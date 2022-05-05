УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7886 відвідувачів онлайн
Новини
42 668 199

В Іспанії затримано проросійського блогера Шарія. СБУ підозрює його у державній зраді. ВIДЕО

Правоохоронні органи Іспанії затримали А. Шарія 4 травня 2022 року. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

"Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює А. Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

В Іспанії затримано проросійського блогера Шарія. СБУ підозрює його у державній зраді 01 ст. 111 (Державна зрада)

В Іспанії затримано проросійського блогера Шарія. СБУ підозрює його у державній зраді 01 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Довбо#об! Ти ж гнила людина!", - активісти знайшли в Іспанії прокремлівського блогера Шарія. ВIДЕО

Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України. Минулого року йому було оголошено про підозру. Тривають всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.

затримання (4352) СБУ (12925) державна зрада (1713) Шарій Анатолій (227)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+102
показати весь коментар
05.05.2022 10:44
+73
Дотрынделся, красавчик... Вояка, *****, мамкин...
показати весь коментар
05.05.2022 10:44
+61
На допит до Сергія Стерненка)
показати весь коментар
05.05.2022 10:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
05.05.2022 11:05 Відповісти
С конфискацией, сктати
показати весь коментар
05.05.2022 11:07 Відповісти
А когда задержат Портнова? Эта мразь гораздо опаснее Шарика

Бывший замглавы администрации Януковича АНДРЕЙ ПОРТНОВ убежден, что после выборов, на которых, по его мнению, победит Владимир Зеленский, в Украине пройдет волна расправ над украинским патриотами и активистами

Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале, информирует "http://www.dsnews.ua/ ДС "

"Думаю через несколько недель, кроме смены президента, в стране начнут происходить еще некоторые процессы.

Они коснутся ключевых активистов, патриотов, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений.

Уверен, они начнут потихоньку исчезать.

Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще", - заявил ПОРТНОВ

https://rupor.com.ua/news/vitaliy-bala-pislia-smerti-tymchuka-dekhto-khoche-postavyty-pid-sumniv-yoho-dobri-spravy/
показати весь коментар
05.05.2022 11:09 Відповісти
Це Бенін мазунчик
показати весь коментар
05.05.2022 12:15 Відповісти
А не так з Шарійом?
показати весь коментар
05.05.2022 11:10 Відповісти
Процесс набутылирования толяна должен быть неизбежен.
показати весь коментар
05.05.2022 11:11 Відповісти
Це добре. А що с мертвечуком? Вже віддали? Бо щось " паломніца^ перестала скавчати?
показати весь коментар
05.05.2022 11:11 Відповісти
Потрібно відновити смертну кару, на один день, спеціально для зрадників України.
показати весь коментар
05.05.2022 11:12 Відповісти
Надіюсь разом з шарієм закриють і цю перефарбовану його подільницю влащенко-яка тепер косить під українку
показати весь коментар
05.05.2022 11:15 Відповісти
Атож, Влащенко, Голованов набрали в толіка бабла, а тепер перевзулися у патріотів!
показати весь коментар
05.05.2022 11:20 Відповісти
Таких сук в телевізорі дофіга тепер. Вони повинні відповідати, тварі
показати весь коментар
05.05.2022 12:50 Відповісти
Влащенко реальный профессиональный журналист, а вот Бужанский этот не далеко от Шария убежал. Обое рябое
показати весь коментар
05.05.2022 13:27 Відповісти
Тварюку только на минное поле отправлять, разминировать территорию. Или одеть в форму, дать игрушечный автомат и на оркские позиции пустить, так сказать - что бы прочувствовал русский мир в полной мере.
показати весь коментар
05.05.2022 11:16 Відповісти
А ті, хто не живе, все одно купують західні айфони і машини... Даже у ***** основна машина - мерседес (бо новий скрєпний аурус ламається часто)
показати весь коментар
05.05.2022 11:19 Відповісти
Шарик сдулся ). Надо его на швабру посадить и на раисю отправить. Там его быстро утилизируют.
показати весь коментар
05.05.2022 11:18 Відповісти
бабушка уже в "Миротворце" на очереди....
показати весь коментар
05.05.2022 11:19 Відповісти
Аби.
показати весь коментар
05.05.2022 11:26 Відповісти
Знак добрий, подивимося, що з того вийте. Якщо наш найвеличніший це гамно хоча б затримає та доведе до суду, це вже буде неабищо. Я в цьому дуже сумніваюся, але в таких випадках завжди приємно помилитися. )
показати весь коментар
05.05.2022 11:43 Відповісти
Ха-ха!
показати весь коментар
05.05.2022 13:55 Відповісти
Ледве зелені рушили справу розпочату в 2018. А то в знак вдячності за боротьбу з баригами і підтримку хотьпаржома, навіть партію зареєстрували, та коаліції на місцях планували.
показати весь коментар
05.05.2022 11:20 Відповісти
а не кажется ли вам, коллеги, что по этим статьям, следующая власть, после Победы, обязательно привлечет к ответственности нынешнюю, и еще неизвестно, кто больше принес вреда Украине, этот педофил "петушарий" за 7 лет, или "К-ал 95" за 20 лет обсирания всего украинского, и пропаганды тут фашистской засРашки!

