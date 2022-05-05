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Робота Запорізької ТЕС зупинена через неможливість доставити вугілля внаслідок окупації Енергодару, - Енергоатом

тес

На Запорізькій теплоелектростанції закінчилося вугілля, яке неможливо поставити внаслідок тимчасової окупації Енергодару росіянами та бойових дій на Півдні України – робота ТЕС зупинена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Енергоатомі з посиланням на telegram міського голови Енергодару Дмитра Орлова.

Зупинка роботи ЗаТЕС не відобразиться на населенні міста у розрізі надання комунальних послуг. Тепло-, енерго та водопостачання в Енергодарі переведено на ЗАЕС. Водночас можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів.

"На жаль, це вимушений крок - на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні поставки немає можливості. Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізної дороги", – повідомив Орлов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з Енергодару, - Енергоатом

Персонал станції тимчасово переведений на вимушений простій.

"Такий результат роботи "освободителей" в Енергодарі. Один з багатьох прикладів знищення і руйнування всього, до чого вони можуть дотягнутися", - підкреслює Дмитро Орлов.

ТЕС (917) Енергоатом (1644) Запорізька область (3710) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1424)


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ЗЕпірімога. Підемо на шашлики.
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05.05.2022 13:43 Відповісти
Нехай голова сбу у Херсонській області разом з баклановим який його призначив на посаду, їдуть та везуть вугілля туди. Це ж вони ворота на південь відкрили та профукали русняву армію, яка стояла під Чонгаром
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05.05.2022 14:04 Відповісти
ЗАЕС зараз відрізана від енергосистеми - пошкоджено магістральний кабель. ВІдключеня ще і ТЕС - Це дуже погана новина. Що може бути далі - додумайте самі.
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05.05.2022 14:47 Відповісти
Після перемоги треба буде будувати ще додаткові блоки на АЕС, які мають мінімальну собівартість, знижувати ціни для населення, переводити на електроопалення, а ТЕС і ТЕЦ на вугіллі закривати к ****** з такими космічними цінами
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05.05.2022 16:36 Відповісти
 
 