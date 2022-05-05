Залужний - Міллі: Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS

Війська РФ продовжують обстрілювати територію України крилатими ракетами.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив під час телефонної розмови із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час розмови Залужний акцентував увагу на поновленні застосування російським агресором крилатих ракет.

"Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні. Так, протягом доби 3 травня противник застосував 14 крилатих ракет, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря" - зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Також повідомляється, що минулої доби було зафіксовано 8 запусків крилатих ракет по нашій території.

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"Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним", - додає Залужний.

"Я глибоко вдячний нашим партнерам за надану Україні допомогу. Ми успішно долаємо всі труднощі, повʼязані з опануванням нових видів озброєння і техніки завдяки співпраці та підтримці на всіх рівнях. Сьогодні наші військові не тільки інтенсивно навчаються використовувати та обслуговувати НАТівські зразки озброєння, а й діляться своїм бойовим досвідом з партнерами", - резюмує він.