Армія РФ блокує виїзд з Херсонщини та в'їзд до неї, - перший заступник голови облради Соболевський

Російські військові вже кілька днів блокують Херсонську область на в'їзд та виїзд до Миколаєва та інших міст, підконтрольних владі України.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські загарбники заблокували можливість виїжджати за межі області. Про це повідомив голова Херсонської обласної організації партії "Слуга Народу", перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Останні дні вони заблокували в’їзд та виїзд з області до Миколаєва та інших міст. Це велика проблема. Навіть не йдеться про гуманітарні коридори, ми розуміємо, що вони їх не дадуть. Вони зацікавлені, щоб у нас було гірше – а це краще для них", – констатував Соболевський.

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Військові РФ не випускають нікого і не впускають до окупованого Херсона. Повертають назад навіть рейсові автобуси, повідомляють кореспонденти Суспільного.