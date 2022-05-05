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Зеленська - Заходу: Дитяче харчування буде не потрібно, якщо помруть діти. Нам потрібно важке озброєння

зеленський

Перша леді Олена Зеленська закликала союзників "не зупинятися та прискорити" темпи забезпечення Збройних сил України важким озброєнням.

Звернення дружини президента Володимира Зеленського до країн Заходу опублікував ресурс ITV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Вона подякувала партнерам за гуманітарну допомогу і за те, що дали притулок мільйонам вимушених переселенців, які втекли від повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми дуже вдячні. Але треба розуміти, що дитяче харчування буде не потрібно, якщо помруть діти. Підгузки – це добре, якби мами могли міняти їх не в підвалах. Нам потрібна зброя. Так, матерям, дітям і старим людям в Україні потрібна зброя, яку візьмуть їхні захисники, щоб відкинути ворога від кордонів Європи", – наголосила Зеленська.

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Вона додала, що Україні потрібна західна зброя, щоб українські біженці могли повернутися додому й відновити економіку країни.

"Тому ми закликаємо не зупинятися, прискорити темпи забезпечення важким озброєнням", – додала вона.

Перша леді наголосила на "рішучій позиції уряду Великої Британії" з цього питання: "Від Бориса Джонсона ми отримуємо абсолютне розуміння не тільки на словах, а й у такій терміновій допомозі зброєю".

Автор: 

зброя (7523) Олена Зеленська (253)


