Венедіктова свідчила про воєнні злочини РФ в Україні на слуханні Гельсінської комісії Конгресу США. ФОТО
Генпрокурор України Ірина Венедіктова свідчила на слуханнях про жахливі звірства, які вчиняє російська армія на нашій землі: цілеспрямоване бомбардування цивільних об’єктів, вбивства і катування, використання зґвалтувань як зброї.
Як інформуэ Цензор.НЕТ, про це Ірина Венедіктова повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
"Понад 9800 воєнних злочинів за 70 днів війни і це лише верхівка айсберга. Деблокада Маріуполя та деокупація територій відкриють для нас ще більше жахливих справ для розслідування", - зазначає Венедіктова.
Серед свідків на слуханнях Гельсінської комісії Конгресу США – Посол США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер, експерти Московського механізму ОБСЄ, зокрема, професор міжнародного права Вольфганг Бенедек та інші визнані фахівці. Учасники - сенатори та члени Палати представників.
"Червоною ниттю у виступах на слуханнях пройшли також ознаки геноциду українського народу та притягнення до відповідальності головного серійного воєнного злочинця 21 століття. Весь світ бачить заклики до геноциду, переконується, що росіяни вбивають українців просто за їхню національність. А депортація наших дітей, щоб стерти їхню ідентичність і виховати росіянами – прямий доказ плану зі знищення України. Надзавдання світової спільноти – напрацювання дієвого міжнародного механізму правосуддя та відповідальності за злочини рф в Україні, що стане інструментом зараз і запобіжником на майбутнє", - підкреслює Генеральний прокурор України.
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ТАТАРОВ в свою очередьПОМОГ УБЕЖАТЬ МЕДВЕДЧУКУ И ПОРТНОВЫМ - ЦПК
В 2001 году ПОРТНОВ https://www.pravda.com.ua/articles/2007/09/12/3282541/ заключил договор на юридическое обслуживание с ПриватБанком https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Коломойского .
Коломойский неоднократно подтверждал сотрудничество с Портновым.
"Он мне юридически помогает лет 20", - https://www.pravda.com.ua/articles/2019/05/23/7215942/ заявил олигарх в интервью в 2019 году.
Портнов также помогал бизнес-партнерам Коломойского братьям https://file.liga.net/persons/grigorii-syrkis Суркисам
Именно Суркисы познакомили Портнова с https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктором Медведчуком . "Я имею честь обмениваться мнениями с Виктором Медведчуком, - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2008/11/4/4454250/ говорил Портнов в одном из интервью в 2008 году. - Виктор Владимирович - уважаемый мной человек. Нравится это кому-то или нет - роль Медведчука в развитии государства, без сомнения, очень существенна".
https://www.liga.net/politics/articles/jizn-i-dengi-andreya-portnova-istoriya-kotoraya-nachinaetsya-v-kriminalnom-luganske
Только со второй попытки после внезапной смены группы прокуроров со стороны Венедиктовой Татарову вручили подозрение.
Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко решил, что дело Татарова "надо отнять у НАБУ и передать в СБУ". Это уже какая-то тенденция, как только нужно подписывать что-то стрёмное, Ирина Венедиктова оказывается в отпуске
В прошлом году журналисты зафиксировали Симоненко https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_odioznyj-tatarov-otgulyal-den-rozhdeniya-privetstvovali-siloviki-slugi-i-zamestiteli-venediktovoj/1050785 гостем на дне рождения Татарова.
"ОЦЕНКОЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ АНДРЕЙ ЕРМАК. Я ЗНАЮ, ЧТО ОН СЧИТАЕТ, И Я ТАК СЧИТАЮ, ЧТО ОН (ТАТАРОВ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК", - ГОВОРИЛ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, КОТОРЫЙ УКАЗОМ НАЗНАЧИЛ ТАТАРОВА НА ДОЛЖНОСТЬ В ОП В АВГУСТЕ 2020 ГОДА.
https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_geneprokuror-venediktova-i-ee-zamestitel-slili-delo-tatarova-bihusinfo/1066988 https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_geneprokuror-venediktova-i-ee-zamestitel-slili-delo-tatarova-bihusinfo/1066988
Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в https://www.facebook.com/antac.ua/posts/5011260075639409 Facebook .
Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.
И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)
https://www.rupor.info/news/185943/tatarov-pomog-ubezhat-medvedchuku-i-portnovym-tspk
До назначения на должность генпрокурора, она исполняла обязанности директора ГБР. До этого була депутатом Верховной Рады от "Слуги народа"
В 2015 году она https://vkksu.gov.ua/ua/konkurs-do-wierchownogo-sudu/kandidati-iaki-zwiernulisia-dlia-utchasti-w-konkursi/kandidati-na-posadi-suddiw-kasacijnogo-ciwilnogo-sudu/ подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины. Но провалила участие в конкурсе, получив балл "меньше минимально допустимого".
https://24tv.ua/ru/venediktova_podala_v_sud_na_centr_protivodejstvija_korrupcii_n1294095 Подала в суд на "Украинскую правду" и Центр противодействия коррупции.
Они утверждали, что муж Ирины Венедиктовой Денис Колесник влияет на кадровую политику ГБР. По данным УП, Руслана Бирюкова назначили на должность советника главы ГБР именно благодаря мужу Венедиктовой..
Выступила заhttps://24tv.ua/ru/glava_gbr_hochet_otmeny_zakona_kotoryj_zapreshhaet_presledovanie_aktivistov_majdana_n1284462 отмену закона , который предусматривает амнистию активистов Майдана. По ее мнению, этот закон препятствует объективному расследованию событий Майдана.
За ее правление первым заместителем директора ГБР стал https://24tv.ua/ru/jeto_pornografija_kotoruju_ustroila_venediktova__advokat_otreagiroval_na_naznachenie_babikova_n1269419 Александр Бабиков . Он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича
https://24tv.ua/ru/irina_venediktova_biografija_deputata_kto_takaja_venediktova_n1255303