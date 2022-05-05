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Новини Санкції проти Росії Війна
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Путін розпочав війну в Україні і має за це заплатити, - фон дер Ляєн

фон,дер,ляєн

Президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України і має за це заплатити.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за результатами Міжнародної донорської конференції високого рівня для України у Варшаві в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З першого дня ЄС підтримував Україну. Разом ми мобілізували нашу економічну силу проти Росії. Ми запровадили п'ять хвиль санкцій, які вже мають руйнівний вплив на російську економіку. І ми вчора запропонували шостий пакет санкцій, включно із забороною російської нафти. Ці санкції сильно виснажують російську економіку. Путін розпочав цю війну і має за це заплатити", - сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що в ЄС усвідомлюють, що український уряд потребує EUR5 млрд на місяць, щоб платити зарплати, пенсії та надавати основні послуги.

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"Разом із нашими міжнародними друзями ми працюємо, щоб підтримати вас", - запевнила фон дер Ляєн.

Автор: 

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Гарні слова, всі зараз хочуть відмазатися від нациста, бо якщо почнеця суд над злочинцями то вилізе і співпраця з ними, але поки це слова , у нас триває далі війна а дії ЄС занадто повільні
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05.05.2022 16:37 Відповісти
Може хтось вже зупинить цей марафон з вирішення особистих політичних питань за рахунок смертей українців?
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05.05.2022 16:39 Відповісти
усім жінкам у діючій владі фрн наша подяка і шана!
Фрау баронесі в першу чергу. Характер воїна, відчувається стиль колишньої очільниці Бундесверу.
❤️❤️❤️
🇩🇪🇺🇦🔱💪💙💛
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05.05.2022 16:49 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЕГО ПОВЕСИТЬ !!!
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05.05.2022 16:56 Відповісти
как звучит.... но **** толку
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05.05.2022 17:14 Відповісти
 
 