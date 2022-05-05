Спікерка німецького Бундестагу Бас планує візит до Києва
Спікерка німецького Бундестагу Бербель Бас хоче відвідати Київ з візитом.
Вона може стати найбільш високопоставленим представником влади Німеччини, який здійснив візит до Києва з початку війни, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Речниця спікерки повідомила у четвер, що та хоче поїхати в Україну на запрошення свого колеги Руслана Стефанчука, щоб вшанувати пам'ять усіх жертв Другої світової війни та провести з ним політичні переговори.
День пам’яті жертв Другої світової війни в Україні відзначається 8 травня.
Як голова Бундестагу політик СДПН займає другу посаду в Німеччині після федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.
Нагадаємо, у середині квітня візит Штайнмаєра зірвався, оскільки українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією.
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Аби б ще головного піарщика на крові приструнити, щоб менше своїх відосікив робив...
Гніда шольц тримай свого трехербрехера сивого при собі, ти вже політичний труп! і без ваших пєпєлацов, будемо ще принижуватись!! хрін!
Вона розказувала, що у її приятельки було ще коротше прізвище, - Ус.
депутатів місцевих рад - це найвищий показник залученості до захисту України серед усіх політичних партій в Україні.
А у лавах територіальної оборони (у тому числі ті, що вже беруть участь в бойових діях на сході) - 1597 членів «ЄС», серед яких 305 депутатів місцевих рад (кількість бійців - членів фракції у ВР не розголошується з певних причин, але більшість з них ви знаєте).
Допомагають армії як волонтери - 4546 членів «ЄС», серед яких 1087 депутатів місцевих рад.
А "Слуги" їдуть не на фронт, а прогулятись в Європу.
Як голова Бундестагу політик СДПН займає другу посаду в Німеччині після федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Джерело:
Ось тільки в неї більше повноважень, ніж у Штайнмаєра