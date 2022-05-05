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Новини Війна
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Армія РФ блокує виїзд з Херсонщини та в'їзд до неї, - перший заступник голови облради Соболевський

рф

Російські військові вже кілька днів блокують Херсонську область на в'їзд та виїзд до Миколаєва та інших міст, підконтрольних владі України.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські загарбники заблокували можливість виїжджати за межі області. Про це повідомив голова Херсонської обласної організації партії "Слуга Народу", перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Останні дні вони заблокували в’їзд та виїзд з області до Миколаєва та інших міст. Це велика проблема. Навіть не йдеться про гуманітарні коридори, ми розуміємо, що вони їх не дадуть. Вони зацікавлені, щоб у нас було гірше – а це краще для них", – констатував Соболевський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстрілюють звільнені села Миколаївщини і Херсонщини: один загиблий, шестеро поранених, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Військові РФ не випускають нікого і не впускають до окупованого Херсона. Повертають назад навіть рейсові автобуси, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Автор: 

армія рф (17755) окупація (6740) Херсонська область (5860)


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Топ коментарі
+15
Слили тупо Юг ЗЕбильные клоуны.Обрекли нас в оккупации жить по типу ДНР.Твари ЗЕбильны
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05.05.2022 13:20
+12
Орки до 9- го травня підготували подарунок кремлівському вбивці
,, Херсон наш " , а тому бояться , щоби щось не зірвалося , а воно скоро
таки зірветься 😡
Здохните , скажені тварюки , всі на нашій землі!
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05.05.2022 13:17
+11
Поки українське суспільство не отримає від влади чіткої відповіді на питання "чому так швидко був здан Південь", діла не буде.
Якщо це була зрада, і зрадники досі біля влади (не на рівні Херсонської області, а на центральному рівні), хер коли ми повернемо Херсон. Просто ЗСУ не отримають такий наказ.
І це питання не на "після Перемоги", а питання на "прямо зараз"...
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05.05.2022 13:23
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въезд понятно - ссутся ССО. Выезд тоже понятно - нужен живой щит.
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05.05.2022 13:11 Відповісти
Кому це він каже? Зрадникам, які здали місто в перший день війни чи тим, хто не підірвали мости? До речі Колихаєв досі на свободі, постить у фейсбуці як він героїчно працює.
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05.05.2022 13:11 Відповісти
ты ,придурок, а что колыхаев отвечал за оборону херсона? за тероборону??? оружием ведал?? ты спроси с тех силовиков которые удрали в первый день, с лагуты который нынче з погреба вещает. а колихаев организовывал работу коммунальных служб, служб благоустройства,разницу придурок чувствуешь? вот нет колыхаева и мусор перестали вывозить....
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05.05.2022 13:57 Відповісти
ну ось і далі хай організовує. В багатьох містах витрати на тероборону несуть разом з державними і міські бюджети.
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05.05.2022 14:13 Відповісти
Орки до 9- го травня підготували подарунок кремлівському вбивці
,, Херсон наш " , а тому бояться , щоби щось не зірвалося , а воно скоро
таки зірветься 😡
Здохните , скажені тварюки , всі на нашій землі!
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05.05.2022 13:17 Відповісти
Вот как рашооркам объяснить, что результат будет один - смерть, а вот способов у нас много. Необразованному рабссиянскому быдлу их же рабссиянские учителя в школах ничему не могут научить. Страна моральных инвалидов.
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05.05.2022 13:26 Відповісти
Слили тупо Юг ЗЕбильные клоуны.Обрекли нас в оккупации жить по типу ДНР.Твари ЗЕбильны
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05.05.2022 13:20 Відповісти
Зелене лайно не завжди буде президентом. Обов'язково Херсон звільнемо, а лайно, яке здало область піде за грати!
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05.05.2022 13:29 Відповісти
даже не знаю ... Мемуары видели?
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05.05.2022 13:39 Відповісти
Мемуари:
"Помічника начальника УСБУ в Херсонській області - керівника АТЦ полковника Ігоря Садохіна затримали за державну зраду.

