За минулу добу на території України знешкоджено 1 тис. 592 боєприпасів, очищено територію площею 396 га, - ДСНС
У ДСНС оприлюднили оперативну інформацію щодо роботи піротехнічних підрозділів ДСНС на території країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС.
"Протягом доби піротехніки ДСНС залучалися 194 рази, знешкоджено 1 тис. 592 боєприпасів. Очищено територію площею 396 га", - йдеться в повідомленні.
Крім того зазначається, що від початку війни знешкоджено 92 тис. 909 боєприпасів та понад 583 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 964 авіабомби. Очищено територію площею 17 тис. 523 га.
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Чайка Київ
показати весь коментар05.05.2022 10:42 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
irenka ko
показати весь коментар05.05.2022 10:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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