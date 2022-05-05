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Новини Війна
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Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нещодавно медіа звернули увагу на те, що серед російських військових підрозділів, які зазнають найбільших втрат в Україні, є формування з Республіки Дагестан — вони воюють переважно на Донбасі. Журналісти дослідили присутність військовослужбовців 136 окремої мотострілецької бригади в Україні і виявили, що серед них є, і загиблі, і ті, хто давно не з’являються у своїх соцмережах. Але є і живі.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Республіка Дагестан — суб’єкт Російської Федерації, що входить до складу Північно-Кавказького федерального округу, межує з Азербайджаном та Грузією.

Одна з найбільших військових частин, яка розміщена на території Дагестану, — 136 окрема мотострілецька бригада. Півтора місяці тому Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України опублікувало кількатисячний список військовослужбовців цієї бригади.

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Варто зазначити, що невдовзі цей список поширили у спільноті 136 бригади в соцмережі "Вконтакті". Ймовірно, після цього росіяни почистили свої онлайн-профілі у соцмережах і стали обачнішими. Незважаючи на це, журналістам таки вдалося встановити кількох військовослужбовців з Дагестану.

Зауважимо, що тиждень тому Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про величезні втрати 136 бригади на Донеччині.

"Батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі (до 250 осіб) та втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем", — ідеться у повідомленні.

Водночас Служба безпеки України перехопила телефонну розмову окупанта, який стверджував, що дагестанці тікають з поля бою, заявляючи, що "це не їхня війна".

Судячи зі списку, опублікованого розвідкою, командиром 136 бригади є 45-річний полковник Роман Демурчієв. Російські пропагандисти самі підтвердили його участь у бойових діях на території України — у пропагандистських медіа розповідали, як вправно Демурчієв бореться з українськими націоналістами.

Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 01

Роман Демурчієв, полковник, 45 років

Ще одним фігурант списку — старший лейтенант Тажиб Курбанов, заступник командира роти з воєнно-політичної роботи.

Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 02

Тажиб Курбанов, старший лейнтенант, 33 роки, загинув

Менше ніж через місяць після вторгнення в Україну його родичка повідомила у соцмережі про загибель окупанта під Маріуполем. На той момент йому було 33 роки. Український проєкт "Ищи своих" невдовзі опублікував закривавлені документи Курбанова.

Попри те, що онлайн-сторінка самого Тажиба Курбанова неактивна, журналісти знайшли профіль його давнього товариша, на якому є чимало світлин окупанта.

Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 03

Ще один загиблий дагестанець — рядовий Гусейн Ірасханов. Як писали у місцевих спільнотах, він був убитий в Україні "в ході спеціальної операції". Судячи зі списку ГУР, влітку йому мало б виповнитися 27 років.

Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 04

Гусейн Ірасханов, рядовий, 26 років, загинув

Також журналісти встановили низку військовослужбовців 136 бригади, загибель яких в Україні наразі не підтвердилася. Наприклад, начальника штабу — заступника командира дивізіону 136 бригади Павла Хорошайлова. У соціальній мережі "Вконтакті" він записаний як "Паша Баринов". У мережі Facebook же фігурує під своїм іменем. Хорошайлову — 33 роки і він має звання майора.

Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 05

Павєл Хорошайлов

Журналісти зателефонували за номером Хорошайлова. Чоловік, який взяв слухавку, спілкуватися не захотів. А згодом скинув скріншот повідомлення з таким змістом: "По предварительным данным, на территории Украины во время проведения специальной военной операции героически погиб майор Хорошайлов Павел Валериевич".

Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 06

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На сторінці сестри Хорошайлова Поліни у "Вконтакті" журналісти виявили фото військовослужбовця у формі з шевроном 136 бригади. Також Поліна Хорошайлова позувала на фото з радянським прапором та погруддям Леніна.

Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 07
Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 08
Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 09

Також журналісти "Слідства.Інфо" ідентифікували брата Павла Хорошайлова — Олександра, який в соцмережах вказував місцем проживання Київ і висловлював проукраїнську позицію.

Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 10
Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 11

Також, імовірно, участь у воєнних діях на території України у складі 136 бригади брав молодший сержант Алєксандр Головко із Ростовської області. За посадою — начальник апаратної. Місяць тому йому мало виповнитися 23 роки.

Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 12

Алєксандр Головко, молодший сержант, 23 роки

Цікаво, що востаннє свою сторінку "Вконтакті" Головко відвідував аж 18 лютого — за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож, імовірно, що росіянин вже більше ніколи її не відвідає. Щоправда, підтвердження загибелі російського військового журналістам поки знайти не вдалося.

Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 13
Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 14

Батьки ймовірного окупанта у соцмережах не видають інформації про сина. Водночас матір Головка поширює всілякі пропагандистські дописи на підтримку війни в Україні. А батько "воює" в коментарях на сторінці 136 бригади "Вконтакті" і запевняє, що якби була мобілізація — першим пішов би у військкомат.

Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 15
Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 16
Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 17

24-річний механік-водій Алєксєй Загоруйко востаннє був онлайн майже місяць тому. Звання — рядовий. Росіянин приховав свою сторінку "Вконтакті". Втім, чимало фотографій з ним журналісти знайшли у соцмережах його родичів та знайомих.

Дружина росіянина також щедро ділилася спільними з ним фотографіями. А через місяць після російського вторгнення в Україну опублікувала вірш зі словами: "Жди, я вернусь назад. Я к тебе приползу самым новеньким и живым. Я твоё ожидание превознесу до красного неба. Я сберегу себя от ножевых, гранатометных и пулевых".

Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 18
Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 19

Алєксєй Загоруйко, рядовий, 24 роки

26-річний сержант Владіслав Безруков з Астраханської області також приховав свою сторінку. Але, на відміну від попереднього росіянина, він був у мережі відносно недавно. Судячи зі списку ГУР, Безруков обіймає посаду командира відділення. Мати росіянина активно поширює в соцмережах дописи на підтримку військової агресії Росії проти України.

"Слідство.Інфо" поспілкувалося з матір’ю військовослужбовця телефоном. Ольга Безрукова не підтвердила, але й не заперечила участі свого сина у війні в Україні.

Журналісти ідентифікували російських окупантів з Дагестану, які воюють в Україні 20

Владіслав Безруков, сержант, 26 років

Автор: 

армія рф (17755) воєнні злочини (1875)


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Топ коментарі
+14
Кавказцы,как и буряты и прочая чуркота уже давно служит кацапской орде.Локально они могут щемить русню в казармах,а глобально это путинское мусульманское пушечное мясо.
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05.05.2022 13:50
+14
В мире животных.
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05.05.2022 13:54
+11
Всі жителі параші - злочинці і варвари !!

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05.05.2022 13:54
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та втарабаньте по цьому чуркестану томогавком нехай там здохнуть
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05.05.2022 13:45 Відповісти
Кавказцы,как и буряты и прочая чуркота уже давно служит кацапской орде.Локально они могут щемить русню в казармах,а глобально это путинское мусульманское пушечное мясо.
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05.05.2022 13:50 Відповісти
Всі жителі параші - злочинці і варвари !!

