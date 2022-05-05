Моряк з "Яни Капу" Семидоцький знову потрапив у полон до росіян, - Луганська ОВА

Сватівчанин Євгеній Семидоцький вдруге потрапив в полон росіян, вперше це було в листопаді 2018 року

Про це повідомляє Луганська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сватівчанин Євгеній Семидоцький вдруге потрапив в полон росіян. У Сватовому він працював у пожежно-рятувальному загоні місцевого осередку ДСНС. Залишався в населеному пункті до останнього аби допомагати людям.

Сьогодні стало відомо, що Євгеній Семидоцький був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні. Вдруге за останні чотири роки.

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Нагадаємо, що Євгеній Семидоцький був одним з українських моряків, членів екіпажу рейдового буксира "Яни Капу", захоплених поблизу Керченської протоки російськими силовиками у листопаді 2018 року та протиправно утримуваних у рф.

На Батьківщину він повернувся 7 вересня 2019 року, коли між Україною і рф відбувся масштабний обмін полоненими", - йдеться у повідомленні.

25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків отримали поранення. 24 полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконний перетин кордону). Вони провели в російському СІЗО 10 місяців. 7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну.