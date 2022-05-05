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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,7 тис. осіб, 196 літаків, 155 гелікоптерів, 1 092 танки і 2 651 броньована машина

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 травня втрати особового складу противника становлять близько 24,7 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 24700 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1092 (+15) од,

бойових броньованих машин - 2651 (+41) од,

артилерійських систем - 499 (+8) од,

РСЗВ  - 169 (+6) од,

засоби ППО - 83 (+2) од,

літаків - 196 (+2) од,

гелікоптерів - 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1907 (+40) од,

кораблі /катери - 10 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 312 (+9).

Спеціальна техніка - 38 (+0).

Крилаті ракети - 89 (+2).

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,7 тис. осіб, 196 літаків, 155 гелікоптерів, 1 092 танки і 2 651 броньована машина 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17755) Генштаб ЗС (6746) знищення (7492) техніка (1846) втрати (4439)


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Топ коментарі
+14
Ай, красиво Ермак пристроил своего человека. В послы отправил. А его судить надо. Ведь именно из-за Тарана у нас сейчас нет многих боеприпасов. Почему? Потому что Таран уже в 2020 году вместо того чтоб их закупать, тупо возвращал деньги в бюджет. И что это, если не саботаж и работа на РФ, о которой я ранее говорил. Но Ермак решил его спрятать в Словении. Это о многом говорит. И в первую очередь о справедливости. Вернее, о её отсутствии.

И ещё. Согласно Закона Украины предельный срок для дипломатической службы - это 65 лет. А Тарану 67. Или для людей Ермака законы не писаны?Береза Борислав.

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279019120_1370536473420797_775410822126112268_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=XRII5jL5pmUAX9NVtPr&tn=tlftqYxHPHICZbui&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT-jXADxOEAyLzUAB7oOqAHyUvWHyg6RKfcnRopQ9QSU6A&oe=62784350
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05.05.2022 11:05
+12
крылья у путинских орлов подупали, да и поголовье уменьшилось, хоть в Красную книгу заноси.
Вот еще бы довести среднесуточные потери лапотных артсистем/РСЗО до 25 штук.
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05.05.2022 11:10
+6
Завгосп і призначення. Зе порушив багато законів України, але він не поніс покарання. Не його ж слуги їх писали
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05.05.2022 11:09
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Ай, красиво Ермак пристроил своего человека. В послы отправил. А его судить надо. Ведь именно из-за Тарана у нас сейчас нет многих боеприпасов. Почему? Потому что Таран уже в 2020 году вместо того чтоб их закупать, тупо возвращал деньги в бюджет. И что это, если не саботаж и работа на РФ, о которой я ранее говорил. Но Ермак решил его спрятать в Словении. Это о многом говорит. И в первую очередь о справедливости. Вернее, о её отсутствии.

И ещё. Согласно Закона Украины предельный срок для дипломатической службы - это 65 лет. А Тарану 67. Или для людей Ермака законы не писаны?Береза Борислав.

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279019120_1370536473420797_775410822126112268_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=XRII5jL5pmUAX9NVtPr&tn=tlftqYxHPHICZbui&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT-jXADxOEAyLzUAB7oOqAHyUvWHyg6RKfcnRopQ9QSU6A&oe=62784350
показати весь коментар
05.05.2022 11:05 Відповісти
Завгосп і призначення. Зе порушив багато законів України, але він не поніс покарання. Не його ж слуги їх писали
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05.05.2022 11:09 Відповісти
ермак - это колосник на правой ноге александрочива. Он его и утопит.
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05.05.2022 11:26 Відповісти
крылья у путинских орлов подупали, да и поголовье уменьшилось, хоть в Красную книгу заноси.
Вот еще бы довести среднесуточные потери лапотных артсистем/РСЗО до 25 штук.
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05.05.2022 11:10 Відповісти
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05.05.2022 11:22 Відповісти
Самолётики готовятся к юбилею
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05.05.2022 11:38 Відповісти
Вертолеты шо то тормозят.
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05.05.2022 12:46 Відповісти
Маю надію, що ця оцінка втрат відповідає дійсності, а не є особистою уявою якогось працівника Генштабу.
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05.05.2022 12:15 Відповісти
ну, не совсем отвечает. К подсчету принимается фото- и кинофиксация уничтоженной техники. А если не успел снять *********** бэху - значит лошара, и в счёт не идёт. А орков считают по правым ногам. Бывает конечно - увезут в Питер хоронить полковника с одной ногой, а правую ногу полковника овчаренко хоронят уже в Украине. Но отдельно нога в сводки ГШ конечно не попадает. Так же, как и те, от кого остаётся меньше одного ведра.
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05.05.2022 12:43 Відповісти
ЗСУ вперше в історії «вполювали» ************* російський танк (фото)


Росіяни спробували відбити одне з сіл Харківщини, та отримали відсіч

Українські військові знищили російський танк Т-90М «Прорив» на харківському напрямку фронту. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.
Як розповів Цаплієнко, до нещодавно звільненого села на Харківщині спробували знову зайти російські війська. Внаслідок цього українські військові знищили Т-90М, а також підбили МТЛБ та БМП.

Т-90М «Прорив» - це найтехнологічніший і боєздатний танк в арсеналі російських військ. Першу партію танків відправили до складу 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії та 1-ї гвардійської танкової армії навесні 2020 року. А на озброєнні армії перебуває приблизно 100 танків, пише The Drive.
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05.05.2022 12:28 Відповісти
Раша проводить геноцид народів які є поневолення та одурманені! А могли б жити як арабські Емірати. Натомість гинуть за унітази. Треба прибрати гебельсів і... Хай самі думають...
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05.05.2022 18:53 Відповісти
 
 