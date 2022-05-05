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Новини Війна
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Сили оборони України переходять до контрнаступу на Харківському та Ізюмському напрямках, - Залужний

зсу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Про це він заявив під час телефонної розмови із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час розмови Залужний поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку на фронті.

Зокрема, у розмові йшлось переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ намагалися атакувати позиції ЗСУ під Барвінковим та на Вовчанському напрямку і зазнали втрат, - Синєгубов

Автор: 

Харківщина (6054) ЗСУ (7648) Залужний Валерій (726) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+162
Спасибо, ребята! Возвращайтесь живые с победой!
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05.05.2022 14:15
+112
З Богом.
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05.05.2022 14:15
+79
Залужный не политикан и не трепло. Раз он сказал, значит так надо.
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05.05.2022 14:31
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ГОСПОДЬ ДОПОМОЖИ ВСУ!!!
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05.05.2022 15:20 Відповісти
"Ходили з коктейлями на танки" (С) Хм... Есть более простые способы самоубийства (скепсис)
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05.05.2022 15:22 Відповісти
У Олеся Гончара є роман "Людина і зброя", там якраз є душероздираючий опис такого самогубства. http://ukrbooks.com/ua/ljudyna_i_zbroja/ Ось тут і наступні сторінки. Перечитував роман нещодавно (із ментальною проекцією на ******* події) - я все розумію, джавелінів і стугн тоді не було, але в душі не їбу, за яким хріном було натовпом вибігати на міст, а не підпустити танк ближче і не закидати його коктейлями. Чи тоді було б недостатньо героїчно?
Утім Гончар іще жорсткіше проїхався по http://ukrbooks.com/ua/ljudyna_i_zbroja/ іншому зкріпно-ділдовоювальному ґепізоду (а він знав, про що писав - сам був дідом, пройшов війну мінометником)...
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05.05.2022 21:34 Відповісти
Боже захисти Україну і захисників України, Ангели охоронці, йдіть попереду наших Героїв, найкращих синів і дочок!. Слава Ісусу, Слава Україні!
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05.05.2022 15:22 Відповісти
Господи, Слава Богу и Украине . Смерть москалям
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05.05.2022 15:23 Відповісти
будуть бити під основу виступу під Ізюмом. Німці в тих краях завжди били туди ж. Безсмертні завжди розвертались,, не встигали і далі погром. Так було в другій та третій битві за Харків 1942,1943 років. Характерно, що німці одночасно застосували такий тактичний прийом у Любанській,Барвінковскій,Кримській операціях. Погром був страшний. З під Барвінково, Ізюма а також Вовчанська з 240 000 вийшло тільки 26 000. Основну роботу здійснили пікірувальники, як їх називала ЧА -молотобойци. А зараз рузге без підтримки з повітря. 350 одиниць втрат-це катастрофа для легендарної та несокрушимої. Залишилось у Путіна одне бажання-красиво ноги унести
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05.05.2022 15:23 Відповісти
Уже в восьмидесятых ,папа мой как- то купил билет до Волчанска, на мой вопрос как же он перепутал станцию и купил билет до Волчанска ,вместо Симферополя, он ответил- "воевал я там".
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05.05.2022 20:53 Відповісти
Німецька листівка про бої за Харків:


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05.05.2022 21:16 Відповісти
шось не сходиться - убитих і полонених 70 тис., а кулеметів і гвинтівок лише 2 тис 300 штук?
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06.05.2022 00:17 Відповісти
Ну, і совєцький плакат "Окна ТАСС" про взяття Харкова. 1943 рік.
Українською мовою, до речі.

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05.05.2022 22:12 Відповісти
сам ты саветский
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05.05.2022 22:47 Відповісти
З Богом козаки🙏

