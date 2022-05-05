Нардеп "Голосу" Костенко про оновлення закону про тероборону: Ми захищаємо всю країну, а не окремі регіони

До 24 лютого закон про національний спротив мав норму, яка забороняла територіальній обороні виконувати завдання в районі бойових дій. Народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, який нині боронить від ворога Південь, ще раніше заявляв, що така норма — абсурдна, і зареєстрував у парламенті необхідні зміни до законодавства. 4 травня парламент нарешті підтримав пропозицію Костенка. Тепер тероборона може виконувати завдання і легально брати участь в бойових діях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".

"Для мене було абсурдно, що тероборона не може воювати на всіх ділянках фронту. Тому що вона від початку є різновидом Збройних сил України, таким самим, як десантно-штурмові війська, як повітряні сили. Тепер, коли країна вже зіштовхнулась з проблемою, мій законопроект був проголосований у другому читанні. Територіальній обороні дали право захищати свою країну законно.

Це логічно, адже ЗСУ й призначені для того, щоб захищати, вони є Збройними силами України, а не Миколаївщини, Херсонщини або Тернопільщини. Ми не повинні ділити між собою регіони, ми повинні говорити про захист всієї країни, тому що, якщо ми не захистимо один регіон сьогодні, завтра війна прийде до іншого", — наголосив Костенко.

І якщо є можливість всім битися в одному регіоні, щоб захистити інший, це потрібно робити, підкреслив нардеп.

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