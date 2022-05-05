Залужний - Міллі: Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS
Війська РФ продовжують обстрілювати територію України крилатими ракетами.
Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив під час телефонної розмови із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під час розмови Залужний акцентував увагу на поновленні застосування російським агресором крилатих ракет.
"Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні. Так, протягом доби 3 травня противник застосував 14 крилатих ракет, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря" - зауважив головнокомандувач ЗСУ.
Також повідомляється, що минулої доби було зафіксовано 8 запусків крилатих ракет по нашій території.
"Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним", - додає Залужний.
"Я глибоко вдячний нашим партнерам за надану Україні допомогу. Ми успішно долаємо всі труднощі, повʼязані з опануванням нових видів озброєння і техніки завдяки співпраці та підтримці на всіх рівнях. Сьогодні наші військові не тільки інтенсивно навчаються використовувати та обслуговувати НАТівські зразки озброєння, а й діляться своїм бойовим досвідом з партнерами", - резюмує він.
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Якщо б тиждень тому відправили, то вже були б тут.
HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету https://uk.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Систему було розроблено як малу, мобільну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E РСЗВ з можливістю https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%B9-%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1 стріляй-і-тікай .
Система транспортується літаком https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_C-130_Hercules C-130 .
Її створив саме Порошенко, а не Зеленський. Думайте що пишете.
До речі дороги також будувалися і при Порошенко.
Ну і як, допомогли вам під час війни ті дороги???
Було б не погано провести аудит банківських рахунків Зєлупи, його родичів та й решти оточення. А то виходить так, що у зіц-Гєнєралісімуса офшори, а обладнання та запчастини для армії чомусь можливо фінансувати виключно за допомогою народного краудфандінгу. Щось, наприклад, не було чутно, що зіц-Зєлупа виставила на продаж своє закордонне барахло, як то будинок в Італії, та апартаменти в Лондоні.
нИзачьйоТ ольгинский ********. нужно сказать куратору чтобы научил тебя пользоваться гугл-переводчиком
Нахіба це замінник російського ненормативу. Українці всі це знають.
на армію скинувся народ - чи ви забули ??? як ви заїбали, піар під час війни..боти... здохніть вже.
17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Олександр Турчинов. Випробування української крилатої ракети Нептун виявилися успішними. Під час них точно уражено морську ціль на відстані 100 кмhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:0-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-15 [15] .
У жовтні 2018 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Воронченко повідомив, що до кінця 2018 року іще має бути два випробувальних пуски ракети, а вже в квітні-травні 2019 року має бути завершене випробування берегового комплексу з протикорабельними ракетами «Нептун».
ПКР «Нептун» - украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, ...
Принятие на вооружение: август 2020
Годы разработки: с 2014
Производитель: ГАХК «Артём»
Разработчик: ГККБ «Луч»
По -твоєму на "Лучі" з 2014 "хєром груші оббивали" а потім з"явився "Блазень" і ракету на озброєння прийняли? Так на її випробуваннях ще Турчинов був присутній Батарею експериментальну підготували при Порошенку а потім ні хрєна при "Блазні" не робили А замість цього сам "Луч" ковбасили з "жОПи" - працювать не давали Якщо "Блазень" такий "патріот України" то чому від нього приховали куди саме відправили цю батарею і купу "Стугн" з тієї партії що готувалася на експорт? В "жОПІ" "сраку рвали на клоччя" щоб довідаться куди саме їх повезли! А потім "стало пізно" - бо "стугни" на фронті загриміли а "Москва" пішла на "х*й" в буквальному сенсі - бо виявляється - найбільший "х*й" України стирчить на глибоководді Чорного моря між Одесою і Кримом
Ти при такому старанні у вилизуванні "Блазню" жопи допрацюєшся до того що "зітреш язик до білої кісточки"!!!
Зустріли, да ? Щасливі ?
Молодець.
Не хочете в Маріупіль поїхати?
Але звісно краще було б суміщати модернізацію армії та дорожні роботи.
Один ольгинский членосос вбрасывет какую о ***** то порохоботам то зеботам - а вы грызётесь как собаки , вместого, чтобы первый же вброс в теме - заспамить и послать автора на "йух к аистам"
Що Залужний незрозуміло сказав?
Сегодня Зеленский даже режим тиши запросил. Предлог эвакуации тот еще, плохо пахнет. Уничтожать скопления врага на критических участках нужно всегда, тем более, что тебе дали высокоточное оружие! Освобождать Запорожскую и Херсонскую области вообще собираетесь?!
Накопление это хорошо. В планах контрнаступления уже звучит июль. Я так понимаю, что коридор в Крым был оговорен в самом начале, судя по тому, что войска из Крыма зашли по разминированным Украиной путям!
генштаб, ну пожалуйста, хоть объясните людям что к чему....
народ майте мізки - не підтримуйте ботів. зараз війна !!!
Як писав поет Гржибовський : "Послушай, ври Да знай же меру!!!"
- Знаю! У Чорному морі - між Одесою і Кримом Саме там на нього напоролася «Москва»!