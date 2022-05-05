Символіку на мосту Патона та щиті "Батьківщини-матері" треба прибрати, останки Ватутіна перенести на цвинтар, а Арці дружби народів надати нового сенсу, - глава УІНП Дробович
Глава Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що серпи та молоти на мосту Патона та щиті скульптури "Батьківщина-мати" треба прибрати якнайшвидше, могилу радянського воєначальника Миколи Ватутіна з надгробком перенести на Лук'янівський цвинтар, Арку дружби народів залишити на місці, але надати їй нового символізму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Серпи та молоти на мосту Патона та на щиті "Батьківщини-матері" - цю ганьбу треба прибрати якнайшвидше. А, скажімо, щодо пам'ятника Ватутіну в Маріїнському парку, то я не вважаю, що потрібно негайно руйнувати надгробок. Але для міста це знак, що треба якнайшвидше вирішувати питання ексгумації та цивілізованого перенесення останків бойового генерала, який боровся з нацизмом у Другій світовій війні, на військовий Лук'янівський цвинтар", - сказав Дробович.
Глава УІНП розповів, що раніше через перемовника в Чехії тривала комунікація з нащадками Ватутіна про перенесення могили, але потім вони перестали виходити на зв'язок.
"Могила розташована в парку, що перебуває на балансі міської влади… Це не надто відповідає європейським практикам, що в центральному парку міста лежать останки людини. І не забуваймо, що він брав активну участь у війні проти армії УНР на початку століття", – зазначив він.
Щодо демонтажу радянської символіки на щиті монумента "Батьківщина-мати", то, за словами Дробовича, на сьогодні повністю визначено процедуру, етапи, можна говорити про бюджет цих робіт і навіть уже знайшлися спонсори проєкту, проте для старту потрібен дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики, а ще краще – розпорядження Кабінету Міністрів.
"Прикро, що коли ми вже були на стадії переговорів з урядом про це, то вдарив коронавірус – стало скрутно з ресурсами у меценатів. А щойно країна почала оговтуватися від пандемії – розпочалася повномасштабна війна з Росією. Але я думаю, що коли стабілізується ситуація на фронті, або поженемо ворога на їхню територію, ми повернемося до цього питання", - додав глава відомства.
На запитання, що буде на щиті після демонтажу символіки, Дробович сказав, що найпростіший, найбезпечніший і найдешевший проєкт – це залишити чистий щит. "Я вважаю, що це слід виносити на міжнародний мистецький конкурс", - сказав він, додавши, що скульптура сама по собі є унікальною інженерною спорудою, однією з візитівок України, а радянський герб після демонтажу необхідно передати до музею.
Щодо символіки на мосту Патона, Дробович повідомив, що вже спілкувався з владою міста раніше й навіть був готовий власним коштом демонтувати та привезти до музею ці серпи та молоти, але є бюрократичні труднощі. "Це було б ідеально, тому що зараз міст перекритий і на реставрації. Але маю таке відчуття, що до кінця літа ці серпи та молоти в жодному разі не висітимуть", - сказав глава УІНП.
Арку дружби народів, за словами Дробовича, слід залишити та перепризначити її символічний зміст. "Навіть цю тріщину на арці експерти вважають дуже вдалим і лаконічним способом перепризначити монумент. Арка з тріщиною, яка символізувала дружбу, показує абсолютно протилежну річ і дає чіткий посил", - сказав він.
Також, на його думку, можна оголосити міжнародний конкурс на ще цікавішу ідею переосмислення монумента.
Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко заявляв, що у столиці планується демонтаж ще близько 60 пам'ятників, барельєфів, знаків, пов'язаних із радянським часом і Росією.
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Хоча з цим після закінчення війни проблем не буде, матеріали звірств рашистів та героїзму наших воїнів достатньо.
Це все артефакти брєжнєвської 35ї річниці пабєди.
Так воно зразу зрозумілося...
Ось і виходить , що вона боронить Київ від орків
Треба на щіт нанести ТРИЗУБ , и закріпити червоно- черний стяг
Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.
Він їх запитує:
- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!
- Добре, завтра буде.
На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?
- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаєм.
На слідуючий день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
!!!
- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.
-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
Ватутін приймав участь у "Польському поході!" (Даёшь ВАршаву")! Це два!
Наскільки мені відомо - Ватутін приймав участь у захопленні Польщі у 1939 - тобто людина приймала участь у розпалюванні ІІ Світової війни! Це три!
