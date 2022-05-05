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Новини Війна
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Зеленський обговорив з прем'єром Британії Джонсоном питання оборонної підтримки України (оновлено)

джонсон,зеленський

Президент України Володимир Зеленський по телефону обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном питання оборонної підтримки нашої країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента.

"На постійному зв'язку з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Сьогодні подякував йому за звернення до Верховної Ради. Також обговорили майбутні спільні міжнародно-правові заходи та події. Торкнулися деяких питань оборонної підтримки України", - написав Зеленський.

Також читайте: Британія передасть Україні протикорабельні ракети Brimstone, зенітні системи Stormer та радари для виявлення артилерії, - Джонсон

Борис Джонсон зазначив у заяві: "Лідери обговорили розвиток подій у районах бойових дій та потреби Збройних сил України, у тому числі надання зброї більшої дальності для запобігання обстрілу мирних жителів".

Британський прем'єр також наголосив на важливості надійного та незалежного міжнародного судового процесу для забезпечення притягнення до відповідальності осіб, винних у звірствах в Україні, та запропонував постійну підтримку у збиранні доказів воєнних злочинів.

Автор: 

Велика Британія (5649) Зеленський Володимир (24268) Джонсон Борис (583)


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Топ коментарі
+12
Аби не Б.Джонсон,зеля був готовий стати на коліна перед ******! І заглянути йому в очко))
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05.05.2022 17:01
+7
Джонсон був першим
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05.05.2022 16:44
+6
МИНІСТР МЗС Британії Ліз Трас
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05.05.2022 16:56
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Джонсон був першим
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05.05.2022 16:44 Відповісти
з чим би ви могли зрiвняти ******* росiю? ))
https://twitter.com/i/status/1522142344623104001
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05.05.2022 16:45 Відповісти
Перемога з присмаком зради: Іспанський суд відпустив проросійського блогера Анатолія Шарія, якого затримали 4 травня, вилучили паспорт та заборонили виїжджати з Іспанії
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05.05.2022 16:48 Відповісти
Brity Malloy T150 droni vam podarit 70 km i 70 kilogram mozet vesti.8 propelerov u nego.Oni uze isprobovani
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05.05.2022 16:55 Відповісти
МИНІСТР МЗС Британії Ліз Трас
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05.05.2022 16:56 Відповісти
Вот как сегодя должны выглядеть министры - в мире война против дикарей !!!
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05.05.2022 16:57 Відповісти
Хто Зе не ознайомився з програмною речью Ліз Трас - дуже рекомендую
Від цього спича колотить хремль вже кілька годин .🤣🤣
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05.05.2022 17:01 Відповісти
https://img6.eadaily.com/c650x400/o/d33/30e8b60136cf43788b3025c859120.jpeg

Глава МИД БРИТАНИИ ЛИЗ ТРАС «Во-первых, нужно укрепить коллективную защиту. «Свобода должна быть вооружена лучше тирании».
« война в Украине и наша война . Мы должны помочь Украине победить»
‼️‼️‼️ Возвращение геополитики Британии

https://youtu.be/dddSg2G0ivM

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05.05.2022 17:02 Відповісти
Сильно, концептуально!
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05.05.2022 17:56 Відповісти
Аби не Б.Джонсон,зеля був готовий стати на коліна перед ******! І заглянути йому в очко))
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05.05.2022 17:01 Відповісти
Я думаю він ще і не передував тільки вчора говорив що треба вернутись до 24,0,2022 це після того коли Байден, Джонсон і Бербок заявили що Україна переможе і повернення до 24,02,2022 не можливе (треба розуміти як те що ми повинні повернути Донбас і Крим)
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05.05.2022 17:25 Відповісти
. "Джонсон привіз у Київ два простих меседжі: путін - воєнний злочинець, його треба дотискати, а не домовлятись із ним. І друге - якщо ви готові з ним підписувати якісь угоди про гарантії, то ми - ні. З вами можемо, але не з ним, він все одно всіх кине", - резюмує суть візиту Джонсона один із наближених Зеленського.
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05.05.2022 18:06 Відповісти
пусть сейчас уже падает на колени. потом челобитная. потом пусть падает на живот перед Борей. И ножками дёргает за вчерашний спич
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05.05.2022 18:10 Відповісти
 
 