Венедіктова свідчила про воєнні злочини РФ в Україні на слуханні Гельсінської комісії Конгресу США. ФОТО

Генпрокурор України Ірина Венедіктова свідчила на слуханнях про жахливі звірства, які вчиняє російська армія на нашій землі: цілеспрямоване бомбардування цивільних об’єктів, вбивства і катування, використання зґвалтувань як зброї.

Як інформуэ Цензор.НЕТ, про це Ірина Венедіктова повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Понад 9800 воєнних злочинів за 70 днів війни і це лише верхівка айсберга. Деблокада Маріуполя та деокупація територій відкриють для нас ще більше жахливих справ для розслідування", - зазначає Венедіктова.





Серед свідків на слуханнях Гельсінської комісії Конгресу США – Посол США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер, експерти Московського механізму ОБСЄ, зокрема, професор міжнародного права Вольфганг Бенедек та інші визнані фахівці. Учасники - сенатори та члени Палати представників.

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"Червоною ниттю у виступах на слуханнях пройшли також ознаки геноциду українського народу та притягнення до відповідальності головного серійного воєнного злочинця 21 століття. Весь світ бачить заклики до геноциду, переконується, що росіяни вбивають українців просто за їхню національність. А депортація наших дітей, щоб стерти їхню ідентичність і виховати росіянами – прямий доказ плану зі знищення України. Надзавдання світової спільноти – напрацювання дієвого міжнародного механізму правосуддя та відповідальності за злочини рф в Україні, що стане інструментом зараз і запобіжником на майбутнє", - підкреслює Генеральний прокурор України.