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Топ коментарі
+43
"Джонсон привіз у Київ два простих меседжі: Путін - воєнний злочинець, його треба дотискати, а не домовлятись із ним. І друге - якщо ви готові з ним підписувати якісь угоди про гарантії, то ми - ні. З вами можемо, але не з ним, він все одно всіх кине"
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05.05.2022 12:50
+38
О, Ленчик "8 гривен за килограмм скумбрии" появилась на горизонте. Об оружии надо было думать ДО войны, а не асвальтоукладыванием, диджейством и университетостроительством увлекаться, сори
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05.05.2022 12:55
+32
не пускайте ее в страну! А то снова будет сообщать о передвижениях ВСУ.
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05.05.2022 13:00
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"Джонсон привіз у Київ два простих меседжі: Путін - воєнний злочинець, його треба дотискати, а не домовлятись із ним. І друге - якщо ви готові з ним підписувати якісь угоди про гарантії, то ми - ні. З вами можемо, але не з ним, він все одно всіх кине"
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05.05.2022 12:50 Відповісти
а как у жены зеленского может кто-то погибнуть если говорят ее родители живут в москве! и эти иуды должны победить эрефию?
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05.05.2022 14:59 Відповісти
О, Ленка Скумбрия объявилась. Шуруй в госпиталь раненых проведать, беженцам помогай, а вооружением есть кому заниматься.
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05.05.2022 16:18 Відповісти
Лєнка-мілітарістка.
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05.05.2022 12:52 Відповісти
С рыбным запахом
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05.05.2022 13:09 Відповісти
Доказано Вірастюком !
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05.05.2022 13:18 Відповісти
Ничего не понимаю... Запад отчитался, что передал нам тяжёлое вооружение и 400 дронов-камекадзе, но у нас его нет. А у кого оно? Где видео использования дронов-камекадзе? Видео нет, значит и дронов нет. А есть только видео использования детских китайских квадрокоптеров, которые бросают в орков безобидные хлопушки. Кстати, деньги на них собирают граждане Украины из своих пособий.
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05.05.2022 12:55 Відповісти
тобто, ви хочете, що б вам надали відеозвіт де використовують новітню зброю , може вам ще показати де навчаються оператори на ті дрони?
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05.05.2022 13:02 Відповісти
он бы хотел ещё фамилии и места дислокации операторов наверное?
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05.05.2022 14:05 Відповісти
Два місяці знайомого в складі батальону возять по полігонах, навіть не видавши обмундирування і якийсь майор часів Совка вчить їх марширувати. Серед мобілізованих специ різного напрямку. Водіїв з категорією В садять на вантажівки, а ті що з потрібними категоріми без діла. Хлопці вже послали майора і вимагають направити їх в бойові частини. Не тренують навіть стріляти. Серед них артилеристи, яким потрібно підновитти кваліфікацію. Так що дуже схоже що новітню зброю притримують для параду, як це " дуже вчасно" зробив Порох. Піару замало не буває. Нлави і Джавеліни теж не були розподілені на початку. В перші дні вторгнення відбивались Стугнами і РПГ. До речі Стугни врятували дякуючи скандальному Пашинському. Ось чому хотілось би знати чи використовується новітня зброя.
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05.05.2022 20:51 Відповісти
Тут возможны варианты:
Еще нет, не успели;
Eсть договоренность с американцами, что такие видео выкладываться не будут, что не давать лишней инфы тем, кому она не надо;
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05.05.2022 13:02 Відповісти
У нас і так війна фактично онлайн,іноді це шкодить справі,коли США проводили військові операції то відео надходило дозовано і то через кілька місяців ,а то й років.Ще це пов'язано із новими зразками зброї, не факт що виробник захоче детально це висвітлювати на данному етапі.
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05.05.2022 13:19 Відповісти
на відео чітко видно, що в Дніпрі влучили в опору залізничного моста. Якби попали в партію озброєння - "бабах" був би куди грандіозніший...
По Львову - не знаю, там все могло бути...
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05.05.2022 13:29 Відповісти
Звони Залужному!!! Пусть вызовет на ковёр ответственного за всех камекадзе и прочих йокодзуна и бусидо.
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05.05.2022 13:07 Відповісти
так вони дають, довозять до умовного Жешува, а далі типу "ви вже там самі якось..."А тут і ракетні обстріли щоденні, і можливі факти корупції ніхто не відміняв.
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05.05.2022 13:27 Відповісти
та да. От Жешува волонтёры волами везут и вьюками до фронта тащат. Мне швагро рассказывал, а ему его одноклассник (он в Тячевской теробороне, так шо инфа 100%), у него знакомый волонтер из Жешува говорит, шо разбирают САУ на части, и каждому волонтеру поручают доставку запчасти. Он, например, до украинской границы каток от разобранной PzH2000 руками катил. А потом у нас уже САУ собирают. Вот такие дела. Даже не знаю, почему Швец на своем канале до сих пор про это не рассказал.
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05.05.2022 16:38 Відповісти
Ну така тактика (якщо вона дійсно працює) - непроста, потребує часу, але надійна. Надійна в тому плані, що не *********** партію ракетою десь на залізничній станції...
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05.05.2022 18:58 Відповісти
О, Ленчик "8 гривен за килограмм скумбрии" появилась на горизонте. Об оружии надо было думать ДО войны, а не асвальтоукладыванием, диджейством и университетостроительством увлекаться, сори
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05.05.2022 12:55 Відповісти
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05.05.2022 13:22 Відповісти
да уж скромність- це головне зе досягнення
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05.05.2022 13:44 Відповісти
забули "головне не стріляти..." "мільярд дерев", "*******" , списання десятків мільярдів бабушке Бене...
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05.05.2022 13:28 Відповісти
А де вона?
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05.05.2022 12:57 Відповісти
В Італіі
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05.05.2022 13:00 Відповісти
Задуши своего муженька ночью. Тогда выгоним всю кремлевскую шушеру из ОПы и руководства страны.
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05.05.2022 12:57 Відповісти
як же вона його задушить. якщо вона закордоном, а він в бункері.
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05.05.2022 13:47 Відповісти
и скумбрия по 8
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05.05.2022 12:58 Відповісти
Якось без нарікань першоі лєді було спокійніше в краіні !

