Штайнмайєр і Зеленський у телефонній розмові усунули "непорозуміння з минулого" (оновлено)

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як повідомила канцелярія федерального президента, під час 45-хвилинної бесіди було усунуто "непорозуміння з минулого". Президент ФРН запевнив Україну у повній підтримці.

Президент України розмову із Штайнмаєром назвав "доброю і конструктивною".

Провів добру, конструктивну, дуже важливу розмову з федеральним президентом Німеччини паном Штайнмайєром. Подякував за потужну підтримку України. Очікуємо на її посилення. Лідерська позиція Німеччини важлива для протидії агресії РФ. Повідомив про ситуацію на фронті, критичний стан справ у Маріуполі", - написав Зеленський у твіттері.

Також читайте: Для Німеччини є проблемою те, що Штайнмаєра попросили не приїжджати до Києва, - Шольц

Нагадаємо, у середині квітня Штайнмаєр мав намір відвідати Київ разом із президентами країн Балтії та Польщі, але, за його словами, дістав сигнал про небажаність такого візиту з боку офіційного Києва. Президент Володимир Зеленський заявляв, що ні він, ні його Офіс не отримували офіційного звернення щодо візиту федерального президента Німеччини в Україну.