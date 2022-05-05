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Новини Війна
15 068 26

"Зродились ми великої години...", - оборонці Маріуполя в перерві між боями співають марш українського війська в сховищі "Азовсталі". ВIДЕО

В сховищі "Азовсталі" оборонці Маріуполя в перерві між боями заспівали марш українського війська "Зродились ми великої години..."

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пісні у виконанні українських героїв опублікований в соцмережі.

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24 серпня 2018 року адаптований до сучасних українських умов варіант пісні став маршем українського війська на параді до дня Незалежності України. Також тут вперше було офіційно використано вітання "Слава Україні!" - "Героям Слава!".

Ініціаторами створення для українського війська стройової пісні на основі тексту Олеся Бабія стали українські музиканти Олег Скрипка (лідер гурту "Воплі Відоплясова") та Іван Леньо (Kozak System). Зробили вони це разом з іншими українськими виконавцями-патріотами - Сашком Положинським ("Тартак"), Фомою ("Мандри"), Тарасом Компаніченком ("Хорея Козацька"), Фаготом ("Танок на майдані Конґо"), Сергієм Василюком ("Тінь Сонця") і Тарасом Чубаєм ("Плач Єремії").

Пісня, створена на слова Олеся Бабія. Музику приписують Омеляну Нижанківському. 1932-го року "Зродились ми великої години..." затверджена Проводом Українських Націоналістів, керівним органом ОУН, як гімн організації.

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Автор: 

Маріуполь (3243) музика (498) Азов (784) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+51
Слава Азову і слава ЗСУ!
Український народ пам'ятатиме вашу незламність і мужність.
Слава Україні! Героям слава!
Смерть москалям.
💙💛💪❤️🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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05.05.2022 14:29
+45
Плачу…Сльозі гордості. Незламні! 🇺🇦
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05.05.2022 14:46
+41
АЗОВ - Сталь.
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05.05.2022 14:35
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вав
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05.05.2022 14:29 Відповісти
Слава Азову і слава ЗСУ!
Український народ пам'ятатиме вашу незламність і мужність.
Слава Україні! Героям слава!
Смерть москалям.
💙💛💪❤️🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
05.05.2022 14:29 Відповісти
АЗОВ - Сталь.
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05.05.2022 14:35 Відповісти
Плачу…Сльозі гордості. Незламні! 🇺🇦
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05.05.2022 14:46 Відповісти
Дуже люблю цю пісню.
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05.05.2022 14:48 Відповісти
Бережи вас Господь та Матінка Божа
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05.05.2022 14:50 Відповісти
God bless you!
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05.05.2022 14:52 Відповісти
ГЕРОЇ!
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05.05.2022 14:59 Відповісти
Таких ніколи не здолати та не перемогти...
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05.05.2022 15:10 Відповісти
Пусть Бог защитит Вас.Молитвы только за Жизнь и Победу.
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05.05.2022 15:17 Відповісти
Там в підвалі "Азовсталі" майбетнє України, Герої України, а в підвалах ОП сміття минувщини, але на труселях і майках, на подушках їх зображення, а не Героїв, що захищають Маріуполь і Україну. Українці, ви точно українці, чи якась свора захопила все ваше і ним користується???
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05.05.2022 15:20 Відповісти
Прошиті мізки українців 1+1 та іншим сміттям!
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05.05.2022 16:48 Відповісти
Так рождаются легенды! Слава УКРАИНЕ! Слава защитникам Мариуполя!
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05.05.2022 15:27 Відповісти
Слава Азову
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05.05.2022 15:37 Відповісти
Так, Слава Азову, але там є і інші наші підрозділи і навіть місцеві поліцейські. Всі вони там сьогодні Герої, а бункерні щурі - шахраї і сцикуни!
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05.05.2022 16:06 Відповісти
Анатолій К.... Сам ти бункерний щур.
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05.05.2022 17:56 Відповісти
Люди-брили, люди-атланти. Нема такого в світі сплаву, що може конкурувати з вами по стійкості
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05.05.2022 15:47 Відповісти
Перед такими Людьми можна стати на коліна
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05.05.2022 16:02 Відповісти
Це не кацапські фейкові херої накшталт моторили та гівіков, або навіть панфіловців. Раша - країна фейк !
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05.05.2022 16:42 Відповісти
СЛАВА ВАМ ГЕРОЇ. ВАМ ГОСПОДЬ ДОПОМОЖЕ. БО ВИ ПОВИННІ ЖИТИ.
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05.05.2022 17:08 Відповісти
Потужна пісня...
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05.05.2022 17:22 Відповісти
Дякуємо Вам, дорогі наші Герої Азовці, морпіхи, всім захисникам Маріуполя і Азовсталі! Бажаємо Вам перемоги і щасливого життя на многії літа! Молимось за Вас! Героям слава!
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05.05.2022 17:51 Відповісти
Слава Героям Маріуполя !!

Бережи Вас Господь 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.05.2022 18:14 Відповісти
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05.05.2022 18:15 Відповісти
 
 