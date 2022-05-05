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Новини Війна
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Через спротив українців війська РФ не досягли бажаного прогресу на Донбасі та півдні України, - Пентагон

донецк,луганск,донбасс

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що війська РФ не досягли на Донбасі та півдні України бажаного прогресу й на кожному кроці зустрічали жорсткий опір з боку українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Усе, що я можу вам сказати, це те, що росіяни не досягли того прогресу на Донбасі й на півдні, якого, як ми вважаємо, вони хотіли досягти. Ми вважаємо, що вони відстають від графіка; ми вважаємо, процес відбувається повільно. Й на кожному кроці вони зустрічали жорсткий український опір. На чому ми зосереджені, то це на тому, щоб цей опір залишався якомога жорсткішим", - наголосив Кірбі.

На думку Пентагону, для цього є кілька причин.

"Вони варіюються від місця до місця, але загалом ми думаємо, що вони не вирішили своїх проблем із логістикою і підтримкою", - зазначив прессекретар Пентагону.

За його словами, іншою важливою причиною є спротив українців.

Кірбі підкреслив: "Це територія, за яку вони борються вже вісім років, і для українців це їхній дім. Вони це знають. І вони знають, де бути. І вони знають, з чим виступати".

Він зазначив, що погода також має вплив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія хоче пошкодити інфраструктуру, але США можуть передавати зброю Україні, - Пентагон

"Це "брудний" сезон в Україні. Ця частина України рівнинна, багато сільгоспугідь. Мені її описували трохи як Канзас. У цю пору року навесні буває просто багато дощів і бруду. Й це також трохи уповільнило просування росіян", - вважає Кірбі.

Зазначається, що в РФ досі не подолали проблеми лідерства і згуртованості підрозділів, з якими зіткнулися раніше.

Попри це, Кірбі зазначив, що у РФ залишилося багато сили та вогневої потужності.

"Залишається багато сил на продовження цієї боротьби. І саме тому, й ми постійно це говорили, це може закінчитися затяжною битвою на Донбасі", - підкреслив він.

Кірбі зазначив, що саме тому США щодня зосереджені на тому, щоб переконатися, що можуть дати Україні інструменти та зброю, які їм потрібні та навчання, як користуватися цими інструментами.

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Автор: 

армія рф (17755) Миколаївська область (2293) Пентагон (1436) Донбас (22357) Кірбі Джон (526) Херсонська область (5860)


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Топ коментарі
+20
зелений гнійник хотів 26 лютого офіційно перетворити Україну на малоросію, однак ЗСУ завадили планам клоунів, тому зебілам третій місяць приходиться підлаштовуватися під войовничу меньшість видаючи себе за патріотів України. Одні невдоволені морди дєрьмака чи хламідії, від успіхів ЗСУ тільки чого варті!
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05.05.2022 13:11
+12
У хрюсии ещё много мяса и старого железа. Очень много, но оно не бесконечное, не восполнимое. Каждый дохлый кацап, это гвоздик в крышку демографического гроба. Каждый сожженный танк, это безвозвратная потеря. Да, работы ещё много, но победа Украины уже предрешена.
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05.05.2022 13:17
+11
Орки не досягли своєї мети - це в першу чергу прошвирнутись по Хрещатику 9- го травня і анексувати всю Украіну !
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05.05.2022 13:08
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Орки не досягли своєї мети - це в першу чергу прошвирнутись по Хрещатику 9- го травня і анексувати всю Украіну !
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05.05.2022 13:08 Відповісти
///
Українські захисники, які щодня боронять Маріуполь від російських загарбників, іноді дозволяють собі відпочити. Роблять вони це за щирими розмовами та під спів патріотичних пісень.
Так військові наповнюються силою та вірою у швидку перемогу над ворогом.

