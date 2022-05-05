ЄС знайде компроміс щодо нафтового ембарго: риторика Угорщини - це спроби "вибити" преференції, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Пошук компромісів у Євросоюзі щодо ембарго на російську нафту матиме успіх, вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс: будуть задоволені основні потреби Угорщини, і заразом збережена єдина санкційна політика ЄС.

За його словами, зараз "складається враження, що одна держава може тримати у заручниках усю санкційну політику [ЄС], це неправильно", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На думку Ландсбергіса, принаймні частково нинішня риторика та публічна політика Угорщини – це спроби "вибити" з партнерів ЄС якісь преференції.

Міністр наголосив, що якщо шостий пакет санкцій ЄС буде прийнято таким, яким його представили на розгляд на останній зустрічі послів, "це буде значним кроком уперед – насамперед щодо нафти".

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Ландсбергіс вважає, що якщо буксування з консенсусом щодо нафтового ембарго незабаром подолають, "це буде сигналом для Росії, що Європа остаточно відвертається від російської нафти".

Він вважає, що перелом на користь відмови від енергоносіїв із Росії в ЄС стався, коли на цю тему змінилася позиція уряду Німеччини.

На питання про висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова про Ізраїль і президента Зеленського Ландсбергіс заявив, що це "маячня", а "пошук адекватності [у таких заявах], напевно, вже неможливий і не потрібний".