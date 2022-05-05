"Зродились ми великої години...", - оборонці Маріуполя в перерві між боями співають марш українського війська в сховищі "Азовсталі". ВIДЕО

В сховищі "Азовсталі" оборонці Маріуполя в перерві між боями заспівали марш українського війська "Зродились ми великої години..."

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пісні у виконанні українських героїв опублікований в соцмережі.

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24 серпня 2018 року адаптований до сучасних українських умов варіант пісні став маршем українського війська на параді до дня Незалежності України. Також тут вперше було офіційно використано вітання "Слава Україні!" - "Героям Слава!".

Ініціаторами створення для українського війська стройової пісні на основі тексту Олеся Бабія стали українські музиканти Олег Скрипка (лідер гурту "Воплі Відоплясова") та Іван Леньо (Kozak System). Зробили вони це разом з іншими українськими виконавцями-патріотами - Сашком Положинським ("Тартак"), Фомою ("Мандри"), Тарасом Компаніченком ("Хорея Козацька"), Фаготом ("Танок на майдані Конґо"), Сергієм Василюком ("Тінь Сонця") і Тарасом Чубаєм ("Плач Єремії").

Пісня, створена на слова Олеся Бабія. Музику приписують Омеляну Нижанківському. 1932-го року "Зродились ми великої години..." затверджена Проводом Українських Націоналістів, керівним органом ОУН, як гімн організації.

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