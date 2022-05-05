Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох дронів та ліків для фронту. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання двох дронів та ліків для фронту.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Потрібна термінова допомога на фронт. Термінова, бо рашисти атакують. В понеділок потрібно выкупили 2 дрона 108 тис, та ліків майже на 30 тис. Бійці хворіють, бо в полях та окопах ще холодно. Орки знову збили декілька дронів. Без дронів, як без очей, розвідка, коректування вогню, зброс. Тривають пекельні бої , наши бійці відбивабть атаки россіян. Гинуть найкращі , в шпиталях багато поранених. Зрозумійте, що на фронті зараз адіще", - йдеться у дописі.







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Юсупова також повідомила що придбано за зібрані раніше кошти: "На цьому тижні оплатила Autel 2 Pro+ smart controller 126 тис, оплатила Аутел lite 1800 евро, купила 35 тактичних окулярів на 900$, це все ще в дорозі. Дещо вже бійці отримали і дуже дякують".









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Прошу, в кого є можливість допомагати фронту, наши хлопці захищають кожного з нас, звертається волонтерка.

Реквізити для допомоги:

5375411504293973 Монобанк

Отримувач Юсупова Наталія

IBAN UA753220010000026204306753142.

ІПН/ЄДРПОУ 2653916860

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

.

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод закордону Paypal

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