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Новини Війна
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Керівні партнери Techiia holding увійшли до списку бізнесменів, які найбільше помагають армії, – Forbes

techiia

Керівні партнери холдингу Techiia Олег Крот та Юрій Лазебніков увійшли до топ представників українського бізнесу, які допомагають Україні та її захисникам протидіяти збройній агресії з боку РФ, за версією Forbes Ukraine.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу холдингу.

Холдинг, який спеціалізується на кіберспорті та IT-рішеннях та сервісах, під час війни наростив експертизу в тепловізорах, дронах, касках, бронежилетах та раціях.

"На момент підготовки публікації вони витратили $7,9 млн на допомогу Україні", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Techiia Foundation.

Згодом разом з ГО "Фундація Течія" вони залучили додаткові кошти в донорів та вже придбали гуманітарної допомоги на суму $12,5 млн. Це обладнання для ЗСУ, їжа, медикаменти та предмети першої необхідності.

"Скоро анонсуємо нові партії допомоги! Працюємо на перемогу", - наголосили в Techiia Foundation.

Нагадаємо, нещодавно Techiia Foundation передала велику партію спорядження для ЗСУ: 350 рацій, 150 тепловізорів, коліматорні приціли та кронштейни, прилади нічного бачення тощо.

Також читайте: Бізнесмени-волонтери запустили виробництво бронежилетів для ЗСУ на Західній Україні. ВIДЕО

Автор: 

армія (3777) бізнес (2008) допомога (8430) волонтери (1339) Бронежилет (157) тепловізор (24)


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Топ коментарі
+16
яка гидота...
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05.05.2022 11:48
+12
шо ві панімаєте в гротескній глорифікації...

Алярм, країна у страшній небезпеці.
Є ризик, що Зеленського залижуть до смерті, і я просто не можу уявити, як ми тоді будем воювали.

Харківське видавництво "Фоліо" видало Хроніку першого місяця війни, яка складається з промов і звернень президента. Видали по багатому, відразу українською і англійською.

З нетерпінням чекаю включення "Малої Зє" до шкільної програми. Ознайомче читання можна починати з першого класу, так щоб до одинадцятого учні знали напам'ять увесь фоліант.

Я згодна з тим, що це не піар, це щось інше. Щось таке, чого у незалежній Україні іще не було.
https://t.me/nuts_roses/874
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05.05.2022 11:40
+10
осьо як треба підлабузнювати

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05.05.2022 11:45
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шо ві панімаєте в гротескній глорифікації...

Алярм, країна у страшній небезпеці.
Є ризик, що Зеленського залижуть до смерті, і я просто не можу уявити, як ми тоді будем воювали.

Харківське видавництво "Фоліо" видало Хроніку першого місяця війни, яка складається з промов і звернень президента. Видали по багатому, відразу українською і англійською.

З нетерпінням чекаю включення "Малої Зє" до шкільної програми. Ознайомче читання можна починати з першого класу, так щоб до одинадцятого учні знали напам'ять увесь фоліант.

Я згодна з тим, що це не піар, це щось інше. Щось таке, чого у незалежній Україні іще не було.
https://t.me/nuts_roses/874
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05.05.2022 11:40 Відповісти
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05.05.2022 11:42 Відповісти
яка гидота...
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05.05.2022 11:48 Відповісти
Зебіли остаточно дахом потекли.
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05.05.2022 12:29 Відповісти
цікаво, ким і як це оплачено.
Чи не грішми, часом, західної допомоги...
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05.05.2022 11:50 Відповісти
Вгадайте ))))) правильно )))))
Бо інакше сядуть обидва.
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05.05.2022 11:58 Відповісти
відлік часу вже пішов. На ковадло віборів кинуто сотні тисяч життів українців. Тому кувати треба швидко, бо можна загреміти в заокеанську буцегарню разом в бабой Карлой. І зверніть увагу на упорядника цієї "Новой зели" нового брєжнєва.

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05.05.2022 11:56 Відповісти
Это какой-то пи...ц! Я живу уже достаточно долго и прекрасно помню совковое всеобъемлющее облизование и вознесение того, кого надо. Сдох - следующего, сдох - следующего...
Это уже даже не звоночки для страны. Это уже колокола бум-бум!
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05.05.2022 11:59 Відповісти
А що зробили ви, шановна, за 2 місяці війни? --- не критикуйте інших, похваліться власними здобутками..
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05.05.2022 12:03 Відповісти
Вибори наближаються, і кастроподібний боневтік нещодавно найняв ізраїльських політтехнологів, які були стратегічними радниками Беньяміна Нетаньягу та Александра Вучіча на останніх виборах в Ізраїлі та Сербії. Судячи з їхніх методів - мосєйчуківщини буде ого-го…


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05.05.2022 12:11 Відповісти
А де люди зі списку форбс?
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05.05.2022 11:41 Відповісти
Ви про кого? Сподіваєтесь дізнатися скільки бабломойський дав на підтримку української армії та потерпілих від рашистів? То вам ці данні намалюють перед виборами чи, як тільки американці заявлять про вимогу видати злочинця до Штатів.
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05.05.2022 13:04 Відповісти
осьо як треба підлабузнювати

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05.05.2022 11:45 Відповісти
Головне не скільки, а як...
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05.05.2022 11:52 Відповісти
Форбс пішов піарити олігархів, як "справжніх патріотів".
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05.05.2022 11:57 Відповісти
перднул в лужу, молодец!
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05.05.2022 12:37 Відповісти
Форбс не міг би порахувати і оприлюднити першу сотню крадіїв в Україні? Бо нашій владі це завжди не на часі - вона постійно зайнята формуванням цього списку.
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05.05.2022 12:03 Відповісти
Я так розумію, тут збіглися коментувати ті що невтомно воюють, волонтерять і віддають останнє на допомогу армії
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05.05.2022 12:07 Відповісти
а шо бабушка бенито бабламойский и 95 квартал на в первом эшелоне
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05.05.2022 12:11 Відповісти
І вона допомагає, як може, грабувати Україну. Вклав в 2016-2019, знімає урожай. Ось, найсвіжіше. 4 дні тому.
01.05.2022
"Укргаздобыча продала АЗС Коломойского сжиженный газ по заниженной цене"
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05.05.2022 13:09 Відповісти
Форбс піарить олігархів на замовлення самих олігархів !
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05.05.2022 12:15 Відповісти
Форбс піарить олігархів , на замовлення самих олігархів , але далеко
не всіх , а тільки тих , хто це замовив не безкоштовно !
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05.05.2022 12:18 Відповісти
це той самий "форбс.ua",який допомогу пороха "не помітив"? чий він?
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05.05.2022 12:18 Відповісти
Ну от, - рівно година, як ця сторінка "заморозилася". Коментарів нових не видно, оцінки не додаються. Хоча вгорі кількість коментарів показує більшу, ніж видно тут.
Цензор, та зробіть уже щось із своїм сайтом! Задовбали!
Раніше, на старому движку, таких проблем не було!
Не можете довести до ладу цей движок, - то поверніть старий!
Це останній коментар, який годину тому показало.

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05.05.2022 13:01 Відповісти
Якраз через годину "пробило", - показало нові коментарі.
За годину супутник облітає всю планету, а тут така, блін, "******* технологія"...
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05.05.2022 13:04 Відповісти
 
 