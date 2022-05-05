Угорщина готова відбудовувати Київщину та приймати на лікування українських військових, - Сійярто

Угорщина готова брати участь у відновленні зруйнованої під час війни інфраструктури у Київській області та прийматиме на лікування українських військових.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на міжнародній конференції донорів для України у Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми готові брати участь у відновленні шкіл та лікарень у Київській області. Якщо київська влада запропонує іншу локацію, ми також готові", - сказав Сійярто.

Міністр також заявив, що Будапешт готовий надати мобільні будинки для переселенців у західних областях України, як тільки буде необхідно.

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За словами Сійярто, Угорщина прийняла 627 тисяч біженців з України, надає їм прихисток і їжу, а також пропонує роботу тим, хто хоче залишитись на довший час.

"Ми також готові надати тисячі стипендій для українських студентів в угорських університетах, щоб вони могли продовжити або завершити своє навчання", - сказав Сійярто.

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Угорщина також готова приймати на лікування поранених українських військових без обмежень за кількістю, і 130 дітей, які потребують спеціалізованого лікування.

"Я хочу дуже чітко сказати тут: Угорщина підтримує Україну і її суверенітет. Ми чітко розділяємо хто напав і хто зазнав нападу. І ми засуджуємо воєнну агресію Росії проти України і низку порушень прав людини та закликаємо до розслідування можливих воєнних злочинів", - сказав Сійярто.

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