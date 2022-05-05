Майже 120 архітекторів з усієї країни прибули до Ірпеня для планування стратегії розвитку міста
До Ірпеня Київської області прибуло майже 120 архітекторів з усієї України для планування стратегії з розвитку міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це голова гуманітарного штабу Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі.
"Близько 120 архітекторів з усієї України прибули до Ірпеня, аби долучитися до планування стратегії з відновлення та розвитку міста", - написав Кулеба.
Голова гуманітарного штабу КОДА подякував усім проєктантам, хто відгукнувся на запрошення.
Топ коментарі
+11 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар05.05.2022 13:29 Посилання
+11 джонни браво
показати весь коментар05.05.2022 13:32 Посилання
+7 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар05.05.2022 13:29 Посилання
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з такою владою нічого хорошого не буде
каламойща вже купив чумодани
всему ж свое время !!!
многие города и еще больше сел требуют полного восстановления... и не надо 120 архитекторов... для сел хватит 10-20-30 типовых проектов (чтобы легче рассчитать смету и узаконить всё)) и не хватит точно - тысяч спецов строительных специальностей и миллиардов на строительные материалы...