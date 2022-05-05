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Штайнмайєр і Зеленський у телефонній розмові усунули "непорозуміння з минулого" (оновлено)

зеленский,штайнмайер

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як повідомила канцелярія федерального президента, під час 45-хвилинної бесіди було усунуто "непорозуміння з минулого". Президент ФРН запевнив Україну у повній підтримці.

Президент України розмову із Штайнмаєром назвав "доброю і конструктивною".

Провів добру, конструктивну, дуже важливу розмову з федеральним президентом Німеччини паном Штайнмайєром. Подякував за потужну підтримку України. Очікуємо на її посилення. Лідерська позиція Німеччини важлива для протидії агресії РФ. Повідомив про ситуацію на фронті, критичний стан справ у Маріуполі", - написав Зеленський у твіттері.

Також читайте: Для Німеччини є проблемою те, що Штайнмаєра попросили не приїжджати до Києва, - Шольц

Нагадаємо, у середині квітня Штайнмаєр мав намір відвідати Київ разом із президентами країн Балтії та Польщі, але, за його словами, дістав сигнал про небажаність такого візиту з боку офіційного Києва. Президент Володимир Зеленський заявляв, що ні він, ні його Офіс не отримували офіційного звернення щодо візиту федерального президента Німеччини в Україну.

Автор: 

Німеччина (7470) Зеленський Володимир (24268) Штайнмаєр Франк-Вальтер (346)


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Топ коментарі
+58
Давно пора не тратить силы на международную грызню. Много кто ошибался и продавался, главное, что кто-то готов исправить ошибки, а кто-то пока нет. А враг в мире есть только один - плешивый гэбэшник. Его нужно уничтожить. И точка.
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05.05.2022 16:22
+43
Якийсь бразильський серіал
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05.05.2022 16:20
+30
За їх відносини переживаємо всією країною. історія не менш драматична ніж у Макрона з путіной
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05.05.2022 16:24
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Якийсь бразильський серіал
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05.05.2022 16:20 Відповісти
За їх відносини переживаємо всією країною. історія не менш драматична ніж у Макрона з путіной
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05.05.2022 16:24 Відповісти
формулу переписали? чи додали ікс ігрек?
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05.05.2022 16:34 Відповісти
-Зеля братуха!!🙂
-Штанмая! Сколько лет, сколько зим❗🙂
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05.05.2022 16:38 Відповісти
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05.05.2022 16:59 Відповісти
С*ука... Із цієї "формули" почалася війна... Бо Зе х*йлу пообіцяв "прийняти дирляндію", а потім - запетляв. Гопнік з пітера "образився" і вирішив помститися...
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05.05.2022 19:54 Відповісти
Штаны и колбаса...
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05.05.2022 17:02 Відповісти
ну и славненько !!!
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05.05.2022 16:21 Відповісти
Шашлик в Трускавці і все зер гут. А ми переживали
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05.05.2022 18:12 Відповісти
Давно пора не тратить силы на международную грызню. Много кто ошибался и продавался, главное, что кто-то готов исправить ошибки, а кто-то пока нет. А враг в мире есть только один - плешивый гэбэшник. Его нужно уничтожить. И точка.
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05.05.2022 16:22 Відповісти
Вы хоть понимаете, почему Штанмайеры и Шольцы на словах так "поддерживают" последний месяц Украину, и почему вообще они не "обиделись", а продолжали добиваться "забыть прошлое"?

Причина в следующем: после того, как ВСУ наколошматило 700 танков и 2000 ббм ************ и начало разбирать эту груду железа по винтикам, оказалось, что всё это железо просто напичкано прицелами и электроникой из Германии и Франции, произведёнными и поставленными в рашку ПОСЛЕ введения санкций ещё 2014-2015 годов (и которые никто не отменял).

