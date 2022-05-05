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Новини
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"Гроші, технології, фахівці і можливості зростання", - Зеленський на конференції донорів розповів, яким бачить "план Маршалла" для України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції донорів для України розповів, якою бачить ефективну допомогу партнерів для сприяння перемозі та відбудові України.

"Як закінчиться ця брутальна війна, буде вирішуватися не тільки на полі бою - це залежить також від економічної, фінансової, гуманітарної підтримки і здатності забезпечити нормальне життя на звільнених територіях і відбудувати те, що було зруйноване російською армією. Свобода має продемонструвати, що захищає і дає більше, ніж тиранія, яка десятиліттями отримувала гроші за продаж нафти, газу та інших ресурсів", - зазначив він, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

По-перше, зауважив він, Україна зараз, під час війни, потребує фінансової допомоги, щоб закривати усі соціальні, гуманітарні та військові потреби.

По-друге, зазначив Зеленський, Україні потрібен стратегічний план міжнародної підтримки України - сучасний аналог "плану Маршалла".

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"Це гроші, технології, фахівці і можливості зростання, необхідні для повернення до мирного життя, модернізації та соціальний розвиток. Це буде інвестиція у стабільність всієї Центральної та Східної Європи… Відбудова України має стати таким же історичним прикладом з нашого часу, як і відбудова європейських країн після Другої світової", - зазначив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що якщо допомога буде достатньою і своєчасною, це додатково сприятиме тому, щоб українці, які через війну виїхали за кордон, повернутися на батьківщину.

Президент повторив свою ідею про "патронат" певних країн над областями і містами України, які постраждали від бойових дій у процесі їхньої відбудови.

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Зазначимо, конференція донорів проходить у Варшаві, її співорганізаторами є Польща і Швеція, у партнерстві з Європрадою та Єврокомісією та за участі ООН. Захід задуманий як платформа для обговорення допомоги Україні у найближчій та довгостроковій перспективі.

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) допомога (8430) Євросоюз (13634) план Маршалла (46)


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Топ коментарі
+16
Что делать с беней и другими тупыми ртами ?
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05.05.2022 14:41
+12
01.05.2022
Укргаздобыча продала АЗС Коломойского сжиженный газ по заниженной цене


Как https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/ сообщает "Европейская правда", АЗС группы "Приват" Коломойского сегодня продают сжиженный газ дороже 30 грн за литр.

Данная сделка нанесла компании ущерб в виде недополученной прибыли в размере около 300 млн гривен.
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05.05.2022 14:49
+11
а також ФБР и Податкова США. можно и с других нормальных краин.
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05.05.2022 14:43
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Что делать с беней и другими тупыми ртами ?
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05.05.2022 14:41 Відповісти
До нього, коломИйського, він озвучив одну з опцій: гроші!
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05.05.2022 14:50 Відповісти
Пока не уберут кукловода Коломойского и главную марионетку Ермака, толку в Украине не будет. Зеленский, даже не марионетка, он читающая голова.
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05.05.2022 14:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cYce4naiTzs
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05.07.2022 19:02 Відповісти
а також ФБР и Податкова США. можно и с других нормальных краин.
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05.05.2022 14:43 Відповісти
Ключевой вопрос : кто конкретно отвечает за расходование финансовых средств помощи и кто конкретно из правоохранительных органов контролирует это?
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05.05.2022 14:46 Відповісти
Немає значення. У нас не існує жодної державної структури, яка могла б втримати рівень зловживань у мінімальніх рамках. Красти будуть так, що у цивілізованного світу очі на лоба повилазять. Єдиний шанс, якщо кошти будуть йти напряму, оминаючи державні структури.
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05.05.2022 14:54 Відповісти
Контролює дЄрьмак, ДБР прикриває.
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05.05.2022 14:54 Відповісти
А бубачка развєкаєт.
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05.05.2022 15:37 Відповісти
Ермак.
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05.05.2022 15:27 Відповісти
Поки ти через силу не затримаєш олігархат не повернеш їх гроші до України які вони викрали хочаб за останні 10 років , навряд чи це все втілиться в життя ...
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05.05.2022 14:47 Відповісти
01.05.2022
Укргаздобыча продала АЗС Коломойского сжиженный газ по заниженной цене


Как https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/ сообщает "Европейская правда", АЗС группы "Приват" Коломойского сегодня продают сжиженный газ дороже 30 грн за литр.

