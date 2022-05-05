Через обстріли у Києві пошкоджено понад 200 житлових будинків та 70 об'єктів міської інфраструктури, - КМДА

У Києві через ворожі обстріли пошкоджено понад 200 житлових будинків та 70 об'єктів міської інфраструктури.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці через обстріли пошкоджено понад 200 житлових будинків. Також руйнувань зазнали 30 садочків, 46 шкіл та понад 70 об'єктів міської інфраструктури. На сьогодні ми закінчуємо їхнє обстеження, зараз розробляються відповідні кошториси для того, щоб визначитися з об'ємом та врахувати вартість цих пошкоджень для їхнього відновлення", - сказав Поворозник.

За його словами, у планах міста до кінця року ці роботи завершити. "Включаються ті будинки, які постраждали найбільше. Є сьогодні діалог з урядом про виділення коштів з державного бюджету. Місто також не залишиться осторонь, виділить кошти з міського бюджету. Ми також сподіваємося на меценатів, щоб цю роботу зробити в цьому році оперативно і якісно", - додав він.

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