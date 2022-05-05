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Новини Війна
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У Мелітополі окупанти намагаються відкрити російський банк з рахунками комунальних підприємств, - мер Федоров

мелітополь

Окупаційна влада Мелітополя захопила одне з відділень Ощадбанку і на його базі створює російський банк, який прийматиме платежі за комунальні послуги.

Про це під час прямого ефіру у Фейсбуці сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти захопили одне з відділень Ощадбанку і на його базі намагаються відкрити російський банк, в якому відкрити рахунки наших комунальних підприємств... Схема має такий вигляд: люди платіжки отримуватимуть з новими рахунками, прийматимуть їх у російських банках, а гроші з цих рахунків окупантами розкрадатимуться", - сказав він.

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Федоров також додав, що зараз усі рахунки КП заблоковані. Він також зазначив, що окупанти призначили керівником КП "Водоканал" колаборанта Юрія Онищука, й закликав населення "не сплачувати рахунки, тому що вони будуть розкрадені".

Автор: 

Мелітополь (772) окупація (6740) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+7
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05.05.2022 15:41
+4
Они падлы натренировались на приднестровье, абхазии.
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05.05.2022 15:51
+3
Ага, щас, і В.І.Леніна назначте головою того банку, з пам'ятником при вході.
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05.05.2022 16:08
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Бистрі як срачка
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05.05.2022 15:37 Відповісти
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05.05.2022 15:41 Відповісти
Рашисты -МРАЗИ , НА Х#й из Мелитополя,за корытом "мацква" ‼️☠️☠️☠️ПОДОХНИТЕ ВСЕ В Мелитополе 🪃🪃🪃Черешни не дождётесь ,лучше проваливайте пока живые ‼️Мелитополь- Украина💙💛❤️ Помню,как моя бабуля говорила с презрением "кацапы"🤮
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05.05.2022 16:43 Відповісти
Они падлы натренировались на приднестровье, абхазии.
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05.05.2022 15:51 Відповісти
Ага, щас, і В.І.Леніна назначте головою того банку, з пам'ятником при вході.
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05.05.2022 16:08 Відповісти
Если мелитопольские полицаи это прочитают, то пусть знают - приговор они подписали себе сами. Ответ будет такой, что враг ужаснётся.
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05.05.2022 16:28 Відповісти
Хазяйни! Твари кацапские. Мелитопольци им ответят терактами и партизанщиною. МЕЛИТОПОЛЬ- ЦЕ УКРАЇНА !
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05.05.2022 16:31 Відповісти
Выродки рашистские , на хрен Мелитополю ваши деревянные ⁉️ Звиздуйте пока 🐐не поджарили🔥🔥🔥🔥В
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05.05.2022 16:50 Відповісти
Смотри, как быстро уже оперились эти твари. Какого хрена припёрлись в Мелитополь, это вам не расея, а Украина, п#здуйте в свою сраную рашу, пока ещё есть такая возможность, или же быть вам двухсотыми.
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05.05.2022 17:46 Відповісти
 
 