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05.05.2022 13:54 Відповісти
В мире животных.
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05.05.2022 13:54 Відповісти
дегенерати і виродки
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05.05.2022 13:59 Відповісти
Дагі пєтухі
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05.05.2022 14:00 Відповісти
Ох і *******.
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05.05.2022 14:06 Відповісти
"С историей дело обстояло неважно. Гай имел из нее только отрывочные сведения, а серьезных книг у него не было. В городской библиотеке серьезных книг не оказалось тоже. Но можно было понять, что приютившая Максима страна вплоть до последней разрушительной войны была значительно обширней и управлялась кучкой бездарных финансистов и выродившихся аристократов, которые вогнали народ в нищету, разложили государственный аппарат коррупцией и в конце-концов влезли в большую колониальную войну, развязанную соседями. Война эта охватила весь мир, погибли миллионы и миллионы, были разрушены тысячи городов, десятки малых государств оказались сметены с лица земли, в мире и в стране воцарился хаос. Наступили дни жестокого голода и эпидемий. Попытки народных восстаний кучка эксплуататоров подавляла ядерными снарядами. Страна и мир шли к гибели. Положение было спасено Неизвестными Отцами. Судя по всему, это была анонимная группа молодых офицеров генерального штаба, которые в один прекрасный день, располагая всего двумя дивизиями, очень недовольными тем, что их направляют в атомную мясорубку, организовали путч и захватили власть. Это случилось двадцать четыре года назад. С тех пор положение в значительной степени стабилизировалось, и война утихла как-то сама собой, хотя мира никто ни с кем не заключал. Энергичные анонимные правители навели относительный порядок, жесткими мерами упорядочили экономику - по крайней мере, в центральных районах - и сделали страну такой, какова она сейчас. Уровень жизни повысился весьма значительно, быт вошел в мирную колею, общественная мораль поднялась до небывалой в истории высоты, и в общем все стало хорошо. Максим понял, что политическое устройство страны весьма далеко от идеального и представляет собой некую разновидность военной диктатуры. Однако ясно было, что популярность Неизвестных Отцов чрезвычайно велика, причем во всех слоях общества. Экономическая основа этой популярности осталась Максиму непонятна: как ни говори, а пол-страны еще лежит в развалинах, военные расходы огромны, подавляющее большинство населения живет более чем скромно… Но дело было, очевидно, в том, что военная верхушка сумела укротить аппетиты промышленников, чем завоевала популярность у рабочих, и привела в подчинение рабочих, чем завоевала популярность у промышленников. Впрочем, это были только догадки. Гаю, например, такая постановка вопроса вообще казалась диковинной: общество было для него единым организмом, противоречий между социальными группами он представить себе не мог…

Внешнее положение страны продолжало оставаться крайне напряженным. К северу от нее располагались два больших государства - Хонти и Пандея - бывшие не то провинции, не то колонии. Об этих странах никто ничего не знал, но было известно, что обе страны питают самые агрессивные намерения, непрерывно засылают диверсантов и шпионов, организуют инциденты на границах и готовят войну. Цель этой войны была Гаю неясна, да он никогда и не задавался таким вопросом. На севере были враги, с агентурой он дрался насмерть, и этого ему было вполне достаточно". (Стругацкие "Обитаемый остров")
Фактично описана Росія ще з часів Жовтневого перевороту - коли відділилися країни Балтії - Польща Фінляндія Литва Латвія Естонія
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05.05.2022 14:11 Відповісти
ну і їбальники у них, просто *******, плюнути гидко, суцільні спадкові тупорилі дегенерати, дебіли, олігофрени
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05.05.2022 14:27 Відповісти
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05.05.2022 14:43 Відповісти
Кадыровские козлоебы...
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05.05.2022 17:57 Відповісти
А що це лєнін такий невеселий, чуть не плаче ? Та й башка трохи пом"ята...
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05.05.2022 15:00 Відповісти
То він з бодуна.
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05.05.2022 17:02 Відповісти
Подивившись на їхні пики, розумієш, що тата взагалі не було, була або пляшка, або ручка від лопати або кирзовий сапог.
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05.05.2022 15:06 Відповісти
Мертві вже всі. навіть ті хто ще поки живий. Щось там пише, варнякає про щось, і не знає що мертвий вже.
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05.05.2022 15:24 Відповісти
путинская военная форма хорошо сидит только на азиатах, на русских китайский воротник-стойка и странные гитлеровского вида петлицы сидят, как с чужого плеча.
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05.05.2022 19:36 Відповісти
а дагам для чого Украіна в них непогане місце в світі -- гори Каспіи -- живи радуися -- з головою не дружат
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05.05.2022 20:25 Відповісти
НЕОБХОДИМО БУДЕТ ЗАНЯТЬСЯ ДАГЕСТАНОМ ВМЕСТЕ С МЕЖДУНАРОДЖНЫМ СООБЩЕСТВОМ ПОСЛЕ КОНЦА РОССИИ !!!
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05.05.2022 22:30 Відповісти
Рашистским собакам, собачья смерть.
Слава Украине 🇺🇦
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05.05.2022 22:58 Відповісти
 
 