Нардеп "Голосу" Костенко про оновлення закону про тероборону: Ми захищаємо всю країну, а не окремі регіони
До 24 лютого закон про національний спротив мав норму, яка забороняла територіальній обороні виконувати завдання в районі бойових дій. Народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, який нині боронить від ворога Південь, ще раніше заявляв, що така норма — абсурдна, і зареєстрував у парламенті необхідні зміни до законодавства. 4 травня парламент нарешті підтримав пропозицію Костенка. Тепер тероборона може виконувати завдання і легально брати участь в бойових діях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".
"Для мене було абсурдно, що тероборона не може воювати на всіх ділянках фронту. Тому що вона від початку є різновидом Збройних сил України, таким самим, як десантно-штурмові війська, як повітряні сили. Тепер, коли країна вже зіштовхнулась з проблемою, мій законопроект був проголосований у другому читанні. Територіальній обороні дали право захищати свою країну законно.
Це логічно, адже ЗСУ й призначені для того, щоб захищати, вони є Збройними силами України, а не Миколаївщини, Херсонщини або Тернопільщини. Ми не повинні ділити між собою регіони, ми повинні говорити про захист всієї країни, тому що, якщо ми не захистимо один регіон сьогодні, завтра війна прийде до іншого", — наголосив Костенко.
І якщо є можливість всім битися в одному регіоні, щоб захистити інший, це потрібно робити, підкреслив нардеп.
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Вы Контракт вообще читали? 2 пункт прямо гласит, что на Добровольца, подписавшего этот Контракт и давшего Присягу, распространяется действие статуса ВСУ!
Какие ограничения мешают вести боевые действия на любой территории Украины при этом?!
Терка не дает повода уйти от мобилизации. Если призвали, прощай терка.
Вступайте в тероборону, даже глубоко в тылу, походите на посты и в снег и в дождь, поселфитесь с 0 до 9 утра, на блок посту, проверяя документы, потом расскажите нам тут про лафу, что люди простояли почти 2 месяца каждый день без выходных, при минус 7 и на ветру, что во все минус 30 кажется... А денег заработаете при этом аж целый ноль! А жена и дети смотрят, куда их мужик ходит каждую ночь... голодные. Хорошо хоть паек давали гречку с курицей, на которую уже смотреть не могу.
А вот один з "янелохів" раптом просинається, і вважає себе стратегом від бога і каже: а ну погонімо ми їх (ТРО) браття у чужу сторонку, де вони наче і не штурмовий бойовий підрозділ, не військові фахівці, місцина для них повністю не знайома і так далі... тобто чесно кажучи на убій! Питання: НАХЕРА!? Бо янелохстратег так вирішив? Так розпустіть ТРО та створіть ще 15 дивізій вмотивованих військових, які хоча б підписуючи контракт, будут розуміти хто вони: штурмовики, десантники, артелеристи чи піхота...
Країна БОЖЕВІЛЬНИХ ЯНЕЛОХСТРАТЕГІВ.
ПРИКРО!
Логика понятна, что защищают там, где живут, знают местность и мотивированны не пропустить. Но и минусов тоже хватает. И ставить задачи необходимо из этих всех нюансов соответственно и тогда будет толк. Как второй, третий эшелон обороны - вполне устроит!
просто смена деятельности не сделает их военными специалистами.
перед отправкой на передовую нужно их дополнительно много обучать - рытью окопов/постройке блиндажей, медицине, бросанию гранат, пользоваться автоматами/пулеметами/гранатометами, провести обкатку танком.
и вобще такому нужно обучать всех еще со школы.