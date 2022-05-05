Британія позбавила Московську біржу статусу "визнаної". Московські інвестори тепер без пільг

Британія відкликала у Московської біржі статус "визнаної біржі". Це позбавить інвесторів податкових пільг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК з посиланням на сайт відомства Британії.

"Скасування визнання Московської фондової біржі дає чіткий сигнал, що нових інвестицій в Росію не буде", - заявила фінансовий секретар казначейства Люсі Фрейзер.

Відтепер інвестори, які торгують на Московській біржі, не зможуть отримати доступ до певних податкових пільг під час торгівлі цінними паперами. Водночас існуючі інвестиції будуть й надалі захищені.

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"Загалом, статус визнаної фондової біржі, є класифікацією, яка присвоюється Управлінням з податкових митних зборів Великобританії з метою оподаткування. Усі цінні папери, які торгуються на біржі, мають податкові пільги", - йдеться у повідомленні.