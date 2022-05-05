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Нардеп "Голосу" Костенко про оновлення закону про тероборону: Ми захищаємо всю країну, а не окремі регіони

костенко

До 24 лютого закон про національний спротив мав норму, яка забороняла територіальній обороні виконувати завдання в районі бойових дій. Народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, який нині боронить від ворога Південь, ще раніше заявляв, що така норма — абсурдна, і зареєстрував у парламенті необхідні зміни до законодавства. 4 травня парламент нарешті підтримав пропозицію Костенка. Тепер тероборона може виконувати завдання і легально брати участь в бойових діях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".

"Для мене було абсурдно, що тероборона не може воювати на всіх ділянках фронту. Тому що вона від початку є різновидом Збройних сил України, таким самим, як десантно-штурмові війська, як повітряні сили. Тепер, коли країна вже зіштовхнулась з проблемою, мій законопроект був проголосований у другому читанні. Територіальній обороні дали право захищати свою країну законно.

Це логічно, адже ЗСУ й призначені для того, щоб захищати, вони є Збройними силами України, а не Миколаївщини, Херсонщини або Тернопільщини. Ми не повинні ділити між собою регіони, ми повинні говорити про захист всієї країни, тому що, якщо ми не захистимо один регіон сьогодні, завтра війна прийде до іншого", — наголосив Костенко.

І якщо є можливість всім битися в одному регіоні, щоб захистити інший, це потрібно робити, підкреслив нардеп.

Також читайте: Парламентарі дозволили теробороні виконувати завдання у зоні бойових дій

Автор: 

Голос партія (512) тероборона (386) Костенко Роман (208)


