Сподіваємося, Угорщина сприятиме запровадженню ембарго на російську нафту, - спікер МЗС Ніколенко

Міністерство закордонних справ України сподівається, що Угорщина сприятиме єдності в ЄС, зокрема у частині запровадження ембарго щодо нафти РФ та надання Україні військової допомоги.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що Угорщина сприятиме єдності в ЄС, зокрема щодо впровадження ембарго щодо російської нафти та надання Україні військової допомоги", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що Росія вдарила ракетами по Закарпаттю - українському регіону, що межує з Угорщиною і на території якого проживає велика угорська громада України. За словами речника, це чергове свідчення того, що війна стосується не лише України, а й Угорщини, як би не намагалися ігнорувати цей факт у Будапешті.

"Ракетні обстріли не залишають сумнівів: російське зло можна подолати лише спільними зусиллями. Не варто сподіватися, що політичні поступки вгамують агресивні апетити Росії. Путін не розрізняє національностей, коли віддає накази своїм військам знищувати людей. Для нього не існує партнерів чи союзників. Він обов'язково завдасть підступного удару. Це лише питання часу та обставин", - додав він.

Ніколенко нагадав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже зазначав, що без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині.

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"Ударом по Закарпаттю Путін наблизив війну ще ближче до угорського кордону. Ми аж ніяк не бажаємо угорському народу переживати ті жахи, через які наразі проходять українці. Водночас Європа не існує у вакуумі. Кожна європейська країна має докладати зусиль для встановлення миру. Надавши допомогу в тому, щоб зупинити Росію в Україні, Угорщина зміцнюватиме насамперед власну безпеку", - наголосив він.