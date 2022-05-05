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Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС: "Потрібен швидкий крок. Я знаю, що ми готові, і ви це знаєте"

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав країн-партнерів негайно надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Він наголосив на необхідності зробити це в умовах війни та за скороченою процедурою.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на міжнародній донорській конференції високого рівня щодо України у Варшаві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Потрібен швидкий крок України в Європейський Союз. Членство України в ЄС має бути абсолютною реальністю, не просто обіцянками чи перспективами, а практичними кроками. Я знаю, що ми готові до цих кроків, і ви це знаєте. Я впевнений, що більшість із вас це чудово розуміють. Україні потрібно швидко рухатися до Європейського Союзу, набуваючи статусу кандидата, який потрібно надати прямо зараз, в умовах війни і за спеціальною скороченою процедурою", - зазначив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розгляне заявку України на членство, коли настане найкращий момент, - Мішель

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) членство в ЄС (1295) Євросоюз (13634)


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Топ коментарі
+62
Приступ "Пачиму мы не в НАТЕ?" уже прошел? Теперь новый начинается? Отдай бородатую бабушку американскому правосудию и вопрос на почти 50% будет решен.
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05.05.2022 14:49
+30
Знають, знають. Вони нас з нашою корупцією чекають не дочекаються в ЄС.
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05.05.2022 14:54
+27
Мародера каломоя не хочеш посадити негайно?
А ні, він же не мародер, він спільник.

Державна Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
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05.05.2022 15:05
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Приступ "Пачиму мы не в НАТЕ?" уже прошел? Теперь новый начинается? Отдай бородатую бабушку американскому правосудию и вопрос на почти 50% будет решен.
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05.05.2022 14:49 Відповісти
"...дай міліон, дай міліон, дай міліон!.."

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05.05.2022 14:52 Відповісти
Принести мальчику тазик со льдом.
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05.05.2022 14:50 Відповісти
Австро-вєнгрія проти.
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05.05.2022 14:52 Відповісти
*******--я він своїм-негайно-
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05.05.2022 14:53 Відповісти
Знають, знають. Вони нас з нашою корупцією чекають не дочекаються в ЄС.
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05.05.2022 14:54 Відповісти
Потрібно долучати наших друзів ,що б дотиснути деяких євроскептиків..Що б влітку вже отримати.Треба розуміти без статусу кандидата масштабної допомоги від ЕС небуде.
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05.05.2022 14:57 Відповісти
А ти є представником угорщини?
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06.05.2022 07:36 Відповісти
Прокурора САП, спершу признач- "торопига"!
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05.05.2022 14:57 Відповісти
Термін президенства проходить, а офшори ще не повністю наповнені...
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05.05.2022 14:57 Відповісти
Жах. І це коли в рейтингу сприйняття корупції ми на ведучих позиціях.
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05.05.2022 14:57 Відповісти
Ви в ЄС будете давати, давати та давати. А ми в Україні будемо воровати, воровати та воровати...
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05.05.2022 14:59 Відповісти
i mi k etomu gotovi , gotovi ta gotovi
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05.05.2022 15:01 Відповісти
Під час війни з фантастичною корупцією шобли Зеленського членство України в ЄС прям на часі. Спочатку переможемо Мордор, далі пересадимо з владних кабінетів у буцигарні зелену банду, а тоді вже можна і в ЄС)
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05.05.2022 15:03 Відповісти
воно все просрало-йому потрібне щось на вибори,а є тільки "скумбрія по 8грн" воно це розуміє,що все для нього буде бо-бо вже найближчі півроку
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05.05.2022 15:04 Відповісти
shto u nevo v golove ? tak skazali uzhe - POSLE VOINI vozmut/dadut , NO reformi ZASTAVJAT sdeltj po ljubomu. shto tut neponjatnovo ?
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05.05.2022 15:04 Відповісти
Вазьміце нас у ЕС! Мы гатовы! Тым часам Прэзідэнт Нямеччыны Штайнмаер хоча прыехаць у Кіеў, а яму адмаўляюць у гопніцкай форме...
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05.05.2022 15:04 Відповісти
Мародера каломоя не хочеш посадити негайно?
А ні, він же не мародер, він спільник.

