Сили оборони України переходять до контрнаступу на Харківському та Ізюмському напрямках, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Про це він заявив під час телефонної розмови із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час розмови Залужний поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку на фронті.

Зокрема, у розмові йшлось переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

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