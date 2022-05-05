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Моряк з "Яни Капу" Семидоцький знову потрапив у полон до росіян, - Луганська ОВА

семидоцький,євгеній

Сватівчанин Євгеній Семидоцький вдруге потрапив в полон росіян, вперше це було в листопаді 2018 року

Про це повідомляє Луганська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сватівчанин Євгеній Семидоцький вдруге потрапив в полон росіян. У Сватовому він працював у пожежно-рятувальному загоні місцевого осередку ДСНС. Залишався в населеному пункті до останнього аби допомагати людям.

Сьогодні стало відомо, що Євгеній Семидоцький був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні. Вдруге за останні чотири роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни взяли у полон 7 російських окупантів із ПВК "Вагнер" на Луганщині, - Бутусов

Нагадаємо, що Євгеній Семидоцький був одним з українських моряків, членів екіпажу рейдового буксира "Яни Капу", захоплених поблизу Керченської протоки російськими силовиками у листопаді 2018 року та протиправно утримуваних у рф.

На Батьківщину він повернувся 7 вересня 2019 року, коли між Україною і рф відбувся масштабний обмін полоненими", - йдеться у повідомленні.

25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків отримали поранення. 24 полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконний перетин кордону). Вони провели в російському СІЗО 10 місяців. 7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну.

Автор: 

полон (1580) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+17
читаем внимательно: "Залишався в населеному пункті до останнього аби допомагати людям."
Сидят - это которые на диване. А он на службе.
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05.05.2022 11:38
+12
теперь ватные шняги скажут шо он и ленина убил и кеннеди...а царь горох придумал Украину((
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05.05.2022 11:25
+10
Боже, поможи
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05.05.2022 11:21
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Мені цікаво, чи можно пошивати таку інформацію? Чи не наражає полоненого на небезпеку, те що він вже був в полоні і знову повернувся на службу.
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05.05.2022 11:21 Відповісти
ДСНС де він працював не є військовим підрозділом
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05.05.2022 11:24 Відповісти
МНС - це рятувальникi. Це не збройна служба.
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05.05.2022 11:26 Відповісти
Яни-капу не бойовий корабель. Та й службу на момент полону він проходив у ДСНС.
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05.05.2022 11:27 Відповісти
В 2018 он был моряком на обычном буксире, а сейчас работал спасателем.
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05.05.2022 11:28 Відповісти
Ні не можна. Зранку уже просила контролювати як анонси так і коменти. Погасили. Хочу звернутися до СБУ за контент і коменти тут. Вчора по Черкасах була явна зацікавленість в інфраструктурі області,Цензор не заблокував нікого.
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05.05.2022 11:51 Відповісти
Типа мы в 15 веке-сейчас отпечатки пальцев,фото и т.д
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05.05.2022 13:50 Відповісти
Боже, поможи
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05.05.2022 11:21 Відповісти
теперь ватные шняги скажут шо он и ленина убил и кеннеди...а царь горох придумал Украину((
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05.05.2022 11:25 Відповісти
сидів і ждав -- дождався і сів
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05.05.2022 11:31 Відповісти
читаем внимательно: "Залишався в населеному пункті до останнього аби допомагати людям."
Сидят - это которые на диване. А он на службе.
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05.05.2022 11:38 Відповісти
ну это так наивно и легко мысленно ..
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05.05.2022 14:31 Відповісти
пренебрежение к грамматике русского языка сразу выдает в тебе кацапа из российских глубеней. Вы здесь все палитесь на шибболетах.
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05.05.2022 16:42 Відповісти
Забагато інформації тут,яку не можна публікувати
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05.05.2022 11:52 Відповісти
это издержки отсутствия военной цензуры
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05.05.2022 13:02 Відповісти
зато у нас на тв полная цензура зеленых ватных **********
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05.05.2022 14:32 Відповісти
Дай Боже,щоб все було добре!
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05.05.2022 11:53 Відповісти
 
 