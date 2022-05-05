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Новини Війна
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Російські окупанти хочуть перевдягнути у форму ЗСУ майже 2 тис. маріупольців, яких вони тримають у фільтраційній в’язниці, для "параду полонених", - радник мера Андрющенко

маріуполь

У Маріуполі російські окупанти планують майже 2 тисячі чоловіків, яких вони тримають у так званій фільтраційній в’язниці, переодягнути в українську форму і залучити до проведення "параду полонених" 9 травня.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі національного марафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Маємо інформацію, що на сьогодні майже 2 тисячі чоловіків утримують у фільтраційній тюрмі. Це селища Безіменне і Козацьке. Вони були вивезені з Маріуполя майже 4 тижні тому.

Цих чоловіків утримують і їм кажуть, що їх переодягнуть в українську форму і залучать до так званого "параду полонених" у Маріуполі, бо справжніх полонених у них не вистачає. Це буде така гротескна масовка для створення чергової пропагандистської картинки", - розповів Андрющенко.

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Андрющенко додав, що підготовка окупантів до святкування дня Перемоги у Маріуполі триває. Зокрема, 4 травня в місті навіть були куратори по Маріуполю від Росії – заступник адміністрації президента РФ та генеральний секретар "Єдиної Росії".

Радник мера додав, що вони "встановили навіть оце опудало жінки з прапором", тобто "підготовка до цього мракобісся" триває.

Зокрема, у центрі міста, де готується "парад на кістках маріупольців", працює важка техніка з Росії, яка розбирає звали. Також до розбору завалів залучили велику кількість мешканців, яких змусили працювати за їжу.

Автор: 

Маріуполь (3243) парад (396) росія (65925) полонені (2293) воєнні злочини (1874) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+25
Хотелось бы увидеть в тюремной форме советника Андрущенка, мэра Бойченка и всех депутатов Мариупольского гор. совета, которые в первый день войны 24 февраля сбежали из города, не сказав жителям, что если они не поступят аналогично, то погибнут. Или это частью плана было?

Знаете сколько было организовано эвакуационных автобусов из Мариуполя в период с 24 февраля по 2 марта, когда город не был окружен? Ну вы догадываетесь. Про то как власть сделала все чтобы позволить окружить Мариуполь можно почитать даже у Бутусова в блогах (когда Азову запретили выдвигаться на Бердянск и атаковать русню чтобы избежать оперативного окружения Мариуполя)
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05.05.2022 09:38
+18
Парад военнопленных, вообще-то нарушение Женевской Конвенции
Не надо уподобляться рашкофашистам
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05.05.2022 09:45
+13
А что *бнуть артов девятого мая по скоплению вражеских войск в Мариуполе или хотябы по окраинам чтобы вся та шушара с обосраными штанами разбежалась, вера не позволяет? Или как терпилы будем молча наблюдать как в 2014 в донецке враги устроили шабаш в захваченном городе. Враг не должен ни на минуту чуствовать себя в безопасности на нашей земле. Иначе мы проиграем
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05.05.2022 09:46
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а ответить и провести кацапских выродков по хрещятику не это будет разрыв скреп
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05.05.2022 09:35 Відповісти
Парад военнопленных, вообще-то нарушение Женевской Конвенции
Не надо уподобляться рашкофашистам
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05.05.2022 09:45 Відповісти
Почему то кацапоиды постоянно проводят парады пленных и их за ето никто в мире не наказывает и даже не упрекает. И даже израиль постоянно только Украину упрекает в нацизме, которая до такого не опускалась, зато рашистам постоянно подлизывает
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05.05.2022 09:53 Відповісти
Почему россия проводит парады?
Фашисты они и есть фашисты. Их надо не наказывать, а истреблять.
Про ваши претензии к Израилю, то сначала сами для себя поймите что вы хотели до меня донести, а уже после этого я попытаюсь вам ответить.
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05.05.2022 10:13 Відповісти
РФ уже практически никто не поддерживает, в том числе из-за многократных нарушений женевской конвенции.
Украине сейчас жизненно необходима хорошая репутация в мире.

