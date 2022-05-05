Заступник командира полку "Азов" Паламар - Зеленському: Подбайте про цивільних і поранених солдат, які в муках помирають на "Азовсталі". ВIДЕО
Росіяни вкотре порушили обіцянку і не дали евакуювати цивільних осіб, які продовжують ховатися у підвалі "Азовсталі".
Про це зазначив у зверненні заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що "уже третя доба як ворог прорвався на територію заводу "Азовсталь", де тривають важкі кровопролитні бої".
"Закликаємо світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача (з проханням. - Ред.) подбати про поранених солдат, які в страшних муках помирають від неналежного лікування. Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатись зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю!" - зазначив Паламар.
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Ти так одразу і скажи що розповсюджуєш кацапські наративи, бо теж саме кажуть
кацапи на критику свого ліліпутіна. У нас слава Богу не Кацапія, а вільне суспільство,
настільке вільне що може вибирати клоунів президентами.
А поскольку кацапы коварные и злопамятные мрази, они сделают все чтобы к 9 Мая выбить наших парней из Азовстали, взять в плен и заставить их пройти на параде. Для врага это принципиально, показать 9 мая на камеру пленных с шевронами "Азова". А если у кацапов это не получится и 9 Мая Азов снова выйдет на связь - это будет удар по путинской пропаганде, что Мариуполь захвачен и "смажет всю картинку" для врага. Нельзя дать русским тварям достигнуть этой цели.