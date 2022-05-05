Зеленський обговорив з прем'єром Британії Джонсоном питання оборонної підтримки України (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський по телефону обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном питання оборонної підтримки нашої країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента.

"На постійному зв'язку з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Сьогодні подякував йому за звернення до Верховної Ради. Також обговорили майбутні спільні міжнародно-правові заходи та події. Торкнулися деяких питань оборонної підтримки України", - написав Зеленський.

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Борис Джонсон зазначив у заяві: "Лідери обговорили розвиток подій у районах бойових дій та потреби Збройних сил України, у тому числі надання зброї більшої дальності для запобігання обстрілу мирних жителів".

Британський прем'єр також наголосив на важливості надійного та незалежного міжнародного судового процесу для забезпечення притягнення до відповідальності осіб, винних у звірствах в Україні, та запропонував постійну підтримку у збиранні доказів воєнних злочинів.