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Сподіваємося, Угорщина сприятиме запровадженню ембарго на російську нафту, - спікер МЗС Ніколенко

нафта

Міністерство закордонних справ України сподівається, що Угорщина сприятиме єдності в ЄС, зокрема у частині запровадження ембарго щодо нафти РФ та надання Україні військової допомоги.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що Угорщина сприятиме єдності в ЄС, зокрема щодо впровадження ембарго щодо російської нафти та надання Україні військової допомоги", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що Росія вдарила ракетами по Закарпаттю - українському регіону, що межує з Угорщиною і на території якого проживає велика угорська громада України. За словами речника, це чергове свідчення того, що війна стосується не лише України, а й Угорщини, як би не намагалися ігнорувати цей факт у Будапешті.

"Ракетні обстріли не залишають сумнівів: російське зло можна подолати лише спільними зусиллями. Не варто сподіватися, що політичні поступки вгамують агресивні апетити Росії. Путін не розрізняє національностей, коли віддає накази своїм військам знищувати людей. Для нього не існує партнерів чи союзників. Він обов'язково завдасть підступного удару. Це лише питання часу та обставин", - додав він.

Ніколенко нагадав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже зазначав, що без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині.

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"Ударом по Закарпаттю Путін наблизив війну ще ближче до угорського кордону. Ми аж ніяк не бажаємо угорському народу переживати ті жахи, через які наразі проходять українці. Водночас Європа не існує у вакуумі. Кожна європейська країна має докладати зусиль для встановлення миру. Надавши допомогу в тому, щоб зупинити Росію в Україні, Угорщина зміцнюватиме насамперед власну безпеку", - наголосив він.

Автор: 

Угорщина (2336) МЗС (4165) нафта (5585) ембарго (305) Ніколенко Олег (365)


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Теоритично - слони вміють лазити по деревах...
Ага...
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05.05.2022 10:38 Відповісти
Не сприятиме. А Ніколенко ще б сльозу гірку пустив, вмовляючи мадьярських посібників рашизму. Навіть з Німеччиною суворіше спілкуються,ніж з цими опущеними ********.
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05.05.2022 10:40 Відповісти
У Органа є сподівання, що Х-ло не кине
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05.05.2022 10:44 Відповісти
Венгры забыли как их чморили в 1956
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05.05.2022 10:53 Відповісти
Венгры сидя за пазухой Евросоюза, можно безопасно разглядывать маньяка, но не очень зовите ***********, а то придёт вас защищать.
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05.05.2022 11:45 Відповісти
У нас є МЗС?Навіть так?Супер"Бо вже нудить від оп та зама його голови-жовкви!
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05.05.2022 12:07 Відповісти
МЗС Польщі занепокоєне заявами Папи Франциска(Ватікан) про війну в Україні.
Так нещодавні слова Папи дипломати Польщі сприйняли їз великим здивуванням.За їх словами досі у нього були великі проблеми з прямим визначенням агресора,але в інтерв'ю італійській пресі він заявив ,що то саме НАТО гавкає на росію і Альянс міг спровокував москву на напад.
Джерело: https://www.rmf24.pl/ RMF24
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05.05.2022 12:24 Відповісти
не надейтесь не введут.они ******** и друзья кацапов!
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05.05.2022 12:38 Відповісти
Сподіваємось, що Зеленський не вмикатиме дурня і до поможе Угорщині з ембарго, піднявши тариф за транзит нафти для Угорщини нафтопроводом "дружба" разів у десять.
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05.05.2022 12:39 Відповісти
 
 