И цена текущих скудных хоть чего-то (тяжелое - по прежнему не дают) из Германии, и уже предоставляемого тяжелого вооружения из Франции - это не озвучивание на весь мир, громкои каждый день, Украиной вопроса наказания и приватных компаний, и самих правительств (в лице "разрешающих органов" и первых лиц государств, без которых это вообще не поставляется) в этих странах за эти поставки.

Поэтому - всё правильно делает наш МИД и Зеля, в данном случае, этих тварей нужно тыкать носом и выжимать из них, сук вида "и нашам, и вашим, а что деларируем другое - так реал-политик же" - по-максимуму, всем показывая их реальное место на политической карте мира. А в политике они сейчас - пигмеи безвольные, обе страны.
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05.05.2022 16:52 Відповісти
Не треба видумувати елдак сказав що зедебіл зателефонував а німцям пофіг, США попросило, но при вступі в ЄС все згадають
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05.05.2022 17:01 Відповісти
Хто там що сказав, хто там кого попросив та хто першим подзвонив - то через рік чи два - забудеться.

А що Україна спочатку нахєр послала президента Німеччини, а потім все ж таки погодилась домовлятися - залишиться надовго.
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05.05.2022 17:10 Відповісти
Дебіл-твоя сутність!
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05.05.2022 17:53 Відповісти


Реєстрація: 04 квітня 2022
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05.05.2022 18:21 Відповісти
Какая мне разница какого числа ты народился кремлебот со стажем если ты несешь чушь. Я смотрю на то что ты говоришь а не на дату твого рождения лол
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05.05.2022 19:47 Відповісти
написав "небот" з проксі та



Реєстрація: 15 березня 2022

боти такі кумедні
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05.05.2022 21:15 Відповісти
Ти тупий дебіл якщо показуєш дату реєстрації та хочеш тим сказати що я бот?
До твого відома я з Миколаєва і тут зареєстрований раніше тебе, просто такі дебіли як ти мене деактивують. Подивись старі теми та найдеш мене під тим іменем в різних варіантах. Дебілоїд подумати що люди міняють ніки через різні причини, забув пароль, поміняв пошту чи інші розуму не хватило, але це зрозуміло звідки в зеленого дебіла мізки.
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05.05.2022 21:54 Відповісти
навпаки, після цієї дати 24.02.2022 більшість пише боневтік і т.д., і ось їх питання розмінування мостів на Крим не цікавить, відсутність мінування на півночі - не цкавить, вивидення майже всіх військ з Сумської та Чернігівської областей напередодні вторгнення - не цікавить, затримка з введенням війського стану на 18 год з початку війни (а саме з моменту введення військового стану Залужний отримує всі права Головнокомедувача стосовно ЗСУ, отримує право переміщувати сили та засоби, можна почати видавати зброю теорбороні і т.д.) - не цікавить. Не ліпіть з шмарклі героя, він герой бо армія наша - герої
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05.05.2022 18:59 Відповісти
В Украине бизнес с рахой тоже занимал не последнюю роль. И тот же Зеленский весьма способствовал его расширению. Причем были попытки протолкнуть бизнес-проекты с вполне себе политической прокладкой - дискуссии о воде для Крыма помните?

Поэтому Зеленскому не надо из себя невинность изображать - за происходящее в Украине он ответственен куда больше Штайнмаера, только ему не особо нравится вспоминать об этом.

