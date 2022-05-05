Путін розпочав війну в Україні і має за це заплатити, - фон дер Ляєн

Президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України і має за це заплатити.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за результатами Міжнародної донорської конференції високого рівня для України у Варшаві в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З першого дня ЄС підтримував Україну. Разом ми мобілізували нашу економічну силу проти Росії. Ми запровадили п'ять хвиль санкцій, які вже мають руйнівний вплив на російську економіку. І ми вчора запропонували шостий пакет санкцій, включно із забороною російської нафти. Ці санкції сильно виснажують російську економіку. Путін розпочав цю війну і має за це заплатити", - сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що в ЄС усвідомлюють, що український уряд потребує EUR5 млрд на місяць, щоб платити зарплати, пенсії та надавати основні послуги.

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"Разом із нашими міжнародними друзями ми працюємо, щоб підтримати вас", - запевнила фон дер Ляєн.