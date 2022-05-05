Ви виграєте цю війну, - у Варшаві стартувала міжнародна донорська конференція на підтримку України

У Варшаві відбувається міжнародна донорська конференція високого рівня, присвячена збору коштів для України, яка потребує допомоги через війну, розв'язану проти неї Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Конференція ініційована Польщею та Швецією за підтримки Європейського Союзу. У ній беруть участь прем'єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький, Швеції Магдалена Андерссон та України Денис Шмигаль, президенти Європейської ради Шарль Мішель, Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс.

Відкриваючи захід, Моравецький сказав: "Я радий, що ми єдині. Це один із ключових меседжів, який ми хочемо передати зовнішньому світу. Ваша присутність тут говорить про те, що ми поділяємо страждання, завдані цією брутальною, несправедливою та геноцидною війною, і ми робитимемо все в наших силах, щоб зупинити Росію та гарантувати перемогу України".

Польський прем'єр констатував, що міжнародне співтовариство продовжує надавати Україні політичну, військову та гуманітарну допомогу. "Ситуація продовжує погіршуватись. Російські атаки на цивільних, вбивства, зґвалтування, тортури, відмова створити безпечні гуманітарні коридори та насильницька депортація ще більше погіршують ситуацію", - констатував він.

Моравецький повідомив, що щодня Україні потрібно понад 12 тисяч тонн гуманітарної допомоги, у той час, як наразі вона отримує лише близько 3 тисяч тонн через міжнародні зусилля, що становить менше ніж 25% від потреб України.

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"Терміново необхідно більше фінансування для продовольства, предметів гігієни та іншого обладнання. Я сподіваюся, що сьогоднішня конференція дасть змогу нам мобілізувати ці фонди", - сказав він.

На закінчення польський прем'єр сказав: "Дорогі українські сестри та брати, дорогий президенте Зеленський, прем'єр-міністре Шмигаль, дорогий Денисе. Нам добре відомо, що сьогодні ви боретесь не лише за вашу рідну землю, незалежність та свободу, а також і за нашу. Ми продовжуватимемо підтримувати вас будь-яким можливим способом. Ви виграєте цю війну, ми переможемо разом. Водночас ми демонструватимемо, що європейські цінності - це не порожні слова, але вони підкріплені діями".