Майже 120 архітекторів з усієї країни прибули до Ірпеня для планування стратегії розвитку міста

До Ірпеня Київської області прибуло майже 120 архітекторів з усієї України для планування стратегії з розвитку міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова гуманітарного штабу Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі.

"Близько 120 архітекторів з усієї України прибули до Ірпеня, аби долучитися до планування стратегії з відновлення та розвитку міста", - написав Кулеба.

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Голова гуманітарного штабу КОДА подякував усім проєктантам, хто відгукнувся на запрошення.