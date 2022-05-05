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Новини
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Символіку на мосту Патона та щиті "Батьківщини-матері" треба прибрати, останки Ватутіна перенести на цвинтар, а Арці дружби народів надати нового сенсу, - глава УІНП Дробович

киев,дружба,арка

Глава Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що серпи та молоти на мосту Патона та щиті скульптури "Батьківщина-мати" треба прибрати якнайшвидше, могилу радянського воєначальника Миколи Ватутіна з надгробком перенести на Лук'янівський цвинтар, Арку дружби народів залишити на місці, але надати їй нового символізму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Серпи та молоти на мосту Патона та на щиті "Батьківщини-матері" - цю ганьбу треба прибрати якнайшвидше. А, скажімо, щодо пам'ятника Ватутіну в Маріїнському парку, то я не вважаю, що потрібно негайно руйнувати надгробок. Але для міста це знак, що треба якнайшвидше вирішувати питання ексгумації та цивілізованого перенесення останків бойового генерала, який боровся з нацизмом у Другій світовій війні, на військовий Лук'янівський цвинтар", - сказав Дробович.

Глава УІНП розповів, що раніше через перемовника в Чехії тривала комунікація з нащадками Ватутіна про перенесення могили, але потім вони перестали виходити на зв'язок.

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"Могила розташована в парку, що перебуває на балансі міської влади… Це не надто відповідає європейським практикам, що в центральному парку міста лежать останки людини. І не забуваймо, що він брав активну участь у війні проти армії УНР на початку століття", – зазначив він.

Щодо демонтажу радянської символіки на щиті монумента "Батьківщина-мати", то, за словами Дробовича, на сьогодні повністю визначено процедуру, етапи, можна говорити про бюджет цих робіт і навіть уже знайшлися спонсори проєкту, проте для старту потрібен дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики, а ще краще – розпорядження Кабінету Міністрів.

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"Прикро, що коли ми вже були на стадії переговорів з урядом про це, то вдарив коронавірус – стало скрутно з ресурсами у меценатів. А щойно країна почала оговтуватися від пандемії – розпочалася повномасштабна війна з Росією. Але я думаю, що коли стабілізується ситуація на фронті, або поженемо ворога на їхню територію, ми повернемося до цього питання", - додав глава відомства.

На запитання, що буде на щиті після демонтажу символіки, Дробович сказав, що найпростіший, найбезпечніший і найдешевший проєкт – це залишити чистий щит. "Я вважаю, що це слід виносити на міжнародний мистецький конкурс", - сказав він, додавши, що скульптура сама по собі є унікальною інженерною спорудою, однією з візитівок України, а радянський герб після демонтажу необхідно передати до музею.

Щодо символіки на мосту Патона, Дробович повідомив, що вже спілкувався з владою міста раніше й навіть був готовий власним коштом демонтувати та привезти до музею ці серпи та молоти, але є бюрократичні труднощі. "Це було б ідеально, тому що зараз міст перекритий і на реставрації. Але маю таке відчуття, що до кінця літа ці серпи та молоти в жодному разі не висітимуть", - сказав глава УІНП.

Арку дружби народів, за словами Дробовича, слід залишити та перепризначити її символічний зміст. "Навіть цю тріщину на арці експерти вважають дуже вдалим і лаконічним способом перепризначити монумент. Арка з тріщиною, яка символізувала дружбу, показує абсолютно протилежну річ і дає чіткий посил", - сказав він.

Також, на його думку, можна оголосити міжнародний конкурс на ще цікавішу ідею переосмислення монумента.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко заявляв, що у столиці планується демонтаж ще близько 60 пам'ятників, барельєфів, знаків, пов'язаних із радянським часом і Росією.

Автор: 

Інститут нацпам’яті (237) пам’ятник (931) символіка (189) декомунізація (559) Дробович Антон (83)


