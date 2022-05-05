Війська РФ намагалися атакувати позиції ЗСУ під Барвінковим та на Вовчанському напрямку і зазнали втрат, - Синєгубов

Незважаючи на те, що наші Збройні Сили відтіснили ворога від Харкова на північному напрямку, ворог і далі тероризує мирне населення.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці удари не є прицільними, окупант вражає житлові масиви, тим самим завдаючи шкоди саме цивільним. Може "прилетіти" в будь-який район, до будь-якого подвір’я, на будь-який дитячий майданчик. Тому знаходитися на вулицях без нагальної потреби є вкрай небезпечно!" - акцентує увагу він.

За словами Синєгубова, ворог продовжує обстріл із РСЗВ та артилерії. Протягом доби постраждали П’ятихатки, селище Жуковського, Салтівка, Північна Салтівка.

"Вже зранку були обстріли Північної Салтівки. Постраждалих немає", - уточнив очільник регіону.

Крім того, він повідомляє, що найгарячішою точкою Харківщини залишається Ізюмський напрямок. Там ворог постійно намагається атакувати позиції наших ЗСУ зокрема, під містом Барвінкове, але несе значних втрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу окупантами на Харківщині поранено 11-річну дитину, одна людина загинула, - Синєгубов.

"Крім того, вчора ворог намагався атакувати позиції ЗСУ по Вовчанському напрямку – так само ворог зазнав поразки. Ми чітко розуміємо, якими силами володіє ворог і як він пересувається. Наразі весь масив ворожої техніки йде через Вовчанський та Куп’янський напрямок саме до Ізюму, щоб збільшити свою присутність на Луганській та Донецькій територіях. Однак ми готові до розвитку будь-яких подій на всіх цих напрямках. Віримо в наші Збройні Сили України, перемога лише за нами!", - йдеться у повідомленні.