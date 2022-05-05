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Британія позбавила Московську біржу статусу "визнаної". Московські інвестори тепер без пільг

біржа

Британія відкликала у Московської біржі статус "визнаної біржі". Це позбавить інвесторів податкових пільг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК з посиланням на сайт відомства Британії.

"Скасування визнання Московської фондової біржі дає чіткий сигнал, що нових інвестицій в Росію не буде", - заявила фінансовий секретар казначейства Люсі Фрейзер.

Відтепер інвестори, які торгують на Московській біржі, не зможуть отримати доступ до певних податкових пільг під час торгівлі цінними паперами. Водночас існуючі інвестиції будуть й надалі захищені.

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"Загалом, статус визнаної фондової біржі, є класифікацією, яка присвоюється Управлінням з податкових митних зборів Великобританії з метою оподаткування. Усі цінні папери, які торгуються на біржі, мають податкові пільги", - йдеться у повідомленні.

біржа (563) Велика Британія (5647) москва (1264) торги (130) обмеження (245)


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Бритам-черговий респект. Расєя впєрдє-била єсть і будєт всєгда...
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05.05.2022 15:38 Відповісти
Північна Корея на фоні рашостану виглядає демократичною країною
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05.05.2022 15:41 Відповісти
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05.05.2022 16:16 Відповісти
😃😃😃 ахахахаха +5
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05.05.2022 16:46 Відповісти
****** na VOrotnik)
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05.05.2022 15:47 Відповісти
А почему только сейчас?
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05.05.2022 15:55 Відповісти
Будуть торгувати на біржі "лаптями"! МЛБ - московская лапотная биржа! 😂🤣
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05.05.2022 16:22 Відповісти
І валянками також: (ф'ючерсні контракти на зиму)!
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05.05.2022 16:25 Відповісти
Це реально ж0па холдингу ММВБ і її підрозділам типу РТС. Жоден з великих не-китайських брокерів, як то Goldman, Morgan Sanley, SocGen etc не буде працювати з невизнаною біржею. Ще раз повторюю, жоден.
99% відсотків всіх не-китайських фін. установ зареєстровані у британському FSA (Financial Services Athority,) що дає право майже автоматично торгувати на будь якій площадці, від Лондона до São Paulo тощо.
Додатковим бонусом є неможливість навіть у майбутньому продавати суверенний борг росії нерезидентам у російському правовому полі. Що це означає - поцікавтеся епопеєю Аргентини.
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05.05.2022 16:43 Відповісти
 
 