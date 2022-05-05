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Новини
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Спікерка німецького Бундестагу Бас планує візит до Києва

бас,бербель

Спікерка німецького Бундестагу Бербель Бас хоче відвідати Київ з візитом.

Вона може стати найбільш високопоставленим представником влади Німеччини, який здійснив візит до Києва з початку війни, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Речниця спікерки повідомила у четвер, що та хоче поїхати в Україну на запрошення свого колеги Руслана Стефанчука, щоб вшанувати пам'ять усіх жертв Другої світової війни та провести з ним політичні переговори.

День пам’яті жертв Другої світової війни в Україні відзначається 8 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для Німеччини є проблемою те, що Штайнмаєра попросили не приїжджати до Києва, - Шольц

Як голова Бундестагу політик СДПН займає другу посаду в Німеччині після федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Нагадаємо, у середині квітня візит Штайнмаєра зірвався, оскільки українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією.

Автор: 

візит (1608) Друга світова війна (302) Німеччина (7470) Бундестаг (196)


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Топ коментарі
+8
«Їдьте в Херсон!»: мережу обурив план «слуг народу» влаштувати закордонне турне



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05.05.2022 12:23
+5
А Шлюхольц там видає з себе незайману монашку, Ой ви Штангенциркуля не прийняли, ой це так погано, ой не можу, спочатку поцілуйте перстень на руці у дєда циркуля, простіть йому продажність привселюндо присягніть на вірність, тоді може я до вас приїду.

Гніда шольц тримай свого трехербрехера сивого при собі, ти вже політичний труп! і без ваших пєпєлацов, будемо ще принижуватись!! хрін!
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05.05.2022 12:16
+3
Звичайно добре,що Бундестаг підтримав надання важкого озброєння для ЗСУ,але є інші виконавчі органи ФРН які неприпустимо затягують вже ухвалене політичне рішення.
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05.05.2022 12:12
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Київ - це місце сили. Сюди всі хочуть, щоб покращити свої рейтинги =)

Аби б ще головного піарщика на крові приструнити, щоб менше своїх відосікив робив...
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05.05.2022 12:11 Відповісти
некому сейчас струнить - все заняты. Поэтому он один дома - может и не пустить, если ему Бербель не понравится.
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05.05.2022 12:15 Відповісти
Звичайно добре,що Бундестаг підтримав надання важкого озброєння для ЗСУ,але є інші виконавчі органи ФРН які неприпустимо затягують вже ухвалене політичне рішення.
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05.05.2022 12:12 Відповісти
Лучше уж сама анонсирует визит, чем Зеленскай ни с того, ни с чего скажет.
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05.05.2022 12:13 Відповісти
А Шлюхольц там видає з себе незайману монашку, Ой ви Штангенциркуля не прийняли, ой це так погано, ой не можу, спочатку поцілуйте перстень на руці у дєда циркуля, простіть йому продажність привселюндо присягніть на вірність, тоді може я до вас приїду.

Гніда шольц тримай свого трехербрехера сивого при собі, ти вже політичний труп! і без ваших пєпєлацов, будемо ще принижуватись!! хрін!
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05.05.2022 12:16 Відповісти
Штайнмєр - вчитель і друг Шольца. Яке їхало, таке здибало.
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05.05.2022 13:48 Відповісти
В моєї вчительки було таке саме прізвище, - Бас.
Вона розказувала, що у її приятельки було ще коротше прізвище, - Ус.
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05.05.2022 12:22 Відповісти
«Їдьте в Херсон!»: мережу обурив план «слуг народу» влаштувати закордонне турне



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05.05.2022 12:23 Відповісти
цинізм блазня московського народу це звична справа
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05.05.2022 13:06 Відповісти
У лавах ЗСУ - 796 членів «Європейська Солідарності» , серед яких лише 160 - чинних

депутатів місцевих рад - це найвищий показник залученості до захисту України серед усіх політичних партій в Україні.

А у лавах територіальної оборони (у тому числі ті, що вже беруть участь в бойових діях на сході) - 1597 членів «ЄС», серед яких 305 депутатів місцевих рад (кількість бійців - членів фракції у ВР не розголошується з певних причин, але більшість з них ви знаєте).

Допомагають армії як волонтери - 4546 членів «ЄС», серед яких 1087 депутатів місцевих рад.

А "Слуги" їдуть не на фронт, а прогулятись в Європу.
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05.05.2022 13:53 Відповісти
Усіх запрошують крім Штайнмаєра

Як голова Бундестагу політик СДПН займає другу посаду в Німеччині після федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Джерело:

Ось тільки в неї більше повноважень, ніж у Штайнмаєра
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05.05.2022 12:29 Відповісти
Першу посаду в Німеччині займає канцлер.
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05.05.2022 13:56 Відповісти
Молодець фрау Бас! Будемо раді бачити вас в Україні! Не будь як ліверна ковбаса!
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05.05.2022 13:10 Відповісти
шоу-тури в Бучу в Ірпінь
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05.05.2022 13:16 Відповісти
 
 