ст. 111 (Государственная измена) - вагнергейт
ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) - актриса из немецких фильмов, термос, эбонитовые палочки...
показати весь коментар
05.05.2022 12:16 Відповісти
Давно пора эту гниду посадить за решетку!
показати весь коментар
05.05.2022 11:20 Відповісти
Толяну васе таки похер. В мацкве вже поставили на "счетчик" и домишко відберуть і бабло, отримане за дезу. А в Україні-пряма дорога на бутилку, справу по педофілії портков таки не закрив. Це вже вони потім поцапались..
показати весь коментар
05.05.2022 11:20 Відповісти
затримання це ще не покарання
показати весь коментар
05.05.2022 11:21 Відповісти
А как он ёрзал в последнее время- чувствовал что х#й к носу поднесли. Решил съехать на теме благотворительности и даже осуждения войны против Украины. Кукареканье на двух насестах, как мы видим, не помогло
показати весь коментар
05.05.2022 11:24 Відповісти
До Стерненка з "Гонором" на перевиховання петушарія!
показати весь коментар
05.05.2022 12:24 Відповісти
В Україні набагато більше всякого лайна чим Шарій щоб радіти
показати весь коментар
05.05.2022 11:25 Відповісти
А ось тут ,Руслан, ти не правий! Лайна рашистського в україні до хера і більше, але саме Шарік-один з найодіозніших!
показати весь коментар
05.05.2022 12:26 Відповісти
Найодіознійший Портнов (агент Казбек)

По сравнению с ним Шарік детсадовец.

Не зря ж Бенядиктова с Татаровим дали ему беспрепятвенно сбежать и совсем ищут.
показати весь коментар
06.05.2022 11:11 Відповісти
Как же так, Талян???
показати весь коментар
05.05.2022 11:25 Відповісти
"А як дихав, як дихав..." XD
Не будемо поки що аж надто радіти, хай його спочатку ексрадують в Україну та ув'язнять, тоді й вип'ємо за його якнайдовше перебування за гратами (в ідеалі - аж до самої смерті).
показати весь коментар
05.05.2022 11:27 Відповісти
пдр сраный, много зла своими фейками гнустными и лживыми натворил, петушара.
показати весь коментар
05.05.2022 11:28 Відповісти
Доречі одесити обрали собі в міську раду якогось покидька від партії шарія вдумайтесь тільки! А недавно він щось молов про Україну погане зібрав усі прапори українські в сесійці і викинув в смітник . Одесити ви просто по приколу це зробили ? Ну зараз час знайти його і записати відео з ним , а не толерувати те що несе вам війну в дім
показати весь коментар
05.05.2022 11:28 Відповісти
Ти будеш 9 травня на святі у Москві?
Ні.
А чому?
Пірнаю погано!
показати весь коментар
05.05.2022 11:35 Відповісти
Талоны на повидло - это ещё не само повидло!
Вона Фирташа в Австрии задержали пять лет назад, и что?
показати весь коментар
05.05.2022 11:36 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2022 11:44 Відповісти
шарій то мєлкая отрижка чєкістана
іноє діло - Кіндерсюрпріз ізраїтель-кірієнко