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Топ коментарі
+27
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05.05.2022 16:41
+17
‼️‼️Говорят , шо Батьківщіна стоить лицом до раши . Іі не змогли викрутити ліком до западу
Ось і виходить , що вона боронить Київ від орків
Треба на щіт нанести ТРИЗУБ , и закріпити червоно- черний стяг
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05.05.2022 16:49
+14
Ярмо - теж в топку, і Спічку на Євбазі туди ж.
Це все артефакти брєжнєвської 35ї річниці пабєди.
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05.05.2022 16:46
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Антону Дробовичу-респект...
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05.05.2022 16:38 Відповісти
Арка єдності з Європою!
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05.05.2022 16:40 Відповісти
Це з момента побудови в народі києвському називалося "ярмом." Найкраще буде його здати на металлобрухт а натомість відновити парк розваг і чортове колесо.
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05.05.2022 16:48 Відповісти
все вірно,навіщо залишати дурні символізми.
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05.05.2022 17:16 Відповісти
лучше сделать ракету для начала. ну или другую какую-то хрень для ликвидации кацапов. а то уже дороги понастроили.
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05.05.2022 19:42 Відповісти
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05.05.2022 16:41 Відповісти
harosh
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05.05.2022 16:44 Відповісти
І рпц нах.!
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05.05.2022 16:43 Відповісти
Прийдеться металеву голову путіна замість щита робити - свіжа тільки одна, та й міняти важко.
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05.05.2022 16:43 Відповісти
Демонтувати взагалі цю "батьківщину".
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05.05.2022 16:44 Відповісти
Там не тільки тітка, там ще й музей ВВВ, багато виставочних екземплярів техніки часів ВВВ та ін. Потрібно з тим музейним комплексом також щось робити.
Хоча з цим після закінчення війни проблем не буде, матеріали звірств рашистів та героїзму наших воїнів достатньо.
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05.05.2022 22:32 Відповісти
Ярмо - теж в топку, і Спічку на Євбазі туди ж.
Це все артефакти брєжнєвської 35ї річниці пабєди.
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05.05.2022 16:46 Відповісти
Спічка - це типу мрія імпотента?))
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05.05.2022 17:01 Відповісти
На Євбазі, то хер до той клепаной Матері.
Так воно зразу зрозумілося...
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05.05.2022 17:14 Відповісти
хороше бачення. погоджуюсь...
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05.05.2022 16:46 Відповісти
‼️‼️Говорят , шо Батьківщіна стоить лицом до раши . Іі не змогли викрутити ліком до западу
Ось і виходить , що вона боронить Київ від орків
Треба на щіт нанести ТРИЗУБ , и закріпити червоно- черний стяг
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05.05.2022 16:49 Відповісти
Я писав про це давно - що автор монументу "прихованим бандерівцем" був А Арку слід залишить - от тільки під нею (посередині) увігнать в майданчик ракету "Смерчу" Тоді все чітко "стане на свої місця"!
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05.05.2022 17:25 Відповісти
Арка и Батьківщина знаходяться далеко від друга , у різних ландшафтних парках. Арку треба демонтувати , щоб кацапи здохли від ємоцій
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05.05.2022 18:02 Відповісти
кращий пам'ятник - це велика Дуля на схід в сторону московії
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05.05.2022 16:50 Відповісти
Гігантський "фак".
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05.05.2022 17:13 Відповісти
+100 і на дулі корабель (ну вже буквально скульптуру робити не потрібно, там діти будуть ходити).
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05.05.2022 22:34 Відповісти
Жарт по темі 🤣🤣🤣

Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.

Він їх запитує:

- Що ви хочете, чого тут зібралися ?

- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!

- Добре, завтра буде.

На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.

- Чого вам ще треба ?

- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!

-Добре, завтра все виконаєм.

На слідуючий день аналогічна ситуація.

- Ну чого вам і ще потрібно !?

- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля

!!!

- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.

