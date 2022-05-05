Зеленська - Заходу: Дитяче харчування буде не потрібно, якщо помруть діти. Нам потрібно важке озброєння
Перша леді Олена Зеленська закликала союзників "не зупинятися та прискорити" темпи забезпечення Збройних сил України важким озброєнням.
Звернення дружини президента Володимира Зеленського до країн Заходу опублікував ресурс ITV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Вона подякувала партнерам за гуманітарну допомогу і за те, що дали притулок мільйонам вимушених переселенців, які втекли від повномасштабного вторгнення Росії.
"Ми дуже вдячні. Але треба розуміти, що дитяче харчування буде не потрібно, якщо помруть діти. Підгузки – це добре, якби мами могли міняти їх не в підвалах. Нам потрібна зброя. Так, матерям, дітям і старим людям в Україні потрібна зброя, яку візьмуть їхні захисники, щоб відкинути ворога від кордонів Європи", – наголосила Зеленська.
Вона додала, що Україні потрібна західна зброя, щоб українські біженці могли повернутися додому й відновити економіку країни.
"Тому ми закликаємо не зупинятися, прискорити темпи забезпечення важким озброєнням", – додала вона.
Перша леді наголосила на "рішучій позиції уряду Великої Британії" з цього питання: "Від Бориса Джонсона ми отримуємо абсолютне розуміння не тільки на словах, а й у такій терміновій допомозі зброєю".
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Еще нет, не успели;
Eсть договоренность с американцами, что такие видео выкладываться не будут, что не давать лишней инфы тем, кому она не надо;
По Львову - не знаю, там все могло бути...
Сидить спокійно в Італіі і сильно переживає за наших дітей !
на вулицях, в Інтернеті. Бачу ваші дописи та вiдео. I знаете що? Ви неймовірні!» - висловила своє захоплення Зеленська.
Перша ледi зазначила, що пишається, що
живе(не живе) зі своїми співвітчизниками в одній краïнi:
«I сьогодні в мене не буде паніки й сліз. Я буду спокійною та впевненою. На мене дивляться мої діти. Я буду поруч із ними. І
разом з вами(разом з британцями). Люблю вас! Люблю Україну!
Усі дружини та діти, яким загрожує реальна небезпека, мають виїхати, якщо звісно є така можливість. Менше будуть заважати чоловікам робити свою роботу!
добре, що хоч цього разу не передає відомості про ЗСУ ворогу.
- чоловіки Евросоюзу , досить ховатись за спинами українських жінок ...