Про це у середу, 2 березня, повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков".

Баканов - друг дитинства, сусід по під'їзду - особисто відповідає за призначення начальників та заступників обласних управлінь СБУ - керіників АТЦ...

Як тобі такі мемуари?
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05.05.2022 15:38 Відповісти
Звичайно були прорахунки.треба об'єктивно подивитися,а яка кількість наших військових було на час "бліц кригу" рашистів? вони наступали із кількох напрямків для того, що б все перекрити на той момент потрібно було мати у три-чотири рази більше людей.після мобілізації вдалося наростити чисельність і незабаром піде контрнаступ.Віримо в ЗСУ!Україна переможе!
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05.05.2022 13:35 Відповісти
то все понятно, но почему элементарно не взорвали антоновский мост, хер бы орки днепр форсировали, да с каховской дамбы был еще путь, но мост.....
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05.05.2022 14:00 Відповісти
Тому що ми не знаємо, що було в Оманських домовленостях.
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05.05.2022 15:12 Відповісти
Та невже? Підірвати Антонівський міст та контролювати перехід у Новій Каховці і орки не змогли б дійти до Херсону як мінімум тиждень! А до того підтягнути сили та не давати перейти поромами і ніякої окупації б не було й близько, а за цей час підготувати тероборону та позиції. Я вже не кажу про Чонгар та Перекоп
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05.05.2022 14:06 Відповісти
А что Перекоп?
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05.05.2022 14:09 Відповісти
Та уже ничего...
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05.05.2022 15:39 Відповісти
Отстреливать этих блокераторов всем, чем можно и нельзя.
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05.05.2022 13:22 Відповісти
Поки українське суспільство не отримає від влади чіткої відповіді на питання "чому так швидко був здан Південь", діла не буде.
Якщо це була зрада, і зрадники досі біля влади (не на рівні Херсонської області, а на центральному рівні), хер коли ми повернемо Херсон. Просто ЗСУ не отримають такий наказ.
І це питання не на "після Перемоги", а питання на "прямо зараз"...
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05.05.2022 13:23 Відповісти
Нє)) Ви хотіли, щоб було все відкрито під час окупації, котру планують перетворити в анексію? (((
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05.05.2022 13:29 Відповісти
Гетто.
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05.05.2022 13:36 Відповісти
Схоже на то , що скоро на українські села і міста будуть навішувати Чорні дошки" голодомору. Це вже було в нашій історії - історія іде по спіралі. Та і виконавці ті самі, зі сходу.
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05.05.2022 13:47 Відповісти
Злили майже весь південь за два дні , а тепер "жаліються" шо їх заблокували , млять ... Так розблокуйте !
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05.05.2022 13:51 Відповісти
умный ,да? так расскажи как? ....
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05.05.2022 14:02 Відповісти
По словам родственников, блокируют они уже давным-давно. Почему новость преподносится как что-то недавнее, не понятно.
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05.05.2022 14:07 Відповісти
Це питання до Залужного! Чому досі жодної навіть спроби наступу на Херсон?! Він на правому березі, має лише 2 вузькі входи рашистів- каховська дамба і міст Херсону! Це все більше і більше вказує лише на те, що нам тупо збрехали про патріотизм і професіоналізм Залужного!
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05.05.2022 14:08 Відповісти
Щас зеля по этому поводу выразит решительный протест....
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05.05.2022 14:14 Відповісти
В ЕС не пустять поки Кломойський на свободі, це одна з умов. А тепер в коломоя весь Херсон буде. При мудрому та сильному правлінні, війна маловірогідна. А коли приходять до влади зрадники, слабаки і брехуни, з клоунами, то абсолютно нічого дивного, що починається війна. ЦЕ закономорність.
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05.05.2022 16:50 Відповісти
 
 