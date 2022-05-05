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Швеція виділить додаткові $23 млн, щоб підтримати гуманітарні організації в Україні, - прем'єрка

швеція

Швеція надасть додаткові $23 млн, щоб підтримати гуманітарні організації в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон.

"Сьогодні, на цій сесії, ми зосередимося на термінових потребах мобілізувати фінансування на гуманітарне реагування в Україні... Швеція сьогодні надасть додаткові $23 млн, щоб підтримати гуманітарні організації в Україні", - сказала вона на Міжнародній донорській конференції високого рівня для України у Варшаві в четвер.

Андерссон наголосила, що Україна гостро потребує гуманітарної та фінансової підтримки, а також військової техніки.

"Дорогий прем'єр-міністре Шмигаль, дозвольте висловити моє глибоке захоплення мужністю українського народу, я всім серцем з українцями, які страждають від цієї війни... Україна виграє цю війну, і ми підтримуватимемо вас", - запевнила глава уряду Швеції.

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05.05.2022 14:52 Відповісти
 
 