт ракети на об’єкти інфраструктури. Попередньо - без жертв.
Черкаська: напередодні близько десятої вечора спрацювала ППО під Черкасами. Було збито дві ракети. Потерпілих немає. Вечір, ніч і ранок — із повітряними тривогами.
Ситуація у східних областях України:
Харків: вночі було кілька обстрілів окраїн міста, постраждалих немає.
За добу по області унаслідок обстрілів отримав поранення 11-річний хлопчик у Лозівському районі. На Балаклійщині одна людина загинула.
Тривають бої в Ізюмі.
Луганщина: за добу — сім потужних артилерійських обстрілів Сєвєродонецька, ще сім — Попаснянської та Гірської громад, чотири — Лисичанська.
Вночі постраждали Новодружеськ, загоряння 2 житлових будинків, та Лисичанськ, загоряння житлових будинків. 5 загиблих цивільних.
Донеччина: ситуація важка, але контрольована ЗСУ. Окупанти нарощують інтенсивність і потужність обстрілів. Вчора під ракетними авіаційними ударами — центр Авдіївки. Пошкоджено щонайменше 15 будинків, приміщення двох АЗС, є поранені.
Сьогодні о четвертій ранку — обстріл ракетами класу повітря-земля по м. Краматорськ, в результаті якого пошкоджено 9 житлових будинків та ЗОШ № 2, на території заводу Енергомашспецсталь сталося розгерметизація газопроводу, постраждали інші будівлі. Під час обстрілу поранено 25 цивільних осіб з них 20 надано допомогу на місці, 5 направлено до лікарні.
Ввечері і вночі — періодичні обстріли м. Мар’їнка, також обстріл по м. Часів Яр Бахмутського району. Пошкоджено 17 житлових будинків, виявлено одного загиблого цивільного.
Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація.
Миколаївщина: вчора ввечері із РСЗВ був обстріляний один із районів Миколаєва. Пошкоджень зазнали житлові будинки, газові труби, обірвано контактну лінію "електротранса". Внаслідок обстрілу виникло 4 пожежі. За попередньою інформацією поранена одна людина.
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і ліфти працюють і електрика в нерозбомлених будинках **** підвалам не сидять а слухають своіх пропогандонів