И носом его надо в это тыкать уж точно не меньше.
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05.05.2022 17:28 Відповісти
..Почему-то в стране на официальном уровне ни слова не говорится, что война полностью похоронила политику Зеленского-миротворца. А это была как раз та ошибка, которая больше, чем преступление.
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05.05.2022 17:32 Відповісти
Орест, ты такой эксперт, как я девственница. Все, кто сейчас нам помогает, начали это делать, только, когда увидели стойкость и героизм наших военных. Кто раньше, кто позже. А Ермак и Зеленский и вся остальная шобла ведут себя, как актеры 95 квартала. Не политики и государственные деятели. Одному мозгов не хватает, ну разве, тексты заготовленные читать может. А другой, явный враг и вредитель. Нам не раз, еще придется, что-то просить у немцев.
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05.05.2022 17:37 Відповісти
Я б погодився, тоді я хочу отримати право всюди тикати зе в його слова про повію, сеньора голодомора, сайтісь пасірідіне, руцке не переходят граніцу - то просто граніца двігаїця, і т.д.. Щось я не бачу щоб зе вибачився.
Щоб таки закидони кидати треба мати моральний авторитет, а так убога потвора, у якої досі на вухах сидить єрмак, татаров, олександр чалий (автор харківських угод), виглядає як тупориле хамло
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05.05.2022 18:53 Відповісти
Выжимать надо, но нельзя при этом становиться в позу Наполеона (что очень часто случается с клованом). Деликатнее надо, вообще ВЕЛЬД ПОЛИТИК не для зелени, уровень не тот. Не вытягивают. Чем думали пресловутые 73 процента- наверное шаурмой и шашлыками...
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05.05.2022 18:54 Відповісти
Вангую: зебіли у коментар Штайнмаєра обирати не будуть! 😊 Що стосується Зєлєнского, то це добре, що деякі речі він починає розуміти.
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05.05.2022 16:22 Відповісти
Що стосується Зєлєнского, то це добре, що деякі речі він починає розуміти.

Наш президент ну дуже тямущий, правда тільки в деяких речах, інколи навіть доходить до нього, але не відразу, а з часом і то не факт)
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05.05.2022 16:33 Відповісти
інколи взагалі не доходить.. але він любить еврохамію і е*блака...
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05.05.2022 16:35 Відповісти
Ермака Зеленский не любит, а боится.
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05.05.2022 17:40 Відповісти
Ось тут ще не доходить.
Свідомі білоруси в шоці і нічого не зрозуміли:

https://charter97.org/ru/news/2022/5/5/466401/
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05.05.2022 16:40 Відповісти
"Свідомі білоруси" - всі виїхали з бєлорашки. А те біосміття, що там залишилось - будуть разом з путлєром репарації та контрибуції платити Україні наступні 20-30 років. За 650 ракет, випущених з території бєларашки по Україні, тисячі вильотів винищувачів та бомбардувальників, що бомили міста України, а також за 60'000 орків з купою заліза, що прийшли у нашу країну з території бєлорашки.

Тож "свідомим білорусам" - треба забути про бєлорашку, якщо не бажають брати участь в сплаті репарацій. Або організовувати збройне повалення диктатора, повну зміну назви країни та відмову від зобов'язань попередніх урядів - за що теж отримають на горіхи років на 50.
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05.05.2022 16:58 Відповісти
ну то й добре,чекаємо на німецькі гостинці
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05.05.2022 16:23 Відповісти
Скидай штани, Штайнмаєр, прана прийшла!
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05.05.2022 16:24 Відповісти
Земан теж прогинався під пуйла. Але потім зізнався, що подумати не міг, що кацапи такі звірі.
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05.05.2022 16:25 Відповісти
В принципі викликає задоволення
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05.05.2022 16:27 Відповісти
Штанмаєш трохи сів на мілину
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05.05.2022 16:28 Відповісти
😊 Не треба фантазії Подоляка видавати за факт. Т Зєля трохи вкурився у тему. І це зрозуміло, коли уважно новину почитати.
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05.05.2022 17:06 Відповісти
Що привезе? Бо з пустими руками - хай в Чад їде.
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05.05.2022 16:29 Відповісти
Оружие давай,немецкое недоразумение
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05.05.2022 16:32 Відповісти
Ну що сталеві яєчка заржавіли ?! АХАХА!
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05.05.2022 16:38 Відповісти
Слава Богу! Нам достатньо і одного ворога кацапстану.
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05.05.2022 16:41 Відповісти
це правильно, бо "ліверка" може образитись, а тоді до Євросоюзу не приймуть.
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05.05.2022 16:43 Відповісти
Добра новина. Нарешті перестали прислуховуватися до дЕрмака. Кулеба наш молодець, гарно вирулів.
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05.05.2022 16:43 Відповісти