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Топ коментарі
+12
Нічого не зрозуміло, що в цих депутатів у мізках коїться...? Ну якщо ви хочете різновид військ, ну створіть додаткові бригади ЗСУ, в чому справа? На базі діючих створіть додаткові підрозділи і так далі? Навіщо чіпати підрозділи, в назві яких закладена сама їх суть: територіальна оборона. Тобто, є певна територія, і на ній створюється оборона із місцевих мешканців, які володіють інформацією про місцевість, складність ландшафтів та інше, вони вмотивовані захистити свої сім'ї, таким чином створюючи потужний оборонний потенціал, у т.ч. партизанський.
А вот один з "янелохів" раптом просинається, і вважає себе стратегом від бога і каже: а ну погонімо ми їх (ТРО) браття у чужу сторонку, де вони наче і не штурмовий бойовий підрозділ, не військові фахівці, місцина для них повністю не знайома і так далі... тобто чесно кажучи на убій! Питання: НАХЕРА!? Бо янелохстратег так вирішив? Так розпустіть ТРО та створіть ще 15 дивізій вмотивованих військових, які хоча б підписуючи контракт, будут розуміти хто вони: штурмовики, десантники, артелеристи чи піхота...
Країна БОЖЕВІЛЬНИХ ЯНЕЛОХСТРАТЕГІВ.
ПРИКРО!
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05.05.2022 16:51
+5
В областях, де близько війна, то тероборона потрібна, але здебільшого теровці з важливим виглядом селфяться зі зброєю, клянчать на броніки, квадрики та тепловізори, але зовсім не поспішають на фронт. Вийди закон, що через місяць теровці заміняли ЗСУ, то більшість розбіжиться, а поки - це гарний спосіб косити від мобілізації в тилу. Ще раз, не про всіх, а тих, хто глибоко в тилу
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05.05.2022 16:47
+5
Я так понимаю, что вы далеки от темы.
Терка не дает повода уйти от мобилизации. Если призвали, прощай терка.
Вступайте в тероборону, даже глубоко в тылу, походите на посты и в снег и в дождь, поселфитесь с 0 до 9 утра, на блок посту, проверяя документы, потом расскажите нам тут про лафу, что люди простояли почти 2 месяца каждый день без выходных, при минус 7 и на ветру, что во все минус 30 кажется... А денег заработаете при этом аж целый ноль! А жена и дети смотрят, куда их мужик ходит каждую ночь... голодные. Хорошо хоть паек давали гречку с курицей, на которую уже смотреть не могу.
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05.05.2022 18:31
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Регіони, регіони... щось вже таке було, нє?
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05.05.2022 16:35 Відповісти
Добре зрозуміли, що й кому "ви" так нице закидаєте?
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05.05.2022 16:52 Відповісти
ДФТГ так и останется без финансирования, но при этом частью вооруженных сил Украины?
Вы Контракт вообще читали? 2 пункт прямо гласит, что на Добровольца, подписавшего этот Контракт и давшего Присягу, распространяется действие статуса ВСУ!
Какие ограничения мешают вести боевые действия на любой территории Украины при этом?!
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05.05.2022 16:44 Відповісти
Перепутали ополчение с теробороной теперь разгребаем
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05.05.2022 16:45 Відповісти
В областях, де близько війна, то тероборона потрібна, але здебільшого теровці з важливим виглядом селфяться зі зброєю, клянчать на броніки, квадрики та тепловізори, але зовсім не поспішають на фронт. Вийди закон, що через місяць теровці заміняли ЗСУ, то більшість розбіжиться, а поки - це гарний спосіб косити від мобілізації в тилу. Ще раз, не про всіх, а тих, хто глибоко в тилу
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05.05.2022 16:47 Відповісти
Вы это Черкасской ТРО расскажите-которая воюет в Попасной
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05.05.2022 17:14 Відповісти
Я так понимаю, что вы далеки от темы.
Терка не дает повода уйти от мобилизации. Если призвали, прощай терка.
Вступайте в тероборону, даже глубоко в тылу, походите на посты и в снег и в дождь, поселфитесь с 0 до 9 утра, на блок посту, проверяя документы, потом расскажите нам тут про лафу, что люди простояли почти 2 месяца каждый день без выходных, при минус 7 и на ветру, что во все минус 30 кажется... А денег заработаете при этом аж целый ноль! А жена и дети смотрят, куда их мужик ходит каждую ночь... голодные. Хорошо хоть паек давали гречку с курицей, на которую уже смотреть не могу.
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05.05.2022 18:31 Відповісти
Трохи не в тему: тільки но почув на одному з наших телеканалів("24") історію про жителів одного селища(яких після почутого про них не можу назвати українцями).Так от, над цим селищем булу підбито наш військовий літак, і пілот замість кактапультуватись - до останнього тягнув щоб літак не впав на будинки, та не спричинив загибель людей... І відповідно загинув не встигнувши катапультуватись... Так ці типу "люди" із того селища замість сповістити поліцію чи органи влади - пішли тихцем мародерити залишки нашого збитого літака!!!🤬 Вони зняли із залишків літака усе що тільки можна було зняти, забрали особисту зброю пілота і його речі...Так вони "віддячили" йому за те що він своє життя віддав за їх паскудне животіння...Я ТЕПЕР ДУЖЕ ЖАЛКУЮ - ЩО В УКРАЇНІ НЕМАЄ СТАНУ ВІЙНИ!!! Бо тоді можна було б рішенням військового трибуналу швидко вичистити нашу землю від таких самих орків як ті шо прийшли з рашопадлії - тільки "місцевого розливу"!!😡
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05.05.2022 16:49 Відповісти
В другу світову новини були типу "Советская армия героично отступает или героично наступает" и все. А зараз щосекундна палітра інформації.
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05.05.2022 16:57 Відповісти
Якби ти не був орком, то знав би, що в Украiне до 24.5. 22 военний стан
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10.05.2022 20:43 Відповісти
Нічого не зрозуміло, що в цих депутатів у мізках коїться...? Ну якщо ви хочете різновид військ, ну створіть додаткові бригади ЗСУ, в чому справа? На базі діючих створіть додаткові підрозділи і так далі? Навіщо чіпати підрозділи, в назві яких закладена сама їх суть: територіальна оборона. Тобто, є певна територія, і на ній створюється оборона із місцевих мешканців, які володіють інформацією про місцевість, складність ландшафтів та інше, вони вмотивовані захистити свої сім'ї, таким чином створюючи потужний оборонний потенціал, у т.ч. партизанський.
