Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,7 тис. осіб, 196 літаків, 155 гелікоптерів, 1 092 танки і 2 651 броньована машина

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 травня втрати особового складу противника становлять близько 24,7 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 24700 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1092 (+15) од,

бойових броньованих машин - 2651 (+41) од,

артилерійських систем - 499 (+8) од,

РСЗВ - 169 (+6) од,

засоби ППО - 83 (+2) од,

літаків - 196 (+2) од,

гелікоптерів - 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1907 (+40) од,

кораблі /катери - 10 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 312 (+9).

Спеціальна техніка - 38 (+0).

Крилаті ракети - 89 (+2).

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"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.