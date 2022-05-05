Російські окупанти хочуть перевдягнути у форму ЗСУ майже 2 тис. маріупольців, яких вони тримають у фільтраційній в’язниці, для "параду полонених", - радник мера Андрющенко

У Маріуполі російські окупанти планують майже 2 тисячі чоловіків, яких вони тримають у так званій фільтраційній в’язниці, переодягнути в українську форму і залучити до проведення "параду полонених" 9 травня.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі національного марафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Маємо інформацію, що на сьогодні майже 2 тисячі чоловіків утримують у фільтраційній тюрмі. Це селища Безіменне і Козацьке. Вони були вивезені з Маріуполя майже 4 тижні тому.

Цих чоловіків утримують і їм кажуть, що їх переодягнуть в українську форму і залучать до так званого "параду полонених" у Маріуполі, бо справжніх полонених у них не вистачає. Це буде така гротескна масовка для створення чергової пропагандистської картинки", - розповів Андрющенко.

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Андрющенко додав, що підготовка окупантів до святкування дня Перемоги у Маріуполі триває. Зокрема, 4 травня в місті навіть були куратори по Маріуполю від Росії – заступник адміністрації президента РФ та генеральний секретар "Єдиної Росії".

Радник мера додав, що вони "встановили навіть оце опудало жінки з прапором", тобто "підготовка до цього мракобісся" триває.

Зокрема, у центрі міста, де готується "парад на кістках маріупольців", працює важка техніка з Росії, яка розбирає звали. Також до розбору завалів залучили велику кількість мешканців, яких змусили працювати за їжу.