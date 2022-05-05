В Іспанії затримано проросійського блогера Шарія. СБУ підозрює його у державній зраді. ВIДЕО

Правоохоронні органи Іспанії затримали А. Шарія 4 травня 2022 року. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

"Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює А. Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (Державна зрада)

ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

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Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України. Минулого року йому було оголошено про підозру. Тривають всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.