Знакомьтесь, урожденный Сергей Владиленович Израитель (фото в первом комменте), позже замена на фамилию мамы - Кириенко. На этом фото Сергей Кириенко - оператор тропосферной станции связи командного пункта
зенитно-ракетного полка С-300 в/ч 48413, г.Николаев, 1985 год. До прибытия в г.Николаев Сергей Кириенко закончил
учебку в г.Павлоград Днепропетровской области, службу в армии закончил в 1986 году.

До службы в армии Сергей «чудесным образом»
получил высшее образование в Горьковском (Нижнегородском) институте инженеров водного транспорта, где его отец Израитель Владилен Яковлевич заведовал кафедрами научного коммунизма (1980-1990) и политологии (1990-1992). В 1980-е годы Израитель-старший возглавлял идеологическую комиссию Горьковского областного комитета КПСС. После перестройки руководил компаниями «Прагма» и «Дело», специализировавшимися в сфере пиара.

После армии и до апреля 1997 года Сергей пробовал себя в бизнесе в Нижнем Новгороде, никогда не был на госслужбе, однако «по взмаху волшебной палочки» в апреле 1997 года его пригласили в Москву… в правительство, и уже в 1998 году этот молодой человек… стал премьер-министром РФ. В этом же году в июле он представил в ФСБ нового директора Службы - Путина Владимира Владимировича.

Какие силы в 1997-1998 году продвинули Израителя-Кириенко и Путина во власть, кто собрал в Кремле и Белом доме лиц, которые помогли олигархам провести приХватизацию и раздать огромные ресурсы - нефть, газ, электросети, золото и металлургию в руки узкого круга лиц, нам всем ещё предстоит узнать. Но то, что хищение госимущества России на более чем 600 миллиардов долларов США и передача власти страны с ядерным оружием в руки не имеющих никакого успешного опыта госслужбы или бизнеса происходили в ходе Grand-коррупционных схем - очевидно любому.

Архивы, переданные в Gulagu.net, содержат немало интересного. В том числе и о нынешнем первом заместителе руководителя АП, который готовится к новому назначению. Продолжение следует.