Реакция Запада на парад пленных: https://www.bbc.com/russian/international/2014/08/140824_ukraine_donetsk_parade_hrw_condemn
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05.05.2022 10:43 Відповісти
Если кацапы застряли в 16 веке, это не значит что украинцам надо их архаику повторить. С Женевской конвенцией тоже не совместимо.
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05.05.2022 11:28 Відповісти
Вся маасковія тримається на брехні.
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05.05.2022 09:37 Відповісти
Так воно повелося ще за Андрія Суздальського, якого московська церква зробила святим і назвала Андрійом Боголюбським. Де вони - там кров, там смерть і відверта брехня.
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05.05.2022 09:37 Відповісти
Хотелось бы увидеть в тюремной форме советника Андрущенка, мэра Бойченка и всех депутатов Мариупольского гор. совета, которые в первый день войны 24 февраля сбежали из города, не сказав жителям, что если они не поступят аналогично, то погибнут. Или это частью плана было?

Знаете сколько было организовано эвакуационных автобусов из Мариуполя в период с 24 февраля по 2 марта, когда город не был окружен? Ну вы догадываетесь. Про то как власть сделала все чтобы позволить окружить Мариуполь можно почитать даже у Бутусова в блогах (когда Азову запретили выдвигаться на Бердянск и атаковать русню чтобы избежать оперативного окружения Мариуполя)
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05.05.2022 09:38 Відповісти
винних в Іловайську вже знайшли та покарали??? тут те саме буде
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05.05.2022 10:19 Відповісти
В Бучі, Ірпіні чи Гостомелі можна провести "парад" полонених орків. Щоб світ побачив.
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05.05.2022 09:40 Відповісти
Это потом показать европейцам, пусть еще раз подумают что это за рабсея такая
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05.05.2022 09:41 Відповісти
Їм потрібна картинка на ТВ для дебілів на росії,вони вже таке робили..Я впевнений ЗСУ зіпсують їм плани!
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05.05.2022 09:42 Відповісти
А де ж вони взяли 2000 військової форми ЗСУ?
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05.05.2022 09:43 Відповісти
Зі складу в Херсоні. Коли спіймали на півдні рашистського полковника, на ньому труси і шкарпетки були ВСУ.
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05.05.2022 09:54 Відповісти
Росіяни знайшли кілька контейнерів з одягом ЗСУ і можуть його використати для провокацій, - Гайдай. ВIДЕО Джерело:
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05.05.2022 09:56 Відповісти
Звідки у них форма ЗСУ???
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05.05.2022 09:46 Відповісти
десь тиждень тому на Цензорі була новина, що орки надибали склад з військовою формою ЗСУ і будуть її використовувати в провокаціях.
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05.05.2022 09:52 Відповісти
Росіяни знайшли кілька контейнерів з одягом ЗСУ і можуть його використати для провокацій, - Гайдай. ВIДЕО Джерело:
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05.05.2022 09:55 Відповісти
А что *бнуть артов девятого мая по скоплению вражеских войск в Мариуполе или хотябы по окраинам чтобы вся та шушара с обосраными штанами разбежалась, вера не позволяет? Или как терпилы будем молча наблюдать как в 2014 в донецке враги устроили шабаш в захваченном городе. Враг не должен ни на минуту чуствовать себя в безопасности на нашей земле. Иначе мы проиграем
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05.05.2022 09:46 Відповісти
Що заважає провести по Хрещатику полонених рашистів? Це треба було зробити ще після звільненя Бучі.
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05.05.2022 09:53 Відповісти
ми не можемо опускатись до їхнього рівня. та і наші союзники не зрозуміють.
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05.05.2022 09:54 Відповісти
Форму ЗСУ они якобы активно шьют сами. А вот откуда у орков столько ткани с расцветкой ЗСУ - это вопрос.
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05.05.2022 09:54 Відповісти
Рашисты хотят унизить нас а нужно на день победобесия унизить их. Иначе так и будем терпилами. Поймите уже наконец, не любят и не помогают в етом мире терпилам. Нам даже оружие начали давать только после того как увидели что мы побеждаем
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05.05.2022 09:56 Відповісти
найближче до Маріуполя то Гуляйполе або Вугледар 150-200 км.
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05.05.2022 09:58 Відповісти
И после всего этого украинская власть будет вести переховоры или все таки нет? Думаю что будет - наступать на те же грабли уже вошло в традицию
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05.05.2022 10:11 Відповісти
гундосе бидло казало, що якщо знашать азовців і проведуть парад, то ніяких переговорів з орками не буде. Що воно тепер казатиме?
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05.05.2022 10:18 Відповісти
так це несправжні війскові а цівілні переодягнені гундосік скаже єто не счітаеться
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05.05.2022 10:22 Відповісти
Проведение пеших маршей пленных рашистов никак не противоречит Женевской Конвенции, также как и привлечение рядового состава к работам.
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05.05.2022 10:28 Відповісти
Чому чоловіки не в Армії України або не дали виїхати з України. Не вірна стратегія мобілізації. Багато спеців без роботи,гинуть чоловіки в полоні,під руїнами або розстріляні. Цей" парад" має вину і Україна.
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05.05.2022 10:32 Відповісти
что скажет зеленский и арестович..им же норм в киеве. ..без оккупации
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05.05.2022 10:38 Відповісти
и на нашем параде, впереди росийских пленных, будет идти медведчук
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05.05.2022 10:39 Відповісти
Я добре пам'ятаю, як в цей день всі маскували назву «Азов» латиницею, пропущеними літерами, які заміщали зірочками - бо фейбук банив нещадно.

