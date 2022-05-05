Війська РФ обстріляли житловий будинок у Пологах: загинула жінка, - Запорізька ОВА

Російські війська обстріляли житловий будинок у Пологах на Запоріжжі, загинула жінка.

Про це повідомила Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація щодо російського вторгнення станом на 05.05.2022 року (08:00), 71 доба:



Воєнна ситуація у Запорізькій області без істотних змін. Бої точаться навколо Гуляйполя та по всій лінії зіткнення. На цій ділянці росіяни мають до 13 батальйонних тактичних груп.

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У Пологах внаслідок ворожого обстрілу горів одноповерховий житловий будинок. Пожежники загасили вогонь на площі 70 кв.м. Під час обстрілу загинула жінка 1972 р.н., отримавши осколкові поранення несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.