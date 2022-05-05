Зеленська - Заходу: Дитяче харчування буде не потрібно, якщо помруть діти. Нам потрібно важке озброєння

Перша леді Олена Зеленська закликала союзників "не зупинятися та прискорити" темпи забезпечення Збройних сил України важким озброєнням.

Звернення дружини президента Володимира Зеленського до країн Заходу опублікував ресурс ITV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Вона подякувала партнерам за гуманітарну допомогу і за те, що дали притулок мільйонам вимушених переселенців, які втекли від повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми дуже вдячні. Але треба розуміти, що дитяче харчування буде не потрібно, якщо помруть діти. Підгузки – це добре, якби мами могли міняти їх не в підвалах. Нам потрібна зброя. Так, матерям, дітям і старим людям в Україні потрібна зброя, яку візьмуть їхні захисники, щоб відкинути ворога від кордонів Європи", – наголосила Зеленська.

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Вона додала, що Україні потрібна західна зброя, щоб українські біженці могли повернутися додому й відновити економіку країни.

"Тому ми закликаємо не зупинятися, прискорити темпи забезпечення важким озброєнням", – додала вона.

Перша леді наголосила на "рішучій позиції уряду Великої Британії" з цього питання: "Від Бориса Джонсона ми отримуємо абсолютне розуміння не тільки на словах, а й у такій терміновій допомозі зброєю".