Державна Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
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05.05.2022 15:05 Відповісти
А что,война закончилась и мы уже орков победили?И у нас сейчас нет важнее проблем?Как на меня,боль Азовстали более насущная проблема и юг с востоком мы тоже пока не освободили.Видать ему в бункере неплохо сидится,раз его только это и волнует.
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05.05.2022 15:11 Відповісти
Тут на цій гілці є хоч один українець? Цензор, агов!...
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05.05.2022 15:15 Відповісти
Ми всі українці. Що, бубу не вилизують? У подоляківців ще зміна не почалась. Не знаю, як не зруйнувати твій крихкий світ, але не всі у захваті від говнокомандувача.
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05.05.2022 15:38 Відповісти
Да, мы все здесь, все украинцы. А ты здесь давно ли, недавно ли?)
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05.05.2022 17:43 Відповісти
Він дограється що ЕС жорстко поставить вимогу щоб посадовили надовго ермаків гетьманцевих та іншу п...доту та розкрили зв'язки з ІВК. А може він на це і натякає?
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05.05.2022 15:16 Відповісти
Добре, що хоч сьогодні Зеленський зрозумів, що Україна зможе вижити тільки в ЄС і НАТО. Але ще є багато але, які потрібно виправляти. Першим Зеленських має віддалитися від Коломойського, не виступати на телеканалі "1+1" і забути про "95 квартал", який так і не став українським.
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05.05.2022 15:17 Відповісти
пан нам радить не вступати в НАТО? То пан є кацап? Там де НАТО - там немає кацапів і війни!!!
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05.05.2022 16:03 Відповісти
Фінляндія і Швеція почитали і вступають
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05.05.2022 17:07 Відповісти
Так и хочется ему сказать:"...иди в жопу..."
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05.05.2022 15:19 Відповісти
Хде спецпрокурор зин?
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05.05.2022 15:19 Відповісти
Да. Он будет только воровать с Беней.
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05.05.2022 22:19 Відповісти
Типа, раз война, то про коррупцию № 1 в Европе все забудут?
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05.05.2022 15:22 Відповісти
Ти хочеш сказати що німці розікрали комплектуючі від вертольотів і танків що їх неможливо експлуатувати?У німців таке неможливо, це не мордор.А причина чому вони не дуже хочуть давати нам цю зброю,це дружба з мордором заради нафти і газу,тому у них для нас не заводяться танки і не літають гелікоптери.
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05.05.2022 16:08 Відповісти
так они ж тож не думали шо " путен нападет " , 7 лет шредера , 15 лет меркелихи , они кормили и растили гитлеренка , две соски проложили ... нахрен им танки и армия вцелом !!
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05.05.2022 16:17 Відповісти
Обратно много нюхнул.
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05.05.2022 15:26 Відповісти
В прагнені можна підтримати ,але треба щось і самим робити ,схоже ніхто не збираєтся боротись з корупцією ,олігархами ,корупційними судами ,адже ніхто не буде вкладати гроші туди де вони розкрадаются.
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05.05.2022 15:26 Відповісти
Идиот. С какого перепугу они должны это делать?
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05.05.2022 15:27 Відповісти
Я уверен что есть определенные количественно-качественные критерии для членства в ЕС , которые были давным-давно предъявлены украинским властям как руководство к действию - типа "вот сделаете это и, тогда - милости просим". Но власти Украины почему-то считают, что проще вынести проблему в публичное поле, "взять на глотку" ЕС и нахрапом добиться требуемого.

Не получится. Это ежедневная, рутинная работа, которую надо делать, а власти наши в этом не сильны, потому что вороваты, ленивы и не компетентны.

А "ширнармассам" все надо как-то объяснять. "Мы вот просимся-просимся, а нас не берут".

