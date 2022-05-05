Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність. Шмигаль та Моравецький підписали меморандум

Прем'єр-міністр україни Денис Шмигаль та його польський колега Матеуш Моравецький уклали відповідний меморандум про співпрацю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Денис Шмигаль повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Подякував за значну фінансову допомогу нашій країні та всебічну підтримку, в тому числі зброєю. Обговорили можливості збільшення експорту з України. Блокування росією українських морських портів може спричинити світову продуктову кризу. Запропонував створити "зелені коридори" на нашому спільному кордоні для експорту зерна. Серед основних питань нашої зустрічі — посилення санкцій проти росії та конфіскація заморожених російських активів. У майбутньому це має стати новою моделлю світової безпеки, аби агресор знав, що всі його активи будуть конфісковані та передані постраждалій країні. Маємо реалізувати це разом", - йдеться у повідомленні.

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