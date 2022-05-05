Символіку на мосту Патона та щиті "Батьківщини-матері" треба прибрати, останки Ватутіна перенести на цвинтар, а Арці дружби народів надати нового сенсу, - глава УІНП Дробович

Глава Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що серпи та молоти на мосту Патона та щиті скульптури "Батьківщина-мати" треба прибрати якнайшвидше, могилу радянського воєначальника Миколи Ватутіна з надгробком перенести на Лук'янівський цвинтар, Арку дружби народів залишити на місці, але надати їй нового символізму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Серпи та молоти на мосту Патона та на щиті "Батьківщини-матері" - цю ганьбу треба прибрати якнайшвидше. А, скажімо, щодо пам'ятника Ватутіну в Маріїнському парку, то я не вважаю, що потрібно негайно руйнувати надгробок. Але для міста це знак, що треба якнайшвидше вирішувати питання ексгумації та цивілізованого перенесення останків бойового генерала, який боровся з нацизмом у Другій світовій війні, на військовий Лук'янівський цвинтар", - сказав Дробович.

Глава УІНП розповів, що раніше через перемовника в Чехії тривала комунікація з нащадками Ватутіна про перенесення могили, але потім вони перестали виходити на зв'язок.

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"Могила розташована в парку, що перебуває на балансі міської влади… Це не надто відповідає європейським практикам, що в центральному парку міста лежать останки людини. І не забуваймо, що він брав активну участь у війні проти армії УНР на початку століття", – зазначив він.

Щодо демонтажу радянської символіки на щиті монумента "Батьківщина-мати", то, за словами Дробовича, на сьогодні повністю визначено процедуру, етапи, можна говорити про бюджет цих робіт і навіть уже знайшлися спонсори проєкту, проте для старту потрібен дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики, а ще краще – розпорядження Кабінету Міністрів.

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"Прикро, що коли ми вже були на стадії переговорів з урядом про це, то вдарив коронавірус – стало скрутно з ресурсами у меценатів. А щойно країна почала оговтуватися від пандемії – розпочалася повномасштабна війна з Росією. Але я думаю, що коли стабілізується ситуація на фронті, або поженемо ворога на їхню територію, ми повернемося до цього питання", - додав глава відомства.

На запитання, що буде на щиті після демонтажу символіки, Дробович сказав, що найпростіший, найбезпечніший і найдешевший проєкт – це залишити чистий щит. "Я вважаю, що це слід виносити на міжнародний мистецький конкурс", - сказав він, додавши, що скульптура сама по собі є унікальною інженерною спорудою, однією з візитівок України, а радянський герб після демонтажу необхідно передати до музею.

Щодо символіки на мосту Патона, Дробович повідомив, що вже спілкувався з владою міста раніше й навіть був готовий власним коштом демонтувати та привезти до музею ці серпи та молоти, але є бюрократичні труднощі. "Це було б ідеально, тому що зараз міст перекритий і на реставрації. Але маю таке відчуття, що до кінця літа ці серпи та молоти в жодному разі не висітимуть", - сказав глава УІНП.

Арку дружби народів, за словами Дробовича, слід залишити та перепризначити її символічний зміст. "Навіть цю тріщину на арці експерти вважають дуже вдалим і лаконічним способом перепризначити монумент. Арка з тріщиною, яка символізувала дружбу, показує абсолютно протилежну річ і дає чіткий посил", - сказав він.

Також, на його думку, можна оголосити міжнародний конкурс на ще цікавішу ідею переосмислення монумента.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко заявляв, що у столиці планується демонтаж ще близько 60 пам'ятників, барельєфів, знаків, пов'язаних із радянським часом і Росією.