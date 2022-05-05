Двом військовим РФ, які катували та пограбували мешканців Бучанського району, заочно повідомлено про підозру
Двом службовцям полку особливого призначення м. Ангарськ рф — уродженцям Бурятії — інкримінують порушення законів та звичаїв війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.
"За даними слідства, у березні 2022 року, перебуваючи у с. Бузова Бучанського району Київської області, підозрювані жорстоко поводилися з мирним населенням, серед яких жінки та діти. Разом з іншими військовослужбовцями вдерлися до приватного будинку, погрожуючи зброєю, били та катували чотирьох чоловіків на очах жінок та малолітніх дітей. Останнім також погрожували застосуванням зброї", - йдеться у повідомленні.
Після знущань та погроз заволоділи грошима та цінними речами, що належали потерпілим.
Зазначається, що наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НА РАШУ. . УЗКОГЛАЗЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО БУРЯТЫ. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ АЗИАТЫ. НА СТОРОНЕ ОККУПАНТА ВОЮЮТ НЕ ТОЛЬКО РУССКИЕ ТАМ И УКРАИНЦЫ ЕСТЬ. ТАТАРЫ.КАЗАХИ .БАШКИРЫ.УДМУРТЫ.БУРЯТЫ. КАЛМЫКИ.БЕЛОРУСЫ. ЗОМБИРОВАННЫЕ. ПОЭТОМУ
НЕ НАДО ПРО ВСЮ АЗИЮ. ДУМАЮ И ПОНИМАЮ ЧТО ТЯЖЕЛО ВАМ УКРАИНЦАМ.ВЕСЬ МИР С ВАМИ И ЖЕЛАЕТ ВАШЕЙ ПОБЕДЫ НАД АГРЕССОРОМ. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!.
то ты просто нацист и по тебе плачет Статья 161. Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии...,
а на бытовом уровне ты просто быдло и ничем не отличаешься от кацапья!
КАЗАХОВ. НЕКОТОРЫЕ из ЭТИХ ДЕСАНТНИКОВ ОДКБ УЖЕ 200-е БЛАГОДАРЯ ЗСУ. .СЛАВА ЗСУ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА УКРАИНОЙ ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
Воно окрім свого зажопинська нікуди і не їздило і не поїде