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Новини Санкції проти Росії
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ЄС знайде компроміс щодо нафтового ембарго: риторика Угорщини - це спроби "вибити" преференції, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

ландсбергіс

Пошук компромісів у Євросоюзі щодо ембарго на російську нафту матиме успіх, вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс: будуть задоволені основні потреби Угорщини, і заразом збережена єдина санкційна політика ЄС.

За його словами, зараз "складається враження, що одна держава може тримати у заручниках усю санкційну політику [ЄС], це неправильно", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На думку Ландсбергіса, принаймні частково нинішня риторика та публічна політика Угорщини – це спроби "вибити" з партнерів ЄС якісь преференції.

Міністр наголосив, що якщо шостий пакет санкцій ЄС буде прийнято таким, яким його представили на розгляд на останній зустрічі послів, "це буде значним кроком уперед – насамперед щодо нафти".

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Ландсбергіс вважає, що якщо буксування з консенсусом щодо нафтового ембарго незабаром подолають, "це буде сигналом для Росії, що Європа остаточно відвертається від російської нафти".

Він вважає, що перелом на користь відмови від енергоносіїв із Росії в ЄС стався, коли на цю тему змінилася позиція уряду Німеччини.

На питання про висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова про Ізраїль і президента Зеленського Ландсбергіс заявив, що це "маячня", а "пошук адекватності [у таких заявах], напевно, вже неможливий і не потрібний".

Автор: 

Угорщина (2336) Литва (2441) нафта (5585) Євросоюз (13634) ембарго (305) Ландсбергіс Габріелюс (214)


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Топ коментарі
+16
Вангую... Мадяри вилетять з ЄС вперед ногами.
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05.05.2022 13:18
+11
Україна може допомогти Угорщині з ембарго, піднявши тариф за транзит нафти для Угорщини нафтопроводом "дружба" разів у десять.
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05.05.2022 13:20
+10
Клякса Роршаха

@Kevin_Haker007

·
https://twitter.com/Kevin_Haker007/status/1521798957369860097 23 ч

Глупыш Соловьев демонстрирует тубус из-под NLOW,это примерно как демонстрировать свою компетентность в сексе набрав использованных презервативов на пустыре
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05.05.2022 13:20
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Вангую... Мадяри вилетять з ЄС вперед ногами.
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05.05.2022 13:18 Відповісти
ибо если один все время против...то это не демократия.. это долбо**изм этого одного по отношению к другим... один не может ломать стратегию остальных стран...
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05.05.2022 13:30 Відповісти
очканут венгры дадут заднюю - хотя германия могла давно прекратить этот мадьярский понос - урезать дотации из Брюселя и все кури бамбук
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05.05.2022 15:07 Відповісти
******* на пляшку.
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05.05.2022 13:20 Відповісти
Україна може допомогти Угорщині з ембарго, піднявши тариф за транзит нафти для Угорщини нафтопроводом "дружба" разів у десять.
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05.05.2022 13:20 Відповісти
Клякса Роршаха

@Kevin_Haker007

·
https://twitter.com/Kevin_Haker007/status/1521798957369860097 23 ч

Глупыш Соловьев демонстрирует тубус из-под NLOW,это примерно как демонстрировать свою компетентность в сексе набрав использованных презервативов на пустыре
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05.05.2022 13:20 Відповісти
То ви експерт)))) (пАтАмушта рузгегаварящіх)
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05.05.2022 13:35 Відповісти
****** я в шоке кто ссаных мадяр вообще взял в НАТО и Евросоюз, это же племя путинских имперских ********
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05.05.2022 13:24 Відповісти
как задолбало всех это сиярто...
когда в хоре один фальшивит - хочется его придушить, чтоб не мучить всех остальных репетициями (особенно если это падло фальшивит специально... чтоб поизмываться и показать свою вредность)
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05.05.2022 13:27 Відповісти
По-перше, немає сумнівів, що ця нацистська гнида Орбан дійсно бажав окупувати Закарпаття. В перший же день російської агресії він оголосив військову операцію на кордоні України, фактично стягнув до наших кордонів війська під виглядом "гуманітарної операції". Без сумніву він збирався підшакалити за Путіним українське Закарпаття, коли Україна впаде.

Друге, Папа Римський Франциск сьогодні повідомив, що ця нацистська гнида повідомила йому про плани Путіна завершити окупацію України до 9 травня. Звідки Орбану знати плани Путіна? Путін бажав виправдати свою агресію. Залучити до розділу України її сусідів - прекрасний спосіб виставити вторгнення не як злочин, а як "виправлення історичного непорозуміння сусідами колишньої України".

Ну і третє, польский депутат Славомир Нітрас ще в 2019 році викрив Орбана, який в 2014 році переконував польське вище політичне керівництво захопити західні українські землі і поділити їх між собою.

