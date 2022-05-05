Російські окупанти хочуть перевдягнути у форму ЗСУ майже 2 тис. маріупольців, яких вони тримають у фільтраційній в’язниці, для "параду полонених", - радник мера Андрющенко
У Маріуполі російські окупанти планують майже 2 тисячі чоловіків, яких вони тримають у так званій фільтраційній в’язниці, переодягнути в українську форму і залучити до проведення "параду полонених" 9 травня.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі національного марафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Маємо інформацію, що на сьогодні майже 2 тисячі чоловіків утримують у фільтраційній тюрмі. Це селища Безіменне і Козацьке. Вони були вивезені з Маріуполя майже 4 тижні тому.
Цих чоловіків утримують і їм кажуть, що їх переодягнуть в українську форму і залучать до так званого "параду полонених" у Маріуполі, бо справжніх полонених у них не вистачає. Це буде така гротескна масовка для створення чергової пропагандистської картинки", - розповів Андрющенко.
Андрющенко додав, що підготовка окупантів до святкування дня Перемоги у Маріуполі триває. Зокрема, 4 травня в місті навіть були куратори по Маріуполю від Росії – заступник адміністрації президента РФ та генеральний секретар "Єдиної Росії".
Радник мера додав, що вони "встановили навіть оце опудало жінки з прапором", тобто "підготовка до цього мракобісся" триває.
Зокрема, у центрі міста, де готується "парад на кістках маріупольців", працює важка техніка з Росії, яка розбирає звали. Також до розбору завалів залучили велику кількість мешканців, яких змусили працювати за їжу.
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Не надо уподобляться рашкофашистам
Фашисты они и есть фашисты. Их надо не наказывать, а истреблять.
Про ваши претензии к Израилю, то сначала сами для себя поймите что вы хотели до меня донести, а уже после этого я попытаюсь вам ответить.
Украине сейчас жизненно необходима хорошая репутация в мире.
Реакция Запада на парад пленных: https://www.bbc.com/russian/international/2014/08/140824_ukraine_donetsk_parade_hrw_condemn
Знаете сколько было организовано эвакуационных автобусов из Мариуполя в период с 24 февраля по 2 марта, когда город не был окружен? Ну вы догадываетесь. Про то как власть сделала все чтобы позволить окружить Мариуполь можно почитать даже у Бутусова в блогах (когда Азову запретили выдвигаться на Бердянск и атаковать русню чтобы избежать оперативного окружения Мариуполя)
Вони перемогли навіть непереможне - суспільну колективну дурість.
З днем народження, Азов!
Юлія Кузьменко
Але чомусь мовчать, що частину з тих, кого "евакуювали", затримала рашка. "Відфільтрували".
Про подальшу долю цих людей досі нічого не відомо.
Здали південь, здали шлях на Маріуполь, здали громадян України навіть під час евакуації.
Тим часом зе-скотомарафон цілодоово тягає "переможеньку" по кейсу Маріуполя.
Так скільки фактично людей доїхало до підконтрольної Україні території, зе-зрадники?
Отличная будет картинка для цивилизованного мира!