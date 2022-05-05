Двом військовим РФ, які катували та пограбували мешканців Бучанського району, заочно повідомлено про підозру

Двом службовцям полку особливого призначення м. Ангарськ рф — уродженцям Бурятії — інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

"За даними слідства, у березні 2022 року, перебуваючи у с. Бузова Бучанського району Київської області, підозрювані жорстоко поводилися з мирним населенням, серед яких жінки та діти. Разом з іншими військовослужбовцями вдерлися до приватного будинку, погрожуючи зброєю, били та катували чотирьох чоловіків на очах жінок та малолітніх дітей. Останнім також погрожували застосуванням зброї", - йдеться у повідомленні.



Після знущань та погроз заволоділи грошима та цінними речами, що належали потерпілим.

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Зазначається, що наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.