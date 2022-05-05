Штайнмайєр і Зеленський у телефонній розмові усунули "непорозуміння з минулого" (оновлено)
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Як повідомила канцелярія федерального президента, під час 45-хвилинної бесіди було усунуто "непорозуміння з минулого". Президент ФРН запевнив Україну у повній підтримці.
Президент України розмову із Штайнмаєром назвав "доброю і конструктивною".
Провів добру, конструктивну, дуже важливу розмову з федеральним президентом Німеччини паном Штайнмайєром. Подякував за потужну підтримку України. Очікуємо на її посилення. Лідерська позиція Німеччини важлива для протидії агресії РФ. Повідомив про ситуацію на фронті, критичний стан справ у Маріуполі", - написав Зеленський у твіттері.
Нагадаємо, у середині квітня Штайнмаєр мав намір відвідати Київ разом із президентами країн Балтії та Польщі, але, за його словами, дістав сигнал про небажаність такого візиту з боку офіційного Києва. Президент Володимир Зеленський заявляв, що ні він, ні його Офіс не отримували офіційного звернення щодо візиту федерального президента Німеччини в Україну.
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-Штанмая! Сколько лет, сколько зим❗🙂
Причина в следующем: после того, как ВСУ наколошматило 700 танков и 2000 ббм ************ и начало разбирать эту груду железа по винтикам, оказалось, что всё это железо просто напичкано прицелами и электроникой из Германии и Франции, произведёнными и поставленными в рашку ПОСЛЕ введения санкций ещё 2014-2015 годов (и которые никто не отменял).
И цена текущих скудных хоть чего-то (тяжелое - по прежнему не дают) из Германии, и уже предоставляемого тяжелого вооружения из Франции - это не озвучивание на весь мир, громкои каждый день, Украиной вопроса наказания и приватных компаний, и самих правительств (в лице "разрешающих органов" и первых лиц государств, без которых это вообще не поставляется) в этих странах за эти поставки.
Поэтому - всё правильно делает наш МИД и Зеля, в данном случае, этих тварей нужно тыкать носом и выжимать из них, сук вида "и нашам, и вашим, а что деларируем другое - так реал-политик же" - по-максимуму, всем показывая их реальное место на политической карте мира. А в политике они сейчас - пигмеи безвольные, обе страны.
А що Україна спочатку нахєр послала президента Німеччини, а потім все ж таки погодилась домовлятися - залишиться надовго.
Реєстрація: 04 квітня 2022
Реєстрація: 15 березня 2022
боти такі кумедні
До твого відома я з Миколаєва і тут зареєстрований раніше тебе, просто такі дебіли як ти мене деактивують. Подивись старі теми та найдеш мене під тим іменем в різних варіантах. Дебілоїд подумати що люди міняють ніки через різні причини, забув пароль, поміняв пошту чи інші розуму не хватило, але це зрозуміло звідки в зеленого дебіла мізки.
Поэтому Зеленскому не надо из себя невинность изображать - за происходящее в Украине он ответственен куда больше Штайнмаера, только ему не особо нравится вспоминать об этом.
И носом его надо в это тыкать уж точно не меньше.
Щоб таки закидони кидати треба мати моральний авторитет, а так убога потвора, у якої досі на вухах сидить єрмак, татаров, олександр чалий (автор харківських угод), виглядає як тупориле хамло
Наш президент ну дуже тямущий, правда тільки в деяких речах, інколи навіть доходить до нього, але не відразу, а з часом і то не факт)
Свідомі білоруси в шоці і нічого не зрозуміли:
https://charter97.org/ru/news/2022/5/5/466401/
Тож "свідомим білорусам" - треба забути про бєлорашку, якщо не бажають брати участь в сплаті репарацій. Або організовувати збройне повалення диктатора, повну зміну назви країни та відмову від зобов'язань попередніх урядів - за що теж отримають на горіхи років на 50.
Реєстрація: 03 березня 2022
С Шольцем давайте решать.
Зрозумійте - з дипломатичної точки зору Україна все правильно робить зараз: спочатку, коли стали відомі докази порушення режиму санкцій з боку Німеччини, зробила дипломатичний демарш у відношенні до посадовця, який в самій Німеччині має не дуже багато влади та впливу. Потім демонстративно - помирилася.
Тобто - показала свою правоту, свою волю та свою здатність все ж таки домовлятись, коли цього вимагає ситуація. Наприклад, за розширення військових поставок.
С другой стороны, в Германии все еще полно откровенных любитлей и рашки, и формулы "надо просто перестать стрелять". Недавно одну такую, Сару Вагенкнехьт, на ток-шоу на запчасти разбирали.
Щодо постаті Штанмайєра - ви, думаю, помиляєтесь. Він навіть не озвучує нічого - канцлер сам може все що бажає озвучити, з будь-яких питань, озвучує. В нього взагалі ніяких повноважень щось там казати - немає. Тільки в надзвичайній ситуації типу війни. Тож політично - він майже нуль.
А як там до кого в Німеччині відносяться - то вже не дуже цікаво. ВЖЕ знайдуться, за бажанням притиснути, люди і країни, що пельку ідіотам, які допустили значущого порушення санкцій, заткнуть добре та якісно. Чи ви думаєте, чого це Борис Джонсон та високопосадовці Великобританії "в кожній дирці затичка" зараз? Вже встигли навіть Фінляндії пообіцяти напряму вписатись за неї, якщо рашка нападе.
Все просто: 2 попередні відверто продажні (путлєру) канцлери - Шредер та Меркель, перетворили Німеччину просто на 0 (НУЛЬ) в геополітиці.
А то думали, что навсегда поссорились. "Мадридский двор" какой -то !
Ну о том, что власть с её представителями невысокого воспитания и умеет хамить, уже начинают догадываться в Европе и, слава Богу, толерантны и снисходительны. Но, "осадок остался", и,
при случае, выпадет, как в химии. Ну что, дескать, с них ... возьмёшь! Дипломатия - это хождение
по канату. А наш посол гражданин Мельник, красава, всем им, буржуям, дал, показал, "где раки зимуют", а то жрут рябчиков с ананасами и не давятся! С важным видом, на ломаном немецком, чтоб знали, на будущее! И ещё расскажем, и не один раз, и не только немчуре, пусть все боятся!
Вот мы какие крутые вместе с нашим дорогим президентом! Мы же туфлёй по трибуне не стучим, как когда то наши руководители, выросли уже.
Я помню.