(Публикация о Сергее - по мотивам его поездки в Донбасс, где он представил рейдерский план по переделу границ и аннексии территорий Украины Российской Федерацией).
https://t.me/NetGulagu/2615
показати весь коментар
05.05.2022 12:00 Відповісти
дубасят
показати весь коментар
05.05.2022 11:47 Відповісти
Это классно, но почему так долго это длилось?
показати весь коментар
05.05.2022 11:49 Відповісти
Толя жопу підмивай,по етапу тобі її роздовбають!
показати весь коментар
05.05.2022 11:50 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2022 11:51 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2022 11:53 Відповісти
при порохе на него даже б дело не завели. Вовчик красава
показати весь коментар
05.05.2022 11:55 Відповісти
Дело на него завели еще в 2018 году.
Если я не ошибаюсь, выборы, на которых избрали вашего красаву, были в 2019 году.
показати весь коментар
05.05.2022 12:14 Відповісти
ошибаетесь . по этим тяжким статьям было возбуждено дело 2021м году
показати весь коментар
05.05.2022 12:45 Відповісти
Саме так, бо по держзраді їх рані взагалі не порушували. Ви ж не забувайте, що у Петі не було монобільшості у ВРУ і в його часи Шарій, ЖОПОблок і т.п. були депутати, обранці народу.
Для того щоби порівнювати потрібно або Петі дати повну та тотальну владу, або у Зеленського забрати 75% зараз наявної. Тоді, це буде коректно.
Невже ви думаєте, що Іспанія затримала би когось по такій статті до "Бучі"??? От якщо чесно?
показати весь коментар
05.05.2022 13:23 Відповісти
Красава Вовчик чи ні, ми побачимо по закінченню війни.
Але одне зрозуміло вже зараз. Якщо Вовчик не здобуде повну перемогу над ворогом, а це вибити з усієї нашої території (окрім Криму, бо тут все ж таки більшість розуміє, що це дуже складно), перекриє знову Криму воду, забезпечить транспортну блокаду, досягне вступу України до ЄС - тоді йому пробачать усе.
Якщо ж ні. Якщо "мир" буде досягнуто втратою нових наших територій, або постачанням води до Криму - Вовчуку настане ******. Йому пригадають усе. І грошей на армію не має, і зірвані щорічні ДОЗи, і "Стугни, Нептуни, Гром2" нам непотрібні, і розмінування Чонгару і позорну здачу Хєрсону та ЗАЕС.
Який з цих двох варіантів настане? А це від Вовчика залежить. І ніякий Арестович, із своїми мантрами про "героя Єрмака" їх не врятує.
показати весь коментар
05.05.2022 13:12 Відповісти
Мамадорогая, вот это новость!!!!
Задержали 10 дней назад..., но где оно сейчас?
показати весь коментар
05.05.2022 12:01 Відповісти
російське бидло, час тікати з Європи! 👻
показати весь коментар
05.05.2022 12:03 Відповісти
Ну подержат и отпустят, тоже мне новость.
показати весь коментар
05.05.2022 12:05 Відповісти
Це той Шарік, що піарив Zебоневтіка на презедентство
показати весь коментар
05.05.2022 12:07 Відповісти
От коли ця кацапська гнида отримає свої законні 15 років тюряги,тоді і порадуємось. Але,щось мені підказує,що до цього ще дуже і дуже далеко...
показати весь коментар
05.05.2022 12:08 Відповісти
Когда эта падаль сядет пожизненно, тогда и видно будет. А то как задержали, так и отпустить могут .
показати весь коментар
05.05.2022 12:09 Відповісти
Мабуть теж посадять під домашній арешт або дадуть на поруки до Шуфрича та Бойко
показати весь коментар
05.05.2022 12:10 Відповісти
Бойко вообще-то на свободе, никаких обвинений ему не предъявлено.
показати весь коментар
05.05.2022 12:16 Відповісти
Тому і пише, що дадуть Шарія Бойкові на поруки.
показати весь коментар
05.05.2022 14:04 Відповісти
Хорошая новость в том плане, что Шариков пиарил Zебоневтика на президенство, но Шарикова-таки повязали - это значит, что Zебоневтик больше почти ни на что не влияет.
показати весь коментар
05.05.2022 12:13 Відповісти
Interesno a kto seychas v ego Twiter pishet. Navernoe SBU.
показати весь коментар
05.05.2022 12:13 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2022 12:17 Відповісти
Сейчас этот петушарий много интересного расскажет.
показати весь коментар
05.05.2022 12:18 Відповісти
На бутылку Шалуна
показати весь коментар
05.05.2022 12:20 Відповісти
Вже було впіймали пропагандиста Погребинського і де він?Відпустили.Те ж саме буде з Шарієм.Ця влада,в якій зрадник сидить на зраднику і зрадником поганяє нікого ніколи не посадить ні за диверсію,ні за пропаганду,ні за колаборацію.Пачками ловлять московських попів-коригувальників,пропагандистів і агітаторів і тут же відпускають.Про яку заборону УПЦМП може йти мова,коли олігарх Новинський курує цю секту,а двері офісу президента відкриває ногами?Країною керує Беня,а допомагає йому Єрмак
показати весь коментар
05.05.2022 12:21 Відповісти
Каменяр
@kameniar_ua
·
1 год
Тобто, одного з найактивніших агітаторів Зеленського, якому Зеленський дозволив зареєструвати партію і спокійно діяти на території України, затримано за підозрою в державній зраді?

