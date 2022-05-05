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Новини Допомога Україні
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Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність. Шмигаль та Моравецький підписали меморандум

шмигаль,моравецький

Прем'єр-міністр україни Денис Шмигаль та його польський колега Матеуш Моравецький уклали відповідний меморандум про співпрацю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Денис Шмигаль повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Подякував за значну фінансову допомогу нашій країні та всебічну підтримку, в тому числі зброєю. Обговорили можливості збільшення експорту з України. Блокування росією українських морських портів може спричинити світову продуктову кризу. Запропонував створити "зелені коридори" на нашому спільному кордоні для експорту зерна. Серед основних питань нашої зустрічі — посилення санкцій проти росії та конфіскація заморожених російських активів. У майбутньому це має стати новою моделлю світової безпеки, аби агресор знав, що всі його активи будуть конфісковані та передані постраждалій країні. Маємо реалізувати це разом", - йдеться у повідомленні.

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Польща (8615) Україна (5954) Моравецький Матеуш (371) Шмигаль Денис (4640)


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Топ коментарі
+5
ВСУ удалось ликвидировать уже 12 российских генералов
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05.05.2022 15:19
+5
Тільки будь ласка. нехай польська сторона надасть свою людину з відповідними повноваженями, яка контролювала польські фінансові потоки. У разі корупції з української сторони, то покарання має бути за польськими законами.
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05.05.2022 15:21
+4
Меморандум... Договор о намерениях... А не вы ли, зеленые, упрекали всех подписантов Будапештского и Бухарестского меморандумов во всех смертных грехах за их невыполнение?
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05.05.2022 15:06
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Авиация нужна!!!
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05.05.2022 15:04 Відповісти
А к ней нужны пилоты, техники и специалисты аэродромно-технического обслуживания, боеприпасы, а к ним специалисты по их эксплуатации, ГСМ нужной марки для безаварийной работы и боевого применения.
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05.05.2022 15:09 Відповісти
Меморандум... Договор о намерениях... А не вы ли, зеленые, упрекали всех подписантов Будапештского и Бухарестского меморандумов во всех смертных грехах за их невыполнение?
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05.05.2022 15:06 Відповісти
Слухав військового льотчика, що для того щоб підготувати пілота на літак f 15,16 Треба мінімум рік, + Специфічне знання англійської мови(професійна)! Я думаю, що вже всі зрозуміли, що після цієї війни старі літаки вже нікому не будуть не потрібні, ні доступні, тому треба вже зараз відправляти студентів пілотів навчатись літати на нових літаках
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05.05.2022 15:08 Відповісти
так, технічно та навіть метрічна відмінність є,Ізраїль навіть надіслав своїх інженерів до США,що б під свої потреби партію літаків модифікувати..
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05.05.2022 15:18 Відповісти
Перехват СБУ: из Мариуполя в РФ вывезли 10 полных "КамАЗов" с телами погибших российских военных ..Азов Сталь 💪
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05.05.2022 15:17 Відповісти
видно ***** дав наказ любою ціною подавити спротив,тобто з кількістю пошматованого російського м'яса вони не рахуються..
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05.05.2022 15:21 Відповісти
Тактика жукова. Горбатого кацапа тільки могила вирівняє.
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05.05.2022 17:50 Відповісти
Якщо в Україні після перемоги над рашизмом будуть залишатися клоуни у владі, то в Україні вже ніколи не буде другого такого шансу збудувати успішну країну. Нас очікує тотальне зубожіння, ганьба і багатомільйонна еміграція громадян, бо план Маршалла буде розкрадений зе-гнидами, реформ ніхто не робитиме, в ЄС і НАТО ніхто не візьме...
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05.05.2022 15:25 Відповісти
Ти нічого не розуміеш в плані Маршалла, там керують не зелені, а ті хто годує дівчину, звісно він і танцює, зелені зможуть тільки слиною вдавитися та позичити трохи Кало мойському.
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05.05.2022 18:00 Відповісти
Вони наші друзі .Звісно молодці ,якщо у них буде добра техніка вони візьмуть та й повернуть "калінінград" це їх історичні землі.А уявіть собі якби поляки мали б таку гнилу позицію як угорці..
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05.05.2022 15:27 Відповісти
Ооооо...експерт, тільки не знаю з якого боку барикади воює. Дозвольте запитати, а яке озброєння отримує Польша " в рамках ленд-лізу Україні" ?
Потім поговоримо про решту.
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05.05.2022 15:45 Відповісти
Я заспамив цього засланого засраного кацапського казачка.
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05.05.2022 17:53 Відповісти
ВСУ удалось ликвидировать уже 12 российских генералов
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05.05.2022 15:19 Відповісти
після війни зробити спільне в-во ракет,
щоб діставати до бункера в мордорі
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05.05.2022 15:19 Відповісти
Тільки будь ласка. нехай польська сторона надасть свою людину з відповідними повноваженями, яка контролювала польські фінансові потоки. У разі корупції з української сторони, то покарання має бути за польськими законами.
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05.05.2022 15:21 Відповісти
 
 