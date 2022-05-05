Керівні партнери Techiia holding увійшли до списку бізнесменів, які найбільше помагають армії, – Forbes
Керівні партнери холдингу Techiia Олег Крот та Юрій Лазебніков увійшли до топ представників українського бізнесу, які допомагають Україні та її захисникам протидіяти збройній агресії з боку РФ, за версією Forbes Ukraine.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу холдингу.
Холдинг, який спеціалізується на кіберспорті та IT-рішеннях та сервісах, під час війни наростив експертизу в тепловізорах, дронах, касках, бронежилетах та раціях.
"На момент підготовки публікації вони витратили $7,9 млн на допомогу Україні", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Techiia Foundation.
Згодом разом з ГО "Фундація Течія" вони залучили додаткові кошти в донорів та вже придбали гуманітарної допомоги на суму $12,5 млн. Це обладнання для ЗСУ, їжа, медикаменти та предмети першої необхідності.
"Скоро анонсуємо нові партії допомоги! Працюємо на перемогу", - наголосили в Techiia Foundation.
Нагадаємо, нещодавно Techiia Foundation передала велику партію спорядження для ЗСУ: 350 рацій, 150 тепловізорів, коліматорні приціли та кронштейни, прилади нічного бачення тощо.
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Алярм, країна у страшній небезпеці.
Є ризик, що Зеленського залижуть до смерті, і я просто не можу уявити, як ми тоді будем воювали.
Харківське видавництво "Фоліо" видало Хроніку першого місяця війни, яка складається з промов і звернень президента. Видали по багатому, відразу українською і англійською.
З нетерпінням чекаю включення "Малої Зє" до шкільної програми. Ознайомче читання можна починати з першого класу, так щоб до одинадцятого учні знали напам'ять увесь фоліант.
Я згодна з тим, що це не піар, це щось інше. Щось таке, чого у незалежній Україні іще не було.
https://t.me/nuts_roses/874
Чи не грішми, часом, західної допомоги...
Бо інакше сядуть обидва.
Это уже даже не звоночки для страны. Это уже колокола бум-бум!
01.05.2022
"Укргаздобыча продала АЗС Коломойского сжиженный газ по заниженной цене"
не всіх , а тільки тих , хто це замовив не безкоштовно !
Цензор, та зробіть уже щось із своїм сайтом! Задовбали!
Раніше, на старому движку, таких проблем не було!
Не можете довести до ладу цей движок, - то поверніть старий!
Це останній коментар, який годину тому показало.
За годину супутник облітає всю планету, а тут така, блін, "******* технологія"...