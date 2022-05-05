Передача Україні розвідданих та озброєння не завадить РФ досягти мети "спецоперації", - Пєсков

Розвіддані та інша допомога ЗСУ з боку НАТО не завадять Росії досягти всієї мети так званої "спецоперації".

Про це сьогодні на брифінгу заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Нашим військовим добре відомо, що США, Велика Британія, НАТО в цілому на постійній основі передають розвіддані, інші параметри українським ЗС. У поєднанні з потоками озброєння, які ці ж країни та альянс спрямовують в Україну, це всі дії, які не сприяють швидкому завершенню "спецоперації", але не здатні завадити досягненню поставленої мети під час "спеціальної воєнної операції", - запевняє він.

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