-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
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05.05.2022 16:52 Відповісти
Замість радянського герба на щиті - зображення ракети "Нептун"
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05.05.2022 16:53 Відповісти
замість меча тризуб
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05.05.2022 16:56 Відповісти
Краще джавелін
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05.05.2022 20:15 Відповісти
пиши - лично сам освободил...
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05.05.2022 17:11 Відповісти
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05.05.2022 17:19 Відповісти
Називать не буду ніяк - просто поясни мені декілька речей - Ватутін воював з армією УНР Це раз! Тобто приймав участь в окупації України Результатом був Голодомор
Ватутін приймав участь у "Польському поході!" (Даёшь ВАршаву")! Це два!
Наскільки мені відомо - Ватутін приймав участь у захопленні Польщі у 1939 - тобто людина приймала участь у розпалюванні ІІ Світової війни! Це три!
ВАтутін разом з Жуковим гнав беззбройну "чорну піхоту" набрану на Східній Україні на штурм Києва Тільки РОкоссовський був проти і вимагав озброїть наших чоловіків а Ватутін "взяв під козирок"
6 листопада 1943 року війська 1-го Українського фронту під командуванням генерала Миколи Ватутіна розгромили німецькі війська і штурмом взяли столицю України місто Київ. Цього ж дня радянські війська зайняли Жуляни, Борщагівку, Боярку, Бучу, Гостоміль та інші прилеглі до Києва населені пункти.
Є таке село Пії у Київській області (Миронівський район) Там люди по лісах до цих пір черепи людські знаходять і хоронять!
А тепер візьми і співстав те, що написав ти, з тим, що я виклав!
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05.05.2022 17:43 Відповісти
Дозволю собі доповнити,він придумав польові військомати,коли заходячи в село три п*яні офіцери виконуючи його функцію забирали хлопців і не повнолітніх якщо ростом підходив,чоловіків і старих якщо рухались,тим формуючи чорнопіджачників про яких Ви згадали.
Ну і його ранили в жопу бійці УПА,від зарядження крові і іздох,була не доказана інфа що йому не доставили пеніцілін по указу вусатого.
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05.05.2022 21:17 Відповісти
У мене сусіда - діда Корнія так "загребли" у 1944-му А йому тоді було лише 17 Дійшов до Берліну Мав тяжке поранення голови - не було частини черепа за вухом Ніколи не ходив на "торжества" 9 травня - пиячив одноосібно у себе вдома
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06.05.2022 08:01 Відповісти
Якщо дійсно «пытаетесь понять», то прочитайте -як саме звільняли Київ і яку роль відіграв ватутін в жахливій кількості жертв при звільненні, особливо при форсуванні Дніпра.
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05.05.2022 17:45 Відповісти
Малюйте на арці ЛГБТ прапор, хай кацапи згорять від вогню з дуп
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05.05.2022 17:05 Відповісти
оце ярмо паплюжить схили Дніпра тільки, то ви її ще й розмалювати хочете - хай паплюжить ще більше?
намалюйте "веселку" краще в себе на лобі, якщо вам там хочеться
а "ярмо" ("арку") треба демонтувати. Як її не називай і як її не фарбуй, вона залишиться ярмом.
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05.05.2022 17:19 Відповісти
ярмо (арку) треба однозначно прибирати. З титановою бабою теж питання - нащо вона потрібна? останки Ватутіна - хіба на Москву відіслати, або спалити. Тут йому не місце. В Маріїнському парку, взагалі, були поховані розстріляні більшовиками українці. От з цим треба навести лад, встановити меморіал.
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05.05.2022 17:05 Відповісти
убрать двуголовых петухов с лаврской колокольни.
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05.05.2022 17:06 Відповісти
Це дробобовіч ,після слів Лавроконя про євреїв,різко стан україноцентричним))
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05.05.2022 17:06 Відповісти
Дайош веселку ЛГБТ-спільноті!
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05.05.2022 17:08 Відповісти
Арка дружби народів: компіляція у вигляді тризуба з байрактару, джавеліну і нлава, прорізаючого наскрізь двоголового півня-мутанта. І напис (на польській, турецькій, англійській і шведській): "гуртом і батька легше бити"
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05.05.2022 17:09 Відповісти
Арці "дружби народів" ніякого позитивного змісту надати не вдасться. Ніколи. Для фіксації повного ідіотизму пофарбуйте в кольори райдуги і зробіть Київ містом підарасів. От так щоб вже офіційно! От уже ці совкодрочери! Памятник двом совковим геям який ніхто не бачив прибрали а арку-райдугу яку бачать всі околиці міста і яка стирчить на схилах Дніпра залишають бо де ж геям і лезбіянкам побачення призначати? (традиційне місце побачень лгбт "под радугой").
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05.05.2022 17:11 Відповісти
На щиті мусить бути герб держави, оскільки буде москалям нагадувати хто в домі голова!
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05.05.2022 17:12 Відповісти
демонтаж только за счёт Главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович
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05.05.2022 17:13 Відповісти
і ще треба позбутися купи брухту типу усіх цих танків Т34 на постаментах і т. ін. Це пам'ятники радянської окупації, і святкувати зміну одного окупанта на іншого в принципі не можна.
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05.05.2022 17:13 Відповісти
А Щорс?
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05.05.2022 17:18 Відповісти
Щорса заменим на Паниковского !
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05.05.2022 17:20 Відповісти
Дуже правильні пропозиції. Давно слід було покінчити з символами радянської епохи. Я скажу більше. Я за те, щоб визнати Україну правонаступницею УНР, а час її перебування в складі СРСР визнати російською окупацією. Саме через комуністичну більшість та Кравчука у 1991 році було прийняте маразматичне рішення про утворення держави Україна, а не про відновлення української державності.
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05.05.2022 17:20 Відповісти
Надо бы и эту саму клепанную мать убрать!
Это все идет от совковости - метить территорию истуканами. Для каждого украинца Родина - это нечто свое... Это первое слово украинской певучей мовой, это голос мамы, это бескрайнее небо, воздух сводной страны...
Но не стальной монстр над красавцем Днепром!
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05.05.2022 17:22 Відповісти
Монстр-это Дуня в раше.Память о войне 41-45г невозможно убрать.А этот памятник символизм эпохи социализма нравится туристам.В Берине тоже стоит памятник прошедшей войне и никто его не собирается сносить.Не памятники делают мировозрение человека,а его воспитание.К кацапам это не относится-зомби невозможно воспитать.
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05.05.2022 17:35 Відповісти
Что еще за "война 41-45г" Ты про развязанную совком на пару с Гитлером Вторую мировую войну 1939-1945 гг?
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05.05.2022 18:07 Відповісти
Т.е. миллионы погибших украинцев по твоему недостойны памяти о них?
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05.05.2022 20:05 Відповісти
Память залишиться а ось памятники пора прибрати.
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05.05.2022 19:52 Відповісти
Можливо ці гроші віддати фронту ?
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05.05.2022 17:25 Відповісти
Що значить - надати цій арці «дружби з рашею» іншого сенсу?!! Що за дурня?! Арку, це совєтське гидотне чудовисько, позбавлене будь якого смаку,треба знести!
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05.05.2022 17:33 Відповісти
Антон Дробович, директор Института национальной памяти

