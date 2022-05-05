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Новини Війна
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Війська РФ обстріляли житловий будинок у Пологах: загинула жінка, - Запорізька ОВА

пологи

Російські війська обстріляли житловий будинок у Пологах на Запоріжжі, загинула жінка.

Про це повідомила Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація щодо російського вторгнення станом на 05.05.2022 року (08:00), 71 доба:

Воєнна ситуація у Запорізькій області без істотних змін. Бої точаться навколо Гуляйполя та по всій лінії зіткнення. На цій ділянці росіяни мають до 13 батальйонних тактичних груп.

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У Пологах внаслідок ворожого обстрілу горів одноповерховий житловий будинок. Пожежники загасили вогонь на площі 70 кв.м. Під час обстрілу загинула жінка 1972 р.н., отримавши осколкові поранення несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

обстріл (29037) Запорізька область (3710)


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05.05.2022 11:23 Відповісти
Ну давайте і далі не воювати на території рф....нашій владі ж наші будинки і наші життя нічого не варті, їм рашистів шкода...
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05.05.2022 13:42 Відповісти
 
 