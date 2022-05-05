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Майже 120 архітекторів з усієї країни прибули до Ірпеня для планування стратегії розвитку міста

До Ірпеня Київської області прибуло майже 120 архітекторів з усієї України для планування стратегії з розвитку міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова гуманітарного штабу Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі.

"Близько 120 архітекторів з усієї України прибули до Ірпеня, аби долучитися до планування стратегії з відновлення та розвитку міста", - написав Кулеба.

Також читайте: Для осіб, які втратили житло внаслідок війни, побудують 2 ЖК в Ірпені та Бородянці

Майже 120 архітекторів з усієї країни прибули до Ірпеня для планування стратегії розвитку міста 01

Голова гуманітарного штабу КОДА подякував усім проєктантам, хто відгукнувся на запрошення.

Майже 120 архітекторів з усієї країни прибули до Ірпеня для планування стратегії розвитку міста 02

Автор: 

Ірпінь (358) відбудова (362)


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Топ коментарі
+11
Такое впечатление, что война уже закончилась. Или Ермаки уже с югом и Донбассом все порешали.
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05.05.2022 13:29
+11
Зеленим довбойобам не терпиться свіженький асфальт прокласти
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05.05.2022 13:32
+7
А Чернигів Суми та Охтирка?
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05.05.2022 13:29
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05.05.2022 13:25 Відповісти
Такое впечатление, что война уже закончилась. Или Ермаки уже с югом и Донбассом все порешали.
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05.05.2022 13:29 Відповісти
А разве это до сих пор не понятно? Сегодняшняя линия фронта плюс еще несколько городов Донетчины и Луганщины - это и есть новая граница ордло.
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05.05.2022 13:34 Відповісти
Черчілль розпорядився про розробку подібної стратегії для населених пунктів Великобританії ще при формуванні бюджету на 1943-й рік І так само архітектори працювали Ти вважаєш що він був ідіотом - люди "почекають" поки закінчиться війна? Ім уже сьогодні жить десь треба Приїдь і подивися як люди з побитих будинків тягають воду в каністрах до 9-го поверху! Добре що хоч електропроводку трохи відновили А вікна так плівкою затягнуті й стоять - елементарно скла і арматури для склопакетів не вистачає Он люди у Вільнюсі "з шапкою по кругу ходять" - відшукують запаси віконного скла що є в Литві
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05.05.2022 13:39 Відповісти
главная война это санцкии у кацапии пока много денег и остатки товаров нужно время месяц два покажут будет ли у них сильный пестец сразу или позже
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05.05.2022 15:11 Відповісти
А Чернигів Суми та Охтирка?
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05.05.2022 13:29 Відповісти
в Сумах в принципі все ціле, кілька приватних будинків розбомбили
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05.05.2022 13:32 Відповісти
Не зовсім так. Згадайте як влупили з ганнівки. Коли вікна у людей повилітали. Тоді відгукнутися деякі ФОПи і віддали все скло що в них було. І ще давали осб
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05.05.2022 20:09 Відповісти
Ви спочатку розробіть стратегію, щоб на нас не летіли ракети с РФ, а потім вже думайте над стратегією відновлення... не на часі, в любий момент війна може туди повернутись...
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05.05.2022 13:30 Відповісти
В любой момент... Ну давайте тогда жить в разрухе до этого самого момента дни, месяцы, годы? Восстанавливать надо! Хотя бы для того, что бы зрадофилы не кричали ничерта не делается, везде разруха, чем заняты власти и т.п.
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05.05.2022 13:49 Відповісти
А що війна скінчилася? Чи ото так чешеться до розпилу бабла повернутися?
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05.05.2022 13:30 Відповісти
Зеленим довбойобам не терпиться свіженький асфальт прокласти
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05.05.2022 13:32 Відповісти
хто більше всього откатить- той і переміг
з такою владою нічого хорошого не буде

каламойща вже купив чумодани
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05.05.2022 13:33 Відповісти
Чому не Охтирки, чи Васильківа?
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05.05.2022 13:33 Відповісти
А что кацапы уже отказались от планов захвата всей территории Украины 🤔 О каком восстановлении может идти речь, - откуда взялись эти шустряки-восс ановители, или решили по быстрому западную помощь по быстрому растащить,- таки ничему война не учит,- враг у ворот, а они фестивали, штуки, конкурсы песни и пляски устраивают... дебилы, *** 🧐
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05.05.2022 13:35 Відповісти
Шабашники збіглись на бабло.
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05.05.2022 13:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w Гімн України (lounge remix) під неймовірну красу нашої країни
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05.05.2022 13:40 Відповісти
опять арба впереди ишака...
всему ж свое время !!!
многие города и еще больше сел требуют полного восстановления... и не надо 120 архитекторов... для сел хватит 10-20-30 типовых проектов (чтобы легче рассчитать смету и узаконить всё)) и не хватит точно - тысяч спецов строительных специальностей и миллиардов на строительные материалы...
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05.05.2022 13:44 Відповісти
Для особоодаренных хочу сказать, что мое Рубежное снесено под ноль пол города. И так же мы в подвале сидели, так же под разрывами за водой бегали и во дворах погибших хоронили. При полной блокаде города,без средств существования. И только чудом в апреле удалось выскочить из этого ада.И сейчас там наши герои ВСУ стоят насмерть. Так что не надо тут про Черч иля, там была совсем другая ситуация.
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05.05.2022 13:50 Відповісти
Війна вже закінчилась?
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05.05.2022 13:59 Відповісти
Какое там нах... восстановление, вы посмотрите на эти рожи на площади, их интересует только вопрос N6, они только и зыркают блудливыми глазенками по сторонам, где тут фуршетная палатка с халявными бутербродами и шаровым бухлом, как тут упустить такую возможность на шарка кендюх набить, а если повезёт то и соседку за столом за ляжку ухватить с предложением поехать на кофе с продолжением,- знаем мы таких восстановителей 😝😝😝😝😝🤪😜
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05.05.2022 14:20 Відповісти
І це називається децентралізація???! Все що можна і не можна преться в Київ і під Київ!!!! Як ви заїбали зажрані утирки!
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05.05.2022 15:09 Відповісти
120 ! 3,14здець. Дайте їм лопати, бо іншого толку не буде, а буде балабольство.
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05.05.2022 19:58 Відповісти
 
 