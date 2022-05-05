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Наступи орків на Воєводівку та Оріхове на Луганщині провалилися, - Гайдай. ФОТО

область,луганська

Загалом на Донбасі за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки ворога. Але ворог продовжує знищувати українську інфраструктуру та обстрілювати мирне населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вчора рашисти хотіли наблизитися до обласного центру. Росіяни наступали на Воєводівку, що неподалік Сєвєродонецька, успіху не мали. На Попаснянському напрямку ворог намагався захопити Оріхове, але Наші захисники атаку відбили, населений пункт з українським прапором.Потужних артилерійських обстрілів вчора вдень зазнали Попаснянська та Гірська громади, Лисичанськ та Сєвєродонецьк. По останньому також гатили з авіації. Можемо констатувати ще більше загострення ситуації, рашисти значно посилили обстріли. Ми втратили п’ятьох мирних, які загинули від осколкових поранень", - йдеться у повідомленні.

Наступи орків на Воєводівку та Оріхове на Луганщині провалилися, - Гайдай 01
Наступи орків на Воєводівку та Оріхове на Луганщині провалилися, - Гайдай 02

Відомо, що руйнація житлового фонду області з кожним днем зростає, внаслідок обстрілів обвалюються та палають все більше саме житлових будинків.


Наступи орків на Воєводівку та Оріхове на Луганщині провалилися, - Гайдай 03
Наступи орків на Воєводівку та Оріхове на Луганщині провалилися, - Гайдай 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знайдено тіла ще п’ятьох луганчан, які загинули від російського вторгнення, - Гайдай. ФОТОрепортаж

"Тобто прицільний вогонь ведеться виключно по мирному населенню. В Гірському пошкоджено не менше восьми будинків - цифра не остаточна, будинки досі горять, гасити в умовах щільного обстрілу неможливо; і близько 15 руйнувань житлових будинків в Комишувасі, Лисичанську, Новодружеську та Сєвєродонецьку", - зазначає Сергій Гайдай.

обстріл (29037) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+14
прочитала на украинской правде репортаж про оккупированную Волноваху и поселки рядом, очень тягостный..., абсолютно аморфное население - это не наша война, лишь бы был мир, какая разница какие флаги, гуманитарку дают, детей будут учить, взрослых лечить - это прекрасно..., ничего, что все разрушено, все отстроят...., хотят в рашку, потому что днр - это не совсем настоящее..., неграждане с выпотрошенными русской пропагандой мозгами..., правильно написал какой-то комментатор под статьей - пока любители русского мира есть в Украине, до тех пор рашка и будет сюда ломиться...
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05.05.2022 09:45
+12
тв тарелки по которым смотрели ********* и помета
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05.05.2022 09:32
+6
Їх накачують наркотою і вони лізуть і лізуть.
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05.05.2022 09:31
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Їх накачують наркотою і вони лізуть і лізуть.
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05.05.2022 09:31 Відповісти
тв тарелки по которым смотрели ********* и помета
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05.05.2022 09:32 Відповісти
Сволота кацапська поспішає на той світ , бо там пуцька їм обіцяє рай 😠
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05.05.2022 09:44 Відповісти
прочитала на украинской правде репортаж про оккупированную Волноваху и поселки рядом, очень тягостный..., абсолютно аморфное население - это не наша война, лишь бы был мир, какая разница какие флаги, гуманитарку дают, детей будут учить, взрослых лечить - это прекрасно..., ничего, что все разрушено, все отстроят...., хотят в рашку, потому что днр - это не совсем настоящее..., неграждане с выпотрошенными русской пропагандой мозгами..., правильно написал какой-то комментатор под статьей - пока любители русского мира есть в Украине, до тех пор рашка и будет сюда ломиться...
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05.05.2022 09:45 Відповісти
Волноваха сопротивлялась по крайней мере, а Херсон и много городов юга без боя вместе с жителями на блюдечке приподнесли русне. Вот и почитайте теперь интервью оттуда, где казачьи полки уже сформировали из местных коллаборантов и тд
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05.05.2022 10:56 Відповісти
Один кондиционер , зато аж четыре тарелки , конечно же для Украинских каналов **** , наши люди
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05.05.2022 09:49 Відповісти
и что тут удивительного? классический змей горыныч 4W-4,8E-13E
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05.05.2022 14:06 Відповісти
А легковушку кто-то на запчасти уже разобрал((
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05.05.2022 09:52 Відповісти
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05.05.2022 10:03 Відповісти
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам.
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05.05.2022 10:30 Відповісти
за цих любителів рускава міра, які навіть зараз, під рашистськими обстрілами, мріють про расєю, вимушені гинути справжні українські воїни.
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05.05.2022 10:35 Відповісти
Ай, красиво Ермак пристроил своего человека. В послы отправил. А его судить надо. Ведь именно из-за Тарана у нас сейчас нет многих боеприпасов. Почему? Потому что Таран уже в 2020 году вместо того чтоб их закупать, тупо возвращал деньги в бюджет. И что это, если не саботаж и работа на РФ, о которой я ранее говорил. Но Ермак решил его спрятать в Словении. Это о многом говорит. И в первую очередь о справедливости. Вернее, о её отсутствии.

И ещё. Согласно Закона Украины предельный срок для дипломатической службы - это 65 лет. А Тарану 67. Или для людей Ермака законы не писаны?Береза Борислав.

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279019120_1370536473420797_775410822126112268_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=XRII5jL5pmUAX9NVtPr&tn=tlftqYxHPHICZbui&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT-jXADxOEAyLzUAB7oOqAHyUvWHyg6RKfcnRopQ9QSU6A&oe=62784350
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05.05.2022 11:06 Відповісти
зеленский плюет на законы? Тоже мне новость. Он с первого дня сразу после инаугурации начал нарушать законы, ради Андрея Богдана даже переименовал администрацию президента в ОПу.
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05.05.2022 11:47 Відповісти
Якщо Таран- посол в Словенії, то Хомчак має представляти Україну в НАТО, а загалом ці зелені "петрушки" з@*****!!
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05.05.2022 12:31 Відповісти
 
 