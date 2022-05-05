УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10010 відвідувачів онлайн
Новини Війна
26 090 104

Передача Україні розвідданих та озброєння не завадить РФ досягти мети "спецоперації", - Пєсков

дмитрий,песков

Розвіддані та інша допомога ЗСУ з боку НАТО не завадять Росії досягти всієї мети так званої "спецоперації".

Про це сьогодні на брифінгу заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Нашим військовим добре відомо, що США, Велика Британія, НАТО в цілому на постійній основі передають розвіддані, інші параметри українським ЗС. У поєднанні з потоками озброєння, які ці ж країни та альянс спрямовують в Україну, це всі дії, які не сприяють швидкому завершенню "спецоперації", але не здатні завадити досягненню поставленої мети під час "спеціальної воєнної операції", - запевняє він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це нісенітниця", - Пєсков про можливість оголошення війни Україні та мобілізації в РФ 9 травня

Автор: 

армія рф (17755) зброя (7523) Пєсков Дмитро (1684) розвідка (3879) росія (65925)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+81
Мета - знищення рашки і вона буде досягнута.
показати весь коментар
05.05.2022 14:45
+44
Становится ясно, что цель "спецоперации" - полная и окончательная изоляция россии от современного мира. И конфискация активов россии в том числе.
показати весь коментар
05.05.2022 14:45
+41
Мета закінчується там, де окупант отримує "звізди" )
показати весь коментар
05.05.2022 14:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Цель я так понял всем оркам сдохнуть..
показати весь коментар
05.05.2022 18:09 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2022 18:14 Відповісти
Я на російській, щоб Пєскову було зрозуміло:

"Сможете только ***** пососать"
показати весь коментар
05.05.2022 20:04 Відповісти
Контрацептив
показати весь коментар
05.05.2022 20:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 