Реєстрація: 03 березня 2022
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05.05.2022 18:19 Відповісти
Слава Богу, что наконец молодым, горячим дошло-во время войны не время выбирать позы для демонстрации эмоций. Нервы в коробочку и работаем по формуле-все для победы! Германия, даешь производство Леопардов и САУ в кратчайшие сроки!
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05.05.2022 16:44 Відповісти
Хтось розумний пояснив Боневтіку що воно трохи дебільне і треба бігом поцьомати Штайнмаєра в зад поки не пізно, і як тепер на цьому фоні виглядять зелені лохи і їх холуї, особливо одна тупа вівця.
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05.05.2022 16:45 Відповісти
Ну і добре
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05.05.2022 16:47 Відповісти
Мир, дружба, жвачка, главное не до усра...
С Шольцем давайте решать.
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05.05.2022 16:49 Відповісти
Хрипатику надо почаще мозги подрихтовывать, а то он начинает терять берега!
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05.05.2022 16:52 Відповісти
А чи не Німеччина "втратила береги", коли продавала товари військового призначення, якими просто начинені танки та ббм рашки, які зараз тисячами наші хлопці розкурочують? І при цьому за 8 років навіть стрілецької зброї Україні не дозволяла постачати?!?

Зрозумійте - з дипломатичної точки зору Україна все правильно робить зараз: спочатку, коли стали відомі докази порушення режиму санкцій з боку Німеччини, зробила дипломатичний демарш у відношенні до посадовця, який в самій Німеччині має не дуже багато влади та впливу. Потім демонстративно - помирилася.

Тобто - показала свою правоту, свою волю та свою здатність все ж таки домовлятись, коли цього вимагає ситуація. Наприклад, за розширення військових поставок.
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05.05.2022 17:04 Відповісти
Туфта це все зелені дебіли тільки за рік купили вугілля і електроенергії на 3 млрд. от і профінансували.
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05.05.2022 17:07 Відповісти
По поводу "влади та впливу Штайнмаєра в Німеччині": вы просто не понимаете роль Штайнмаера. Его роль - представлять, исключительно представлять лицо Германии, и озвучивать уже принятые решения и декларации о намерениях, а вовсе не принимать политические решения. Послать Штайнмаера обозначает плюнуть в лицо Германии, послать Германию на уровне "идите нах, мы с вами вообще ни о чем разговаривать не хотим". В Германии все понимают, что Зеленский - "мальчик, вообще-то, не политик", и поэтому относятся к выкрутасам "офиса президента" сочувственно, как к ребеночку, который наделал в штаники, но не со зла, а по недоразумению, и стараются публично не указывать на техническую неподготовленность и непродуманность зеленой влады.
С другой стороны, в Германии все еще полно откровенных любитлей и рашки, и формулы "надо просто перестать стрелять". Недавно одну такую, Сару Вагенкнехьт, на ток-шоу на запчасти разбирали.
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05.05.2022 17:38 Відповісти
Про зелю - все зрозуміло. Він просто хєрограй. І цим все сказано. Стати з хєрограя "справжнім державним діячем" - неможливо. Просто за ним зараз відносно правильні люди стоять.

Щодо постаті Штанмайєра - ви, думаю, помиляєтесь. Він навіть не озвучує нічого - канцлер сам може все що бажає озвучити, з будь-яких питань, озвучує. В нього взагалі ніяких повноважень щось там казати - немає. Тільки в надзвичайній ситуації типу війни. Тож політично - він майже нуль.