ВАтутін разом з Жуковим гнав беззбройну "чорну піхоту" набрану на Східній Україні на штурм Києва Тільки РОкоссовський був проти і вимагав озброїть наших чоловіків а Ватутін "взяв під козирок"
6 листопада 1943 року війська 1-го Українського фронту під командуванням генерала Миколи Ватутіна розгромили німецькі війська і штурмом взяли столицю України місто Київ. Цього ж дня радянські війська зайняли Жуляни, Борщагівку, Боярку, Бучу, Гостоміль та інші прилеглі до Києва населені пункти.
Є таке село Пії у Київській області (Миронівський район) Там люди по лісах до цих пір черепи людські знаходять і хоронять!
А тепер візьми і співстав те, що написав ти, з тим, що я виклав!
Ну і його ранили в жопу бійці УПА,від зарядження крові і іздох,була не доказана інфа що йому не доставили пеніцілін по указу вусатого.
намалюйте "веселку" краще в себе на лобі, якщо вам там хочеться
а "ярмо" ("арку") треба демонтувати. Як її не називай і як її не фарбуй, вона залишиться ярмом.
Это все идет от совковости - метить территорию истуканами. Для каждого украинца Родина - это нечто свое... Это первое слово украинской певучей мовой, это голос мамы, это бескрайнее небо, воздух сводной страны...
Но не стальной монстр над красавцем Днепром!
Я не хочу, чтобы с одной стороны был маршал Жуков с крылышками, а с другой - Бандера с крылышками
12.02.2020 16:40
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2874747-anton-drobovic-direktor-instituta-nacionalnoj-pamati.html
Поставив на один щабель Жукова і Бандеру....
Мер Конотопа рпц прибрав з міста нараз.
Я тоже считаю его сложной фигурой. Но все мы, национал- демократический политикум, журналисты национально-демократического направления, много сделали, чтобы Бандерой перестали пугать детей. Это часть нашей истории, которая сделала нацию полнокровной, дала ей состояться. И когда из уст чиновника звучат слова про «сложность», это звучит тревожно. Вы продолжаете курс на героизацию этих людей или нет?
Дробович:
- Я вообще негативно отношусь к процедурам героизации. Это не наша компетенция.
Единственный, кто может НАЗНАЧАТЬ ГЕРОЕВ, это президент Украины - предоставляя звание Героя Украины.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2874747-anton-drobovic-direktor-instituta-nacionalnoj-pamati.html
Печально, если такой человек прикасается к национальной памяти
Питання до пушкіністів - а ви Пушкіна читали? Тільки чесно?
«Полтаву» читали?
Це ода царизму, русскому оружию, деспоту та українофобу Петру І. Це отруйний, цинічний наклеп на гетьмана Мазепу, який посмів кинути виклик тиранії (Пушкін на це не був здатен ніколи) і тим більше захотів незалежнсті України (найбільший смертний гріх).
«Клеветнткам Росії» читали? Це просто короткий пересказ «вєстєй нєдєлі з Дмітрієм Кісільовим».
І тепер ще одне питання - а чому ці пам'ятники стоять в Україні? Тільки чесно. Це данина світовій культурі (ні, бо Пушкін цікавий лише для русского міра), чи мітки, поставлені окупантом як символ своєї культурної та політичної гегемонії
По словам Дробовича, популяризируемые предыдущим руководством украинские герои Роман Шухевич, Степан Бандера и другие деятели национально-освободительного движения - персоны, которые "разъединяют украинцев".
Якобы с целью уйти от конфликта разных частей украинского общества новый глава УИНП предлагает популяризировать исторические личности, которые не вызывают в стране споров.
В качестве примера таких героев Дробович привел Казимира Малевича, Валерия Лобановского, полковника Армии УНР Петра Болобочана и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
https://www.dsnews.ua/politics/uyti-ot-bandery-k-malevichu-chego-tak-i-ne-ponyal-novyy-glava-16122019220000
только герб Украины должен быть там изображен! и никаких "международных конкурсов" на эту тему
а серпы-молоты и прочая совковая требуха сразу отправляется на переплавку - никаким музеям она нахрен не нужна!
А монумент "матєрі" знести, а вже потім можливо колись, коли заживем! звести монумент княгині Ользі, наприклад, чи рекорно висотну статую Т.Шевчешку!
Сейчас война, нержавейка нужна.