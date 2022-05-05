УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7886 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 578 31

Двом військовим РФ, які катували та пограбували мешканців Бучанського району, заочно повідомлено про підозру

буча

Двом службовцям полку особливого призначення м. Ангарськ рф — уродженцям Бурятії — інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

"За даними слідства, у березні 2022 року, перебуваючи у с. Бузова Бучанського району Київської області, підозрювані жорстоко поводилися з мирним населенням, серед яких жінки та діти. Разом з іншими військовослужбовцями вдерлися до приватного будинку, погрожуючи зброєю, били та катували чотирьох чоловіків на очах жінок та малолітніх дітей. Останнім також погрожували застосуванням зброї", - йдеться у повідомленні.

Після знущань та погроз заволоділи грошима та цінними речами, що належали потерпілим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Встановлено особи майже 900 російських загарбників, які чинили звірства на Київщині, - СБУ. ВIДЕО

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.

армія рф (17755) Нацполіція (15264) Буча (542) воєнні злочини (1875)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Як індіанців помилково назвали на честь Індії, також і расєян - на честь Русі.
показати весь коментар
05.05.2022 10:33
+8
В ЦІЄЇ СВИНОРИЛОЇ НЕЧИСИТІ ОЛЕНІ ПРИПАРКОВАНІ БІЛЯ ХАЛУПИ В БУРЯТІІ.НІ АВТО,НІ СКОВОРІДКИ ВОНО В СВОЄМУ ЖИТТІ НЕ БАЧИЛО.ОХ І ОЛЕНІ БЛ.....ТЬ!!!!
показати весь коментар
05.05.2022 10:41
+7
Йо-майо... Це ж Кім Чен Ин і Ко...
показати весь коментар
05.05.2022 10:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НИКОГДА НЕ УВАЖАЛ УЗКОГЛАЗЫХ ПРЕPИРАЮ МУСУЛЬМАН НЕ ВЕРЮ Я ИМ/// ОНИ ВСЕГДА СПОСОБНЫ ВСТАВИТЬ ТЕБЕ НОЖ В СПИНУ.... КИТАЕШКИ ВООБЩЕ ПОЗА ВСЯКИМ ДОВЕРИЕМ АПРИОРИ.... арабы и прочая также не вызывает уважения и доверия.. такое же недоверие к выходцам из Индии... где то играет роль агрессивность и ментальность установки ихняя мораль-- которая для нас есть извращение.... а для них норма... где то вера религия или все вместе.... я не расист просто по жизни не сталкивался из перечисленных с порядочными -самое мягкое -слово негодяи.. а тут в войне раскрылись.... кто то написал на ветке соцсетей был там в Бурятии говорит это просто БЕЗДНА ИЗ БЕЗДН газ в балонах все загажено всю жизнь проживают буряты без понятия канализация- гигиена.. и вот эти дикие племена орда пришла воевать.. и убивать им убить не своего- как муху тапкой прихлопнуть... и вообще много там в тундре тайге пропадает народу поехал и пропал и все местные начальник не понимай я такая не видел я такая... дебилов включают... они очень сильно буряты и все кто по границе с Китаем переспали с китаешками и перемешались это давно не Россия она заканчивается за третьим кольцом МКАД... все остальное это ОРДЫНЦЫ МОРДОР ДА ВСЕ ЧТО УГОДНО.... НО НЕ РОССИЯ НЕ СЛАВЯНСКОЕ И ЧУЖДОЕ И ВРАЖДЕБНОЕ НАМ.... россияне также просто душечка в форме нацистов переплюнули уже их по многим статьям... лично мне пришлось под Одессой пожить 13 лет с типа россиянами из Братска Иркутская область... им выделили под Одессой участок они построили ЖСК дома 4 этажки так вот это просто ужас какой то воры подонки твари смотрят на тебя из под лоба и злоба и злость к тебе и ненависть напоминаешь им что тут Украина они зубы скалят.. причём уже старичье одно пенсионэры пионэры... а младежь это что то с чем то тупые недоразвитые но ГОНОРУ ого го нам одесситам такого и не снилось... высокомерие ... надменность убеждение в себе как нации высшей... а на проверку ничтожество воришки и конченные негодяи... был председатель ЖСК кооператива старый пердун коммуняка так шустро так обнес ЖСК с десяток товарных вагонов пропало с трубами стройматериалами дома строились из их конструкций.. попытался рота открыть а как запахло уголовным делом сразу проклиная украинцев и Украину сбежал в свой Братск... не р***** тут не ПУТИН ВИНОВАТ И ВЛАСТЬ ОНИ ВСЕ 100% соучастники Путина Путин лишь озвучил мнение и желание миллионов россиян типа...
показати весь коментар
05.05.2022 11:22 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! БУРЯТЫ НЕ МУСУЛЬМАНЕ! ОНИ БУДДИСТЫ! НЕ НАДО СТАНОВИТСЯ СО СВОИМИ ОСКОРБЛЕНИЯМИ ПОХОЖИМ
НА РАШУ. . УЗКОГЛАЗЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО БУРЯТЫ. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ АЗИАТЫ. НА СТОРОНЕ ОККУПАНТА ВОЮЮТ НЕ ТОЛЬКО РУССКИЕ ТАМ И УКРАИНЦЫ ЕСТЬ. ТАТАРЫ.КАЗАХИ .БАШКИРЫ.УДМУРТЫ.БУРЯТЫ. КАЛМЫКИ.БЕЛОРУСЫ. ЗОМБИРОВАННЫЕ. ПОЭТОМУ
