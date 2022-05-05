За минулу добу на території України знешкоджено 1 тис. 592 боєприпасів, очищено територію площею 396 га, - ДСНС

У ДСНС оприлюднили оперативну інформацію щодо роботи піротехнічних підрозділів ДСНС на території країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС.

"Протягом доби піротехніки ДСНС залучалися 194 рази, знешкоджено 1 тис. 592 боєприпасів. Очищено територію площею 396 га", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що від початку війни знешкоджено 92 тис. 909 боєприпасів та понад 583 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 964 авіабомби. Очищено територію площею 17 тис. 523 га.

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