Я не хочу, чтобы с одной стороны был маршал Жуков с крылышками, а с другой - Бандера с крылышками

12.02.2020 16:40

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2874747-anton-drobovic-direktor-instituta-nacionalnoj-pamati.html

Поставив на один щабель Жукова і Бандеру....
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05.05.2022 17:37 Відповісти
Воно дурне.
Мер Конотопа рпц прибрав з міста нараз.
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05.05.2022 17:43 Відповісти
Вы сказали, что считаете Бандеру сложной фигурой.
Я тоже считаю его сложной фигурой. Но все мы, национал- демократический политикум, журналисты национально-демократического направления, много сделали, чтобы Бандерой перестали пугать детей. Это часть нашей истории, которая сделала нацию полнокровной, дала ей состояться. И когда из уст чиновника звучат слова про «сложность», это звучит тревожно. Вы продолжаете курс на героизацию этих людей или нет?

Дробович:

- Я вообще негативно отношусь к процедурам героизации. Это не наша компетенция.
Единственный, кто может НАЗНАЧАТЬ ГЕРОЕВ, это президент Украины - предоставляя звание Героя Украины.

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2874747-anton-drobovic-direktor-instituta-nacionalnoj-pamati.html
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05.05.2022 17:46 Відповісти
Убирать и переименовывать надо. Но может чуток позже. После победы. Это ж бабло. Запад его не на это дает. Как бы просим денег на танки, а тратим на таблички.
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05.05.2022 17:50 Відповісти
Оказывается героями не становятся, их не признает народ своими героями, их НАЗНАЧАЕТ през...
Печально, если такой человек прикасается к национальной памяти
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05.05.2022 17:51 Відповісти
Залишки совєцького ката ватютіна викинути на смітник. Хто не знає--ця потвора знищувала УПА і саме після бою з українцями воно було поранене і невдовзі здохло......
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05.05.2022 17:51 Відповісти
Чомусь в Дробовича язик не повертається сказати, що Ватутін - генерал окупаційної армії, яка воювала з українською армією УПА. УПА і відправила цього окупанта до пекла. І це якийсь меншовартісний кретинізм - тягти утилізованих москальських генералів, що нищили українців, під Верховну Раду та ставити їм там пам'ятники.
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05.05.2022 18:02 Відповісти
https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZUdHedsD41DE7x_Wntok4jdWqHHTxUL-uBIB2ZBfUya2UTfdAbzO-UeIu7ox3ADtrEpn6sYNhvSBjaH4Dti4DboAzCmh5eThlW_RZe4bvPM1fqpfDz19F0o9ztSS_yL74Y&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко

Питання до пушкіністів - а ви Пушкіна читали? Тільки чесно?