Всі ці танці навколо нашого мовного закону всі ці роки, навколо блокування засідань комісії Україна-НАТО, це була просто гра в зв'язці з Росією. Насправді, Орбан і Путін це ображені нацистські гниди, які хочуть взяти реванш і переписати повоєнний порядок. От тільки сил в Орбана немає. Одна 128-ма Закарпатська бригада гірської піхоти має достатньо сил самостійно вести бойові дії проти всієї угорської армії.

Угорщина.

Союзник нацистів в 1941-му, союзник нацистів в 2022-му.

Впевнений це буде дорого коштувати Угорщині. Якщо їх виключать із НАТО і призупинять членство в ЄС це буде абсолютно заслужений крок.

Але і питання, коли про це дізналися самі Данілов з Зеленським.

Їхні намагання в 2019 році задобрити цю наволоч поступками по Берегівському району виглядали жалюгідно для всіх, хто в темі. Але більше того, вони виглядали небезпечно. Шакалам демонструвати слабкість це велика помилка. Саме такою помилкою було злити лукашенку вагнерівців. Коли Єрмак хизувався "ми посорілі два братскіх народа", насправді лукафюрер і всі навколо нас зрозуміли: українське керівництво слабке.

Нам пощастило, що Українська Армія вибила зуби російській чумі під Києвом. Всі ці боягузливі нікчеми-союзнички Путіна злилися одразу щойно головний у їхній банді отримав зламану щелепу. Але ми були за крок від національної трагедії.

https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZUOVV12DGkOQ8mnx_e_jabSWjEHEBMedoH_Do-***************************-KzjNPX7Q6_KVth1DyKXcicla8Jvqm0Qe7sJBrYghz6jac4CZMft9Jn1H8f3lG6y5rFToyCw4zZPz4O2CmNkQ1ybqgT28tZZ6MHzYk52mspA&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт

https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2888365354793864?__cft__%5b0%5d=AZUOVV12DGkOQ8mnx_e_jabSWjEHEBMedoH_Do-***************************-KzjNPX7Q6_KVth1DyKXcicla8Jvqm0Qe7sJBrYghz6jac4CZMft9Jn1H8f3lG6y5rFToyCw4zZPz4O2CmNkQ1ybqgT28tZZ6MHzYk52mspA&__tn__=%2CO%2CP-R 3 травня о 17:50 ·
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05.05.2022 13:30 Відповісти
Після перемоги України ,світобудова зміниться!. Європа переформатують ся. Британія стане ,ні вже є лідером ,ватажком нової Європи. У прийнятті рішень ФРН ,ФР ,Угорщина зійде на маргінес. РФ буде дезінтегрована ,поділена на частини під протекторатом провідних країн Світу.
Відкрите питання з Китаєм . Японія та Австралія має стати лідером у східній частині світу.
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05.05.2022 13:33 Відповісти
гнійник Европи... і як цього прища не видавлять
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05.05.2022 13:35 Відповісти
Підтрuмкa путінського рeжuму обeрнулaся для Білорусі втрaтою вuходу нa укрaїнськuй тa європeйськuй рuнкu. Внaслідок цього білоруські НПЗ опuнuлuся нa мeжі eкономічного колaпсу. Збуту прaктuчно нeмaє. Нe більшe 45% зaвaнтaжeння. Нaповнeність склaду - 97%. Для внутрішнього рuнку потрібно нe більшe 15%. Рaнішe понaд 30% продукції йшло в Укрaїну, 35% - в Європу.

https://www.mylife24.pro/?p=741&fbclid=IwAR2ggsOrzZQ9KZaI2UoBMyITV4q_enARaR29oIMrSVr7lzZ8Fpv1HVIb0Xg
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05.05.2022 13:36 Відповісти
беларусы этого хотели теперь пусть едят не подавятся
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05.05.2022 15:09 Відповісти
Угорці ведуть себе нагло по відношенню до України та ЄС, в силі своїх "старших братів" з Рашки. І кінець, напевно, буде в чомусь схожий...
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05.05.2022 14:41 Відповісти
Не потрібен нам такий компроміс як зі свіфтом. коли відключили тільки 10 процентів російських банків.
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05.05.2022 15:08 Відповісти
як москалі, самі в лаптях, а строїть з себе хер зна шо, велике цабе блдь

внесок угорщини в єс менше 1%,
а вийожується більше ніж німеччина в якої ввп в 200 разів більше
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05.05.2022 15:11 Відповісти
Я так понимаю что они уже там всех достали постоянным шантажом.
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05.05.2022 15:38 Відповісти
Нефтепровод Одесса-Броды заполнен технологической водой. В трубе можно хранить нефтепродукты как в нефебазе или качать в реверсе.
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05.05.2022 16:31 Відповісти
 
 