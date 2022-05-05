Робота Запорізької ТЕС зупинена через неможливість доставити вугілля внаслідок окупації Енергодару, - Енергоатом

На Запорізькій теплоелектростанції закінчилося вугілля, яке неможливо поставити внаслідок тимчасової окупації Енергодару росіянами та бойових дій на Півдні України – робота ТЕС зупинена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Енергоатомі з посиланням на telegram міського голови Енергодару Дмитра Орлова.

Зупинка роботи ЗаТЕС не відобразиться на населенні міста у розрізі надання комунальних послуг. Тепло-, енерго та водопостачання в Енергодарі переведено на ЗАЕС. Водночас можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів.

"На жаль, це вимушений крок - на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні поставки немає можливості. Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізної дороги", – повідомив Орлов.

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Персонал станції тимчасово переведений на вимушений простій.

"Такий результат роботи "освободителей" в Енергодарі. Один з багатьох прикладів знищення і руйнування всього, до чого вони можуть дотягнутися", - підкреслює Дмитро Орлов.