Данная сделка нанесла компании ущерб в виде недополученной прибыли в размере около 300 млн гривен.
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05.05.2022 14:49 Відповісти
А Зє готовий розпрощатися з Каломийським і гнилими слугами, щоб Україні все це надали що він вимагає?
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05.05.2022 14:55 Відповісти
Борьба с корупцией?
Не.Неслишали.
😄
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05.05.2022 14:55 Відповісти
зелень уже потирает ручки - грядёт знатный распил
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05.05.2022 14:56 Відповісти
Ага, сладко звучит: "дайте фсьё, а я поделю и порешаю"
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05.05.2022 15:02 Відповісти
почему на первом месте - гроші ???
должны были стоять - свобода, независимость, гарантии полной безопасности, помощь в наказании раши за каждое преступление, чтоб не допустить повторения в будущем... а потом уже гроши !!!! ибо без всего мною перечисленного вся меркантильная суета бессмысленна !!!
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05.05.2022 15:06 Відповісти
почему на первом месте - гроші ???
-----
Потому что без грошей не будет ни свободы, ни независимости, ни безопасности ни чего там тебе еще надо.
От так, наивный ты Вася или как там тебя
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05.05.2022 17:17 Відповісти
Социальная стабильность зависит от экономики, экономика не развивается из за коррупции у власти, коррупция и обдуривание населения лоббистскими законами из за отсутствия демократии, отсутствие демократии из за продолжительного срока выборов например в Украине 5 лет при отсутствии политической и другой культуры у избранников (например в США половину парламента избирают раз в 2 года потому если политика бильшості не устраивает ее меняют у нас это надо делать не раз в 5 лет как сейчас и не раз в 2 года а каждый год.) и это основа роста. После этого только местная "элита" под контролем народа будет больше заниматься в интересах государства а не своих личных и будет отстаивать интересы в равноправной международной торговле а без торговли (реализации) нет роста экономики потому как если нас и профинансируют и дадут технологии без соблюдения либерализации в торговле а самое главное демократии ни чего не выйдет - нет реализации все пойдет в убыток и Украина опять банкрот .
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05.05.2022 15:13 Відповісти
Сподіваюся у донорів вистачить мізків не відправляти свої кошти в жодні фонди і держбюджети! Лише напряму фінансувати будівництва, оснащення і інші проекти, лише через власні іноземні бізнеси/компанії проводити 'план зеМаршала'!
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05.05.2022 15:16 Відповісти

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05.05.2022 15:21 Відповісти
Деньги - только под тотальным контролем траты оных от тех, которые их дали. Про остальное согласен.
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05.05.2022 15:54 Відповісти
якщо коротко ,то "давайте гроші,а "бабушка" все зробе
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05.05.2022 16:28 Відповісти
Щоб … "Відбудова України маєЛА стати таким же історичним прикладом з нашого часу, як і відбудова європейських країн після Другої світової..." окрім надходження великих зовнішних інвестицій тут має не лише повністю зникнути олігархат хвилі 90-х, а й не виникнути новий - "діджиталізаторський". Інакше усі жертви українців виявляться марними.
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05.05.2022 17:13 Відповісти
Єрмака зробити Головою Наглядової Ради Плану Маршала для України.
Для жорстокого контролю грошових потоків. Щоб ніхто нічого не вкрав.
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05.05.2022 17:22 Відповісти
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05.05.2022 18:36 Відповісти
План Маршала імені бєніренигатакаламоя :за 2 місяці війни наші суди встигли (не зрозуміло, чому суди проти інших тягнуться роками,і люди знаходяться до судів в камерах-це як ?) настругать рішень судів на користь овоща,бєні...і ін.ренигатівзлодіїв ну і "законьчик" про наглядові ради... ...знову нас намахали...
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05.05.2022 18:13 Відповісти
Щось ніякого "плану" в "плані зеМаршала" не побачила. Нічого про базові напрямки, етапи відновлення країни - в загальних рисах вже має бути якесь бачення у верхівки країни. І головне - нічого про відповідальних за фінансування відновлення і як буде здійснюватись контроль за цим фінансуванням.
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06.05.2022 04:10 Відповісти
 
 