НЕ НАДО ПРО ВСЮ АЗИЮ. ДУМАЮ И ПОНИМАЮ ЧТО ТЯЖЕЛО ВАМ УКРАИНЦАМ.ВЕСЬ МИР С ВАМИ И ЖЕЛАЕТ ВАШЕЙ ПОБЕДЫ НАД АГРЕССОРОМ. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!.
показати весь коментар
05.05.2022 11:45 Відповісти
у нас тоже есть свои ******
показати весь коментар
05.05.2022 13:10 Відповісти
если вспомнить что ты писал ранее о евреях,
то ты просто нацист и по тебе плачет Статья 161. Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии...,
а на бытовом уровне ты просто быдло и ничем не отличаешься от кацапья!
показати весь коментар
05.05.2022 13:08 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ ! ТАКИЕ ЖЕ БУРЯТЫ ОДКБ ПРИЛЕТАЛИ В АЛМАТЫ УБИВАТЬ МИТИНГУЮЩИХ
КАЗАХОВ. НЕКОТОРЫЕ из ЭТИХ ДЕСАНТНИКОВ ОДКБ УЖЕ 200-е БЛАГОДАРЯ ЗСУ. .СЛАВА ЗСУ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА УКРАИНОЙ ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
показати весь коментар
05.05.2022 15:08 Відповісти
Як індіанців помилково назвали на честь Індії, також і расєян - на честь Русі.
показати весь коментар
05.05.2022 10:33 Відповісти
Йо-майо... Це ж Кім Чен Ин і Ко...
показати весь коментар
05.05.2022 10:36 Відповісти
не это винни-пух с пятачком
показати весь коментар
05.05.2022 11:37 Відповісти
Поки ми не в Евросоюзі, я за те щоб ввели смертну кару для таких гандонів
показати весь коментар
05.05.2022 10:37 Відповісти
який сенс? якщо живі залишаться, то хіба знайдеш їх серед оленів?
показати весь коментар
05.05.2022 10:38 Відповісти
Буряти, доречі, буддисти: "Не вбий живе створіння і таке інше"
показати весь коментар
05.05.2022 10:38 Відповісти
Які ***** "інтелектуальні" іпала.
показати весь коментар
05.05.2022 10:39 Відповісти
А заочно можно расстрелять?
показати весь коментар
05.05.2022 10:39 Відповісти
В ЦІЄЇ СВИНОРИЛОЇ НЕЧИСИТІ ОЛЕНІ ПРИПАРКОВАНІ БІЛЯ ХАЛУПИ В БУРЯТІІ.НІ АВТО,НІ СКОВОРІДКИ ВОНО В СВОЄМУ ЖИТТІ НЕ БАЧИЛО.ОХ І ОЛЕНІ БЛ.....ТЬ!!!!
показати весь коментар
05.05.2022 10:41 Відповісти
Шкода що ці уроди не виїдуть за межі свого мухосранську ніколи, а більш за все їх просто свої й ліквідують, зроблять так , що їх ніколи й не існувало
показати весь коментар
05.05.2022 10:41 Відповісти
Україна це щит Європи від азіатів, арабів, бабізян з африки, така наша доля!
показати весь коментар
05.05.2022 10:42 Відповісти
руський-"глаз вузький"
показати весь коментар
05.05.2022 10:42 Відповісти
Потрібно цим виродкам косоглазим , очі розширити по вуха , а потім живцем прикопати !!
показати весь коментар
05.05.2022 10:42 Відповісти
На першому фото - камбала.
показати весь коментар
05.05.2022 10:50 Відповісти
Ордер на арешт Новою Поштою відправили? А взагалі навіщо нам все це? У нас у руках був цемах, був той виродок кат із ізоляції - де всі вони? А вагнергейт, забули?
показати весь коментар
05.05.2022 10:50 Відповісти
от нікому не ліньки написати комент. а ви підіть у вк, знайдіть їх самок і напишіть їм погроз і проклять, щоб їм вночі не спалось, щоб у них ноги віднялися, руки відсохли, діти інваліди вродилися, параліч їх розбив, сифіліс виїв морди. напишіть, що вже ми шаманів найняли і вже заплатили.
показати весь коментар
05.05.2022 10:51 Відповісти
Міжнародний розшук..а це сміття десь буде в ЄС чи США?
Воно окрім свого зажопинська нікуди і не їздило і не поїде
показати весь коментар
05.05.2022 10:51 Відповісти
мирные буддисты, *****...
показати весь коментар
05.05.2022 10:53 Відповісти
СУКИ ,БУДЕТЕ ГНИТЬ В СВОЕЙ БУРЯТИИ
показати весь коментар
05.05.2022 10:55 Відповісти
Всех бурятов-мужиков надо уничтожать. Чтоб больше не размножались. Земля чище станет
показати весь коментар
05.05.2022 11:13 Відповісти
Лучше вам не называться бурятами за пределами **********, сидите там в тюрьме народов.
показати весь коментар
05.05.2022 11:41 Відповісти
Так, смотришь, все на бурятов и чеченцев с башкирами свалят. А простой не косоглазый тверской Ванек аки благодетелем представится в глазам будущего суда. Все они ****** и убийцы. Вне зависимости от ширины эпа ла и узкости глаз.
показати весь коментар
05.05.2022 11:42 Відповісти
Не надо заочных судов. Никто из этих деградантов никогда за границы паРаши не попадет для ареста. Нужна операция типа "Гнев Божий" - физически все гавно кацапское ликвидировать самыми изощренными способами.
показати весь коментар
05.05.2022 12:31 Відповісти
напалмом випалити до владівостока
показати весь коментар
05.05.2022 13:50 Відповісти
 
 