https://t.me/glavcomua/9244 https://t.me/glavcomua/9244

(до сліз...)
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05.05.2022 13:09 Відповісти
Якщо є Бог війни ,то він сьогодні у ЗСУ та у катакомбах Маріуполя!!!! Кожний українській Воїн ,який сьогодні зі зброєю у руках захищає Батьківщину -Герої , Титан на якому тримається Світ!
СЛАВА УКРАЇНІ !!! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
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05.05.2022 13:25 Відповісти
Она упивается войной. Это еще та зараза. Войну Украина не проиграет, но воевать будет без перерыва до бесконечности.
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05.05.2022 13:56 Відповісти
Каца у тебе на сродійне у паРраші!! Яку ми розвалим!)))
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05.05.2022 16:55 Відповісти
зелений гнійник хотів 26 лютого офіційно перетворити Україну на малоросію, однак ЗСУ завадили планам клоунів, тому зебілам третій місяць приходиться підлаштовуватися під войовничу меньшість видаючи себе за патріотів України. Одні невдоволені морди дєрьмака чи хламідії, від успіхів ЗСУ тільки чого варті!
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05.05.2022 13:11 Відповісти
С дивана классно гавкать на тех кто остался в стране и защищает свою родину??Или вы такой упоротый что не понимаете Родина дороже чем ваши гнилые вбросы?
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05.05.2022 13:45 Відповісти
Боже, який же ти дебіл, сидиш на дивані, ніхєра не відстрілюш і ляпаеш аби ляпнути
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05.05.2022 13:47 Відповісти
новенькие?
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05.05.2022 14:14 Відповісти
У хрюсии ещё много мяса и старого железа. Очень много, но оно не бесконечное, не восполнимое. Каждый дохлый кацап, это гвоздик в крышку демографического гроба. Каждый сожженный танк, это безвозвратная потеря. Да, работы ещё много, но победа Украины уже предрешена.
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05.05.2022 13:17 Відповісти
необходимо незаметно в Украине уничтожить еще 50 тысяч кацапов. Тогда количество безногих и безруких инвалидов на расее достигнет двухсот тысяч, и тогда кацапы начнут подозревать, что они не достигли ожидаемого прогресса и всеохватывающего благополучия расейских граждан.
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05.05.2022 13:26 Відповісти
Ну незаметно неполучится.А вот по числу черных мешков Трупных я с вами согласен.
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05.05.2022 13:46 Відповісти
Это мы с вами знаем. А кацапы нет. Так у них работает пропаганда.Пока для них получается незаметных 25 тысяч. Население кацапии не подозревает, что у них уже за 70 дней 70 тысяч госпитальных потерь, а значит 40 тысяч гарантированных инвалидов.
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05.05.2022 17:08 Відповісти
Нравится не нравится - терпи моя красавица, матушка рассея!
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05.05.2022 13:54 Відповісти
Як це не досягли? Херсонська окупована( а це жратва і вода для крисчан), сухопутний коридор по берегу Азовського моря пробитий, (Маріуполю кінець, Азовське море втрачено і це очевидно), Запорізька, Луганська, Донецька майже повністю окуповані, половина Харківщини окуповано. Що це як не досягнення ворога?????? Нашого наступу як не було так і немає! Досить нам брехати!!!!
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05.05.2022 14:18 Відповісти
С Вами трудно не согласиться! Действительно, пока ВСУ только держат оборону, причем крепко держат, поскольку наступление и продвижение врага вглубь Украины идет крайне медленно! А вот то, что огромные территории нашей страны рашистам удалось захватить, в немалой степени благодаря преступной беспечности высшего военно-политического руководства, совершенно не бравшего во внимание настойчивые предупреждения западных разведок о готовящемся вторжении, печальный, но факт! А вот возвращать их назад придется и приходится очень дорогой ценой и большой кровью! Но - вернем обязательно!
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05.05.2022 16:03 Відповісти
А кацапам никто не мешает воевать и полтора года. Поэтому крайне важно подготовить миллионы человек к войне и наладить производство дешевого и мощного оружия (минометы, арт-снаряды) в миллионных количествах в 3 смены работая в бункерном заводе.
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05.05.2022 16:15 Відповісти
 
 