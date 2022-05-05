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Новини Війна
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Заступник командира полку "Азов" Паламар - Зеленському: Подбайте про цивільних і поранених солдат, які в муках помирають на "Азовсталі". ВIДЕО

Росіяни вкотре порушили обіцянку і не дали евакуювати цивільних осіб, які продовжують ховатися у підвалі "Азовсталі".

Про це зазначив у зверненні заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що "уже третя доба як ворог прорвався на територію заводу "Азовсталь", де тривають важкі кровопролитні бої".

"Закликаємо світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача (з проханням. - Ред.) подбати про поранених солдат, які в страшних муках помирають від неналежного лікування. Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатись зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю!" - зазначив Паламар.

Також читайте: Ситуація вкрай складна, але ми продовжуємо тримати оборону, - звернення командира полку "Азов" Прокопенка. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) Маріуполь (3243) поранення (2813) евакуація (2339) військовослужбовці (4803) Азов (784) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+67
Це дійсно ті людини на яких встояла країна. Це справній цвіт нації, а не "какая разница"
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05.05.2022 15:27
+56
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05.05.2022 15:26
+53
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05.05.2022 15:26
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Вовочка занят тем, что умеет лучше всего. Собирает денюжку со всего мира, которую раздерибанит со своими ермаками. Можно больше вообще ничего не делать, благодарный народ сам занесёт спасителя на 2 срок
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05.05.2022 20:40 Відповісти
Скоро проклятых патрушей самих забросит сквозняком туда откуда возврата нет! Слава Украине!
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05.05.2022 22:09 Відповісти
як можна за 70 днів НІЧОГО не зробити для деблокування Маріка?? ЯК? це в 21 ст з ******** зброєю і технологіями!!! мало того, просто мовчки дивитися, спостерігати і чекати, що пуйло само захоче відступитись там! просто вже наводить на думку, що це робиться навмисне, а сьогоднішнє розганяння жінок та родичів бійців АЗОВА ще більше в цьому впевнило. І як же гидко на фоні цієї кривавої героїчної трагедії виглядають позування , самопіар та реклама себе цих арестовичів, подоляків , арахамій, верещучок і тп ПРипиніть це самолюбування негайно!! бо є ще багато питань хто і як розмінував Чонгар і допустив, що ворог просто пішов по півдню,як в себе вдома????? ЧОМУ Зе не відповідає на ці питання?? чому ми повинні з жахом і сльозами спостерігати,як гинуть там наші славні воїни?? ЩО КОНКРЕТНО РОБИТЬ ПРЕЗИДЕНТ,ЩОБ ЇХ ВРЯТУВАТИ??? Пане Бутусов, підіймайте громадськість та журналістів, хай влада кожного дня дає відповіді що зроблено для порятунку Азова???
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05.05.2022 22:11 Відповісти
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05.05.2022 22:21 Відповісти
Чомусь останнім часом часто згадую Журавля та реакцію Зе, тримайтеся люди.
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05.05.2022 22:33 Відповісти
Найгучніше волають про допомогу Азову та ******** клоуна з акаунтів створених в квітні-травні 2022. Звісно , після закінчення війни і з зеленого і з його міньйонів потрібно буде спитати за здачу півдня країни та оточення Маріка, але зараз потрібно або надати конкретні докази зради або закрити пельки до кінця війни і разом працювати на перемогу.Особисто мені здається, що хтось намагається маніпулювати настроями в суспільстві щоб дескредетувати владу та підштовхнути до проведення якоїсь авантюрної військової операції з великими втратами. Деблокада Маріуполя можлива лише в рамках маштабного наступу, який змусив би орків тікати, але зараз коли в них перевага в техніці,авіації та великі резерви живої сили на кордоні наступ просто захлинеться.
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05.05.2022 22:34 Відповісти
НЕ РОЗХИТУЙТЕ ЛОДКУ, НАШОГО ЩУРА ТОШНИТЬ -

Ти так одразу і скажи що розповсюджуєш кацапські наративи, бо теж саме кажуть
кацапи на критику свого ліліпутіна. У нас слава Богу не Кацапія, а вільне суспільство,
настільке вільне що може вибирати клоунів президентами.
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05.05.2022 22:39 Відповісти
Що ще розкажеш цікавого, бо таке лайно гошишь хвилею що заслухатися можна.
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05.05.2022 22:41 Відповісти
Зебіли зробили все, щоб ворог оточив Маріуполь, здавши без бою всі міста півдня, тепер волають про те, що немає сил на деблокаду. Ви кончені зовсім?
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06.05.2022 08:41 Відповісти
Наши пацаны из ВСУ/АЗОВ и морской пехоты, защищая Мариуполь от врага (русских тварей) и не давая им полностью захватить город, фактически публично "опустили" карлика-педофила путина, дырявого ******* кадырова и всю кремлевскую банду отморозков.
А поскольку кацапы коварные и злопамятные мрази, они сделают все чтобы к 9 Мая выбить наших парней из Азовстали, взять в плен и заставить их пройти на параде. Для врага это принципиально, показать 9 мая на камеру пленных с шевронами "Азова". А если у кацапов это не получится и 9 Мая Азов снова выйдет на связь - это будет удар по путинской пропаганде, что Мариуполь захвачен и "смажет всю картинку" для врага. Нельзя дать русским тварям достигнуть этой цели.
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06.05.2022 01:28 Відповісти
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