«Полтаву» читали?

Це ода царизму, русскому оружию, деспоту та українофобу Петру І. Це отруйний, цинічний наклеп на гетьмана Мазепу, який посмів кинути виклик тиранії (Пушкін на це не був здатен ніколи) і тим більше захотів незалежнсті України (найбільший смертний гріх).

«Клеветнткам Росії» читали? Це просто короткий пересказ «вєстєй нєдєлі з Дмітрієм Кісільовим».

І тепер ще одне питання - а чому ці пам'ятники стоять в Україні? Тільки чесно. Це данина світовій культурі (ні, бо Пушкін цікавий лише для русского міра), чи мітки, поставлені окупантом як символ своєї культурної та політичної гегемонії

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05.05.2022 18:06 Відповісти
От Бандеры к Малевичу. Чего так и не понял новый глава Института нацпамяти Дробович

По словам Дробовича, популяризируемые предыдущим руководством украинские герои Роман Шухевич, Степан Бандера и другие деятели национально-освободительного движения - персоны, которые "разъединяют украинцев".

Якобы с целью уйти от конфликта разных частей украинского общества новый глава УИНП предлагает популяризировать исторические личности, которые не вызывают в стране споров.

В качестве примера таких героев Дробович привел Казимира Малевича, Валерия Лобановского, полковника Армии УНР Петра Болобочана и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
https://www.dsnews.ua/politics/uyti-ot-bandery-k-malevichu-chego-tak-i-ne-ponyal-novyy-glava-16122019220000
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05.05.2022 18:04 Відповісти
Треба вернути Вятровича на цю посаду , щоб кацапи здохли від ємоцій
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05.05.2022 18:08 Відповісти
а в чем героизм Малевича или Лобановского, можно у этого мудня узнать?
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05.05.2022 18:15 Відповісти
Малевича мабуть в тому, що нацарапав чорний квадрат. І тупе бидло вважає це шедевром, бо він перший здогадався нацарапате цей квадрат. А Лобановський відрізнявся деспотизмом та застарілими совковими методами тренування - просто ганяв футболістів як баранів на тренуваннях що вони потім мріяли аби їх не ставили у стартовий склад, бо сил вже не було. Кубок кубків для СРСР. Нічого цікавого він для незалежної України не вигравав, а Динамо було чемпіоном бо туди і за часів совка і вже в незалежній Україні забирали найкращих футболістів. Та ще й підсужували коли щось на полі йшло не так.
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05.05.2022 23:18 Відповісти
"найпростіший, найбезпечніший і найдешевший проєкт - це залишити чистий щит" - это называется "какая разница" что будет на щите еще один долбаный мудак!

только герб Украины должен быть там изображен! и никаких "международных конкурсов" на эту тему

а серпы-молоты и прочая совковая требуха сразу отправляется на переплавку - никаким музеям она нахрен не нужна!
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05.05.2022 18:12 Відповісти
А що за останки ватутіна?
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05.05.2022 18:55 Відповісти
На рахунок монумента це вже перебір.
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05.05.2022 18:58 Відповісти
ніхера!
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05.05.2022 19:33 Відповісти
Арку зафарбувати в кольори ВЕСЕЛКИ!!! Щоб гомофоби боялись на 1000 км приближатись до ненависної їм та так званою ними "гейропи"!
А монумент "матєрі" знести, а вже потім можливо колись, коли заживем! звести монумент княгині Ользі, наприклад, чи рекорно висотну статую Т.Шевчешку!
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05.05.2022 19:32 Відповісти
На щиті встановити LED-панель
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05.05.2022 20:53 Відповісти
ще треба заборонити упц-фсб!
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05.05.2022 21:24 Відповісти
А пам'ятник і музей українофобу булгакову в столиці, а пам'ятник повії єкатеріні в Одесі будуть позбуватися цього лайна? Чи ***** знову "не на часі"?
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05.05.2022 21:29 Відповісти
Ярмо с трещиной - всё равно ярмо.
Сейчас война, нержавейка нужна.
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05.05.2022 22:12 Відповісти
 
 