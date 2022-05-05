Британія позбавила Московську біржу статусу "визнаної". Московські інвестори тепер без пільг
Британія відкликала у Московської біржі статус "визнаної біржі". Це позбавить інвесторів податкових пільг.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК з посиланням на сайт відомства Британії.
"Скасування визнання Московської фондової біржі дає чіткий сигнал, що нових інвестицій в Росію не буде", - заявила фінансовий секретар казначейства Люсі Фрейзер.
Відтепер інвестори, які торгують на Московській біржі, не зможуть отримати доступ до певних податкових пільг під час торгівлі цінними паперами. Водночас існуючі інвестиції будуть й надалі захищені.
"Загалом, статус визнаної фондової біржі, є класифікацією, яка присвоюється Управлінням з податкових митних зборів Великобританії з метою оподаткування. Усі цінні папери, які торгуються на біржі, мають податкові пільги", - йдеться у повідомленні.
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99% відсотків всіх не-китайських фін. установ зареєстровані у британському FSA (Financial Services Athority,) що дає право майже автоматично торгувати на будь якій площадці, від Лондона до São Paulo тощо.
Додатковим бонусом є неможливість навіть у майбутньому продавати суверенний борг росії нерезидентам у російському правовому полі. Що це означає - поцікавтеся епопеєю Аргентини.