А як там до кого в Німеччині відносяться - то вже не дуже цікаво. ВЖЕ знайдуться, за бажанням притиснути, люди і країни, що пельку ідіотам, які допустили значущого порушення санкцій, заткнуть добре та якісно. Чи ви думаєте, чого це Борис Джонсон та високопосадовці Великобританії "в кожній дирці затичка" зараз? Вже встигли навіть Фінляндії пообіцяти напряму вписатись за неї, якщо рашка нападе.

Все просто: 2 попередні відверто продажні (путлєру) канцлери - Шредер та Меркель, перетворили Німеччину просто на 0 (НУЛЬ) в геополітиці.
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05.05.2022 19:19 Відповісти
Поки туповаті президенти (обидва) порозумілись, пролилось море крові української.
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05.05.2022 17:01 Відповісти
Аби тепер Штандартенмаєр не придумав другу "формулу" - щоб Україна здалася москалям.
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05.05.2022 17:04 Відповісти
ну і добре. Якщо у цього дядька нарешті пазли склалися - то й привітаємо його.
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05.05.2022 17:14 Відповісти
Ладно, фіг з ним з тим Штанмайєром. Нехай приїжджає, бо нам потрібні німецькі танки.
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05.05.2022 17:22 Відповісти
Але з Мельником негарно вийшло, бо складається так, що Зеленський його підставив.
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05.05.2022 17:24 Відповісти
Мельник в самОй Германии воспринимается уже больше как шоумен, чья задача - ворошить политическое болото и привлекать внимание к попыткам тормозить и увиливать от союзничества. Немецким политикам некоторые вещи говорить не с руки, хоть и хотелось бы, а когда третья сторона что-то такое скажет, о чем все думали, но боялись произнести - то вроде и хорошо, хоть и неприлично. Но тут надо очень тонко границу чувствовать. Мельник уже на этой границе и даже немного за ней.
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05.05.2022 17:43 Відповісти
Ах, какое счастье, что наш президент сниза шёл и поговорил с каким то Штайнмайером!
А то думали, что навсегда поссорились. "Мадридский двор" какой -то !
Ну о том, что власть с её представителями невысокого воспитания и умеет хамить, уже начинают догадываться в Европе и, слава Богу, толерантны и снисходительны. Но, "осадок остался", и,
при случае, выпадет, как в химии. Ну что, дескать, с них ... возьмёшь! Дипломатия - это хождение
по канату. А наш посол гражданин Мельник, красава, всем им, буржуям, дал, показал, "где раки зимуют", а то жрут рябчиков с ананасами и не давятся! С важным видом, на ломаном немецком, чтоб знали, на будущее! И ещё расскажем, и не один раз, и не только немчуре, пусть все боятся!
Вот мы какие крутые вместе с нашим дорогим президентом! Мы же туфлёй по трибуне не стучим, как когда то наши руководители, выросли уже.
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05.05.2022 18:25 Відповісти
а нах мельник сравнил канцлера с ливерной колбасой? Кому помощь нужна?
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05.05.2022 18:35 Відповісти
Повозили пісюніста мордом по підлозі- оговтався, щось адекватне почав белькотати. Треба такі вправи зробити для наймита регулярними. Тоді встидатися за Державу не прийдеться. А поки що -зелена ряска...
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05.05.2022 18:46 Відповісти
"Санта - Барбара": він просив - вона відмовила, потім передумала, потім зателефонувала, помирилися, зустрінуться....Серіал продовжується.
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05.05.2022 19:01 Відповісти
Значит к концу мая переговоры.
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05.05.2022 19:37 Відповісти
Тобто, якщо пісюаністу добре не дати прочухана стосовно міжнародної політики та спілкування з нормальними сусідами, ніякої користі Україні не буде? То навіщо нам такий наймит? А воно ще преться на другий строк. Знов пхати копняками в дупу? Чи не забагато честі для зелених наймитів?
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05.05.2022 21:02 Відповісти
Две шкуры договорились забыть прошлое...
Я помню.
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05.05.2022 21:16 Відповісти
дуже добре.
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06.05.2022 08:32 Відповісти
 
 