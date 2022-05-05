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Новини Війна
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Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох дронів та ліків для фронту. ФОТО

юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання двох дронів та ліків для фронту.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Потрібна термінова допомога на фронт. Термінова, бо рашисти атакують. В понеділок потрібно выкупили 2 дрона 108 тис, та ліків майже на 30 тис. Бійці хворіють, бо в полях та окопах ще холодно. Орки знову збили декілька дронів. Без дронів, як без очей, розвідка, коректування вогню, зброс. Тривають пекельні бої , наши бійці відбивабть атаки россіян. Гинуть найкращі , в шпиталях багато поранених. Зрозумійте, що на фронті зараз адіще", - йдеться у дописі.

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох дронів та ліків для фронту 01
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох дронів та ліків для фронту 02
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох дронів та ліків для фронту 03

Також читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання дрона з дисплеєм для десантного розвідбатальйону. ФОТО

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох дронів та ліків для фронту 04

Юсупова також повідомила що придбано за зібрані раніше кошти: "На цьому тижні оплатила Autel 2 Pro+ smart controller 126 тис, оплатила Аутел lite 1800 евро, купила 35 тактичних окулярів на 900$, це все ще в дорозі. Дещо вже бійці отримали і дуже дякують".

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох дронів та ліків для фронту 05
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох дронів та ліків для фронту 06
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох дронів та ліків для фронту 07
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох дронів та ліків для фронту 08

Також читайте: Воїнам на Донбасі терміново потрібні два тепловізори та дизельний генератор: волонтерка Юсупова просить українців допомогти. ФОТОрепортаж


Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох дронів та ліків для фронту 09

Прошу, в кого є можливість допомагати фронту, наши хлопці захищають кожного з нас, звертається волонтерка.

Реквізити для допомоги:

5375411504293973 Монобанк

Отримувач Юсупова Наталія

IBAN UA753220010000026204306753142.

ІПН/ЄДРПОУ 2653916860

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

.

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод закордону Paypal

[email protected]

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох дронів та ліків для фронту 10

Автор: 

допомога (8430) волонтери (1339) Юсупова Наталія (197)


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Топ коментарі
+12
Арестович уверяет, что американская помощь используется эффективно.
И финансовая в том числе.
Почему же за покупкой двух дронов надо обращаться к простым гражданам ?
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05.05.2022 16:15
+8
Скажу честно, у меня разрыв шаблона : 2мя строчками ниже Финляндия дает 70 лямов юро на армию, а тут собирают на коптеры где бабло зеленые ? смотрел видос : бойцы собирают кацапские патроны, СВД и бегают с калашами где помощь зебилы ?!!!!
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05.05.2022 16:37
+7
Наталя,дякую за вашу роботу.Переказав скільки міг.
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05.05.2022 16:16
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05.05.2022 16:10 Відповісти
Зеленим асфальтом замінити ніяк не можна ?
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05.05.2022 16:11 Відповісти
ну і нахрена подібні тиради? Або допомагайте,або мовчіть,бо цинізм аж зашкалює.
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05.05.2022 16:15 Відповісти
Ну сказано неуместно, конечно, так как прошлое не изменить. Но возмущение очень сильное. Закупать битум у Лукашенко, спонсируя его унижать белорусов за счет этих нефтедолларов, притом прямо в кошелек к нему выдавать эти деньги компании-прокладке, которая всю прибыль себе забирает от виртуальной перепродажи, когда весь народ умолял всеми способами все отдать в армию. Но Порошенко был не лучше. Открываем график финансирования армии и он его вообще не поднимал, а Зеля поднял, правда не за счет себя, а за счет эффекта от экономических реформ. Оба сделали крайне мало, но на фоне Кучмы, который слил ракеты (плевать на ЯО Кравчука), они просто святые защитники Родины.
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05.05.2022 16:19 Відповісти
http://opk.com.ua/%D0%BC%D0%BE%D1%83-%D0%B2-2020-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C/ http://opk.com.ua/моу-в-2020-виділили-вдвічі-менше-від-реаль/

Тут видно, як Порошенко не розвивав
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05.05.2022 16:36 Відповісти
Сказано умстно.
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05.05.2022 17:30 Відповісти
Німі не зеленщину ідуть і діточок своїх ведуть .
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05.05.2022 16:21 Відповісти
Дорогуша, такие тирады просто небходимы. Вот например недавно некий гражданин Коломойский, друг Зеленского, приобрел автогаз, у госструкур, за половину цены, и бюджет недосчитался 395 миллионов гривен. Теперь вам вопрос - Сколько дронов недосчитались ВСУ? А лично я, в тоже время, своим сыновьям покупал броненоски, разгрузки и т.д., в Австрии, за свои деньги. Кому война, а зелени мама родная, да?
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05.05.2022 17:29 Відповісти
Арестович уверяет, что американская помощь используется эффективно.
И финансовая в том числе.
Почему же за покупкой двух дронов надо обращаться к простым гражданам ?
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05.05.2022 16:15 Відповісти
Так Арестович имеет в ввиду эффективность в зеленые карманы . Это да .
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05.05.2022 16:29 Відповісти
🤣🤣🤣🤣 дибіл блеать. То Юсупова шахрайка ще та. Подивіться її фото, як вона виглядає.
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05.05.2022 16:54 Відповісти
У тебя есть доказательства, балабол?
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05.05.2022 16:57 Відповісти
А медикаменты? Сколько медикаментов передали Украине ! И где они? Осели в карманах бизнесменов от медицины! Все имеют свою долю. Кроме ребят, которые на фронте! Волонтеры должны покупать медикаменты!!, у кого? У бизнесменов
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05.05.2022 17:25 Відповісти
Наталя,дякую за вашу роботу.Переказав скільки міг.
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05.05.2022 16:16 Відповісти
+
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05.05.2022 16:24 Відповісти
Скажу честно, у меня разрыв шаблона : 2мя строчками ниже Финляндия дает 70 лямов юро на армию, а тут собирают на коптеры где бабло зеленые ? смотрел видос : бойцы собирают кацапские патроны, СВД и бегают с калашами где помощь зебилы ?!!!!
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05.05.2022 16:37 Відповісти
На оформление перещёта денег и покупку оборудования уходит время. А коптеры нужны уже вчера.
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05.05.2022 16:58 Відповісти
Перерахував гроші на вказаний ібанк - повернулись , неправильні реквізити. На карточку нехочу, вказуйте правильні банківські реквізити: єдрпоу, отримувач, банк, рахунок
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05.05.2022 17:08 Відповісти
На початку війни ми всі перераховували гроші на армію. Бо хто ж як не ми? Зараз, коли йде допомога з усього світу такі повідомлення виглядають як блюзнірство. Я не стверджую, що це так, але так виглядає. То може треба вимагати вже нарешті ці гроші з тих хто їх розподіляє?
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05.05.2022 17:30 Відповісти
Меня интересует позиция ФОП Соловьевой
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05.05.2022 18:50 Відповісти
Юсупова из Днепропетровска. Интересно, а она близка к Коломойскому?
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06.05.2022 21:44 Відповісти
 
 