Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нещодавно медіа звернули увагу на те, що серед російських військових підрозділів, які зазнають найбільших втрат в Україні, є формування з Республіки Дагестан — вони воюють переважно на Донбасі. Журналісти дослідили присутність військовослужбовців 136 окремої мотострілецької бригади в Україні і виявили, що серед них є, і загиблі, і ті, хто давно не з’являються у своїх соцмережах. Але є і живі.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Республіка Дагестан — суб’єкт Російської Федерації, що входить до складу Північно-Кавказького федерального округу, межує з Азербайджаном та Грузією.

Одна з найбільших військових частин, яка розміщена на території Дагестану, — 136 окрема мотострілецька бригада. Півтора місяці тому Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України опублікувало кількатисячний список військовослужбовців цієї бригади.

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Варто зазначити, що невдовзі цей список поширили у спільноті 136 бригади в соцмережі "Вконтакті". Ймовірно, після цього росіяни почистили свої онлайн-профілі у соцмережах і стали обачнішими. Незважаючи на це, журналістам таки вдалося встановити кількох військовослужбовців з Дагестану.

Зауважимо, що тиждень тому Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про величезні втрати 136 бригади на Донеччині.

"Батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі (до 250 осіб) та втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем", — ідеться у повідомленні.

Водночас Служба безпеки України перехопила телефонну розмову окупанта, який стверджував, що дагестанці тікають з поля бою, заявляючи, що "це не їхня війна".

Судячи зі списку, опублікованого розвідкою, командиром 136 бригади є 45-річний полковник Роман Демурчієв. Російські пропагандисти самі підтвердили його участь у бойових діях на території України — у пропагандистських медіа розповідали, як вправно Демурчієв бореться з українськими націоналістами.

Роман Демурчієв, полковник, 45 років

Ще одним фігурант списку — старший лейтенант Тажиб Курбанов, заступник командира роти з воєнно-політичної роботи.







Тажиб Курбанов, старший лейнтенант, 33 роки, загинув

Менше ніж через місяць після вторгнення в Україну його родичка повідомила у соцмережі про загибель окупанта під Маріуполем. На той момент йому було 33 роки. Український проєкт "Ищи своих" невдовзі опублікував закривавлені документи Курбанова.

Попри те, що онлайн-сторінка самого Тажиба Курбанова неактивна, журналісти знайшли профіль його давнього товариша, на якому є чимало світлин окупанта.

Ще один загиблий дагестанець — рядовий Гусейн Ірасханов. Як писали у місцевих спільнотах, він був убитий в Україні "в ході спеціальної операції". Судячи зі списку ГУР, влітку йому мало б виповнитися 27 років.







Гусейн Ірасханов, рядовий, 26 років, загинув

Також журналісти встановили низку військовослужбовців 136 бригади, загибель яких в Україні наразі не підтвердилася. Наприклад, начальника штабу — заступника командира дивізіону 136 бригади Павла Хорошайлова. У соціальній мережі "Вконтакті" він записаний як "Паша Баринов". У мережі Facebook же фігурує під своїм іменем. Хорошайлову — 33 роки і він має звання майора.







Павєл Хорошайлов

Журналісти зателефонували за номером Хорошайлова. Чоловік, який взяв слухавку, спілкуватися не захотів. А згодом скинув скріншот повідомлення з таким змістом: "По предварительным данным, на территории Украины во время проведения специальной военной операции героически погиб майор Хорошайлов Павел Валериевич".

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На сторінці сестри Хорошайлова Поліни у "Вконтакті" журналісти виявили фото військовослужбовця у формі з шевроном 136 бригади. Також Поліна Хорошайлова позувала на фото з радянським прапором та погруддям Леніна.







Також журналісти "Слідства.Інфо" ідентифікували брата Павла Хорошайлова — Олександра, який в соцмережах вказував місцем проживання Київ і висловлював проукраїнську позицію.





Також, імовірно, участь у воєнних діях на території України у складі 136 бригади брав молодший сержант Алєксандр Головко із Ростовської області. За посадою — начальник апаратної. Місяць тому йому мало виповнитися 23 роки.







Алєксандр Головко, молодший сержант, 23 роки

Цікаво, що востаннє свою сторінку "Вконтакті" Головко відвідував аж 18 лютого — за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож, імовірно, що росіянин вже більше ніколи її не відвідає. Щоправда, підтвердження загибелі російського військового журналістам поки знайти не вдалося.





Батьки ймовірного окупанта у соцмережах не видають інформації про сина. Водночас матір Головка поширює всілякі пропагандистські дописи на підтримку війни в Україні. А батько "воює" в коментарях на сторінці 136 бригади "Вконтакті" і запевняє, що якби була мобілізація — першим пішов би у військкомат.







24-річний механік-водій Алєксєй Загоруйко востаннє був онлайн майже місяць тому. Звання — рядовий. Росіянин приховав свою сторінку "Вконтакті". Втім, чимало фотографій з ним журналісти знайшли у соцмережах його родичів та знайомих.

Дружина росіянина також щедро ділилася спільними з ним фотографіями. А через місяць після російського вторгнення в Україну опублікувала вірш зі словами: "Жди, я вернусь назад. Я к тебе приползу самым новеньким и живым. Я твоё ожидание превознесу до красного неба. Я сберегу себя от ножевых, гранатометных и пулевых".









Алєксєй Загоруйко, рядовий, 24 роки

26-річний сержант Владіслав Безруков з Астраханської області також приховав свою сторінку. Але, на відміну від попереднього росіянина, він був у мережі відносно недавно. Судячи зі списку ГУР, Безруков обіймає посаду командира відділення. Мати росіянина активно поширює в соцмережах дописи на підтримку військової агресії Росії проти України.

"Слідство.Інфо" поспілкувалося з матір’ю військовослужбовця телефоном. Ольга Безрукова не підтвердила, але й не заперечила участі свого сина у війні в Україні.







Владіслав Безруков, сержант, 26 років