Заступник командира полку "Азов" Паламар - Зеленському: Подбайте про цивільних і поранених солдат, які в муках помирають на "Азовсталі". ВIДЕО

Росіяни вкотре порушили обіцянку і не дали евакуювати цивільних осіб, які продовжують ховатися у підвалі "Азовсталі".

Про це зазначив у зверненні заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що "уже третя доба як ворог прорвався на територію заводу "Азовсталь", де тривають важкі кровопролитні бої".

"Закликаємо світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача (з проханням. - Ред.) подбати про поранених солдат, які в страшних муках помирають від неналежного лікування. Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатись зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю!" - зазначив Паламар.

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