ЄС знайде компроміс щодо нафтового ембарго: риторика Угорщини - це спроби "вибити" преференції, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Пошук компромісів у Євросоюзі щодо ембарго на російську нафту матиме успіх, вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс: будуть задоволені основні потреби Угорщини, і заразом збережена єдина санкційна політика ЄС.
За його словами, зараз "складається враження, що одна держава може тримати у заручниках усю санкційну політику [ЄС], це неправильно", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
На думку Ландсбергіса, принаймні частково нинішня риторика та публічна політика Угорщини – це спроби "вибити" з партнерів ЄС якісь преференції.
Міністр наголосив, що якщо шостий пакет санкцій ЄС буде прийнято таким, яким його представили на розгляд на останній зустрічі послів, "це буде значним кроком уперед – насамперед щодо нафти".
Ландсбергіс вважає, що якщо буксування з консенсусом щодо нафтового ембарго незабаром подолають, "це буде сигналом для Росії, що Європа остаточно відвертається від російської нафти".
Він вважає, що перелом на користь відмови від енергоносіїв із Росії в ЄС стався, коли на цю тему змінилася позиція уряду Німеччини.
На питання про висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова про Ізраїль і президента Зеленського Ландсбергіс заявив, що це "маячня", а "пошук адекватності [у таких заявах], напевно, вже неможливий і не потрібний".
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@Kevin_Haker007
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https://twitter.com/Kevin_Haker007/status/1521798957369860097 23 ч
Глупыш Соловьев демонстрирует тубус из-под NLOW,это примерно как демонстрировать свою компетентность в сексе набрав использованных презервативов на пустыре
когда в хоре один фальшивит - хочется его придушить, чтоб не мучить всех остальных репетициями (особенно если это падло фальшивит специально... чтоб поизмываться и показать свою вредность)
Друге, Папа Римський Франциск сьогодні повідомив, що ця нацистська гнида повідомила йому про плани Путіна завершити окупацію України до 9 травня. Звідки Орбану знати плани Путіна? Путін бажав виправдати свою агресію. Залучити до розділу України її сусідів - прекрасний спосіб виставити вторгнення не як злочин, а як "виправлення історичного непорозуміння сусідами колишньої України".
Ну і третє, польский депутат Славомир Нітрас ще в 2019 році викрив Орбана, який в 2014 році переконував польське вище політичне керівництво захопити західні українські землі і поділити їх між собою.
Всі ці танці навколо нашого мовного закону всі ці роки, навколо блокування засідань комісії Україна-НАТО, це була просто гра в зв'язці з Росією. Насправді, Орбан і Путін це ображені нацистські гниди, які хочуть взяти реванш і переписати повоєнний порядок. От тільки сил в Орбана немає. Одна 128-ма Закарпатська бригада гірської піхоти має достатньо сил самостійно вести бойові дії проти всієї угорської армії.
Угорщина.
Союзник нацистів в 1941-му, союзник нацистів в 2022-му.
Впевнений це буде дорого коштувати Угорщині. Якщо їх виключать із НАТО і призупинять членство в ЄС це буде абсолютно заслужений крок.
Але і питання, коли про це дізналися самі Данілов з Зеленським.
Їхні намагання в 2019 році задобрити цю наволоч поступками по Берегівському району виглядали жалюгідно для всіх, хто в темі. Але більше того, вони виглядали небезпечно. Шакалам демонструвати слабкість це велика помилка. Саме такою помилкою було злити лукашенку вагнерівців. Коли Єрмак хизувався "ми посорілі два братскіх народа", насправді лукафюрер і всі навколо нас зрозуміли: українське керівництво слабке.
Нам пощастило, що Українська Армія вибила зуби російській чумі під Києвом. Всі ці боягузливі нікчеми-союзнички Путіна злилися одразу щойно головний у їхній банді отримав зламану щелепу. Але ми були за крок від національної трагедії.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZUOVV12DGkOQ8mnx_e_jabSWjEHEBMedoH_Do-***************************-KzjNPX7Q6_KVth1DyKXcicla8Jvqm0Qe7sJBrYghz6jac4CZMft9Jn1H8f3lG6y5rFToyCw4zZPz4O2CmNkQ1ybqgT28tZZ6MHzYk52mspA&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2888365354793864?__cft__%5b0%5d=AZUOVV12DGkOQ8mnx_e_jabSWjEHEBMedoH_Do-***************************-KzjNPX7Q6_KVth1DyKXcicla8Jvqm0Qe7sJBrYghz6jac4CZMft9Jn1H8f3lG6y5rFToyCw4zZPz4O2CmNkQ1ybqgT28tZZ6MHzYk52mspA&__tn__=%2CO%2CP-R 3 травня о 17:50 ·
Відкрите питання з Китаєм . Японія та Австралія має стати лідером у східній частині світу.
https://www.mylife24.pro/?p=741&fbclid=IwAR2ggsOrzZQ9KZaI2UoBMyITV4q_enARaR29oIMrSVr7lzZ8Fpv1HVIb0Xg
внесок угорщини в єс менше 1%,
а вийожується більше ніж німеччина в якої ввп в 200 разів більше