А людей, які його покривали, йому потурали і дозволяли?
показати весь коментар
05.05.2022 12:23 Відповісти
на пожизненное тварь посадить!
показати весь коментар
05.05.2022 12:36 Відповісти
Если экстрадируют, то боюсь, ваши судьи-либерасты его под залог и ищи потом ветра в поле. А так, новость конечно шикарная - петуШарию самое место в петушатнике.
показати весь коментар
05.05.2022 12:36 Відповісти
Ждем...
показати весь коментар
05.05.2022 12:51 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2022 12:53 Відповісти
Знову та показушність в роботі СБУ...Шукайте зрадників тут,які передають дані про нашу інфраструктуру,куди потім прилітають ракети.Шукайте зрадників у колишній владі,яка допустила те,що зараз відбувається.І - головне - садіть зрадників чи розстрілюйте...А щодо шарія то його затримали...а може і не затримали а просто запросили дати свідчення...можливо вже і відпустили,зрештою він всюди заблокований і ні на що вже не впливає і нікому не цікавий...
показати весь коментар
05.05.2022 12:54 Відповісти
Он на рашистских каналах ведет беседы об "укронацистах" вместе с Соловьиным пометом. Пришлось как-то на фб видеть - чуть не стошнило.
показати весь коментар
05.05.2022 13:05 Відповісти
Таваріщь Владімір, Ви прокололись. Квартальної премії бота не буде...
показати весь коментар
05.05.2022 13:12 Відповісти
Премии от Квартала?
показати весь коментар
06.05.2022 11:13 Відповісти
Шарий отпущен под подписку о невыезде, из Мадрида он сейчас может вернуться домой в Каталонию, где будет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции
показати весь коментар
05.05.2022 13:03 Відповісти
А чому не затримують його заступницю відверту украінофобку бондаренко ,та і такі персонажі як :шуфрич ,кузьмін ,волошин ,червоненко,єгорова та інша мерзота ?
показати весь коментар
05.05.2022 13:11 Відповісти
Почему РАБИНОВИЧ на свободе?
показати весь коментар
06.05.2022 11:16 Відповісти
Шарік пішов.Ківа-готовся.
показати весь коментар
05.05.2022 13:24 Відповісти
Отпустили под подписку...
показати весь коментар
05.05.2022 13:36 Відповісти
Шикарно, отлично отработали)) Когда Петушария доставят в пакете в Украину, он здесь гарантированно получит много незабываемых впечатлений
показати весь коментар
05.05.2022 13:41 Відповісти
А шо ні так з шарійом?
показати весь коментар
05.05.2022 13:52 Відповісти
А шотак?
показати весь коментар
05.05.2022 14:08 Відповісти
Чого ви всі радієте? Дивні що ппц! Його що вже засудили і посадили? Чи може вбили, що було б правильнішим? Дитячий садок якийсь а не коментатори!
показати весь коментар
05.05.2022 14:00 Відповісти
Після того, що він накоїв, вбивство йому буде подарунком. Нехай сидить, довго сидить.
показати весь коментар
05.05.2022 16:56 Відповісти
Я розумію що він усяку ***** а Інтернеті пише але у чому зрада? Кожен має право на висловлювання своїх думок і навіть отримувати за це брудні гроші? Тут багато хто улюлюкає а все закінчиться диктатурою сеньора Зеленського
показати весь коментар
05.05.2022 14:04 Відповісти
Шарій пропагандист який впливав на мізки громадян і розкручував антиукраїнські настрої. Його відео це маніпуляція. Наведу приклад, мітинг за цілісність України 2014р . Він показує фото на якому бабуся тримає гроші і відкритий гаманець. Толік каже, що мітинг проплачений. Насправді це один кадр з відео, де видно, що бабуся відкриває гаманець, дістає гроші і кидає в скриньку для пожертв на армію України.