Вони перемогли навіть непереможне - суспільну колективну дурість.

З днем народження, Азов!

Юлія Кузьменко

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05.05.2022 10:45 Відповісти
На рахунок форми та того ж озброєння. Були фото де кацапи з гранатометами що нам надала Європа..Звідки вони там?? так же як і форма. Готовності до війни не було - була готовність шашлички жарити. Памятаєте те фото в лютому в Буковелі? За столиком, з чарками..Тоді вже кацапи озброєні в повній бойовій готовності стояли за 20 км від кордонів, чекапи тільки відмашку пуйла. А наш головнокомандувач бухав в Буковелі з двома зрадниками агентами ФСБ (не називатиму, їх всі знають). Тому і склади з формою і озброєнням захопили і південь весь фактично без опору за три дні...А на що сподівались??? на шашлички в травні
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05.05.2022 10:51 Відповісти
"Перед зе-Co героїчно відзвітувалися про "сотні врятованих з Маріуполя".

Але чомусь мовчать, що частину з тих, кого "евакуювали", затримала рашка. "Відфільтрували".

Про подальшу долю цих людей досі нічого не відомо.

Здали південь, здали шлях на Маріуполь, здали громадян України навіть під час евакуації.

Тим часом зе-скотомарафон цілодоово тягає "переможеньку" по кейсу Маріуполя.

Так скільки фактично людей доїхало до підконтрольної Україні території, зе-зрадники?





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05.05.2022 10:53 Відповісти
3 роки людям ******* про ковід, який виявився просто нейропаралітичним засобом. Хтось мав сумнів, що війна при ЗЕ, буде якоюсь справделивою? Відповідь там же, де і заміновані підходи з Криму. Зе це король Мідас навпаки.
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05.05.2022 17:14 Відповісти
Ещё раз подтвердится то, что власть рф опустила рашку на уровень недочеловеков с варварскими принципами существования, которому нет места в цивилизованом мире. Успешной и скорой смерти рф с быдломассой.
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05.05.2022 10:57 Відповісти
Отличная идея!
Отличная будет картинка для цивилизованного мира!
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05.05.2022 11:40 Відповісти
Надеюсь у Зеленского и его банды хватит ума и самолюбия гетьмана Украины провести в Киеве или под Киевом или лучше во Львове, аналогичный парад, на 8 мая , пленёных российско-фашитских гадов!! как говорится око за око!!.. И пригласить побольше зарубежных МЕДИА!...!Ведь многие в мире не знают и не верят в наши победы и трофеи!!......Или опять Зеленский будет смотреть путину в глаза,!!! И прикрывать свою трусливость всякими отмазками: типа не человечно, не гуманно, это нарушение международных прав военнопленных и конвенций и т. д.... А насиловать и давить наших граждан танками или просто заживо сжигать украинцев -Это правильно???!!!... А крикливые обещания нынешних быстро перекрашенных псевдопатриотов На ТВ, о том , что всех найдём и накажем -больше похоже на уличные прерикания подравшихся мальчишек на улице!! Ни чего вы им не делаете и не накажате!! всё это пустые слова!! Международное законодательство ВАМ этого не позволит!!! Поэтому стоит только замолкнуть всем пушкам , как весь мир и особенно Запад и ЕС, кроме Великобритании и США, бысто, Бысто всё забудут и простят всё путину и будут продолжать также активно с россией по -прежнему и торговать и оружием и целоваться , как это делала политическая немецкая проститутка МЕРКЕЛЬ и другие западные продажные страны, после войны в 2014году!!
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05.05.2022 14:23 Відповісти
Було б дуже чудово вальнути по них !
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05.05.2022 18:48 Відповісти
 
 