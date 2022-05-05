УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7886 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 326 21

Війська РФ намагалися атакувати позиції ЗСУ під Барвінковим та на Вовчанському напрямку і зазнали втрат, - Синєгубов

харківщина

Незважаючи на те, що наші Збройні Сили відтіснили ворога від Харкова на північному напрямку, ворог і далі тероризує мирне населення.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці удари не є прицільними, окупант вражає житлові масиви, тим самим завдаючи шкоди саме цивільним. Може "прилетіти" в будь-який район, до будь-якого подвір’я, на будь-який дитячий майданчик. Тому знаходитися на вулицях без нагальної потреби є вкрай небезпечно!" - акцентує увагу він.

За словами Синєгубова, ворог продовжує обстріл із РСЗВ та артилерії. Протягом доби постраждали П’ятихатки, селище Жуковського, Салтівка, Північна Салтівка.

"Вже зранку були обстріли Північної Салтівки. Постраждалих немає", - уточнив очільник регіону.

Крім того, він повідомляє, що найгарячішою точкою Харківщини залишається Ізюмський напрямок. Там ворог постійно намагається атакувати позиції наших ЗСУ зокрема, під містом Барвінкове, але несе значних втрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу окупантами на Харківщині поранено 11-річну дитину, одна людина загинула, - Синєгубов.

"Крім того, вчора ворог намагався атакувати позиції ЗСУ по Вовчанському напрямку – так само ворог зазнав поразки. Ми чітко розуміємо, якими силами володіє ворог і як він пересувається. Наразі весь масив ворожої техніки йде через Вовчанський та Куп’янський напрямок саме до Ізюму, щоб збільшити свою присутність на Луганській та Донецькій територіях. Однак ми готові до розвитку будь-яких подій на всіх цих напрямках. Віримо в наші Збройні Сили України, перемога лише за нами!", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

обстріл (29037) Харків (5668) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Чавіть цю сволоту!
показати весь коментар
05.05.2022 12:07
+10
ЯКЩО ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ УСУНЕ ЄРМАКА - БУДЕ ЗАЯВА УРЯДУ США ПРО КОРУПЦІЮ! ДАЛІ БУДЕ"ОМАН"! "ОМАНСЬКІ"ДОМОВЛЕНОСТІ: ЗДАЧА КИЄВА І ПЕРЕХІД"УКРАИНИ"ПІД ПРОТЕКТОРАТ РФ ІЗ ПЕРЕДАЧЕЮ 9-ТИ ОБЛАСТЕЙ!
показати весь коментар
05.05.2022 12:22
+8
показати весь коментар
05.05.2022 12:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чавіть цю сволоту!
показати весь коментар
05.05.2022 12:07 Відповісти
стояти насмерть бо буде Марік 2
показати весь коментар
05.05.2022 12:11 Відповісти
Смотрел карты что поменялось возле Харькова за 2 недели, наши походу зайти в тыл войскам возле Изюма
показати весь коментар
05.05.2022 12:19 Відповісти
Прочитай що сам написав.
показати весь коментар
05.05.2022 12:24 Відповісти
ну, до тыла Изюма там еще как до неба, а вот отрезать по правому берегу Донца и выжать группировку каапов от Донца до Казачьей Лопани за кордон - это может быть делом двух-трёх ближайших недель.
показати весь коментар
05.05.2022 12:29 Відповісти
Он видимо имел ввиду в тыл это Волчанск, Купянск, Великий Бурлук
показати весь коментар
05.05.2022 13:32 Відповісти
Там уже от бедной Курульки нихера не осталось.
Кладбище кацапского железа.
показати весь коментар
05.05.2022 12:21 Відповісти
Боже, бережи в допомагай нашим захисникам
показати весь коментар
05.05.2022 12:22 Відповісти
ЯКЩО ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ УСУНЕ ЄРМАКА - БУДЕ ЗАЯВА УРЯДУ США ПРО КОРУПЦІЮ! ДАЛІ БУДЕ"ОМАН"! "ОМАНСЬКІ"ДОМОВЛЕНОСТІ: ЗДАЧА КИЄВА І ПЕРЕХІД"УКРАИНИ"ПІД ПРОТЕКТОРАТ РФ ІЗ ПЕРЕДАЧЕЮ 9-ТИ ОБЛАСТЕЙ!
показати весь коментар
05.05.2022 12:22 Відповісти
Шо за х*йня? Ти хоч сам віриш що написав?
показати весь коментар
05.05.2022 12:50 Відповісти
Іноді порохоботи такий брєд пишуть, не звертай увагу!.
показати весь коментар
05.05.2022 14:13 Відповісти
а что тайная встреча в Омане и полеты на самолете патрушева с зеленским не было?
показати весь коментар
05.05.2022 14:39 Відповісти
З Харківщини на рашу йде п'ять залізничних ліній -- на Готню, дві на Білгород і дві на Валуйки (причому Валуйки--Станиця Луганська фактично відрізана від решти залізниць, контрольованих урядом України). Як ви гадаєте, скільки з них перед війною було розібрано хоча б на 10 км від кордону, а насипи/мости зруйновано?

Правильна відповідь: нуль. Трафік з раші йшов безперервно до самого вторгнення.

До речі: звідки зараз Україна бере ТВЕЛи для своїх багатьох ядерних реакторів?
показати весь коментар
05.05.2022 12:24 Відповісти
Брали із росіі і США !
показати весь коментар
05.05.2022 12:36 Відповісти
На въезде в город блокпосты появились на шестой день! Командиры на Готовке всё знали и 24 числа никого из них на дежурство не вышел, были только пацаны по 20 лет были, а потом в Харькове в погранотряте три дня сидели ждали указания пока часть не *********!
показати весь коментар
05.05.2022 12:52 Відповісти
это называется измена или предательство высшего или вышестоящего руководства
показати весь коментар
05.05.2022 14:43 Відповісти
блогершу Тоню херащенко - на Салтовку, куда " не достреливают"...
показати весь коментар
05.05.2022 12:26 Відповісти
Моя любима Салтовка(Гв.Широн.)!
показати весь коментар
05.05.2022 14:17 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2022 12:42 Відповісти
ГЛАВНОЕ УБИТЬ ВСЕХ ВРАГОВ И ДЕТЕЙ ВРАГОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !!! ЧТОБЫ ОНИ ВЫРОДИЛИСЬ !!!
показати весь коментар
05.05.2022 22:38 Відповісти
Зеленський, Зеленський заборони це робити, а кидай всі сили на деблокування Марійполя, як волають тут дві сотні ідіотів, що пишуть тут коменти.😀😂😀😂
Слава ВСУ.! СЛАВА ВСУ! Слава ВСУ!
показати весь коментар
06.05.2022 08:57 Відповісти
 
 