показати весь коментар
05.05.2022 14:21 Відповісти
справедливості задля, порушити "рівноправність громадян" шарій, хоч він і гівно, ніяк не міг, навіть якби хотів, така стаття, що можна "натягнути" на будь-що.
Хіба за Держзраду? То його вже давно треба було заарештувати? Чи, може, за підбурювання у здійснені геноциду?
Ци за здійснення російської пропаганди? Ну то має бути відповідний закон і відповідна стаття в КК, котра передбачає кримінальну відповідальність "за рос пропаганду". Але, тоді, за цією ж статтею треба купу медведчуківських пропагандонів-"журналістів", що зараз "відробляють" на "марафоні", саджати - за рос. пропаганду. Хіба ні?
Треба детально дивитися його діяльність, щоб звинувачення було справедливим. Мають бути конкретні недвозначні у своєму трактуванні факти, які чітко відповідають відповідним кримінальним статтям. А не тільки тому, що з в нього з роту гівно лізе. І не суди із вибірковим правосуддям. Вони не потрібні.
Загалом, більше схоже на "кістку", яку кидають громадянам, щоб потішилися, поки легіони зрадників вільно гуляють ОПою чи Радою. Ну що - "красіво". Головне, щоб його справа була доведена до логічного кінця, була чіткою й прозорою, без зайвих спекуляцій, й щоб ця особа отримала заслужене покарання.
Бо такого ганебного "цирку" і беззаконня, який влаштували, наприклад, над "Ріффмастером" нам непотрібно. І така країна нам теж не потрібна.
Поки що ж, це більше схоже на черговий "цирк" задля рейтингів та відволікання уваги.
показати весь коментар
05.05.2022 14:21 Відповісти
Там этого гандона отпустили под подписку о не выезде, он пока домой на виллу бежал, штаны обосрал, понял шо ему жопа. Так-то ситуацию нельзя отпускать, надо дожимать и доставлять Петушария в Украину или целиком или по частям.
показати весь коментар
05.05.2022 14:23 Відповісти
Шарій працював на російську пропаганду проти України.
показати весь коментар
05.05.2022 15:16 Відповісти
Таких шарийов еще дофига и их даже искать не нужно, они прекрвсно себя чувствуют в самом Киеве. Наша славная СБУ их в упор не замечает
показати весь коментар
06.05.2022 11:18 Відповісти
Та хотя случайно не застрелили в бошку при попытке к бегству. Потому что "иуда" должен все сделать сам...
показати весь коментар
05.05.2022 15:17 Відповісти
НА КУКАН ЕГО !!!
показати весь коментар
05.05.2022 16:54 Відповісти
Призначити Стерненка адвокатом Шарія.
показати весь коментар
05.05.2022 16:55 Відповісти
Вже на волі!
показати весь коментар
05.05.2022 17:14 Відповісти
Краще б його завалили, якимось екзотичним способом.
показати весь коментар
05.05.2022 17:47 Відповісти
Давайте организовывайте уже экстрадицию, очень ждём стримов из душа тюряжки где Толян много раз пытается поднять скользкое мыло.
показати весь коментар
06.05.2022 09:45 Відповісти
Трескотней про Шария прикрывают гораздо более крупную и значимую "рыбу". Не ведитесь.
Шарий свалит в Бразилию и будет там поживать.

Шо там Мудачук, Чаус? Крику ж было, и что??
показати весь коментар
06.05.2022 11:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 