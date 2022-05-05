Через спротив українців війська РФ не досягли бажаного прогресу на Донбасі та півдні України, - Пентагон

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що війська РФ не досягли на Донбасі та півдні України бажаного прогресу й на кожному кроці зустрічали жорсткий опір з боку українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Усе, що я можу вам сказати, це те, що росіяни не досягли того прогресу на Донбасі й на півдні, якого, як ми вважаємо, вони хотіли досягти. Ми вважаємо, що вони відстають від графіка; ми вважаємо, процес відбувається повільно. Й на кожному кроці вони зустрічали жорсткий український опір. На чому ми зосереджені, то це на тому, щоб цей опір залишався якомога жорсткішим", - наголосив Кірбі.

На думку Пентагону, для цього є кілька причин.

"Вони варіюються від місця до місця, але загалом ми думаємо, що вони не вирішили своїх проблем із логістикою і підтримкою", - зазначив прессекретар Пентагону.

За його словами, іншою важливою причиною є спротив українців.

Кірбі підкреслив: "Це територія, за яку вони борються вже вісім років, і для українців це їхній дім. Вони це знають. І вони знають, де бути. І вони знають, з чим виступати".

Він зазначив, що погода також має вплив.

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"Це "брудний" сезон в Україні. Ця частина України рівнинна, багато сільгоспугідь. Мені її описували трохи як Канзас. У цю пору року навесні буває просто багато дощів і бруду. Й це також трохи уповільнило просування росіян", - вважає Кірбі.

Зазначається, що в РФ досі не подолали проблеми лідерства і згуртованості підрозділів, з якими зіткнулися раніше.

Попри це, Кірбі зазначив, що у РФ залишилося багато сили та вогневої потужності.

"Залишається багато сил на продовження цієї боротьби. І саме тому, й ми постійно це говорили, це може закінчитися затяжною битвою на Донбасі", - підкреслив він.

Кірбі зазначив, що саме тому США щодня зосереджені на тому, щоб переконатися, що можуть дати Україні інструменти та зброю, які їм потрібні та навчання, як користуватися цими інструментами.

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