А вот один з "янелохів" раптом просинається, і вважає себе стратегом від бога і каже: а ну погонімо ми їх (ТРО) браття у чужу сторонку, де вони наче і не штурмовий бойовий підрозділ, не військові фахівці, місцина для них повністю не знайома і так далі... тобто чесно кажучи на убій! Питання: НАХЕРА!? Бо янелохстратег так вирішив? Так розпустіть ТРО та створіть ще 15 дивізій вмотивованих військових, які хоча б підписуючи контракт, будут розуміти хто вони: штурмовики, десантники, артелеристи чи піхота...
Країна БОЖЕВІЛЬНИХ ЯНЕЛОХСТРАТЕГІВ.
ПРИКРО!
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05.05.2022 16:51 Відповісти
Батальон київської тероборони "Свобода" виконує бойови завдання у Рубіжному на сході країни у надважких умовах. Це відповідає наявним обставинам. У цей час у багатьох містах немає загроз, а мотивовані добровольці є, й вони можуть потужно підтримати підрозділи на лінії зіткнення. Суперечка з приводи термінів.
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05.05.2022 17:15 Відповісти
Поддерживаю. Терроборона защищает свою маленькую родину, которую знает вдоль и поперек - в этом залог эффективности. Насколько знаю, есть 2 вида ТрО - та, что входит в состав ВСУ и та, что подчиняется гражданской администрации, что-то вроде народных дружин. Так вот, гораздо правильнее было тех бойцов ТрО, кто ыполнял боевые задачи по защите своего города, спрашивать, а хотят ли они защищать другой город. Иначе полностью искажается суть ТрО.
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05.05.2022 17:39 Відповісти
без мата сложно тебе ответить.... насчет формы и снаряги-покупаем все сами, получили оружие и бк, хирачили ВОПы и капониры под обстрелами, а ты теперь что-то *издиш про "жлобов и селфи"!!! давно вернулся с ЗУ или куда ты убегал?
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05.05.2022 20:46 Відповісти
все правельно говорит , тероборона должна преобретать опыт , нюхнуть пороха , и быть обстрелянная
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05.05.2022 16:54 Відповісти
Так то оно так,только если сразу ТРО кидают в Попасную на контактные бои и с одними автоматами на танки (Черкасский 156 бат ТРО) то такое нюхание пороха ,чревато большими потерями,так как части реально не обстреляны и не слажены
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05.05.2022 21:19 Відповісти
ТРО- як десантно-штурмові війська! Пишаймося!
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05.05.2022 16:54 Відповісти
Без належної фізичної, стрілкової і психологічної підготовки штурмових військ не вийде. В умовах війни ТРО можливо задіювати в якості резервних підрозділів, але для цього потрібні відповідні положення. Найкращий, на мою думку спосіб - шляхом надання можливості службовцям ТРО організовано переводитися чи перекомплектовуватися у добровольчі підрозділи.
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10.05.2022 21:48 Відповісти
То може краще всіх до лав ЗСУ приймати ? Шо не придумають, щоб людям не платити
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05.05.2022 16:58 Відповісти
Роман Костенко тим і відрізняеться від Ze-ліберторіанців, що Він воює по справжньому, і ми маємо довіряти і дослуховуватись до його думок і порад!!
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05.05.2022 17:20 Відповісти
Лучше бы обеспечили ТрО всем необходимым! До сих пор собираем волонтерские средства и покупаем бойцам ТрО то, без чего нельзя воевать. Депутаты всегда были далеки от народа, и даже сейчас ничего непоменялось.
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05.05.2022 17:42 Відповісти
"Депутаты всегда были далеки от народа" - нахера ж вы таких выбрали?
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05.05.2022 18:01 Відповісти
то, в дописувача анді, звичайне словоблуддя - всих гребе під одні граблі... а бійці ТрО тилових областей ніяк не можуть бути оснащені в ущерб тих же тероборонівців на лінії фронту(дописувая різниці не розуміє). тому нічого немає крамольного, що їм в оснастці допомагають волонтери і то часто в другу чергу.
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05.05.2022 18:12 Відповісти
Костенко говорить логічно і правильно. ТрО -такий же боєвий підрозділ ЗСУ як і всі інші. але в зв,язку, що багато бійців без боєвого досвіду і служби в армії- підрозділ не для передка, для другої-третьої лінії оборони й для флангового й тилового прикриття досвідчених бійців.
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05.05.2022 18:06 Відповісти
Не забывайте, что это все Добровольцы. В основе обычно это дядьки 45-60 лет уже, у которых семьи под боком. Подписывая Контракт, они получают все обязанности военнообязанного со всеми отсюда вытекающими! Просто есть 2 вида теробороны. ТрО, с казармами и гособеспечением от 12 тыс в месяц и ДФТГ - совершенно без обеспечения, с возможностью нести службу в районе возле дома, но дернуть тебя могут в любой момент куда Родина скажет, согласно 2 пункта Контракта. Для чего насоздавали столько структур для меня загадка. Это как с НАБУ, САПы, Шмапы.. никто никого не ловит, в итоге. Все через одно место, как обычно.
Логика понятна, что защищают там, где живут, знают местность и мотивированны не пропустить. Но и минусов тоже хватает. И ставить задачи необходимо из этих всех нюансов соответственно и тогда будет толк. Как второй, третий эшелон обороны - вполне устроит!
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05.05.2022 18:47 Відповісти
это уже не тероборона, а мотострелки.
просто смена деятельности не сделает их военными специалистами.
перед отправкой на передовую нужно их дополнительно много обучать - рытью окопов/постройке блиндажей, медицине, бросанию гранат, пользоваться автоматами/пулеметами/гранатометами, провести обкатку танком.
и вобще такому нужно обучать всех еще со школы.
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05.05.2022 19:06 Відповісти
Бачили очі, що понавибирали, їжте, аж... Чого ви чекали від собачих перукарів, весільних фотографів, та іншого сміття? Давайте наступним разом виберемо тік-токерів- ото поприколюємося! А Україна... ну якось буде... А внас ще квартал 69 є прозапас.
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05.05.2022 21:08 Відповісти
 
 