К сожалению, не всего можно добиться просьбами.
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05.05.2022 15:27 Відповісти
..И еще. На горизонте виднеются выборы, которые лучше бы выиграть, потому что альтернативные варианты могут быть совсем нехорошими. Поэтому нужна большая победа - и членство в ЕС было бы самое то - ведь убедить в победе лично Зеленского в войне с рахой не получится - в это просто никто не поверит. Но в Европе не особо хотят делать такой подарок президенту Зеленскому по тем причинам, о которых уже писал - болтун и бездарь.
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05.05.2022 15:53 Відповісти
На наступних виборах, має виграти Порох. А клоуни бідоносці нам не потрібні.
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05.05.2022 16:32 Відповісти
Не уверен, что украинцы обречены выбирать между Зеленским и Порошенко.
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05.05.2022 16:56 Відповісти
Вай вай а хтось не готовий , бо знає що буде пльохо і то твій шеф
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05.05.2022 15:28 Відповісти
Вот, что кокс животворящий делает!!!
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05.05.2022 15:30 Відповісти
Дитяче харчування не потрібне....потрібна зброя....Потрібен ЄС...((( То визнавчився б ти, наш рендомний.
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05.05.2022 15:34 Відповісти
Патріотам на Азовсталі допоможи!! Євросоюз почекає!!
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05.05.2022 15:35 Відповісти
гнусявий, спочатку звільни зрадника дєрьмака, довбойобів люсю, агрохламідію, пібздоляка, кулєбу.
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05.05.2022 15:37 Відповісти
От НАТО уже отказался под видом "нас туда не берут, ни у ни нада". Теперь разыгрывает такую же комедию с ЕС.
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05.05.2022 15:38 Відповісти
Ми готові?

Тобто Коломойський, Єрмаки, Татарови та Квартал готові осідлати фінанси ЄС.
А навіщо ці падли здалися Євросоюзу?
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05.05.2022 16:06 Відповісти
зеленський, ніхто тебе не візьме ні в який союз,бо твоя влада вся корумпована до останнього чинуші від слуг,починаючи з тебе!!
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05.05.2022 16:08 Відповісти
Отдайте мошенника Коломойского в США и будет ЕС для Украины.
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05.05.2022 16:13 Відповісти
я вообще удивляюсь как Баден не двинул этот вопрос до сих пор , и не увязал с той помощью шо они нам предоставляют ! тем более бородатая крыса бевылазно сидит гдето в бункере в Днепре !!
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05.05.2022 16:23 Відповісти
Який там вступ, ми навіть не те що, не кандидати, ми навіть не у статусі кандидати на вступ. ******* не мішки носити. Поперед турків в ЕС ніхто не пустить.
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05.05.2022 16:30 Відповісти
Зєлупі, як і путіну, потрібні беззмістовні, але гучні "перемоги".
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05.05.2022 16:31 Відповісти
А коли тебе ЄС благав забеспечити негайне обрання вищої ради правосуддя, ти в чию сраку голову ховав, телепню зелений? ВРП досі не обрана, окружний апеляційний суд досі не розігнаний і не розстріляний. Якщо ти розраховуєш до скону всіх дурити, тоді сконаєш набагато раніше, ніж Єрмак обіцяв.
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05.05.2022 17:08 Відповісти
Зе, ти про Маріупіль волай, популіст.
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05.05.2022 17:46 Відповісти
Знов ху..ню нюхав.З каломийським в ЄС.???Ні,воно точно тупе,на всю голову.Тим хто його обирав.Щоб вам у роті пір'я виросло,а на нозі член.Що б ви пісяти йшли і весь час туфлю чи чобіт знімали.
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05.05.2022 18:35 Відповісти
Зе ..... надіюсь привітав особовий склад полку АЗОВ з річницею з дня заснування (5.05.2014 р.) чи не начасі?
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05.05.2022 18:43 Відповісти
А ти чиїх будеш зеботяра смердючий

.Іди на свої падлючі сайти і там какай.Тут на бояру не подают.
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05.05.2022 19:41 Відповісти
Я прочитав твій, і мені стало противно..
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05.05.2022 19:46 Відповісти
гроши на дороги теж пропали .......
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05.05.2022 19:56 Відповісти
Я не поклонник Зеленского , но он все правильно сказал . А судя по отношению некоторых стран к параше , так у них коррупция в высших эшелонах власти запредельная
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05.05.2022 21:20 Відповісти
Та ти ж Яша не Nemo! Ти ж рашист Кедмі!...
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06.05.2022 08:04 Відповісти
Я бы на месте Европы нас тоже не взял. Украина только беду с собой приносит. Какую выгоду мы им дадим? Поделимся коррупцией? Будем сидеть на дотациях с вечно протянутой рукой? Повесим туеву хучу людей на их шею?Будем постоянно обьектом притязаний пуйла? Та нафиг мы им нужны такие?
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06.05.2022 08:06 Відповісти
Володимир Дмитрович , не понял ,а кто це кедмі ,це не мій родич
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06.05.2022 08:50 Відповісти
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08.06.2022 20:57 Відповісти
 
 