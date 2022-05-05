Армія РФ блокує виїзд з Херсонщини та в'їзд до неї, - перший заступник голови облради Соболевський
Російські військові вже кілька днів блокують Херсонську область на в'їзд та виїзд до Миколаєва та інших міст, підконтрольних владі України.
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські загарбники заблокували можливість виїжджати за межі області. Про це повідомив голова Херсонської обласної організації партії "Слуга Народу", перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
"Останні дні вони заблокували в’їзд та виїзд з області до Миколаєва та інших міст. Це велика проблема. Навіть не йдеться про гуманітарні коридори, ми розуміємо, що вони їх не дадуть. Вони зацікавлені, щоб у нас було гірше – а це краще для них", – констатував Соболевський.
Військові РФ не випускають нікого і не впускають до окупованого Херсона. Повертають назад навіть рейсові автобуси, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
,, Херсон наш " , а тому бояться , щоби щось не зірвалося , а воно скоро
таки зірветься 😡
Здохните , скажені тварюки , всі на нашій землі!
"Помічника начальника УСБУ в Херсонській області - керівника АТЦ полковника Ігоря Садохіна затримали за державну зраду.
Про це у середу, 2 березня, повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков".
Баканов - друг дитинства, сусід по під'їзду - особисто відповідає за призначення начальників та заступників обласних управлінь СБУ - керіників АТЦ...
Як тобі такі мемуари?
Якщо це була зрада, і зрадники досі біля влади (не на рівні Херсонської області, а на центральному рівні), хер коли ми повернемо Херсон. Просто ЗСУ не отримають такий наказ.
І це питання не на "після Перемоги", а питання на "прямо зараз"...