Вали русню!!!
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05.05.2022 15:26 Відповісти
Кров убитих взиває до неба та просить помсти. Наша країна буде очищена від орків. ЗСУ воїни світла. Так, буде заплачена велика ціна, але вірте в перемогу. Україна вистоє, виживе і наші війська визволять всю нашу країну. Це лише питання часу. Побачимо жовто-блакитні прапори в Донецьку, Луганську та Сімферополі. Допомагаємо хто чим може - зі зброєю в руках, в тилу, фінансово, на інформаційному просторі, молитвами.
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05.05.2022 15:31 Відповісти
Бережіть себе хлопаки Ви потрібні ще і на параді перемоги
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05.05.2022 15:33 Відповісти
А на Мариупольском направлении когда ? Кто просрал заход свинособак из Крыма ?
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05.05.2022 15:39 Відповісти
Вибачте, і я такої ж думки...
але кожен фрукт достига у свій час...
кожен метр нашої землі буде наш, якщо збережемо таку єдність, яка зараз є ! Слава Україні !
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05.05.2022 19:24 Відповісти
двигай свою армию на Мариуполь, а не вопросы задавай. Куйло готовит обьявление Украине войны официально 9 мая. Его холуй лукашенко проверяет боеготовность вооруженных сил.что будет если они отсекут поставки оружия через западную границу за 2-3 дня? Реально помочь Азову можно авиацией. Ударить по пво дронами и штурмовиками отсечь наступающих на Азовсталь. Вопрос есть ли авиация в нужном количестве у ВСУ?mmed
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05.05.2022 20:02 Відповісти
Русня повинна повератися додому у кульках або без ручек та ножек, тільки так
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05.05.2022 15:45 Відповісти
Так переходьте,а не анонсуйте.Нєчість кацапську треба вирвати,бо вона вже на півдні коріння почало пускати,владу розбудовувати свою...
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05.05.2022 15:47 Відповісти
вибач, не переходьте, а разом переходимо ...
думаю коли ми разом підемо, то і швидше все зрушимо з місця
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05.05.2022 19:28 Відповісти
Моливо хотілося сказати не переходьте, а переходимо...
бо говорити, то не діяти, а якщо діяти то хотілося б разом...
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05.05.2022 19:31 Відповісти
Танковыми клиньями выйти бы на Мариуполь к ребятам... При поддержке пару сот дронов и корабельных ракет
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05.05.2022 15:51 Відповісти
Думаєте ми не переживаємо за них....
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05.05.2022 17:36 Відповісти
без поддержки авиации не получиться. танки будут легкими мишенями для кацапов.ll
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05.05.2022 20:06 Відповісти
То я вже другу добу чую тільки відльоти
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05.05.2022 16:23 Відповісти
Олег, вы молодец рад видеть ваш биг смайл и помню, когда вас обстреливали, вы "никого не боялись" вот и дожили до хороших событий, так держать
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05.05.2022 18:25 Відповісти
З Богом, хлопці. Ну, і дівчата, якщо треба
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05.05.2022 16:30 Відповісти
Герасімов швиденько п'ятами накивав, точно знав що буде жопа палати. На 9 травня буде вам «празник пабеди».
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05.05.2022 16:40 Відповісти
жопа не палає, а болить- наші підстрелили..
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05.05.2022 20:12 Відповісти
Це гарна новина, Слава Україні
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05.05.2022 16:44 Відповісти
Героям слава !!!
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05.05.2022 17:17 Відповісти
Удачной охоты! Україна понад усе!
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05.05.2022 16:53 Відповісти
С Богом ребята, удачи вам в истреблении врагов Украины, победа за нами. Слава Украине, Героям Слава!
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05.05.2022 16:59 Відповісти
З БОГОМ хлопці. Душіть орду. Хай вам Божа мати допомагає.
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05.05.2022 17:09 Відповісти
"Москва пришла убивать: Украина должна выстоять, иначе судьба Мариуполя и Бучи постигнет всю Европу"
https://www.youtube.com/watch?v=Gnlpt_Qgg4A
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05.05.2022 17:16 Відповісти
Дискотека для москалів на пабєдабєсіє. Організатор - українська арта.
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05.05.2022 17:24 Відповісти
Боже, поможи і захисти!!
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05.05.2022 17:33 Відповісти
"Щоб шаблі не брали, кулі обминали голівоньки наші..."
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05.05.2022 17:36 Відповісти
Хлопці, хай вам Бог помагає!
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05.05.2022 18:02 Відповісти
А що це за нова якась оборонна структура з'явилпсь в Україні? "сили оборони"...Я та й усі українці за Конституцією знаємо лише одну таку силу - Збройні Сили України!!!
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05.05.2022 18:07 Відповісти
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05.05.2022 18:16 Відповісти
Залужний ! Міст в Херсоні вже давно проситься на дно. Це може врятувати маріупольських захисників. Москалі тікаючи однаково його підірвуть.
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05.05.2022 19:51 Відповісти
Что ж, погнали городских, надеюсь арта 777 в деле
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05.05.2022 21:13 Відповісти
Бог в поміч! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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05.05.2022 21:36 Відповісти
Як звичайно ,про наступ ніхто не говорить ?
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05.05.2022 22:30 Відповісти
Господи, допоможи ЗСУ. Правда на боці України.
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06.05.2022 07:31 Відповісти
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