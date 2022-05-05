Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС: "Потрібен швидкий крок. Я знаю, що ми готові, і ви це знаєте"

Президент Володимир Зеленський закликав країн-партнерів негайно надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Він наголосив на необхідності зробити це в умовах війни та за скороченою процедурою.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на міжнародній донорській конференції високого рівня щодо України у Варшаві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Потрібен швидкий крок України в Європейський Союз. Членство України в ЄС має бути абсолютною реальністю, не просто обіцянками чи перспективами, а практичними кроками. Я знаю, що ми готові до цих кроків, і ви це знаєте. Я впевнений, що більшість із вас це чудово розуміють. Україні потрібно швидко рухатися до Європейського Союзу, набуваючи статусу кандидата, який потрібно надати прямо зараз, в умовах війни і за спеціальною скороченою процедурою", - зазначив президент.

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