Сидить спокійно в Італіі і сильно переживає за наших дітей !
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05.05.2022 12:59 Відповісти
Туалетной бумаги нет, подвезли свежую наждачную - принцип действия некоторых стран условной Европы?
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05.05.2022 12:59 Відповісти
А чоловік не казав нічого про асвальт ?
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05.05.2022 13:00 Відповісти
не пускайте ее в страну! А то снова будет сообщать о передвижениях ВСУ.
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05.05.2022 13:00 Відповісти
100 % візьметься за старе
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05.05.2022 13:02 Відповісти
а где ее родители проживают? ась? на болотах мокшанских ?
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05.05.2022 15:01 Відповісти
Даже Путин изредка выходит из своего бункера в реал. Ну хоть бы где-то в Европе посетила детей-беженцев. Это наша Первая Леди.
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05.05.2022 13:00 Відповісти
а асфальт никак не поможет
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05.05.2022 13:01 Відповісти
Лєнка, кайло в руки і довбати асфальт. Усе важке озброєння там.
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05.05.2022 13:04 Відповісти
О, лєнка скумбрія вилізла? А чому вона не в Україні, а закордоном?! зе-лох же обіцяв що будуть шашлики, а війни не буде.
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05.05.2022 13:04 Відповісти
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05.05.2022 13:29 Відповісти
А где волшебное слово, Леночка? Где "спасибо", "пожалуйста"?
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05.05.2022 13:06 Відповісти
Шленка готова принять в любом количестве и с любой стороны. Где-то я это у же слышал
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05.05.2022 13:10 Відповісти
Nado skazat sto nuzno MRLS na 300 kilometrov,samolioti F-16,F-15,PVO Patriot togda jasno budet vsem.Togda realno sto to iz nix polucili ,mozet daze i vsio
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05.05.2022 13:12 Відповісти
и большой губозакаточный станок...
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05.05.2022 13:19 Відповісти
О! Лєнка-скумбрія об"явилась!
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05.05.2022 13:13 Відповісти
Дорогі мої люди! Украïнцi! Я сьогодні дивлюся на вас усіх. Усіх, кого бачу по телевізору, на вулицях, в Інтернеті. Бачу ваші дописи та вiдео. I знаете що? Ви неймовірні!» - висловила своє захоплення Зеленська.
Перша ледi зазначила, що пишається, що живе (не живе) зі своїми співвітчизниками в одній краïнi:

«I сьогодні в мене не буде паніки й сліз. Я буду спокійною та впевненою. На мене дивляться мої діти. Я буду поруч із ними. І разом з вами (разом з британцями). Люблю вас! Люблю Україну!
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05.05.2022 13:26 Відповісти
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05.05.2022 13:49 Відповісти
З приводу того, що вона за кордоном - та мені по боку!
Усі дружини та діти, яким загрожує реальна небезпека, мають виїхати, якщо звісно є така можливість. Менше будуть заважати чоловікам робити свою роботу!
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05.05.2022 13:34 Відповісти
от лаври Анжеліни спокою не дають. треба й собі пропіаритись.
добре, що хоч цього разу не передає відомості про ЗСУ ворогу.
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05.05.2022 13:50 Відповісти
А коли чоловік і його свора всі гроші зарили в асфальт, то за дітей українців не думали? Свої мають батьків з паспортами Ізраїлю, росії і можливо Італії.
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05.05.2022 14:07 Відповісти
думали, что бабло будет безгранично в карманы идти., хотя за три года кто был ничем тот стал богатым
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05.05.2022 15:13 Відповісти
говорят и так побеждаем
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05.05.2022 15:02 Відповісти
де ж ти раніше була, до шашликів готувалася?
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05.05.2022 14:19 Відповісти
Зеленскій потрібно виступити в парламенті ЕС і сказати історичну промову :

- чоловіки Евросоюзу , досить ховатись за спинами українських жінок ...
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05.05.2022 14:21 Відповісти
Прокинулась. Не пройшло й трьох місяців...
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05.05.2022 14:28 Відповісти
Дуже соромно, читати коментарі, під цим дописом! Гидко і соромно, за вас, люди.
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05.05.2022 14:41 Відповісти
соромно за правду? так тогда не хрен лезть во власть - никто ее и ее мужа пиониста на президента силой не тянул
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05.05.2022 15:04 Відповісти
То лещенко вокзал отбил, то эта курва с подводными лодками... У них там что, соцсоревнование открылось? Кто больший херой, тому первый шашлык.
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05.05.2022 14:51 Відповісти
а когда то была наводчицей и гордилась этим
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05.05.2022 15:09 Відповісти
Ну і помийниця...
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05.05.2022 15:36 Відповісти
В країні війна, а вона і далі знущається над країною . ******* ******* і *******, от тому вам і не дають нічого, бо ви ******* громадянам своєї країни, смієтеся та насміхаєтеся з неї. Як скумбрія по 8, так і пво і хаймарси "будуть" і вже вчора.
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05.05.2022 16:56 Відповісти
Чому не були евакуйовані дитячі будинка в тих містах, які зараз окуповані? Детальний план "окупації" вам був наданий розвідками дружніх до нас країн....
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05.05.2022 21:15 Відповісти
 
 