Наступи орків на Воєводівку та Оріхове на Луганщині провалилися, - Гайдай. ФОТО

Загалом на Донбасі за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки ворога. Але ворог продовжує знищувати українську інфраструктуру та обстрілювати мирне населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вчора рашисти хотіли наблизитися до обласного центру. Росіяни наступали на Воєводівку, що неподалік Сєвєродонецька, успіху не мали. На Попаснянському напрямку ворог намагався захопити Оріхове, але Наші захисники атаку відбили, населений пункт з українським прапором.Потужних артилерійських обстрілів вчора вдень зазнали Попаснянська та Гірська громади, Лисичанськ та Сєвєродонецьк. По останньому також гатили з авіації. Можемо констатувати ще більше загострення ситуації, рашисти значно посилили обстріли. Ми втратили п’ятьох мирних, які загинули від осколкових поранень", - йдеться у повідомленні.





Відомо, що руйнація житлового фонду області з кожним днем зростає, внаслідок обстрілів обвалюються та палають все більше саме житлових будинків.







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"Тобто прицільний вогонь ведеться виключно по мирному населенню. В Гірському пошкоджено не менше восьми будинків - цифра не остаточна, будинки досі горять, гасити в умовах щільного обстрілу неможливо; і близько 15 руйнувань житлових будинків в Комишувасі, Лисичанську, Новодружеську та Сєвєродонецьку", - зазначає Сергій Гайдай.