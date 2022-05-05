Сили оборони України переходять до контрнаступу на Харківському та Ізюмському напрямках, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.
Про це він заявив під час телефонної розмови із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під час розмови Залужний поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку на фронті.
Зокрема, у розмові йшлось переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.
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+162 Anton Sinelnyk #474732
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+112 Андрей Новодар #501111
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+79 Мобильный крематорий
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Утім Гончар іще жорсткіше проїхався по http://ukrbooks.com/ua/ljudyna_i_zbroja/ іншому зкріпно-ділдовоювальному ґепізоду (а він знав, про що писав - сам був дідом, пройшов війну мінометником)...
Українською мовою, до речі.
Вали русню!!!
але кожен фрукт достига у свій час...
кожен метр нашої землі буде наш, якщо збережемо таку єдність, яка зараз є ! Слава Україні !
думаю коли ми разом підемо, то і швидше все зрушимо з місця
бо говорити, то не діяти, а якщо діяти то хотілося б разом...
https://www.youtube.com/watch?v=Gnlpt_Qgg4A