Керівні партнери Techiia holding увійшли до списку бізнесменів, які найбільше помагають армії, – Forbes

Керівні партнери холдингу Techiia Олег Крот та Юрій Лазебніков увійшли до топ представників українського бізнесу, які допомагають Україні та її захисникам протидіяти збройній агресії з боку РФ, за версією Forbes Ukraine.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу холдингу.

Холдинг, який спеціалізується на кіберспорті та IT-рішеннях та сервісах, під час війни наростив експертизу в тепловізорах, дронах, касках, бронежилетах та раціях.

"На момент підготовки публікації вони витратили $7,9 млн на допомогу Україні", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Techiia Foundation.

Згодом разом з ГО "Фундація Течія" вони залучили додаткові кошти в донорів та вже придбали гуманітарної допомоги на суму $12,5 млн. Це обладнання для ЗСУ, їжа, медикаменти та предмети першої необхідності.

"Скоро анонсуємо нові партії допомоги! Працюємо на перемогу", - наголосили в Techiia Foundation.

Нагадаємо, нещодавно Techiia Foundation передала велику партію спорядження для ЗСУ: 350 рацій, 150 тепловізорів, коліматорні приціли та кронштейни, прилади нічного бачення тощо.

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