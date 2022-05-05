Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,7 тис. осіб, 196 літаків, 155 гелікоптерів, 1 092 танки і 2 651 броньована машина
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 травня втрати особового складу противника становлять близько 24,7 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 24700 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1092 (+15) од,
бойових броньованих машин - 2651 (+41) од,
артилерійських систем - 499 (+8) од,
РСЗВ - 169 (+6) од,
засоби ППО - 83 (+2) од,
літаків - 196 (+2) од,
гелікоптерів - 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1907 (+40) од,
кораблі /катери - 10 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 312 (+9).
Спеціальна техніка - 38 (+0).
Крилаті ракети - 89 (+2).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.
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И ещё. Согласно Закона Украины предельный срок для дипломатической службы - это 65 лет. А Тарану 67. Или для людей Ермака законы не писаны?Береза Борислав.
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Вот еще бы довести среднесуточные потери лапотных артсистем/РСЗО до 25 штук.
Росіяни спробували відбити одне з сіл Харківщини, та отримали відсіч
Українські військові знищили російський танк Т-90М «Прорив» на харківському напрямку фронту. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.
Як розповів Цаплієнко, до нещодавно звільненого села на Харківщині спробували знову зайти російські війська. Внаслідок цього українські військові знищили Т-90М, а також підбили МТЛБ та БМП.
Т-90М «Прорив» - це найтехнологічніший і боєздатний танк в арсеналі російських військ. Першу партію танків відправили до складу 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії та 1-ї гвардійської танкової армії навесні 2020 року. А на озброєнні армії перебуває приблизно 100 танків, пише The Drive.