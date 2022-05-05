У Мелітополі окупанти намагаються відкрити російський банк з рахунками комунальних підприємств, - мер Федоров

Окупаційна влада Мелітополя захопила одне з відділень Ощадбанку і на його базі створює російський банк, який прийматиме платежі за комунальні послуги.

Про це під час прямого ефіру у Фейсбуці сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти захопили одне з відділень Ощадбанку і на його базі намагаються відкрити російський банк, в якому відкрити рахунки наших комунальних підприємств... Схема має такий вигляд: люди платіжки отримуватимуть з новими рахунками, прийматимуть їх у російських банках, а гроші з цих рахунків окупантами розкрадатимуться", - сказав він.

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Федоров також додав, що зараз усі рахунки КП заблоковані. Він також зазначив, що окупанти призначили керівником КП "Водоканал" колаборанта Юрія Онищука, й закликав населення "не сплачувати рахунки, тому що вони будуть розкрадені".