Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох дронів та ліків для фронту. ФОТО
Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання двох дронів та ліків для фронту.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Потрібна термінова допомога на фронт. Термінова, бо рашисти атакують. В понеділок потрібно выкупили 2 дрона 108 тис, та ліків майже на 30 тис. Бійці хворіють, бо в полях та окопах ще холодно. Орки знову збили декілька дронів. Без дронів, як без очей, розвідка, коректування вогню, зброс. Тривають пекельні бої , наши бійці відбивабть атаки россіян. Гинуть найкращі , в шпиталях багато поранених. Зрозумійте, що на фронті зараз адіще", - йдеться у дописі.
Юсупова також повідомила що придбано за зібрані раніше кошти: "На цьому тижні оплатила Autel 2 Pro+ smart controller 126 тис, оплатила Аутел lite 1800 евро, купила 35 тактичних окулярів на 900$, це все ще в дорозі. Дещо вже бійці отримали і дуже дякують".
Прошу, в кого є можливість допомагати фронту, наши хлопці захищають кожного з нас, звертається волонтерка.
Реквізити для допомоги:
5375411504293973 Монобанк
Отримувач Юсупова Наталія
IBAN UA753220010000026204306753142.
ІПН/ЄДРПОУ 2653916860
5375 4141 2065 9130 Монобанк
IBAN UA883220010000026205308073238
ІПН/ЄДРПОУ 1518803304
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5437590090303159 Райфазен банк.
iBAN UA743229040000000002620836342.
Перевод закордону Paypal
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Тут видно, як Порошенко не розвивав
И финансовая в том числе.
Почему же за покупкой двух дронов надо обращаться к простым гражданам ?